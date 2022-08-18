«БДСМ-ролики тоже выглядят как пытки и убийство»: интервью директора LaToken после «вирусной» записи совещаний Статьи редакции
В интернете его раскритиковали за «токсичность». Сам он с этим не согласен.
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В начале августа 2022 года в соцсетях разошёлся ролик о культуре общения в криптопроекте LaToken (на 18 августа видео удалили — vc.ru). В нём автор собрал нарезки с совещаний, в которых директор компании Валентин Преображенский нецензурно отзывается о сотрудниках в их же присутствии и заявляет, что они «вредны для вида и им лучше сдохнуть».
17 августа часовое интервью с Преображенским, в котором он попытался объяснить культуру компании, опубликовал YouTube-канал MoneyFest. Выбрали тезисы и цитаты.
Культура, которую пользователи посчитали «токсичной», на самом деле даёт преимущество
- Отличие LaToken от других стартапов в том, что он «радикально открыт» и «не замалчивает» конфликты. Это, по словам гендиректора, помогает избавиться от закулисных игр и сплетен. Говорить о сотруднике без присутствия его самого или его супервайзера запрещено правилами компании. А вежливое молчание считается «преступлением».
- В рассуждениях о культуре спецназа Преображенский рассказал, что на тренингах в венчурных фондах даже есть особые правила: первые полгода для новичка — «это по сути одни унижения», чтобы найти его слабые места. «Слабый человек подставит команду, её перестреляет рыночная конкуренция», — пояснил он.
- Интервьюер провела аналогию с философией Адольфа Гитлера, но Преображенский считает, что она неуместна. LaToken не захватывает чужую собственность, не притесняет по национальному признаку и не покушается на жизнь. А кричат все — кто-то больше, кто-то меньше, говорит он. И если не кричит предприниматель, у которого «на кону большие ставки», то в него даже не стоит инвестировать.
- В технологических компаниях всё по-другому: ругань не нарушает права, а нужна, чтобы «дать сигнал — что то, что компания делает, её убивает». В Кремниевой долине тоже «много ругаются матом», но никто не боится, что это скажется на рабочих отношениях и процессах. «Это просто увеличение импульса», — считает Преображенский.
- В качестве более подходящей аналогии Преображенский вспоминает БДСМ-практики. Со стороны такие видео выглядят как пытки и убийство, но все участники идут на это по собственной воле. У них есть стоп-слова, чтобы остановиться, и у сотрудников LaToken тоже — например, кнопка выхода из Zoom-конференции.
Сам Преображенский не считает, что культура «токсичная»
- После выхода ролика Преображенский поговорил с подчинёнными, и некоторые признались, что критика, наоборот, им помогает. В целом в фирме люди с характером и могут ответить, говорит гендиректор: у многих за плечами победы в олимпиадах, а среди девушек даже есть кандидаты в мастера спорта.
- Все сотрудники вправе «крыть» директора в ответ, если не согласны с его мнением. Но если работник встаёт в защитную позицию, даже не подумав о том, что может быть виноват, — «ему не место на борту».
- Преображенский также провёл анонимное голосование — спросил у коллектива, стоит ли исключить из кодекса компании «опцию перехода на личности». По его словам, 66% проголосовали против.
Отдых должен быть «полезным», а тот, кто бездельничает на выходных, компании не нужен
- Если человек на выходных не делает что-то полезное для продукта, это значит, он либо «дауншифтер» (любитель замедлиться), либо «левачит», считает Преображенский.
- На вопрос о том, есть ли у гендиректора семья и успевает ли он проводить с ней время, Преображенский говорит, что есть. Но уточняет, что общение с женой у него «полезное». А если оно не приносит пользу, то не имеет смысла в принципе.
- После выхода первого ролика Преображенский обращался и в редакцию vc.ru — с просьбой осветить его точку зрения. Он предложил познакомить читателей с корпоративными принципами LaToken, его собственными рассуждениями, а также комментарием к видео.
- Интервью у Преображенского пытался взять и предприниматель Дмитрий Грин, рассказал он на vc.ru. Но, по его словам, гендиректор LaToken не пришёл.
Ругаться матом и называть своих сотрудников биомусором это разные понятния, которые этот клоун как раз и подменяет.
А можно люди сами буду решать, что для них отдых?)
Антон, в таком случае принимайте вот эти свои решения за пределами ракеты!
Так он вроде дает им такую возможность? Или вы думаете они там все цепями к своим рабочим местам прикованы?
Прочитал. Да...
Я не хочу web3 если он создаётся такими шизофрениками
какие-то спартанские условия создал Валентин, мне кажется там очень тяжело морально работать
Мне лично Валентин неприятен, и при первой попытке так со мной "общаться" скорее всего тут же получил бы в глаз.
Но люди на него работают, не уходят же? Значит терпи и наслаждайся. Любой человек для которого его чувство достоинства выше денег, тут же уволился бы. Хочешь жить по принципу деньги не пахнут, живи, у всех есть выбор.
А что касается наездов на него в интернете. То между прочим:
Валентин Преображенский
Управляющий партнер Avega Capital Ltd., вице-президент Гарвардского клуба России в 2011—2012 годах.
Валентин получил степень Магистра финансов в Российской экономической школе. Он также окончил Высшую школу экономики и курсы в Гарвардском и Стэнфордском университетах. Сопредседатель клуба «Экономика и политика».
Валентин управляет одним из первых в России фондом российских акций со стратегией «статистический арбитраж». Ранее он был директором по исследованиям и управляющим портфелем энергетических акций в фонде Marсuard Spectrum, занимался инвестиционной оценкой и макроэкономическим анализом в IHS CERA, РАО ЕЭС, Сбербанке и Внешторгбанке. Один из инициаторов программы «Глобальное образование для Россиян»
А те кто его ху......ть чего достигли?
утром успешно вложился в банку адреналина по акции, например
а чувак феерически сумасшедший, конечно. я бы даже сказал, ёбнутый
А президент - так вообще Президент!
Тут мб еще и не только из-за денег. Из этой головы, если хорошо отфильтровать мусор, вероятнее всего еще хорошо вылетают интересные идеи и мысли. Иначе там работают просто бдсмщики, и это все объясняет)
Кейс, конечно, не бизнесовый, а психиатрический.
Small dick energy
Смотря сколько там платят. Если x5 по рынку — то вполне норм требовать от сотрудника большего, на выходных вкладывать. А если x0.75 — ну такое... это выглядит как советы гнобить постоянно жену, чтобы она не ушла
Суть такова:
Можно делать всё, что и как хочешь - главное, чтобы при этом было невозмутимое лицо.