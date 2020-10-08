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Лиана Липанова
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«Обязаны соблюдать дисциплину труда»: власти Москвы прокомментировали отказы сотрудников на удалёнке передавать данные Материал редакции

6 октября Собянин обязал работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников, перешедших на удалёнку.

69 комментариев
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Требование предоставлять данные ушедших на удалёнку сотрудников касается не только компаний, но и работников, заявили в оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом.

Операштаб объяснил, что делать, если сотрудники отказываются предоставлять личные данные: «Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами». Это следует из статьи 189 Трудового кодекса, говорится в заявлении оперштаба.

Перевод на дистанционную касается всех сфер, а не только отдельных организаций, добавили в штабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников, перешедших на удалёнку, 6 октября. Предоставлять данные нужно каждый понедельник в личном кабинете на сайте мэра и правительства города. За невыполнение требования компанию могут оштрафовать или закрыть.

Какие проблемы могут быть с передачей данных о…
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69 комментариев
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Vladislav Chinilov

65

Сотрудники прокомментировали комментарий властей Москвы об отказе сотрудников на удалёнке передавать данные:
"Пососи потом проси"

Ответить

Sergei Timofeyev

Vladislav
4

Как вы оказались быстрее меня?

Ответить

Vladislav Chinilov

Sergei
17

Настроил себе робота по поиску дебильных новостей от оперштаба :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Vladislav
1

Хорошо, что вы там не работаете. Я наблюдал за их работой. И скажу честно, после этого любой дурдом будет казаться райским местом.

Ответить

alex twit

Sergei
0

Самый быстрый стрелок на диком западе

Ответить

Миша Врубель

33

Помните, граждане: у вас нет никаких прав, только обязанности. А у чиновников наоборот

Ответить

Oleg Goncharov

28

Чтобы работодатель не налетел на штраф и соблюдал закон алгоритм таков для анкеты:

1. Номер мобильного телефона - работник отказался дать согласие на передачу персональных данных третьим лицам;

(да, если кто не знал, номер телефона относится к персональным данным)

2. Номер автомобиля - отсутствует;

3. Номер карты «Тройка» - отсутствует;

4. Номер карты«Стрелка» - отсутствует;

5. Номер социальной карты - отсутствует;

6. Номер временного льготного билета - отсутствует.

Евгений шупиков

Ответить

Григорий Громов

Oleg
3

Постановлению от 13.09.2019 № 1197
Это про то, что номер телефона и почта являются персональными данными

Ответить

Blackrock

Григорий
1

Если номер телефона без указания фамилии имени то не персональные данные.
Типа +7 888 1111111 Петров Иван - персональные данные
а просто цифры без указания собственника не персональные данные

Ответить

Григорий Громов

Blackrock
2

Там же ж какая-то анкета от работодателя с пустыми полями для заполнения и ФИО с росписью. Так что в данном контексте это ПД

Ответить

Denis Sibukaev

Blackrock
1

Не совсем так, номер телефона относится к ПД, точнее к ПД относится все что угодно по чему можно получить чьё либо ФИО, используя номер телефона получить ФИО человека не составляет труда

Ответить

Георгий Беглорян

Denis
0

Как ты определишь человека по номеру телефона лол? Телефон не относится к ПД если нет других данных позволяющих идентифицировать субъекта персональных данных. 

Ответить

Denis Sibukaev

Георгий
0

Способов много, а у товарища майора и того больше :)

Ответить

Николай Глущенко

20

Крепостное право отменили же вроде?

Ответить

Vasiliy Gorin

Николай
4

Подменили другими формулировками и сущностями.

Ответить

Ольга Павленко

Николай
0

вы еще скажите, что прописку отменили и теперь аж только регистрация )) 

Ответить

alex twit

10

Собякин бы еще дисциплину сранья контроллить бы начал. Тьфу!

Ответить

Groosha

alex
6

«Я вам запрещаю срать» (с) Джейсон Стэтхем

Ответить

Карл

alex
2

это предусмотрено на втором этапе мер

Ответить

Maksim Elizar'ev

7

А как же закон о персональных данных?

Ответить

Sergei Timofeyev

Maksim
7

Дефицит бюджета 800 млрд рублей у Москвы. Надо как-то крутиться.

Ответить

Александр Шульга

Sergei
0

Всё в Молдову ушло...

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Вино?

Ответить

Arthur Niazyan

Александр
0

При чём тут Молдова? Всё в Сирию и пшекам на штрафы.

