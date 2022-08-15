Офлайн
Интеллигентный холод

Новый стартап сооснователя WeWork привлёк $350 млн при оценке в $1 млрд ещё до запуска — NYT Статьи редакции

Адам Ньюман скупил тысячи квартир в США, чтобы запустить сервис на рынке аренды жилья.

  • Стартап Flow Адама Ньюмана привлёк около $350 млн от фонда Andreessen Horowitz. Об этом рассказали три источника The New York Times, знакомые со сделкой. Оценка компании превысила $1 млрд ещё до официального запуска.
  • Сам Ньюман также планирует инвестировать в Flow личные средства и недвижимость. По плану, стартап запустят в 2023 году. В Andreessen Horowitz сообщили, что «рады сотрудничать с Адамом Ньюманом и его коллегами по Flow», но не раскрыли сумму инвестиций.
  • В начале 2022 года WSJ сообщила, что связанные с Ньюманом организации начали скупать недвижимость в разных городах США на общую сумму более $1 млрд. По словам источников, предприниматель рассказывал о планах создать компанию, которая «встряхнёт» рынок аренды жилья.
  • NYT пишет, что Ньюман купил более 3000 квартир в нескольких городах. Flow будет управлять этой недвижимостью и предлагать свои услуги другим. Конкретные детали проекта изданию узнать не удалось. По данным WSJ, Ньюман хочет создать узнаваемый бренд квартир, оснащённых всеми удобствами и рассчитывает на ту же аудиторию молодых специалистов, которых он привлекал в коворкинги WeWork.
  • В мае 2022 года $70 млн в раунде, который возглавил Andreessen Horowitz, привлёк криптовалютный стартап Flowcarbon. Его сооснователь — также Ньюман. Но скорее всего, это другой проект, пишет NYT.
  • Ньюман основал сеть рабочих пространств WeWork в 2010 году, и покинул пост главы компании в 2019-м после претензий со стороны инвесторов. Из-за сомнений инвесторов в состоятельности бизнес-модели WeWork оценка компании упала с $47 млрд до $20-30 млрд, а IPO отложили. WeWork стала публичной в 2021-м, сейчас её капитализация составляет около $4,4 млрд.

#новость #wework

3608 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Написать комментарий...
 Arty Shatilov

Эта модель давно уже напрашивается. Как сейчас повзрослевшие миллениалы по всему миру работают в коворкингах, по сути арендуя место в офисе вместо работы в настоящем офисе, так же и повзрослевшие зумеры будут жить в модных общагах, по сути арендуя место в общем доме, где все модно и прикольно, вместо покупки/аренды отдельного жилья

Ответить
Развернуть ветку
Bames Jond

Согласен, повзрослевшие бумеры тоже эту модель давно юзают, дом престарелых называется. А зумеры только присматриваются

Ответить
Развернуть ветку
Arty Shatilov

Согласны, узнали!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Ионов

зумерам эта модель на 3 + 11 лет присваивается

Ответить
Развернуть ветку
Арапов Бахтияр

Если что такое в Америке уже как лет 20. ЖК комплексы со всеми удобствами , начиная от лаундж зоны заканчивая фитнес залами

Ответить
Развернуть ветку
Arty Shatilov

Так и офисы со всеми удобствами были до коворкингов :) тут же весь magic не столько в плюшках, сколько в бизнес модели. И, кстати, чёрный Мерседес с водителем можно было арендовать и до Uber :)

Ответить
Развернуть ветку
Резкий ГОСТ

Не очень понял в чем отличие модели от существующей в штатах аренды апартаментов. То что они будут полностью меблированные?

