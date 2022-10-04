«Странноватый диснеевский аттракцион»: как работает бизнес по компостированию человеческого тела после смерти Статьи редакции
Это ещё один способ сократить количество отходов после собственной смерти — наряду с кремацией. Процесс занимает минимум два месяца и обходится дороже сожжения, зато умерший близкий может дать жизнь комнатному цветку или дереву в саду.
Конспект материала The Verge.
В США набирает популярность относительно новый способ проститься с умершими близкими — это платное «органическое разложение», а проще — компостирование тела. Первым из американских штатов его легализовал Вашингтон в 2019 году, позже за ним последовали Орегон, Колорадо и Вермонт, а в сентябре 2022-го и Калифорния.
На осень 2022 года такую услугу предлагают четыре американские компании, и одна из них — созданная в июне 2021-го Return Home. За церемонию «погребения» и последующее компостирование она берёт около $5500. Это примерно вдвое больше, чем стоит кремация в США, но зато в два раза меньше затрат на традиционное захоронение.
Такой способ похорон также считается более экологичным и потому пользуется спросом прежде всего у экозащитников. Они отмечают, что на погребение тела в земле или склепе уходят тонны бетона, а кремация — источник выбросов токсичных частиц и углекислого газа.
Как устроено «разложение» тела в Return Home
- Тело умершего омывают и одевают в биоразлагаемое платье, а затем помещают в ящик (в компании его называют «сосудом») — на подстилку из соломы, опилок и травы люцерны. Близкие при желании могут положить в ящик и другие предметы, если их можно компостировать: например, цветы или бумажные письма.
- Дальше Return Home запускает процесс «анаэробного сбраживания» — когда микроорганизмы начинают питаться органическими тканями. Так как для этого им нужен также кислород, все ящики вентилируются, пишет The Verge. В процессе разложения также выделяется много тепла, а оно, в свою очередь, ускоряет процесс.
- По завершении тело почти полностью превращается в газ с высоким содержанием оксида азота и других летучих органических веществ. Так как последние отличаются резким запахом, Return Home пропускает воздух в ящике через специальные воздухоочистительные фильтры.
- После этого ящик открывают и извлекают из получившегося перегноя кости и «неорганику» — например, медицинские пластины и шурупы. Последние сдают на переработку, а кости перемалывают в дробильных аппаратах — их потом «переварят» микробы.
- В течение следующих 30 дней ящик с биоматериалом будут периодически переворачивать и следить за температурой в нём. Когда микробы закончат «работу», температура в сосуде упадёт — это будет значить, что процесс компостирования окончен. Семья или близкие получат примерно 180 кг земли, которую смогут использовать, например, для цветов в память об умершем.
Что происходит в «офисе» Return Home
Изначально проект Return Home должен был работать как «облачная» кухня — закрытое предприятие, которое только принимает тела и доставляет их обратно в виде земли. С этим расчётом основатель Майка Труман обставлял помещения — в них были только стальные стеллажи с погребальными ящиками.
Позже Труман понял, что сам переживает боль от чужих утрат, поэтому решил превратить «облачную» кухню в «диснеевский аттракцион — просто немного странноватый». Чтобы помещение не выглядело как склад продуктового магазина, он прикрыл полки панелями с изображениями леса, и открыл вход для клиентов.
Теперь семьи приходят к ящикам умерших, чтобы почитать, послушать музыку и помолиться. А сами ящики обклеивают любимыми фотографиями и письмами. Компания тем временем рассказывает об услугах в TikTok — и там же показывает, как устроено предприятие. Как писал BuzzFeed в июне 2022 года, услугами стартапа воспользовались уже 60 семей.
Вот так вырастет из тебя дерево, а потом китайцы пустят тебя на шкаф
Кости и другие детали 😄 Прям лего-человечки.
Ох, батюшки! У меня в новостях сегодня есть новость про чернобыльских лягушек, продолжающих мутировать. Этот не из них, часом?
Нашли новый способ сорвать денег. Какие еще отходы? Человек полностью разлагается, быстро или медленно - зависит от условий среды. Да и что за могила, куда уходят тонны бетона? Фараона что ли хоронят?
Склеп норм тема же считается
Наверное,надо иметь какой-то особенный склад характера,чтоб горшки с этим "грунтом" держать дома или вообще поблизости от них находиться. У нас в квартире примерно месяц находилась урна с прахом дальнего родственника. Ощущения были так себе. Какое-то время назад это был живой человек,а теперь- коробка с пеплом. Это до сих пор не укладывается у меня в голове. А тут цветочные горшки🤦♀️
Месяц - слишком долго. Подсыпали бы в ящик каких-нибудь личинок/насекомых/червей - было бы гораздо быстрей. А потом этих червей можно было дать родственникам - они бы, например, смогли на них порыбачить.