Ответить

Denis Gromov

Maksim
0

В Москве работает закон про развитие и внедрение искусственного интеллекта. Те законы на территории Москвы не работают.

Ответить

Yuri Istomin

8

Если компания:
- предоставляет служебный авто сотруднику
- предоставляет корпоративный мобильный номер
- покупает и оплачивает Тройку сотрудникам
в этом случае еще можно говорить о предоставлении данных.
Но насчет личных номера телефона, тройки и авто извольте идти подальше.

Ответить

Лучезарный Смех

7

«Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами». Это следует из статьи 189 Трудового кодекса, говорится в заявлении оперштаба.

Где там про передачу данных в ТК? Умники

Ответить

Алексей Алешин

6

Разве указ мэрии Москвы является федеральным законом?!

Опять людей за дураков держат?!

Ответить

Katrina Sukhanova

4

Когда это указы Мэра стали федеральным законом???? 

Ответить

Andrey Arsentyev

4

Производители гречки снова лоббируют Собянина

Ответить

Sergei Timofeyev

3

Попытаются сделать два момента:
1. Пополнение бюджета штрафами
2. Сепарация районов города по максимуму. 

Последний момент обкатывали ещё в мае. Обкатывали на ковидниках. У меня была возможность наблюдать за работой внутри ДИТа через одного человека. И всё, как это было сделано. мне было показано и рассказано. На деле, 80 миллиардов рублей они прекрасно осваивают и делают нетопорные вещи (что страшно).

Ответить

Daniil Levi

Sergei
0

Можете подробнее про сепарацию районов? Что конкретно и зачем? Интересно.

Ответить

Sergei Timofeyev

Daniil
0

По образу Ухани хотят сделать. Не полностью, конечно, но всё же. То есть только на своих двоих сможешь перемещаться.

Ответить

Daniil Levi

Sergei
0

Если пофантазировать, то типа, чтобы холопы не захаживали в барские районы?

Ответить

Sergei Timofeyev

Daniil
2

В том числе и это. Тройки, номера и прочее - нужны для того, чтобы отследить нарушение трудовой дисциплины. Мол, если сотрудник всё равно приедет на работу.

Ответить

Николай Глущенко

Sergei
0

А камера в туалете нужна для борьбы с преступностью, ага)

Ответить

Sergei Timofeyev

Николай
1

ИИ будет анализировать ваше состояние, если что, то вызовет бригаду 01, 02, 03 или 04.

Ответить

Карл

Николай
0

ну а вдруг жулик в туалете решит в жопу себе запихать запрещенные вещества и пройти с ними туда, куда не надо?

Ответить

Denis Denis

3

Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами

там так и написано - сливайте свои данные криворукому ДИТу?

Ответить

Sergei Timofeyev

2

Это можно добавить в тему:

1) Данные работодатель обязан сдавать еженедельно каждый понедельник;
2) Работник предоставляет основной номер телефона (при наличии нескольких номеров);
3) Указываются все гос. номера автомобилей, зарегистрированных на работника, даже если ими не пользуется или их используют третьи лица;
4) Указываются все проездные билеты, которые использует работник;
5) Ограничений в передвижении и в использовании авто и проездных билетов после подачи сведений не предусмотрено на данный момент, пока это только сдача отчётности;
6) Ответственность за верную сдачу отчётности несет работодатель
7) За полноту сведений и их достоверность несет ответственность сам работник.
8) Со ссылкой на указ сказали, что работодатель обязан собрать данные и сдавать отчётность, работник достоверно в обязательном порядке предоставить данные, за несдачу отчётности предусмотрены штрафы

Ответить

Георгий Беглорян

Sergei
0

9) За непредоставление данных расстреливать работников на месте составом из генерального директора, бухгалтера и секретаря.   

Ответить

Игнат Смирнов

1

Купить левую симку, кинуть её дома и всё. А машины и тройки нет – на такси ездим. 

Ответить

Denis Denis

Игнат
3

ага, такси уже сливает все через незащищенные каналы, подмахивая очеллом

Ответить

Игнат Смирнов

Denis
0

ну так если работать удалённо, то и такси не нужно
да и номер у них будет левый

Ответить

Roman Trifonov

1

А в каком месте в 189 статье ТК РФ написано про обязанность работников передавать личные данные работодателю?

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
0

Выполняйте. Судиться будете после :)))) Штраф всего 500 тыщ

Ответить

Карл

0

не понимаю, зачем предоставлять номера автомобилей, если они по фио, инн автоматом могут подтянуться из базы гибдд??

Ответить

Дмитрий Гвозданный

Карл
0

Машина может быть служебной.

