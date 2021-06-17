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TJ

Власти Москвы разрешили отстранять непривившихся работников без выплат Статьи редакции

Предпринимателей за это наказывать не будут.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации

Сергей Миронов
уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа.

За невыполнение этих требований власти будут штрафовать бизнес: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении оштрафовать могут до миллиона рублей или вовсе приостановить работу на три месяца.

#новость #covid19 #москва #вакцинация #третьяволна

7923 просмотров
287 287 комментариев
8
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287 комментариев
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Сергей Кайзер

62

Интересно что думает по этому поводу закон, который не может быть изменен "приказами" нижестоящих законов.

Ответить

Владислав

Сергей
76

У нас Конституцией подтерлись, так что вопрос насчет такой мелочи, как ФЗ выглядит очень наивно.

Ответить

Ничего личного, но

Сергей
36

закон не может прокомментировать, он временно не работает

Ответить

Irina Gagina

Ничего
3

Закон не может временно не работать, он либо соблюдается, либо нет.

Ответить

Волшебный Петя

Irina
7

Блядается 

Ответить

Irina Gagina

Волшебн…
2

Можно и так сказать

Ответить

Ничего личного

Irina
2

значит, временно не соблюдается

Ответить

Valeryi

Irina
0

Эээ…нет ))

Ответить

Green Base

Ничего
1

Закон работает, когда кремлю надо.

Ответить

Irina Gagina

Сергей
28

О Трудовом Кодексе РФ уже давно никто не вспоминает. В принципе, можно его вообще переписать, всё равно найдутся сторонники даже здесь, которые будут поддерживать введение крепостного права обеими руками. Как говорится, "это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне".

Ответить

Vl Al

Irina
6

"и уверенность в завтрашнем дне" - Проверочно слово "дно".

Ответить

Елизавета Дроздова

Irina
0

Ну да, можно просто такую же схему провернуть, что колониальную конституцию мы переписали, а теперь нужно кодексы переписать и ок. 

Ответить

Игорь

Сергей
9

Какими нижестоящими законами? Главному государственному санитарному врачу такое право даёт вводить обязательную вакцинацию ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ (абзац 5 подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона 52-фз).
Я не сторонник закона, просто юридически обосновываю правомерность.

Ответить

Сергей Кайзер

Игорь
7

Во-первых, мэр не главврач.
Во-вторых, указанные вами нормы законов действительно дают право проводить массовые мероприятия вакцинации и т. п., но на основании чего даётся право "увольнения без сохранения заработной платы"?

Ответить

Игорь

Сергей
4

Сейчас есть профессии у кого разного рода прививки обязательны были ещё до ковида. Порядок отстранения будет аналогичный. И не увольнение а отстранение (76статья) это разные вещи.

Ответить

Екатерина

Игорь
0

Кстати, а за отстранённым же надо сохранять место? Получается сложно в моменте нанять кого-то вместо отстранённого? Интересно юридически)

Ответить

Игорь

Екатери…
4

За отстранённое да. Но не оплачивается.

Ответить

Екатерина

Игорь
3

Ну и чем тогда это поможет работодателю? Ну отстранит он всех непривитых официантов (например), сам носить еду должен будет, пока все не решат прививаться?

Ответить

Игорь

Екатери…
4

А я тут причем если закон обязать может так? Я не издаю законы более того я не поддерживаю данную инициативу. Я лишь с правовой точки правомерность разъясняю.

Ответить

Екатерина

Игорь
1

Я ни в коем случае не наезжаю! Может просто не уловила какой-то скрытый смысл этих мер)) спасибо за объяснение

Ответить

Игорь

Екатери…
3

Извините. Просто меня тут постоянно обвиняют в пропаганде прививки и в таком виде всё будто я издаю законы)) хотя я не поддерживаю всё это.

Ответить

Екатерина

Игорь
2

Понимаю, сейчас все нервные из-за ковида, локдаунов и прочего

Ответить

Игорь

Екатери…
3

Да у меня больше нервов из-за того что из меня тут какого то врага народа делают некоторые хотя я лишь с правовой точки зрения позицию высказываю, а не пропагандирую что то или считаю что это хорошо.

