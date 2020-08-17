vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games из App Store и отключить доступ к инструментам разработки для iOS Материал редакции
В частности, Apple отключит доступ Epic Games к инструментам разработки, необходимым для поддержки игрового движка Unreal Engine.
- 28 августа 2020 года Apple удалит все учётные записи разработчиков Epic Games в App Store и отключит компании доступ ко всем инструментам для создания ПО на iOS и Mac, лишив их возможности поддерживать работу своих приложений на этих платформах и выпускать новые. Об этом сообщила Epic Games со ссылкой на полученное от Apple уведомление.
- Чтобы остановить Apple, Epic Games обратилась в суд с просьбой выдать временный запрет на отключение аккаунтов.
- В частности, Apple отключит доступ Epic Games к инструментам разработки, необходимым для поддержки игрового движка Unreal Engine, который студия предлагает сторонним разработчикам.
- Изначально Apple предъявляла претензии только Fortnite, но компания не остановилась на удалении игры из своего магазина приложений, а «атаковала весь бизнес Epic Games», говорится в заявлении.
- «Epic, скорее всего, добьется успеха по существу своих претензий, но без судебного запрета действия Apple нанесут непоправимый ущерб репутации Epic среди пользователей Fortnite и будут катастрофическими для будущего отдельного бизнеса Unreal Engine. Движок больше не сможет поддерживать платформы Apple, и разработчики будут вынуждены использовать альтернативы», — объясняет Epic Games.
- 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play, протестуя против комиссии в 30%, которую берут магазины приложений за каждую покупку. Тогда же Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","epicgames","apple"], "comments": 12, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 150883, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 17 Aug 2020 22:53:34 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как мы доверили маркетинг подписчикам и получили 585 тысяч креативных идей: кейс онлайн-симулятора во «ВКонтакте»
«Студия Чижова» делится кейсом, в котором с помощью геймификации привлекла аудиторию в офлайн, получила креативный…
Блоги компаний
Как легко стартовать в профессии моушн-дизайнера
5 сил Майкла Портера и PEST-анализ трендов рынка телекоммуникаций
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Изменения VC - Шапка сайта
Apple пригрозила удалить…
Цена войны Fortnite с Apple и…
Как я разочаровался в…
Apple пригрозила удалить…
Apple пригрозила удалить…
Apple пригрозила удалить…
Цена войны Fortnite с Apple и…
Apple пригрозила удалить…
Цена войны Fortnite с Apple и…
Apple пригрозила удалить…
Тред: ручки на устройствах от…
Alexandr Shilnikov
80% проголосовало за сохранение комиссии 30%, это выбор народа!
Сергей Шипелев
И правильно сделают! Пусть на болванках продают свои игры. Компания (apple) годами создавала вокруг себя трафик, вкладывая огромные ресурсы, а тут какая-то букашка (по капитализации) стала настолько жадной, что решила показать характер. Зачем?! Ну ведь и так заработали бабла! Причём всем хватило же. Ппц
ЯнСергей
Что значит зачем?Могли заработать ещё больше
Алексей
Ничеси, они опупели там в своем мире...
Mike Kosulin
tldr:
— Apple, вы охуели!
— ещё нет, но теперь да!
Andrey Smalkov
.
Citizen Di
Андрей Туманов
Создаешь свою экосистему, а потом на тебя подают в суд... Не хочется играть по правилам - никто не заставляет, отойди и не мешай, можешь свою экосистему создать со своими правилами..)
Илья Романов
Было бы здорово, конечно, чтобы Apple для начинающих проектов комиссию не брало или брало меньше, но, видимо, не судьба 😪
Денис Морганов
Это хороший знак для для самсунга и всех конкурентов если падет гигимония apple то весь мир изменится в лучшую сторону ибо будет многообразия вариантов разработки, будущие играет за многополярный мир
Илья РомановДенис
Apple гарантирует безопасность и безотказную работу своих устройств только со своей ОС и со своим магазином приложений. Разве они не правы? Они имеют право на эту комиссию, вот ее размер стоило бы, конечно, обговорить 🤔
Andrey Smalkov
Поддерживаю, epic надо наказать. Они решили, что создавая игры им кто-то должен привести пользователей и дать целостную экосистема взаимодействия с ними. Флешки в руки и пусть у метро продают свои игры 😂✊🏻