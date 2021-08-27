Илья Сотонин продал «Лигу ЖКХ» — он считает, что рынок не готов к выбору управляющих компаний в домах Статьи редакции
Сумма сделки превысила 60 млн рублей, рассказал источник vc.ru.
Основатель управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин продал компанию, рассказал он на своей странице в Facebook. Имя покупателя Сотонин не раскрывает.
На вопрос vc.ru о сумме сделки Сотонин ответил, что управляющие компании на рынке покупаются в расчёте от 80 до 200 рублей за 1 м² в управлении. Точную сумму он не назвал. По словам представителя компании, в её управлении находится порядка 300 тысяч м².
Источник vc.ru на рынке заявил, что «Лигу ЖКХ» продали дороже максимального уровня.
Сотонин объяснил vc.ru продажу компании тем, что рынок и законодательство в России «пока не позволяют жителям выбирать, какой УК они хотят доверить свой дом». Сложно провести собрание и «отбить» дом у старой УК, добавил он.
По данным базы «Контур.Фокус», изменений в составе учредителей юрлиц компании пока нет, но заявления об изменении сведений в ЕГРЮЛ уже поданы.
- По итогам 2020 года, выручка ООО «Лига ЖКХ» составила 48,3 млн рублей. Юрлицо получило чистый убыток в 278 тысяч рублей впервые с момента регистрации в 2014 году.
- Выручка ООО «Лига ЖКХ Запад» составила 25,8 млн рублей, а чистая прибыль — 667 тысяч рублей. В начале августа 2021 года товарищество собственников недвижимости «Малевич» подало заявление о признании ООО «Лига ЖКХ Запад» банкротом. Заседание состоится 10 сентября.
- Выручка ООО «Лига ЖКХ-Малевич» — 6,3 млн рублей, чистая прибыль — 384 тысячи.
- Выручка ООО «Лига Сервис» — 17 млн рублей за 2020 год, прибыль — 910 тысяч рублей.
Предприниматель планирует сосредоточиться на системе управления домами для УК и ТСЖ Doma.ai, которую он запустил в начале 2019 года. В феврале 2021 года Сотонин продал контрольную долю юрлица платформы «Сберу». У основателя осталось 21,96% компании.
- «Лига ЖКХ» начала обслуживать дома в Екатеринбурге в мае 2012 года, а к концу 2017 года домов стало 30.
- Бизнес строился по принципу ИТ-компании и холакратии — без иерархий и менеджеров. Компания разделена на «центральный и базовые круги». В центре — служба поддержки, ИТ-команда, обучение для сотрудников и другое. Базовые круги автономны — со своим юрлицом, они обслуживают около 100 тысяч м² каждый.
- «Лига ЖКХ» на своём сайте публикует информацию о том, на что были потрачены средства от оплаты жилищных расходов. Кроме того, компания разработала конструктор подъездов, в котором сразу можно увидеть стоимость выбранной отделки.
- На компанию несколько раз нападали: поджигали служебные машины, офис и лифты в домах, которые выбрали «Лигу ЖКХ». Сотонина приглашали выяснить отношения на улице и предлагали продать компанию, а после отказа опять портили имущество. Сотонин заявил vc.ru, что сделка не связана с угрозами.
Зная некоторые моменты с двух сторон, прекрасно понимаю Сотонина.
В большинстве своем собственникам своего жилья насрать на все, они ведут себя как свиньи с общедомовым имуществом. Редко кто позвонит, что что-то не работает.
Со стороны УК тоже не мало фигни, но можно и по человечески решить большинство вопросов.
Система не готова с двух сторон.
"На компанию несколько раз нападали"
кто и зачем ? обычные ЖКХ,
встретив конкурента который работает на совесть,
лишились возможности воровать и доводить дома до разрушения ?)))
это не обычные жкх, у нас в городе 6 крупных, просто огромных ДУКов, которые загрызут, лишь бы дом не ушел, были прецеденты.
Общество настолько деградировало и привыкло к тотальному обману и коррупций что видит оных в каждом, а может действительно эта компания была честной и работала по рыночным законным правилам и расценкам? Может действительно не чистые на руку УК оказывали давление на эту компанию и портили дома под управлением компаний? Такой мысли вы не можете допустить? Легче принять мысль что нету честных и все обманщики.
В вашем комментарии это звучит как шутка, тем не менее это так и есть.
Непрозрачность работы и фактическая неконтролируемость УК делает этот бизнес "золотой жилой".
Очень легко создать там конкуренцию, но если ты не "свой" в администрации - уничтожат физически, прямо в "святые 90-е" попадёте.
Кто готов воевать против действующих управляющих компаний? Это вполне может стать поводом к гражданской войне🤣
ЖКХ это серьёзная кормушка
пока общество не готово
Опять народ не тот? А ничего, что при попытках сменить УК начинается бандитизм? Вот свежие случаи в этом году:
https://vestivrn.ru/news/2021/02/20/posle-skandala-s-uk-voronezhskomu-prepodavatelyu-sozhgli-mashinu/
https://www.fontanka.ru/2021/03/10/69803483/
Этой Лиге ЖКХ не мешало бы создать ЧОП для охраны здоровья и имущества жильцов-активистов. Глядишь, процесс пошёл бы веселее.
А в чем проблема поменять УК? Там вроде нужно определенное количество подписей жильцов для рассмотрения вопроса.
Все верно, но крайне много УК это не до конца прозрачные и понятные компании со своими связями и подвязками. Оплата происходит регулярно, а ремонтом и обустройством можно не заниматься десятилетиями.
*ролик ниже про недавнюю ситуацию с моим знакомым, родители живут примерно в 50 км. от Москвы.
**еще ролик ниже про то, как люди взяли управление в свои руки и "вдруг", при тех же взносах и оплате, условия улучшились.
Если все вдруг забыли, у нас вопросы ЖКХ такие как разные трубы решаются президентом на прямой линии а не всякими УК.
Да оставьте вы этого несчастного президентика в покое. Если вся страна научится создавать ТСЖ и участвовать в управлении своей собственностью произойдёт социальная революция
А в чем проблема поменять УК? Там вроде нужно определенное количество подписей жильцов для рассмотрения вопроса.
Решение о смене управляющей компании принимается простым большинством голосов. Учтите, что, как и при определении кворума, голоса в нашем случае считаются не по количеству людей, а по количеству квадратных метров, собственником которых является голосующий, и по доле этого метража в общей площади дома.
Голосование считается проведенным, если в нем приняли участие 50% +1 голос собственников дома. А решение считается принятым, если за него проголосовало 50% + 1 голос от числа всех голосовавших.
Попробуйте соберите общее собрание в 4-8 подъездном МКД.
Кстати, это наименьшая проблема, есть же возможность провести собрание дома методом поквартирного обхода. Тут главное охрану нанять, чтобы потом бандюки нанятые дуком шею не свернули.
Как правило, при поквартирном обходе или дверь не открывают или же открывают, да не собственники (съемное жилье) + еще ведь нужны документы, удостоверяющие личность и право собственности вписывать в бюллетени, это тоже отсекает часть голосующих. Так что затея поквартирно обойти выглядит здраво лишь на словах
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Еще до того, как посмотрел это видео, в своём доме столкнулся с выбором УК и у меня было стойкое ощущение, что здесь задействовано ОПГ.
На запуск основатели потратили около $2,72 млн.
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