Ответить

Алексей

Екатери…
1

Это поможет работодателю избежать штрафов в этот период.

Ответить

Игорь

Сергей
5

Я уже ответил что если будет постановление глав врача то законно. Если по указу мэра то незаконно. Но мэр ведь может ссылаться на постановление главного врача. Но без него он не имеет права такое вводить сам. Только врач, не мэр.
Рсботники обязаны выполнять требования по охране труда (статья 21 ТК РФ). В охрану труда входит безопасность здоровья сотрудников (статья 209 ТК РФ), работодатель обязан обеспечить безопасность здоровья сотрудников (статья 212 ТК РФ). Соответственно работодатель выполняет требования главного государственного санитарного врача, отстранение по 76 ТК РФ. Таким образом всё правомерно. К сожалению.

Ответить

Влад Берг

Игорь
1

Таким образом всё правомерно. К сожалению.

Но есть нюансы. А если есть противопоказания? А бухгалтер на удалёнке в общепите тоже попадает? Там таких "если", сдается мне опять из разряда "сначала сделаем потом подумаем"

Ответить

Игорь

Влад
1

Это касается недавнего постановления главного врача по обязательной вакцинации в сфере услуг и иные сферы которые ещё обязали. Но повторюсь на данный момент всем прививка не нужна, пока лишь те сферы которые в недавнем постановлении выносили.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6,3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

Ответить

Влад Берг

Игорь
0

Спасибо, а у вас нет ссылки где процедура отказа разъяснена?

Ответить

Игорь

Влад
4

Ну в постановлении данная процедура не описана. Я могу лишь предположить что работодатель со ссылкой на постановление главного врача должен под роспись вынести приказ о вакцинации а вы уже должны будете ему сообщить в связи с чем вам противопоказано её делать. Но это чисто предположение поидее так должно быть. Тут ничего конкретного боюсь не смогу сказать.

Ответить

Игорь

Влад
1

Ну вот недавно было постановление главного врача и там было указано что если есть противопоказания то не надо делать прививку. Там ссылка в постановлении на основания для того в каких случаях работник может не прививаться.

Ответить

Игорь

Влад
1

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6,3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

Это касается недавнего постановления главного врача по обязательной вакцинации в сфере услуг и иные сферы которые ещё обязали.

Ответить

Сергей Кайзер

Игорь
0

По моему мнению, для отстранения от работы по п. 6 ст. 76 ТК РФ, необходим приказ главврача и он может быть применён только лишь в отношении людей, которые являются носителями возбудителей инфекционных болезней. А по остальным статья (209 ТК РФ и 212 ТК РФ) я не нашёл даже нормы применения в области эпидемий. Вероятнее всего, из-за отсутствия ранее подобных практик. Посмотрим как это будет в будущем.

Ответить

Игорь

Сергей
1

Вообще практика по этому вопросу давно есть потому что уже давно есть профессии где обязательны некоторые прививки. Их на тех же основаниях отстраняют. Но самое главное наличия постановление главного государственного санитарного врача о вакцинации. Без него всё остальное незаконно. Вот вчера вышел по рынку услуг и ещё каким то профессиям от него.

Ответить

Игорь

Сергей
1

С точки зрения трудового законодательства порядок отстранения аналогичен будет тому что уже существует для тех профессий где всегда были обязательны прививки. Только разница лишь будет в другом постановлении главного врача.

Ответить

Александр

Игорь
0

Вы видите требование привиться СОТРУДНИКАМ? Я нет. Введена обязательная прививка для каких либо категорий работников? Опять нет. Так что все идут лесом. 

Ответить

Игорь

Алексан…
1

А это что по вашему? Ссылка на постановление глав врача санитарного Москвы. Областное лень искать, но если надо и его скину. Есть ли в других регионах - не знаю, не смотрел.

Постановление главного государственного…
Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года…
rg.ru
Ответить

Игорь

Сергей
3

Если мэр ссылается на Указ мэра это незаконно требование. Если мэр ссылается на постановление главного государственного санитарного врача то законно. Соответственно сначала врач вынести постановление должен. Как уже вынес со сферой услуг.

