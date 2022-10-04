Это ещё один способ сократить количество отходов после собственной смерти — наряду с кремацией. Процесс занимает минимум два месяца и обходится дороже сожжения, зато умерший близкий может дать жизнь комнатному цветку или дереву в саду.

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В помещениях компании Return Home. Источник: The Verge

Конспект материала The Verge.

В США набирает популярность относительно новый способ проститься с умершими близкими — это платное «органическое разложение», а проще — компостирование тела. Первым из американских штатов его легализовал Вашингтон в 2019 году, позже за ним последовали Орегон, Колорадо и Вермонт, а в сентябре 2022-го и Калифорния.

На осень 2022 года такую услугу предлагают четыре американские компании, и одна из них — созданная в июне 2021-го Return Home. За церемонию «погребения» и последующее компостирование она берёт около $5500. Это примерно вдвое больше, чем стоит кремация в США, но зато в два раза меньше затрат на традиционное захоронение.

Такой способ похорон также считается более экологичным и потому пользуется спросом прежде всего у экозащитников. Они отмечают, что на погребение тела в земле или склепе уходят тонны бетона, а кремация — источник выбросов токсичных частиц и углекислого газа.

Руководительница отдела услуг Return Home Бри Смит и основатель и гендиректор компании Майка Труман

Как устроено «разложение» тела в Return Home

Тело умершего омывают и одевают в биоразлагаемое платье, а затем помещают в ящик (в компании его называют «сосудом») — на подстилку из соломы, опилок и травы люцерны. Близкие при желании могут положить в ящик и другие предметы, если их можно компостировать: например, цветы или бумажные письма.

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Дальше Return Home запускает процесс «анаэробного сбраживания» — когда микроорганизмы начинают питаться органическими тканями. Так как для этого им нужен также кислород, все ящики вентилируются, пишет The Verge. В процессе разложения также выделяется много тепла, а оно, в свою очередь, ускоряет процесс.

По завершении тело почти полностью превращается в газ с высоким содержанием оксида азота и других летучих органических веществ. Так как последние отличаются резким запахом, Return Home пропускает воздух в ящике через специальные воздухоочистительные фильтры.

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После этого ящик открывают и извлекают из получившегося перегноя кости и «неорганику» — например, медицинские пластины и шурупы. Последние сдают на переработку, а кости перемалывают в дробильных аппаратах — их потом «переварят» микробы.

В течение следующих 30 дней ящик с биоматериалом будут периодически переворачивать и следить за температурой в нём. Когда микробы закончат «работу», температура в сосуде упадёт — это будет значить, что процесс компостирования окончен. Семья или близкие получат примерно 180 кг земли, которую смогут использовать, например, для цветов в память об умершем.

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Что происходит в «офисе» Return Home

Изначально проект Return Home должен был работать как «облачная» кухня — закрытое предприятие, которое только принимает тела и доставляет их обратно в виде земли. С этим расчётом основатель Майка Труман обставлял помещения — в них были только стальные стеллажи с погребальными ящиками.

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Позже Труман понял, что сам переживает боль от чужих утрат, поэтому решил превратить «облачную» кухню в «диснеевский аттракцион — просто немного странноватый». Чтобы помещение не выглядело как склад продуктового магазина, он прикрыл полки панелями с изображениями леса, и открыл вход для клиентов.

Теперь семьи приходят к ящикам умерших, чтобы почитать, послушать музыку и помолиться. А сами ящики обклеивают любимыми фотографиями и письмами. Компания тем временем рассказывает об услугах в TikTok — и там же показывает, как устроено предприятие. Как писал BuzzFeed в июне 2022 года, услугами стартапа воспользовались уже 60 семей.

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