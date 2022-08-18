Единственное преимущество новых компаний перед старыми (речь о «старожилах» Кремниевой долины) — культура, [в частности] культура спецназа. Общество и нормальные люди не могут жить по правилам спецназа или олимпийской сборной. Цель большинства людей — комфорт. Цель спецназа — выйти из зоны комфорта.

Для него мир всё время в опасности, поэтому они выходят из зоны комфорта. Им и так некомфортно. Некомфортна комфортная жизнь. Это компании [военного времени], и их культура не масштабируема на большое число людей.