Ответить

Анон Плиз

Игорь
0

Вроде, главсанврач Мск и/или МО уже что-то такое постановил. Или там строго государственный нужен, несмотря на "федерацию"?

Ответить

Игорь

Анон
1

Постановил, но лишь для некоторых сфер трудовых. А тут хотят на все сферы в Москве.

Ответить

Ilya Dorofeev

Сергей
0

Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Е.Е. Андреевой от 15 июня 2021 года №1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям": http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9564-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-po-gorodu-moskve-e-e-andreevoj-ot-15-iyunya-2021-goda-1-o-provedenii-profilakticheskikh-privivok-otdelnym-gruppam-grazhdan-po-epidemicheskim-pokazatelyam

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

Игорь
0

51 фз 1 ст. — это общие положения,  напиши нормально на что ссылаешься

Ответить

Игорь

Aleksan…
2

Так я сослался. Абзац 5 подпункта 6 пункта 1. А не просто статья такая то.

Ответить

Aleksandr

Игорь
2

согласен. несколько продолбился в очи

Ответить

Игорь

Aleksan…
0

Только поправка одна - если это будет Указ мэра то можно слать нафиг это незаконно. Только главный гос санитарный врач может такое выносить.

Ответить

Aleksandr

Игорь
0

вот к этому и вопрос. что все это объявляет тот, кто объявлять не может. это и странно.

Ответить

Игорь

Aleksan…
0

Объявлять то мэр может, но это будет законно только если он будет ссылаться на существующее постановление главного государственного санитарного врача. Без этого постановления это все незаконно.

Ответить

Aleksandr

Игорь
1

ну, нарисуют. вряд ли это такая уж беда и санитарный врач за что-то обидится на мэра и пойдет в отказ.

Ответить

Игорь

Aleksan…
0

Только сначала выносится главным государственным санитарным врачом постановление, а только потом уже мэр на него ссылаться может.

Ответить

Aleksandr

Игорь
0

скажет, что хотел предупредить бизнес пока выполняются формальности. и будет выглядеть в белом. 

Ответить

Ilya

Aleksan…
0

Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Е.Е. Андреевой от 15 июня 2021 года №1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям": http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9564-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-po-gorodu-moskve-e-e-andreevoj-ot-15-iyunya-2021-goda-1-o-provedenii-profilakticheskikh-privivok-otdelnym-gruppam-grazhdan-po-epidemicheskim-pokazatelyam

Постановление главного государственного…
Управление Роспотребнадзора по городу Москве
77.rospotrebnadzor.ru
Ответить

Игорь

Aleksan…
0

Например постановление по сферам услуг и иным услугам главный государственный санитарный врач выносил постановление соответственно законно.

Ответить

Fumar mata

Игорь
0

Кодекс же "важнее", чем фз? Не юрист, не знаю. 

Ответить

Сергей Кайзер

Fumar
1

Зависит от нормы применения. Если кодекс ссылается на ФЗ, то всё очевидно. Если кодекс не упоминает какой-либо ФЗ, то кодекс выше.

Ответить

M Y

Fumar
0

Кодекс — это тоже ФЗ.

Ответить

Irina Gagina

Сергей
2

Министерство труда вообще в спячку ушло.

Ответить

Vl Al

Irina
1

Как-то писал обращение в минтруд. Не дождался ответа от минтруд. 

Написал в прокуратуру заяву на минтруд. Минтруд ответил.

Оне там курицы гордые. Пока не пнешь, не летают.

Ответить

Billy Jean

Сергей
0

Закон? Да не вопрос. Примут в первом чтении. Тогда нормальной будет такая практика отстранения?

Ответить

Игорь

Billy
0

Зачем что то принимать? Уже всё есть осталось только постановление главного государственного санитарного врача

Ответить

Billy Jean

Игорь
1

Я пропустил момент, когда нынешняя ситуация была законодательно определена эпидемией. В которую главный санврач имеет полномочия принимать подобные решения.
Согласно официальной статистике не было превышения эпидемического порога заболеваемости

Ответить

Игорь

Billy
0

Соответствующее постановление главный врач региона в рамках полномочий данных ему Федеральным законом действует, я неоднократно ссылку на него давал. А в остальном идёт сфера трудовая как и тех у кого обязательные прививки, но в качестве основания должно быть постановление главного врача другое. Сейчас оно есть лишь для некоторых сфер. И насколько знаю только в Москве и области. Может в других регионах тоже есть, но я не знаю.

