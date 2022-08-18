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Офис
Полина Лааксо

«БДСМ-ролики тоже выглядят как пытки и убийство»: интервью директора LaToken после «вирусной» записи совещаний Статьи редакции

В интернете его раскритиковали за «токсичность». Сам он с этим не согласен.

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В начале августа 2022 года в соцсетях разошёлся ролик о культуре общения в криптопроекте LaToken (на 18 августа видео удалили — vc.ru). В нём автор собрал нарезки с совещаний, в которых директор компании Валентин Преображенский нецензурно отзывается о сотрудниках в их же присутствии и заявляет, что они «вредны для вида и им лучше сдохнуть».

17 августа часовое интервью с Преображенским, в котором он попытался объяснить культуру компании, опубликовал YouTube-канал MoneyFest. Выбрали тезисы и цитаты.

Культура, которую пользователи посчитали «токсичной», на самом деле даёт преимущество

  • Отличие LaToken от других стартапов в том, что он «радикально открыт» и «не замалчивает» конфликты. Это, по словам гендиректора, помогает избавиться от закулисных игр и сплетен. Говорить о сотруднике без присутствия его самого или его супервайзера запрещено правилами компании. А вежливое молчание считается «преступлением».

Единственное преимущество новых компаний перед старыми (речь о «старожилах» Кремниевой долины) — культура, [в частности] культура спецназа. Общество и нормальные люди не могут жить по правилам спецназа или олимпийской сборной. Цель большинства людей — комфорт. Цель спецназа — выйти из зоны комфорта.

Для него мир всё время в опасности, поэтому они выходят из зоны комфорта. Им и так некомфортно. Некомфортна комфортная жизнь. Это компании [военного времени], и их культура не масштабируема на большое число людей.

  • В рассуждениях о культуре спецназа Преображенский рассказал, что на тренингах в венчурных фондах даже есть особые правила: первые полгода для новичка — «это по сути одни унижения», чтобы найти его слабые места. «Слабый человек подставит команду, её перестреляет рыночная конкуренция», — пояснил он.
  • Интервьюер провела аналогию с философией Адольфа Гитлера, но Преображенский считает, что она неуместна. LaToken не захватывает чужую собственность, не притесняет по национальному признаку и не покушается на жизнь. А кричат все — кто-то больше, кто-то меньше, говорит он. И если не кричит предприниматель, у которого «на кону большие ставки», то в него даже не стоит инвестировать.

В странах, где плохо работают права человека, оскорбления — это подготовка к грабежу и, может, даже убийству. Человеку важно защищать свою честь. Однажды я в Дагестане обсуждал с главой благотворительного фонда, как делать там «силиконовую долину». А он мне показывает, как он ножом учит сына бить в глаз, если его честь задета.

Потому что правовая система не работает, и для людей переход на личности — это поражение в правах человека.

  • В технологических компаниях всё по-другому: ругань не нарушает права, а нужна, чтобы «дать сигнал — что то, что компания делает, её убивает». В Кремниевой долине тоже «много ругаются матом», но никто не боится, что это скажется на рабочих отношениях и процессах. «Это просто увеличение импульса», — считает Преображенский.

Как правило, речь об изменении синапсов в голове — у человека их 200 триллионов. Там очень медленно всё меняется, а ситуация [не ждёт]. Ему надо либо начать делать что нужно, либо уйти из компании. [Иначе] постоянно будет бесконечная борьба аргументов.

  • В качестве более подходящей аналогии Преображенский вспоминает БДСМ-практики. Со стороны такие видео выглядят как пытки и убийство, но все участники идут на это по собственной воле. У них есть стоп-слова, чтобы остановиться, и у сотрудников LaToken тоже — например, кнопка выхода из Zoom-конференции.

Сам Преображенский не считает, что культура «токсичная»

  • После выхода ролика Преображенский поговорил с подчинёнными, и некоторые признались, что критика, наоборот, им помогает. В целом в фирме люди с характером и могут ответить, говорит гендиректор: у многих за плечами победы в олимпиадах, а среди девушек даже есть кандидаты в мастера спорта.
  • Все сотрудники вправе «крыть» директора в ответ, если не согласны с его мнением. Но если работник встаёт в защитную позицию, даже не подумав о том, что может быть виноват, — «ему не место на борту».
  • Преображенский также провёл анонимное голосование — спросил у коллектива, стоит ли исключить из кодекса компании «опцию перехода на личности». По его словам, 66% проголосовали против.

Отдых должен быть «полезным», а тот, кто бездельничает на выходных, компании не нужен

  • Если человек на выходных не делает что-то полезное для продукта, это значит, он либо «дауншифтер» (любитель замедлиться), либо «левачит», считает Преображенский.

Что такое отдых? Иди пообщайся с людьми, которые делают что-то крутое. Послушай аудиокнигу в спортзале, попробуй оптимизировать какой-нибудь процесс. [Отдых] — это переключение. А для олимпийских спортсменов — другой способ достигать целей. У них нет цели всё забыть — ненавистную работу.

