Сумма сделки превысила 60 млн рублей, рассказал источник vc.ru.

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Основатель управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин продал компанию, рассказал он на своей странице в Facebook. Имя покупателя Сотонин не раскрывает.

На вопрос vc.ru о сумме сделки Сотонин ответил, что управляющие компании на рынке покупаются в расчёте от 80 до 200 рублей за 1 м² в управлении. Точную сумму он не назвал. По словам представителя компании, в её управлении находится порядка 300 тысяч м².

Источник vc.ru на рынке заявил, что «Лигу ЖКХ» продали дороже максимального уровня.

Сотонин объяснил vc.ru продажу компании тем, что рынок и законодательство в России «пока не позволяют жителям выбирать, какой УК они хотят доверить свой дом». Сложно провести собрание и «отбить» дом у старой УК, добавил он.

Много препонов. Мы начали говорить об этом чуть раньше времени. Возможно, через несколько лет это будет актуальнее, а пока общество и законодательство не готово. Илья Сотонин основатель «Лиги ЖКХ»

По данным базы «Контур.Фокус», изменений в составе учредителей юрлиц компании пока нет, но заявления об изменении сведений в ЕГРЮЛ уже поданы.

По итогам 2020 года, выручка ООО «Лига ЖКХ» составила 48,3 млн рублей. Юрлицо получило чистый убыток в 278 тысяч рублей впервые с момента регистрации в 2014 году.

Выручка ООО «Лига ЖКХ Запад» составила 25,8 млн рублей, а чистая прибыль — 667 тысяч рублей. В начале августа 2021 года товарищество собственников недвижимости «Малевич» подало заявление о признании ООО «Лига ЖКХ Запад» банкротом. Заседание состоится 10 сентября.

Выручка ООО «Лига ЖКХ-Малевич» — 6,3 млн рублей, чистая прибыль — 384 тысячи.

Выручка ООО «Лига Сервис» — 17 млн рублей за 2020 год, прибыль — 910 тысяч рублей.

Предприниматель планирует сосредоточиться на системе управления домами для УК и ТСЖ Doma.ai, которую он запустил в начале 2019 года. В феврале 2021 года Сотонин продал контрольную долю юрлица платформы «Сберу». У основателя осталось 21,96% компании.