Власти Москвы разрешили отстранять непривившихся работников без выплат Статьи редакции
Предпринимателей за это наказывать не будут.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.
16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа.
За невыполнение этих требований власти будут штрафовать бизнес: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении оштрафовать могут до миллиона рублей или вовсе приостановить работу на три месяца.
Интересно что думает по этому поводу закон, который не может быть изменен "приказами" нижестоящих законов.
закон не может прокомментировать, он временно не работает
Закон не может временно не работать, он либо соблюдается, либо нет.
Волшебный Петя
Блядается
О Трудовом Кодексе РФ уже давно никто не вспоминает. В принципе, можно его вообще переписать, всё равно найдутся сторонники даже здесь, которые будут поддерживать введение крепостного права обеими руками. Как говорится, "это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне".
Ну да, можно просто такую же схему провернуть, что колониальную конституцию мы переписали, а теперь нужно кодексы переписать и ок.
Какими нижестоящими законами? Главному государственному санитарному врачу такое право даёт вводить обязательную вакцинацию ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ (абзац 5 подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона 52-фз).
Я не сторонник закона, просто юридически обосновываю правомерность.
Во-первых, мэр не главврач.
Во-вторых, указанные вами нормы законов действительно дают право проводить массовые мероприятия вакцинации и т. п., но на основании чего даётся право "увольнения без сохранения заработной платы"?
Я уже ответил что если будет постановление глав врача то законно. Если по указу мэра то незаконно. Но мэр ведь может ссылаться на постановление главного врача. Но без него он не имеет права такое вводить сам. Только врач, не мэр.
Рсботники обязаны выполнять требования по охране труда (статья 21 ТК РФ). В охрану труда входит безопасность здоровья сотрудников (статья 209 ТК РФ), работодатель обязан обеспечить безопасность здоровья сотрудников (статья 212 ТК РФ). Соответственно работодатель выполняет требования главного государственного санитарного врача, отстранение по 76 ТК РФ. Таким образом всё правомерно. К сожалению.
Это касается недавнего постановления главного врача по обязательной вакцинации в сфере услуг и иные сферы которые ещё обязали. Но повторюсь на данный момент всем прививка не нужна, пока лишь те сферы которые в недавнем постановлении выносили.
3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6,3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).
Ну в постановлении данная процедура не описана. Я могу лишь предположить что работодатель со ссылкой на постановление главного врача должен под роспись вынести приказ о вакцинации а вы уже должны будете ему сообщить в связи с чем вам противопоказано её делать. Но это чисто предположение поидее так должно быть. Тут ничего конкретного боюсь не смогу сказать.
3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6,3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).
Это касается недавнего постановления главного врача по обязательной вакцинации в сфере услуг и иные сферы которые ещё обязали.
По моему мнению, для отстранения от работы по п. 6 ст. 76 ТК РФ, необходим приказ главврача и он может быть применён только лишь в отношении людей, которые являются носителями возбудителей инфекционных болезней. А по остальным статья (209 ТК РФ и 212 ТК РФ) я не нашёл даже нормы применения в области эпидемий. Вероятнее всего, из-за отсутствия ранее подобных практик. Посмотрим как это будет в будущем.
Вообще практика по этому вопросу давно есть потому что уже давно есть профессии где обязательны некоторые прививки. Их на тех же основаниях отстраняют. Но самое главное наличия постановление главного государственного санитарного врача о вакцинации. Без него всё остальное незаконно. Вот вчера вышел по рынку услуг и ещё каким то профессиям от него.
А это что по вашему? Ссылка на постановление глав врача санитарного Москвы. Областное лень искать, но если надо и его скину. Есть ли в других регионах - не знаю, не смотрел.
Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Е.Е. Андреевой от 15 июня 2021 года №1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям": http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9564-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-po-gorodu-moskve-e-e-andreevoj-ot-15-iyunya-2021-goda-1-o-provedenii-profilakticheskikh-privivok-otdelnym-gruppam-grazhdan-po-epidemicheskim-pokazatelyam
51 фз 1 ст. — это общие положения, напиши нормально на что ссылаешься
Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Е.Е. Андреевой от 15 июня 2021 года №1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям": http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9564-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-po-gorodu-moskve-e-e-andreevoj-ot-15-iyunya-2021-goda-1-o-provedenii-profilakticheskikh-privivok-otdelnym-gruppam-grazhdan-po-epidemicheskim-pokazatelyam
Кодекс же "важнее", чем фз? Не юрист, не знаю.
Зависит от нормы применения. Если кодекс ссылается на ФЗ, то всё очевидно. Если кодекс не упоминает какой-либо ФЗ, то кодекс выше.
Министерство труда вообще в спячку ушло.
Закон? Да не вопрос. Примут в первом чтении. Тогда нормальной будет такая практика отстранения?
