«Обязаны соблюдать дисциплину труда»: власти Москвы прокомментировали отказы сотрудников на удалёнке передавать данные Материал редакции
6 октября Собянин обязал работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников, перешедших на удалёнку.
Требование предоставлять данные ушедших на удалёнку сотрудников касается не только компаний, но и работников, заявили в оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом.
Операштаб объяснил, что делать, если сотрудники отказываются предоставлять личные данные: «Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами». Это следует из статьи 189 Трудового кодекса, говорится в заявлении оперштаба.
Перевод на дистанционную касается всех сфер, а не только отдельных организаций, добавили в штабе.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников, перешедших на удалёнку, 6 октября. Предоставлять данные нужно каждый понедельник в личном кабинете на сайте мэра и правительства города. За невыполнение требования компанию могут оштрафовать или закрыть.
Сотрудники прокомментировали комментарий властей Москвы об отказе сотрудников на удалёнке передавать данные:
"Пососи потом проси"
Как вы оказались быстрее меня?
Настроил себе робота по поиску дебильных новостей от оперштаба :)
Хорошо, что вы там не работаете. Я наблюдал за их работой. И скажу честно, после этого любой дурдом будет казаться райским местом.
Помните, граждане: у вас нет никаких прав, только обязанности. А у чиновников наоборот
Чтобы работодатель не налетел на штраф и соблюдал закон алгоритм таков для анкеты:
1. Номер мобильного телефона - работник отказался дать согласие на передачу персональных данных третьим лицам;
(да, если кто не знал, номер телефона относится к персональным данным)
2. Номер автомобиля - отсутствует;
3. Номер карты «Тройка» - отсутствует;
4. Номер карты«Стрелка» - отсутствует;
5. Номер социальной карты - отсутствует;
6. Номер временного льготного билета - отсутствует.
Евгений шупиков
Постановлению от 13.09.2019 № 1197
Это про то, что номер телефона и почта являются персональными данными
Там же ж какая-то анкета от работодателя с пустыми полями для заполнения и ФИО с росписью. Так что в данном контексте это ПД
Не совсем так, номер телефона относится к ПД, точнее к ПД относится все что угодно по чему можно получить чьё либо ФИО, используя номер телефона получить ФИО человека не составляет труда
Как ты определишь человека по номеру телефона лол? Телефон не относится к ПД если нет других данных позволяющих идентифицировать субъекта персональных данных.
Крепостное право отменили же вроде?
вы еще скажите, что прописку отменили и теперь аж только регистрация ))
Собякин бы еще дисциплину сранья контроллить бы начал. Тьфу!
А как же закон о персональных данных?
Дефицит бюджета 800 млрд рублей у Москвы. Надо как-то крутиться.
Всё в Молдову ушло...
В Москве работает закон про развитие и внедрение искусственного интеллекта. Те законы на территории Москвы не работают.
Если компания:
- предоставляет служебный авто сотруднику
- предоставляет корпоративный мобильный номер
- покупает и оплачивает Тройку сотрудникам
в этом случае еще можно говорить о предоставлении данных.
Но насчет личных номера телефона, тройки и авто извольте идти подальше.
«Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами». Это следует из статьи 189 Трудового кодекса, говорится в заявлении оперштаба.
Где там про передачу данных в ТК? Умники
Разве указ мэрии Москвы является федеральным законом?!
Опять людей за дураков держат?!
Попытаются сделать два момента:
1. Пополнение бюджета штрафами
2. Сепарация районов города по максимуму.
Последний момент обкатывали ещё в мае. Обкатывали на ковидниках. У меня была возможность наблюдать за работой внутри ДИТа через одного человека. И всё, как это было сделано. мне было показано и рассказано. На деле, 80 миллиардов рублей они прекрасно осваивают и делают нетопорные вещи (что страшно).
Можете подробнее про сепарацию районов? Что конкретно и зачем? Интересно.
По образу Ухани хотят сделать. Не полностью, конечно, но всё же. То есть только на своих двоих сможешь перемещаться.
Если пофантазировать, то типа, чтобы холопы не захаживали в барские районы?
В том числе и это. Тройки, номера и прочее - нужны для того, чтобы отследить нарушение трудовой дисциплины. Мол, если сотрудник всё равно приедет на работу.