Ответить

Chok Chok

33

Надо просто тупо ходить на работу и все, есть трудовой кодекс и если работодатель его нарушит, идти в суд. Что за чушь вообще, на коленке придумывают, что значит отстранить, по какой причине, да ещё и без выплаты зарплаты.

Ответить

Андрей Хохлушин

Chok
–46

всё вчера уже обсудили. Вас не допускают до работы и не выплачивают зарплату, всё вполне законно. Работодатель выиграет суд.

А невакцинированный дурак сначала останется без работы, без денег, а потом, благодаря ковиду, ещё и без лёгких. И это нормально, так работает естественный отбор.

Ответить

Andrey Vinokurov

Андрей
38

Что ты несёшь, тупорылое?

Ответить

Волшебный Петя

Andrey
20
Ответить

Андрей Гришин

Андрей
11

Не надоело за полтора года про эти легкие писать? В прошлом году тоже говорили, что все эти любители концертов и моря будут легкие выплевывать

Ответить

Vadim Medvedev

Андрей
–4

Так и выплюнули. 430 тысяч избыточной смертности в России. 

Ответить

Андрей Гришин

Vadim
2

430к умерших от ковида или от пандемии ковида? Разные вещи в контексте выплевывания легких 

Ответить

Kirill Vasilyev

Андрей
2

А какая разница в контексте "выплевывания легких"?

Ответить

Андрей Гришин

Kirill
4

Может так оказаться, что добрая половина этих смертей это люди, которые не болели ковидом. Но к которым просто не приехали из-за нагрузки на систему.
Я до сих пор не понимаю, почему в Италии российские военные и врачи могли за неделю воздвигать полевые госпитали и лечить там людей, а в России приходилось закрывать роддома под ковидные госпитали...

Ответить

Андрей

Андрей
4

Точнее у меня есть предположение, но на этом ресурсе за него заминусят в край

Ответить

Борис Васильев

Vadim
1

Из сокращения врачей в больницах ни кого нет люди на ранней стадии свои болячки вылечить не могут

Ответить

Vadim Medvedev

Борис
–1

В 2019 могли вылечить, а вот в 2020 перестали, ага. 

Ответить

Екатерина

Vadim
4

Конечно перестали, сейчас любой случай с температурой 37.5 (будь у вас беременность, воспаление почки или что угодно) сначала требует вызова врача на дом, при этом скорая рецепты не даёт. А в стационар в 2020 (не знаю как сейчас) инсульт (!) не клали без пцр и и КТ

Ответить

Vadim

Екатери…
2

Сейчас собрались по москве выпустить постановление, что плановая госпитализация - только привитым. 

Ответить

Екатерина

Vadim
2

Замечательно, и что же вы тогда сваливаете  избыточную смертность на ковид, а не на меры против ковида? 

Ответить

Vadim

Екатери…
2

Ну так пусть ставят прививки - и избыточной смертности не будет. Как её не стало в UK. 

Ответить

Екатерина

Vadim
0

То есть если мэр издаст указ, что тем кто не привился отрубим голову, в избыточной смертности все равно будут виноваты те, кто не привился?))

Ответить

Vadim

Екатери…
0

Несомненно. Есть прививки 70% - нет избыточной смертности и вообще плевать на мэра. Очень простой пример нам подают Израиль, Великобритания, иные развитые страны. 

Но у России видимо опять свой особый путь. 

Ответить

Vl Al

Екатери…
1

Госпитализация без ПЦР сейчас запрещена.

Ответить

Авраамий Палицын

Vadim
1

Кто-то дает гарантии от тромбоэмболии после вакцинации?

Ответить

Olga RRR

Авраамий
–1

От спутника нет тромбоэмболии. 