Ответить
Развернуть ветку
Арапов Бахтияр

Ну я так понял типо не только все плюшки , но и подходящее для тебя комьюнити под одной крышей

Ответить
Развернуть ветку
Arty Shatilov

Я пока не знаком ни с Адамом Ньюманом, ни с Марком Андриссеном, ни с Беном Хоровитцем, чтобы ответить на этот вопрос 🤷🏻‍♂️ Могу лишь предположить, что возможно будет что-то вроде резидентского членства, куда входит куча всего, связанного с жильем, работой и досугом. Без необходимости наличия крутого credit score, без залогов, без ипотек, без покупки мебели и тп, просто плати подписочку на жизнь и не парься, плюс комьюнити конечно же

Ответить
Развернуть ветку
Резкий ГОСТ

Ну разве что какие-то входные условия, мебель и коммьюнити, если соберется - это отличие. А построенные под аренду комплексы апартаментов, сдаваемые компаниями, а не физиками-владельцами, с офисами, тренажерками, бассейном и т.п. там уже вроде как давно имеются 🤷🏻‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Arty Shatilov

Вопрос, доступны ли они широкому слою населения

Ответить
Развернуть ветку
A E

Там много проблем со сдачей и съёмом жилья, вроде как из-за законов нельзя «выпроводить» человека с арендуемого жилья, а если будет коммерческое использование то наверное можно будет 🤔 а так же чтобы снять надо «доказывать» владельцам что ты адекватный, а так компания о тебе будет знать всё и по идее будет проще снять

Я подсмотрел это в блогах, сам то я там не был, просто возможно основатель компании пытается решить эти проблемы 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Резкий ГОСТ

Так апарты вроде тоже снимаешь у компаний, которые этими же апартами и управляют. Там вроде как раз и отличаются апартаменты тем, что они строятся под аренду, а есть кондоминимумы - там уже владельцы частники.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Скиннер

Long-term-lease-as-a-service, почему нет, в конце концов :)

Ответить
Развернуть ветку
Sarkis Antonyan

Я думаю тут дело даже не в модели, а в личности фаундера. Чел харизматичный, доказал что может строить крупный бизнес и привлекать много бабла. Плюс усвоил ошибки из предыдущего опыта и инвесторы уже знают на, что смотреть.

Уверен, что если сейчас Элизабет Холмс тоже начнет новый стартап пилить, ей тоже без проблем денег отвалят.

Ответить
Развернуть ветку
Педагогический шмель

напрашивается мысль, у дураков еще слишком много денег

Ответить
Развернуть ветку
Sarkis Antonyan

Инвестиции в них выглядят менее рискованными, чем а ноунейм основателей. От них ты уже знаешь чего ждать.

Ответить
Развернуть ветку
alexstellar

если ты про co-living/co-working, то это не новая модель, разве есть инфа, что это то, что делает Адам?

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Знаете, я вот как раз недавно думал об этом - о "модных общагах" для взрослых и пенсионеров. Ведь в нашем поколении куча людей без семьи будет вовсе или видеться с детьми редко будут будучи разведенными. Одному жить в какой-то момент надоест или будет опасно, а дома престарелых - это уже для совсем немощных и по сути госпитали. В России так и вовсе проблема - домов престарелых по сути и нет доступных и нормальных, содержать свое жилье тоже недешево одному. Так что модные общаги - даже не тренд, а довольно-таки необходимость будет.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Т.

Лох не мамонт

Ответить
Развернуть ветку
Арапов Бахтияр

Что можно придумать нового в сфере аренды жилья? Это же очень долгое отбитие инвестиций + затраты на ремонт и т.д. Короче такое себе

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Ну видимо они там нашли поинт, чтобы окупаемость скукожить в 10 лет и меньше

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Или не нашли, а надеются, как в прошлый раз

Ответить
Развернуть ветку
Arty Shatilov

Так весь VC-мир стоит на «надеждах»

Ответить
Развернуть ветку
Пиван Петрович

Особенно с учётом опыта его предыдущего стартапа, где выяснилось, что на рынок аренды слишком просто войти.

Ответить
Развернуть ветку
Tayler

Бабала соберёт и сольётся! Бизнес по западному!

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Emelianov

Ждём еще один сериал про Адама через лет 5

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Пока мы тут на запрет виз жалуемся, чел берет и за идею получает денег на гражданство за инвестиции в какую-нибудь другую страну

Ответить
Развернуть ветку
Пал Саныч

Евреи проиграли...

Ответить
Развернуть ветку
alexstellar

красавчик

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Мир сошел с ума вкладываться опять в Ньюмана. $8.2 млрд убытков софтбанка видимо уроком не стало

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
null