Я пропустил момент, когда нынешняя ситуация была законодательно определена эпидемией. В которую главный санврач имеет полномочия принимать подобные решения.
Согласно официальной статистике не было превышения эпидемического порога заболеваемости
Соответствующее постановление главный врач региона в рамках полномочий данных ему Федеральным законом действует, я неоднократно ссылку на него давал. А в остальном идёт сфера трудовая как и тех у кого обязательные прививки, но в качестве основания должно быть постановление главного врача другое. Сейчас оно есть лишь для некоторых сфер. И насколько знаю только в Москве и области. Может в других регионах тоже есть, но я не знаю.
Надо просто тупо ходить на работу и все, есть трудовой кодекс и если работодатель его нарушит, идти в суд. Что за чушь вообще, на коленке придумывают, что значит отстранить, по какой причине, да ещё и без выплаты зарплаты.
всё вчера уже обсудили. Вас не допускают до работы и не выплачивают зарплату, всё вполне законно. Работодатель выиграет суд.
А невакцинированный дурак сначала останется без работы, без денег, а потом, благодаря ковиду, ещё и без лёгких. И это нормально, так работает естественный отбор.
Что ты несёшь, тупорылое?
Не надоело за полтора года про эти легкие писать? В прошлом году тоже говорили, что все эти любители концертов и моря будут легкие выплевывать
Так и выплюнули. 430 тысяч избыточной смертности в России.
430к умерших от ковида или от пандемии ковида? Разные вещи в контексте выплевывания легких
А какая разница в контексте "выплевывания легких"?
Может так оказаться, что добрая половина этих смертей это люди, которые не болели ковидом. Но к которым просто не приехали из-за нагрузки на систему.
Я до сих пор не понимаю, почему в Италии российские военные и врачи могли за неделю воздвигать полевые госпитали и лечить там людей, а в России приходилось закрывать роддома под ковидные госпитали...
Из сокращения врачей в больницах ни кого нет люди на ранней стадии свои болячки вылечить не могут
В 2019 могли вылечить, а вот в 2020 перестали, ага.
Кто-то дает гарантии от тромбоэмболии после вакцинации?
мы сделали так: приказом обязали начальников отделов составить списки сотрудников с пометкой о пройдённой вакцинации. Тех, у кого пометок нет собёрем и отвезём на прививочный пункт толпой. Кто откажется - не будет допущен до работы и не получит зарплаты.
Кто откажется - не будет допущен до работы и не получит зарплаты
Не боитесь потерять хороших спецов? Или чем вообще занимаетесь по работе?
Если это не фейк, то человек занимается ЖК. Гуглится легко и по фото, и по ФИО.
https://vk.com/id332851860
https://vk.com/public183975322
https://www.mechta.su
хоспади, какие спецы в лахте... там даже сочинители методичек 9 классов церковно-приходской заканчивали
Комментарий удален
А что делаете с теми, у кого противопоказания? А если я пошел прививаться, а терапевт не допустил из-за высого давления?
Андрей, ты прав. Перестань отвечать на комментарии мудаков. Весь мировой опыт поддерживает — твоя и моя правда.
Мудак это бот, который работает на правительственных пропагандистов ;)
На основании чего недопуск? В трудовом что-то об этом есть?
К сожалению закон будет на стороне работодателя. Обязательная вакцинация может быть введена главным государственным санитарным врачом (абзац 5 подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) , работники обязаны выполнять требования по охране труда (статья 21 ТК РФ). В охрану труда входит безопасность здоровья сотрудников (статья 209 ТК РФ), работодатель обязан обеспечить безопасность здоровья сотрудников (статья 212 ТК РФ). Соответственно работодатель выполняет требования главного государственного санитарного врача. Таким образом всё правомерно. К сожалению.
если вы сидите дома, то где же тут труд? )
вы не работает, вам не не платят. Оформляют неявку по неуважительной причине, прогул.
вы не сидите в офисе, вас туда не пускают. Я же не знаю, где конкретно вы работаете, как конкретно это будет организована. У нас для этого служба режима есть, у вас уже может как-то иначе.
Выпускается приказ о запрете доступа на рабочее место невакцинированным сотрудникам на основании постановления мэрии и приказа санврача. Всё.
Так это же не естественный, а искусственный отбор. Указ, который вводит санкции за отказ от прививания себе вируса не господь бог подписал или не матушка природа?
К сожалению закон будет на стороне работодателя. Обязательная вакцинация может быть введена главным государственным санитарным врачом (абзац 5 подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) , работники обязаны выполнять требования по охране труда (статья 21 ТК РФ). В охрану труда входит безопасность здоровья сотрудников (статья 209 ТК РФ), работодатель обязан обеспечить безопасность здоровья сотрудников (статья 212 ТК РФ). Соответственно работодатель выполняет требования главного государственного санитарного врача. Таким образом всё правомерно. К сожалению.