Ответить

Степан Фадеев

Андрей
0

Думаю часть всё же выплюнуло. Больше 300 тыс избыточная смертность

Ответить

Chok Chok

Андрей
1

Как работодатель не допустит сотрудника до работы? Вот я пришел в офис и начал работать, дальше что? У меня нет прививки, и что дальше?

Ответить

Андрей Хохлушин

Chok
–20

мы сделали так: приказом обязали начальников отделов составить списки сотрудников с пометкой о пройдённой вакцинации. Тех, у кого пометок нет собёрем и отвезём на прививочный пункт толпой. Кто откажется - не будет допущен до работы и не получит зарплаты.

Ответить

Маркетологов к

Андрей
30

организацию назови, чтобы к таким ублюдкам случайно не попасть

Ответить

Андрей Гришин

Андрей
8

 Кто откажется - не будет допущен до работы и не получит зарплаты

Не боитесь потерять хороших спецов? Или чем вообще занимаетесь по работе?

Ответить

Иван Иванов

Андрей
3

Если это не фейк, то человек занимается ЖК. Гуглится легко и по фото, и по ФИО.

https://vk.com/id332851860
https://vk.com/public183975322
https://www.mechta.su

Ответить

Иван Иванов

Иван
0

Но я склонен считать, что это фейк. 

Ответить

Michael Petrov

Андрей
1

хоспади, какие спецы в лахте... там даже сочинители методичек 9 классов церковно-приходской заканчивали

Ответить

Комментарий удален

Make Luv

Андрей
2

Как в анекдоте про черенки в жопе. Пиздец, вы ебанаты. Ждите гостей из трудовой инспекции. 

Ответить

Макс Лакостов

Андрей
0

Это вам в принтеры не срали просто))) 

Ответить

Эдуард Гладышев

Андрей
–1

А что делаете с теми, у кого противопоказания? А если я пошел прививаться, а терапевт не допустил из-за высого давления?

Ответить

Denis Fedoseev

Chok
0

Ну поработаешь бесплатно, не проблема

Ответить

Polina Butuzova

Андрей
–12

Андрей, ты прав. Перестань отвечать на комментарии мудаков. Весь мировой опыт поддерживает — твоя и моя правда. 

Ответить

Герман Воронов

Polina
5

Мудак это бот, который работает на правительственных пропагандистов ;)

Ответить

Olga RRR

Герман
–2

Боты и пропагандисты против прививок везде - от телевизора до однокласнегов.
Вас большинство, поэтому кто тут бот - вопрос.

Ответить

VaDiLa RUS

Андрей
1

На основании чего недопуск? В трудовом что-то об этом есть?

Ответить

Игорь

VaDiLa
6

К сожалению закон будет на стороне работодателя. Обязательная вакцинация может быть введена главным государственным санитарным врачом (абзац 5 подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) , работники обязаны выполнять требования по охране труда (статья 21 ТК РФ). В охрану труда входит безопасность здоровья сотрудников (статья 209 ТК РФ), работодатель обязан обеспечить безопасность здоровья сотрудников (статья 212 ТК РФ). Соответственно работодатель выполняет требования главного государственного санитарного врача. Таким образом всё правомерно. К сожалению.

Ответить

Vadim

VaDiLa
2

сейчас допишут, не переживайте)

Ответить

Дмитрий

Андрей
2

Законно - это когда любой труд должен быть оплачен, а вы пишите какую-то дичь

Ответить

Анон Плиз

Дмитрий
3

Нет труда - нет и оплаты

Ответить

Андрей Хохлушин

Дмитрий
0

если вы сидите дома, то где же тут труд? )

Ответить

Дмитрий

Андрей
0

не вы ли написали «не выплачивают зарплату»? Еще интересно бы законное основание подыскать для этого

Ответить

Андрей Хохлушин

Дмитрий
–12

вы не работает, вам не не платят. Оформляют неявку по неуважительной причине, прогул.

Ответить

Андрей Симаков

Андрей
5

чушь не пиши. Отстранение от работы это не прогул

Ответить

Chok Chok

Андрей
0

Какой прогул, если я в офисе и работаю?