Мы поэтому спрашиваем, что человек делал на выходных в пятом классе: к олимпиадам готовился или бездельничал. Если бездельничал, у него осталась привычка. Он будет не хотеть понедельника.

  • На вопрос о том, есть ли у гендиректора семья и успевает ли он проводить с ней время, Преображенский говорит, что есть. Но уточняет, что общение с женой у него «полезное». А если оно не приносит пользу, то не имеет смысла в принципе.

Я всем рекомендую смотреть, полезно ли ваше общение или это набор ритуалов, которые помогают создать привычки, увеличивающие алименты. Грубо говоря: если партнёр не растёт, он не заинтересован в росте другого партнёра, потому что тот станет более привлекательным на брачном рынке — и он сбежит.

Полное интервью
  • После выхода первого ролика Преображенский обращался и в редакцию vc.ru — с просьбой осветить его точку зрения. Он предложил познакомить читателей с корпоративными принципами LaToken, его собственными рассуждениями, а также комментарием к видео.

Хочу подсветить, что имелось в виду и не попало в видео.

«Вы вредны для вида». Хороший человек, но неподготовленный член команды ракеты, подведёт команду. Миссия спасти мир с помощью web3 потерпит крах. Просто хорошим людям не место в ракете, они могут приносить много пользы, работая хорошим врачом в санатории, например.

«Вас не убивают, потому что права человека — основа роста экономики». Нам повезло, что гарантия прав на жизнь, собственность и свободную торговлю позволяет людям конкурировать ценами, а не убийствами. […] Поэтому мы будем делать всё что можем для защиты прав человека с помощью web3.

В команде мы прописали, что ругань и переход на личности не является подготовкой к нарушению права на жизнь или собственность. Это редкий, неприятный, но иногда необходимый способ побудить сделать выбор: не подводить команду или покинуть её до того, как люки закрыты […].

Валентин Преображенский, комментарий для vc.ru
  • Интервью у Преображенского пытался взять и предприниматель Дмитрий Грин, рассказал он на vc.ru. Но, по его словам, гендиректор LaToken не пришёл.

#корпоративнаякультура

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14 комментариев
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 Archer Archer

Ругаться матом и называть своих сотрудников биомусором это разные понятния, которые этот клоун как раз и подменяет.

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Антон Гастман

А можно люди сами буду решать, что для них отдых?)

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Полина Лааксо
Автор

Антон, в таком случае принимайте вот эти свои решения за пределами ракеты!

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Sasha Step

Так он вроде дает им такую возможность? Или вы думаете они там все цепями к своим рабочим местам прикованы?

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Andrew Shilin

Прочитал. Да...
Я не хочу web3 если он создаётся такими шизофрениками

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Кирилл Чижмаков

какие-то спартанские условия создал Валентин, мне кажется там очень тяжело морально работать

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Sasha Step

Мне лично Валентин неприятен, и при первой попытке так со мной "общаться" скорее всего тут же получил бы в глаз.

Но люди на него работают, не уходят же? Значит терпи и наслаждайся. Любой человек для которого его чувство достоинства выше денег, тут же уволился бы. Хочешь жить по принципу деньги не пахнут, живи, у всех есть выбор.

А что касается наездов на него в интернете. То между прочим:

Валентин Преображенский
Управляющий партнер Avega Capital Ltd., вице-президент Гарвардского клуба России в 2011—2012 годах.
Валентин получил степень Магистра финансов в Российской экономической школе. Он также окончил Высшую школу экономики и курсы в Гарвардском и Стэнфордском университетах. Сопредседатель клуба «Экономика и политика».
Валентин управляет одним из первых в России фондом российских акций со стратегией «статистический арбитраж». Ранее он был директором по исследованиям и управляющим портфелем энергетических акций в фонде Marсuard Spectrum, занимался инвестиционной оценкой и макроэкономическим анализом в IHS CERA, РАО ЕЭС, Сбербанке и Внешторгбанке. Один из инициаторов программы «Глобальное образование для Россиян»

А те кто его ху......ть чего достигли?

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Sergei Raspopov
чего достигли?

утром успешно вложился в банку адреналина по акции, например
а чувак феерически сумасшедший, конечно. я бы даже сказал, ёбнутый

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Дополнительный самолет

А президент - так вообще Президент!

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Антон Маринин

Тут мб еще и не только из-за денег. Из этой головы, если хорошо отфильтровать мусор, вероятнее всего еще хорошо вылетают интересные идеи и мысли. Иначе там работают просто бдсмщики, и это все объясняет)

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Anton Zapuskalov

Кейс, конечно, не бизнесовый, а психиатрический.

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eugene

Small dick energy

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Pavel Loginov

Смотря сколько там платят. Если x5 по рынку — то вполне норм требовать от сотрудника большего, на выходных вкладывать. А если x0.75 — ну такое... это выглядит как советы гнобить постоянно жену, чтобы она не ушла

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Дополнительный самолет

Суть такова:
Можно делать всё, что и как хочешь - главное, чтобы при этом было невозмутимое лицо.

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