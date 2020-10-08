6 октября Собянин обязал работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников, перешедших на удалёнку.

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Требование предоставлять данные ушедших на удалёнку сотрудников касается не только компаний, но и работников, заявили в оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом.

Операштаб объяснил, что делать, если сотрудники отказываются предоставлять личные данные: «Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами». Это следует из статьи 189 Трудового кодекса, говорится в заявлении оперштаба.

Перевод на дистанционную касается всех сфер, а не только отдельных организаций, добавили в штабе.