Ответить

Андрей

Chok
–13

вы не сидите в офисе, вас туда не пускают. Я же не знаю, где конкретно вы работаете, как конкретно это будет организована. У нас для этого служба режима есть, у вас уже может как-то иначе.
Выпускается приказ о запрете доступа на рабочее место невакцинированным сотрудникам на основании постановления мэрии и приказа санврача. Всё.

Ответить

Сергей

Андрей
7

Если работодатель отказывает в доступе к рабочему месту, то это явно не вина сотрудника

Ответить

Понятный завод

Андрей
1

Дбл блт

Ответить

Макс Лакостов

Андрей
1

А работать кто будет?)))) 

Ответить

Авраамий Палицын

Андрей
0

Так это же не естественный, а искусственный отбор. Указ, который вводит санкции за отказ от прививания себе вируса не господь бог подписал или не матушка природа?

Ответить

Игорь

Chok
1

К сожалению закон будет на стороне работодателя. Обязательная вакцинация может быть введена главным государственным санитарным врачом (абзац 5 подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) , работники обязаны выполнять требования по охране труда (статья 21 ТК РФ). В охрану труда входит безопасность здоровья сотрудников (статья 209 ТК РФ), работодатель обязан обеспечить безопасность здоровья сотрудников (статья 212 ТК РФ). Соответственно работодатель выполняет требования главного государственного санитарного врача. Таким образом всё правомерно. К сожалению.

Ответить

Chok Chok

Игорь
0

Да, но он ещё не одобрил ничего и они это не внесли, зная что наши власти очень любят "рекомендательный" характер, возможно и не введут

Ответить

Игорь

Chok
–1

Вашими бы словами. Я не сторонник этого как многие думают, просто юридически обосновываю правоту в случае введения. А то меня тут обвиняют в пропаганде и будто я сам эти законы издаю...

Ответить

Polina Butuzova

Игорь
–2

К счастью.

Ответить

Irina Gagina

Chok
2

Их не допустят к работе, пойдут в суд-99,99%проиграют. Вот если практически все откажутся от именно этой вакцинации-тогда да, но это маловероятно.

Ответить

Chok Chok

Irina
0

0,1 процент всё-таки выиграет?)

Ответить

Irina Gagina

Chok
1

Иск отклонят, скорее всего;)

Ответить

Игорь

Irina
0

Я чуть ниже писал обоснование правовое. Просто чтобы не копировать по 100 раз.

Ответить

Vadim Medvedev

Chok
–1

А где в трудовом кодексе написано, что нельзя требовать прививки? 

Во многих отраслях есть такие требования. Например, работники пищевых производств должны иметь медицинские книжки и определенные прививки (дифтерия, гепатит и другие). Без неё их не допустят к работе. 

Ответить

Polina Butuzova

Vadim
0

+++

Ответить

Евгений Бв

Vadim
0

Нет таких прививок для общепита

Ответить

Иванка Сегодина

31

Все правильно! Предлагаю ещё повторно отклонивших добровольную вакцинацию приравнивать к иногентам! Чернь из народа, в последнее время, ведёт себя позорительно слишком свободно.
*сарказм

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VaDiLa RUS

Иванка
13

Сразу в экстремисты. С блокировкой всех счетов.

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Родной теркин30см

VaDiLa
4

говорят на БАМе рабочих рук не хватает...
*сарказм

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Юрий Волков

VaDiLa
0

И в монастырь)

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Александр Еремин

Иванка
4

И ещё к руссофобам и фашистам. Сарказм.

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Dmitry Ryzhov

15

всё как обычно :

* COVID-19 * : дратути, а вот и я!
[пандемия, локдауны]
* правительство : сидите дома, а на улице носите маски
* комментаторы на VC : стыдоба, маски вообще не защищают, только такие дибилы как у нас могут такое предлагать! нужна вакцина!
* COVID-19 * : да, маски - это фигня! иду на вторую волну!
* врачи : мы сделали вакцину
* правительство : мы организовали возможность бесплатно привиться всем
* комментаторы на VC : стыдоба, сделали вакцину, а привить никого не могут, страна отстаёт
* COVID-19 * : ну и прекрасно, иду на третью волну!
правительство :  [вводит комплекс жёстких мер, обязывает прививаться]
комментаторы на VC : это нарушение прав! всё как всегда! тирания!
* COVID-19 * : ох выж мои родненькие, идите расцелую вас в обе щёчки!