Ответить

Карл

Дмитрий
0

может, ну тогда опять же - принадлежащие юрлицу автомобили известны, а такие автомобили редко выдаются для посещения шлюх, торговых центров и кинотеаторв

Ответить

Leonid Sobchenko

Карл
3

Они в мосправительстве не в курсе, что служебное не значит своё.

Ответить

Vladislav Chinilov

Карл
–1

Ага, джойнами подцепить все базы данных, ну-ну

Ответить

Карл

Vladislav
0

ну они же как-то находят меня, когда присылают штраф с камеры, а этим не гибдд занимается

Ответить

Карл

0

вообще, если упоминается ст. 189 ТК, которая о трудовой дисциплине, соблюдении распорядка и тд - из этого следует, что на работу могут присылать списки тех, кто в рабочее время катается по городу на машине

Ответить

Sergei Timofeyev

Карл
0

А мы писали заявление о свободном посещении работы :)

Ответить

Карл

Sergei
0

ну у меня допсоглашение об удаленке, в котором вроде написано, что я сам определяю распорядок дня, но должен находится на связи в рабочее время)

Ответить

Sergei Timofeyev

Карл
0

У нас это было необязательным.

Ответить

Карл

Sergei
0

я не то, чтобы очкую, но просто я, бывает, катаюсь по своим делам))

так то ничего не будет - работу то я делаю, но тем не менее...

Ответить

Leonid Sobchenko

Карл
4

а вы нехило так не то чтобы очкуете х2.

Ответить

Карл

Leonid
1

это виси дублирует)

Ответить

Карл

Sergei
0

я не то, чтобы очкую, но просто я, бывает, катаюсь по своим делам))

так то ничего не будет - работу то я делаю, но тем не менее...

Ответить

Виктор Петров

0

А не являются ли собянинские инициативы агрессивной пропагандой ЛГБТ?
Куда только смотрит РКН

Ответить

Карл

0

оперштаб конечно очень вольно трактует ст. 189 ТК - об обязанности предоставлять работником любые запрашиваемые сведения там ни слова

Ответить

Black Jack

0

Опять оперштаб озвучил чей-то влажный сон, оторванный от реальности.

Ответить

Алексис Второй

0

1) Переводим сотрудника на удалёнку.
2) Присылаем все запрошенные данные в город.
3) Сотрудник каждое утро к 8-9 приезжает к офису.
4) Сидит у офиса в кафешках и в 17-18 часов едет в сторону дома.
5) Бигдата по проезду и триангуляции фиксирует, что удалёнщик работает в офисе.
6) При прозвоне для опроса отвечает, что он сейчас на работе.
7) Хитрый сотрудник нагибает организацию на штраф до 300 тысяч.
8) Хитрый сотрудник повторяет пункты 1-6 и нагибает организацию на штраф до 1 млн. рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

Ответить

Карл

Алексис
0

интересно, а в случае приостановки, кто и как платит работнику? 
Или там по принципу больничного, 16 тыс в месяц))

Ответить

Алексис Второй

Карл
0

Больничные по стажу оплачиваются из Соцстраха:
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа работника: если страховой стаж работника составляет от 6 месяцев до 5 лет, то ему следует выплатить 60% среднего заработка; от 5 до 8 лет — 80%; более 8 лет — 100%.

Удалёнка это якобы всё та же работа, но удалённо, только как платить, например, водителям и прочим кадрам, которые не за экраном сидят. Не у всех же 30-50% штата это офисные сотрудники. Получается, это забота работодателя, т.к. он должен 100% из своего фонда платить или изворачиваться с мутными схемами.
 
Но, главное, при описанном мною случае не понятно как будет доказываться вина работодателя, которого в теории могут оштрафовать на крупную сумму ни за что.

Ответить

Карл

Алексис
0

там про средний зароботок есть важное, но малоприятное дополнение - "но не более..." )

но больничный - это при временной нетрудоспособности. А случае приостановки - работник то трудоспособен, это работа кончилась. Кто и как оплачивает это время?

А понял - оплачивается как простой. Интересно, откуда у магазина или кафе возьмутся деньги платить 2/3 зп 3 месяца...

Ответить

Лучезарный Смех

Алексис
0

А потому-что нехуя было данные передавать.
Это же обжалуется потом

Ответить

Георгий Беглорян

0

Все ради того чтобы люди дома сидели? Извините, не понимают, зачем это абсурд. Человек имеет право передвигаться и некому не раскрывать своих данных, если кому то нудно - то по решению суда. Все таки, личные права это основа жизни. 

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