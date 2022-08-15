Новый стартап сооснователя WeWork привлёк $350 млн при оценке в $1 млрд ещё до запуска — NYT Статьи редакции
Адам Ньюман скупил тысячи квартир в США, чтобы запустить сервис на рынке аренды жилья.
- Стартап Flow Адама Ньюмана привлёк около $350 млн от фонда Andreessen Horowitz. Об этом рассказали три источника The New York Times, знакомые со сделкой. Оценка компании превысила $1 млрд ещё до официального запуска.
- Сам Ньюман также планирует инвестировать в Flow личные средства и недвижимость. По плану, стартап запустят в 2023 году. В Andreessen Horowitz сообщили, что «рады сотрудничать с Адамом Ньюманом и его коллегами по Flow», но не раскрыли сумму инвестиций.
- В начале 2022 года WSJ сообщила, что связанные с Ньюманом организации начали скупать недвижимость в разных городах США на общую сумму более $1 млрд. По словам источников, предприниматель рассказывал о планах создать компанию, которая «встряхнёт» рынок аренды жилья.
- NYT пишет, что Ньюман купил более 3000 квартир в нескольких городах. Flow будет управлять этой недвижимостью и предлагать свои услуги другим. Конкретные детали проекта изданию узнать не удалось. По данным WSJ, Ньюман хочет создать узнаваемый бренд квартир, оснащённых всеми удобствами и рассчитывает на ту же аудиторию молодых специалистов, которых он привлекал в коворкинги WeWork.
- В мае 2022 года $70 млн в раунде, который возглавил Andreessen Horowitz, привлёк криптовалютный стартап Flowcarbon. Его сооснователь — также Ньюман. Но скорее всего, это другой проект, пишет NYT.
- Ньюман основал сеть рабочих пространств WeWork в 2010 году, и покинул пост главы компании в 2019-м после претензий со стороны инвесторов. Из-за сомнений инвесторов в состоятельности бизнес-модели WeWork оценка компании упала с $47 млрд до $20-30 млрд, а IPO отложили. WeWork стала публичной в 2021-м, сейчас её капитализация составляет около $4,4 млрд.
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Эта модель давно уже напрашивается. Как сейчас повзрослевшие миллениалы по всему миру работают в коворкингах, по сути арендуя место в офисе вместо работы в настоящем офисе, так же и повзрослевшие зумеры будут жить в модных общагах, по сути арендуя место в общем доме, где все модно и прикольно, вместо покупки/аренды отдельного жилья
Согласен, повзрослевшие бумеры тоже эту модель давно юзают, дом престарелых называется. А зумеры только присматриваются
Согласны, узнали!
зумерам эта модель на 3 + 11 лет присваивается
Если что такое в Америке уже как лет 20. ЖК комплексы со всеми удобствами , начиная от лаундж зоны заканчивая фитнес залами
Так и офисы со всеми удобствами были до коворкингов :) тут же весь magic не столько в плюшках, сколько в бизнес модели. И, кстати, чёрный Мерседес с водителем можно было арендовать и до Uber :)
Не очень понял в чем отличие модели от существующей в штатах аренды апартаментов. То что они будут полностью меблированные?
Ну я так понял типо не только все плюшки , но и подходящее для тебя комьюнити под одной крышей
Я пока не знаком ни с Адамом Ньюманом, ни с Марком Андриссеном, ни с Беном Хоровитцем, чтобы ответить на этот вопрос 🤷🏻♂️ Могу лишь предположить, что возможно будет что-то вроде резидентского членства, куда входит куча всего, связанного с жильем, работой и досугом. Без необходимости наличия крутого credit score, без залогов, без ипотек, без покупки мебели и тп, просто плати подписочку на жизнь и не парься, плюс комьюнити конечно же
Ну разве что какие-то входные условия, мебель и коммьюнити, если соберется - это отличие. А построенные под аренду комплексы апартаментов, сдаваемые компаниями, а не физиками-владельцами, с офисами, тренажерками, бассейном и т.п. там уже вроде как давно имеются 🤷🏻♂️
Вопрос, доступны ли они широкому слою населения
Там много проблем со сдачей и съёмом жилья, вроде как из-за законов нельзя «выпроводить» человека с арендуемого жилья, а если будет коммерческое использование то наверное можно будет 🤔 а так же чтобы снять надо «доказывать» владельцам что ты адекватный, а так компания о тебе будет знать всё и по идее будет проще снять
Я подсмотрел это в блогах, сам то я там не был, просто возможно основатель компании пытается решить эти проблемы 🤔
Так апарты вроде тоже снимаешь у компаний, которые этими же апартами и управляют. Там вроде как раз и отличаются апартаменты тем, что они строятся под аренду, а есть кондоминимумы - там уже владельцы частники.
Long-term-lease-as-a-service, почему нет, в конце концов :)
Я думаю тут дело даже не в модели, а в личности фаундера. Чел харизматичный, доказал что может строить крупный бизнес и привлекать много бабла. Плюс усвоил ошибки из предыдущего опыта и инвесторы уже знают на, что смотреть.
Уверен, что если сейчас Элизабет Холмс тоже начнет новый стартап пилить, ей тоже без проблем денег отвалят.
напрашивается мысль, у дураков еще слишком много денег
Инвестиции в них выглядят менее рискованными, чем а ноунейм основателей. От них ты уже знаешь чего ждать.
если ты про co-living/co-working, то это не новая модель, разве есть инфа, что это то, что делает Адам?
Знаете, я вот как раз недавно думал об этом - о "модных общагах" для взрослых и пенсионеров. Ведь в нашем поколении куча людей без семьи будет вовсе или видеться с детьми редко будут будучи разведенными. Одному жить в какой-то момент надоест или будет опасно, а дома престарелых - это уже для совсем немощных и по сути госпитали. В России так и вовсе проблема - домов престарелых по сути и нет доступных и нормальных, содержать свое жилье тоже недешево одному. Так что модные общаги - даже не тренд, а довольно-таки необходимость будет.
Лох не мамонт
Что можно придумать нового в сфере аренды жилья? Это же очень долгое отбитие инвестиций + затраты на ремонт и т.д. Короче такое себе
Ну видимо они там нашли поинт, чтобы окупаемость скукожить в 10 лет и меньше
Или не нашли, а надеются, как в прошлый раз
Так весь VC-мир стоит на «надеждах»
Особенно с учётом опыта его предыдущего стартапа, где выяснилось, что на рынок аренды слишком просто войти.
Бабала соберёт и сольётся! Бизнес по западному!
Ждём еще один сериал про Адама через лет 5
Пока мы тут на запрет виз жалуемся, чел берет и за идею получает денег на гражданство за инвестиции в какую-нибудь другую страну
Евреи проиграли...
красавчик
Мир сошел с ума вкладываться опять в Ньюмана. $8.2 млрд убытков софтбанка видимо уроком не стало
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