Их не допустят к работе, пойдут в суд-99,99%проиграют. Вот если практически все откажутся от именно этой вакцинации-тогда да, но это маловероятно.
А где в трудовом кодексе написано, что нельзя требовать прививки?
Во многих отраслях есть такие требования. Например, работники пищевых производств должны иметь медицинские книжки и определенные прививки (дифтерия, гепатит и другие). Без неё их не допустят к работе.
Все правильно! Предлагаю ещё повторно отклонивших добровольную вакцинацию приравнивать к иногентам! Чернь из народа, в последнее время, ведёт себя позорительно слишком свободно.
*сарказм
Сразу в экстремисты. С блокировкой всех счетов.
всё как обычно :
* COVID-19 * : дратути, а вот и я!
[пандемия, локдауны]
* правительство : сидите дома, а на улице носите маски
* комментаторы на VC : стыдоба, маски вообще не защищают, только такие дибилы как у нас могут такое предлагать! нужна вакцина!
* COVID-19 * : да, маски - это фигня! иду на вторую волну!
* врачи : мы сделали вакцину
* правительство : мы организовали возможность бесплатно привиться всем
* комментаторы на VC : стыдоба, сделали вакцину, а привить никого не могут, страна отстаёт
* COVID-19 * : ну и прекрасно, иду на третью волну!
правительство : [вводит комплекс жёстких мер, обязывает прививаться]
комментаторы на VC : это нарушение прав! всё как всегда! тирания!
* COVID-19 * : ох выж мои родненькие, идите расцелую вас в обе щёчки!
Где-то у вас строки потерялись, держите:
* правительство: мы делаем все, чтобы граждане не доверяли отечественным разработкам
* правительство: мы рассказываем про смерти от западных вакцин
* правительство: мы рассказываем про чипирование от Билла Гейтса
* COVID-19: ох у вас же сиятельный обнуляется, подожду пока всех заражать
* COVID-19: проправительственный концерт на стадионе без соблюдения дистанции и масок? нет, не моя цель
* правительство: носить маски это для холопов, повсюду на ТВ будем без масок
Удивительно то, что живя в Москве, я слышал только лишь от двух человек о проблемах с ковидом (одна тяжелая форма, другая бессимптомная). Учитывая то, что у меня достаточно много контактов среди людей (пользуюсь метро, такси, хожу в тц, но при этом не пользуюсь масками). Также удивителен мой случай отсутствия у меня как заболевания, так и антител.
Признаю вероятность ошибки выжившего (как говорится, мёртвые не потеют), но по моему мнению проблемы с ковидом если не надуманы, то преувеличены. Да и к тому же, как говорят сами создатели прививок, в случае мутаций они могут быть не эффективны, а то и вовсе опасны.
P.S. Будет смешно, если я умру от ковида :D
Шикарная аналитика, а я вот, живя в Москве, знаю кучу людей, которые переболели ковидом в разных формах, и некоторых, которые сейчас болеют. А еще знал нескольких, которые умерли от ковида.
Вывод - мы все умрем.
Вполне вероятно, что правда в итоге окажется где-то посередине. Я признаю место быть ошибки выжившего.
Удивительно то, что живя в Москве, я слышал только лишь от двух человек о проблемах с ковидом
А вы сходите на выходных в Сокольники погулять :) заодно посмотрите, сколько скорых приезжает в ковидный госпиталь организованный там
Спойлер: не потоком, но они определенно ездят
Ходил и в Сокольники, часто проезжаю мимо Коммунарки, где организован госпиталь - скорые действительно есть. Когда езжу по Москве, в потоке действительно замечаю много скорых. Но если их так много и так много бессимптомно переболевших, то получается мне просто повезло? Если да, то я сегодня же иду в казино.
Ну как вам сказать, даже если взять допустим среднее число новых случаев за 5000 в сутки, за 2 года это будет чуть больше 3.5 миллионов. При официальном населении Мск в 12 миллионов, это 30% переболевших..
Привет, чёрный рынок.
Сфера обслуживания – это серая/чёрная зона по оплате труда. Оплата чаще всего идёт за выход.
Никто не захочет n недель сидеть дома, пока прививка отработает (за еду, квартиру и кредиты надо платить как бы).
Дешевле будет отдать 5-10к за сертификат без прививки.
Комментарий удален
Что делать людям с простой необходимостью есть, пить, где-то жить, пока из-за прививки они не могут работать?
поменять место работы, на такое где вакцинация пока не обязательна.
А лучше перестать трепать мозги и вакцинироваться.
Ну то есть вы из тех, кому если запретят имя "Андрей", пойдут менять паспорт на "Семён"?