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Герман Воронов

Dmitry
6

Где-то у вас строки потерялись, держите:
* правительство: мы делаем все, чтобы граждане не доверяли отечественным разработкам
* правительство: мы рассказываем про смерти от западных вакцин
* правительство: мы рассказываем про чипирование от Билла Гейтса
* COVID-19: ох у вас же сиятельный обнуляется, подожду пока всех заражать
* COVID-19: проправительственный концерт на стадионе без соблюдения дистанции и масок? нет, не моя цель
* правительство: носить маски это для холопов, повсюду на ТВ будем без масок

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Сергей Кайзер

Dmitry
1

Удивительно то, что живя в Москве, я слышал только лишь от двух человек о проблемах с ковидом (одна тяжелая форма, другая бессимптомная). Учитывая то, что у меня достаточно много контактов среди людей (пользуюсь метро, такси, хожу в тц, но при этом не пользуюсь масками). Также удивителен мой случай отсутствия у меня как заболевания, так и антител.

Признаю вероятность ошибки выжившего (как говорится, мёртвые не потеют), но по моему мнению проблемы с ковидом если не надуманы, то преувеличены. Да и к тому же, как говорят сами создатели прививок, в случае мутаций они могут быть не эффективны, а то и вовсе опасны.

P.S. Будет смешно, если я умру от ковида :D

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Konstantin Timokhin

Сергей
2

Шикарная аналитика, а я вот, живя в Москве, знаю кучу людей, которые переболели ковидом в разных формах, и некоторых, которые сейчас болеют. А еще знал нескольких, которые умерли от ковида. 
Вывод - мы все умрем. 

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Сергей Кайзер

Konstan…
0

Вполне вероятно, что правда в итоге окажется где-то посередине. Я признаю место быть ошибки выжившего.

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Герман Воронов

Сергей
0

Удивительно то, что живя в Москве, я слышал только лишь от двух человек о проблемах с ковидом

А вы сходите на выходных в Сокольники погулять :) заодно посмотрите, сколько скорых приезжает в ковидный госпиталь организованный там
Спойлер: не потоком, но они определенно ездят

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Екатерина

Герман
1

Может проблема в том, что госпиталей мало?

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Герман Воронов

Екатери…
0

С момента какой-то там волны часть помещений демонтировали

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Сергей Кайзер

Герман
0

Ходил и в Сокольники, часто проезжаю мимо Коммунарки, где организован госпиталь - скорые действительно есть. Когда езжу по Москве, в потоке действительно замечаю много скорых. Но если их так много и так много бессимптомно переболевших, то получается мне просто повезло? Если да, то я сегодня же иду в казино.

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Герман Воронов

Сергей
0

Ну как вам сказать, даже если взять допустим среднее число новых случаев за 5000 в сутки, за 2 года это будет чуть больше 3.5 миллионов. При официальном населении Мск в 12 миллионов, это 30% переболевших..

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Волшебный Петя

19

Вот и поддержка малого бизнеса подоспела 

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Иван Иванов

15

Привет, чёрный рынок.

Сфера обслуживания – это серая/чёрная зона по оплате труда. Оплата чаще всего идёт за выход. 

Никто не захочет n недель сидеть дома, пока прививка отработает (за еду, квартиру и кредиты надо платить как бы).

Дешевле будет отдать 5-10к за сертификат без прививки. 

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Комментарий удален

Владислав

Андрей
16

Хорошо, что бодливой корове бог рогов не даёт.

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Иван Иванов

Андрей
4

Что делать людям с простой необходимостью есть, пить, где-то жить, пока из-за прививки они не могут работать?

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Андрей Хохлушин

Иван
–16

поменять место работы, на такое где вакцинация пока не обязательна.
А лучше перестать трепать мозги и  вакцинироваться.

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Иван Иванов

Андрей
21

Ну то есть вы из тех, кому если запретят имя "Андрей", пойдут менять паспорт на "Семён"?

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Make Luv

Иван
5

Он, похоже, из тех, кто сделает это превентивно, пока начальство еще думает.

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