А камера в туалете нужна для борьбы с преступностью, ага)
ИИ будет анализировать ваше состояние, если что, то вызовет бригаду 01, 02, 03 или 04.
Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами
там так и написано - сливайте свои данные криворукому ДИТу?
Это можно добавить в тему:
1) Данные работодатель обязан сдавать еженедельно каждый понедельник;
2) Работник предоставляет основной номер телефона (при наличии нескольких номеров);
3) Указываются все гос. номера автомобилей, зарегистрированных на работника, даже если ими не пользуется или их используют третьи лица;
4) Указываются все проездные билеты, которые использует работник;
5) Ограничений в передвижении и в использовании авто и проездных билетов после подачи сведений не предусмотрено на данный момент, пока это только сдача отчётности;
6) Ответственность за верную сдачу отчётности несет работодатель
7) За полноту сведений и их достоверность несет ответственность сам работник.
8) Со ссылкой на указ сказали, что работодатель обязан собрать данные и сдавать отчётность, работник достоверно в обязательном порядке предоставить данные, за несдачу отчётности предусмотрены штрафы
9) За непредоставление данных расстреливать работников на месте составом из генерального директора, бухгалтера и секретаря.
Купить левую симку, кинуть её дома и всё. А машины и тройки нет – на такси ездим.
ага, такси уже сливает все через незащищенные каналы, подмахивая очеллом
ну так если работать удалённо, то и такси не нужно
да и номер у них будет левый
А в каком месте в 189 статье ТК РФ написано про обязанность работников передавать личные данные работодателю?
не понимаю, зачем предоставлять номера автомобилей, если они по фио, инн автоматом могут подтянуться из базы гибдд??
Машина может быть служебной.
Ага, джойнами подцепить все базы данных, ну-ну
вообще, если упоминается ст. 189 ТК, которая о трудовой дисциплине, соблюдении распорядка и тд - из этого следует, что на работу могут присылать списки тех, кто в рабочее время катается по городу на машине
А мы писали заявление о свободном посещении работы :)
У нас это было необязательным.
а вы нехило так не то чтобы очкуете х2.
А не являются ли собянинские инициативы агрессивной пропагандой ЛГБТ?
Куда только смотрит РКН
оперштаб конечно очень вольно трактует ст. 189 ТК - об обязанности предоставлять работником любые запрашиваемые сведения там ни слова
1) Переводим сотрудника на удалёнку.
2) Присылаем все запрошенные данные в город.
3) Сотрудник каждое утро к 8-9 приезжает к офису.
4) Сидит у офиса в кафешках и в 17-18 часов едет в сторону дома.
5) Бигдата по проезду и триангуляции фиксирует, что удалёнщик работает в офисе.
6) При прозвоне для опроса отвечает, что он сейчас на работе.
7) Хитрый сотрудник нагибает организацию на штраф до 300 тысяч.
8) Хитрый сотрудник повторяет пункты 1-6 и нагибает организацию на штраф до 1 млн. рублей или приостановление деятельности на 90 суток.
Больничные по стажу оплачиваются из Соцстраха:
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа работника: если страховой стаж работника составляет от 6 месяцев до 5 лет, то ему следует выплатить 60% среднего заработка; от 5 до 8 лет — 80%; более 8 лет — 100%.
Удалёнка это якобы всё та же работа, но удалённо, только как платить, например, водителям и прочим кадрам, которые не за экраном сидят. Не у всех же 30-50% штата это офисные сотрудники. Получается, это забота работодателя, т.к. он должен 100% из своего фонда платить или изворачиваться с мутными схемами.
Но, главное, при описанном мною случае не понятно как будет доказываться вина работодателя, которого в теории могут оштрафовать на крупную сумму ни за что.
там про средний зароботок есть важное, но малоприятное дополнение - "но не более..." )
но больничный - это при временной нетрудоспособности. А случае приостановки - работник то трудоспособен, это работа кончилась. Кто и как оплачивает это время?
А понял - оплачивается как простой. Интересно, откуда у магазина или кафе возьмутся деньги платить 2/3 зп 3 месяца...
А потому-что нехуя было данные передавать.
Это же обжалуется потом
Все ради того чтобы люди дома сидели? Извините, не понимают, зачем это абсурд. Человек имеет право передвигаться и некому не раскрывать своих данных, если кому то нудно - то по решению суда. Все таки, личные права это основа жизни.
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