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Лиана Липанова
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Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games из App Store и отключить доступ к инструментам разработки для iOS Материал редакции

В частности, Apple отключит доступ Epic Games к инструментам разработки, необходимым для поддержки игрового движка Unreal Engine.

  • 28 августа 2020 года Apple удалит все учётные записи разработчиков Epic Games в App Store и отключит компании доступ ко всем инструментам для создания ПО на iOS и Mac, лишив их возможности поддерживать работу своих приложений на этих платформах и выпускать новые. Об этом сообщила Epic Games со ссылкой на полученное от Apple уведомление.
  • Чтобы остановить Apple, Epic Games обратилась в суд с просьбой выдать временный запрет на отключение аккаунтов.
  • В частности, Apple отключит доступ Epic Games к инструментам разработки, необходимым для поддержки игрового движка Unreal Engine, который студия предлагает сторонним разработчикам.
  • Изначально Apple предъявляла претензии только Fortnite, но компания не остановилась на удалении игры из своего магазина приложений, а «атаковала весь бизнес Epic Games», говорится в заявлении.
  • «Epic, скорее всего, добьется успеха по существу своих претензий, но без судебного запрета действия Apple нанесут непоправимый ущерб репутации Epic среди пользователей Fortnite и будут катастрофическими для будущего отдельного бизнеса Unreal Engine. Движок больше не сможет поддерживать платформы Apple, и разработчики будут вынуждены использовать альтернативы», — объясняет Epic Games.
  • 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play, протестуя против комиссии в 30%, которую берут магазины приложений за каждую покупку. Тогда же Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
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#новость #epicgames #apple

Лиана Липанова
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12 комментариев
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Alexandr Shilnikov

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80% проголосовало за сохранение комиссии 30%, это выбор народа!

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Сергей Шипелев

4

И правильно сделают! Пусть на болванках продают свои игры. Компания (apple) годами создавала вокруг себя трафик, вкладывая огромные ресурсы, а тут какая-то букашка (по капитализации) стала настолько жадной, что решила показать характер. Зачем?! Ну ведь и так заработали бабла! Причём всем хватило же. Ппц

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Ян

Сергей
0

Что значит зачем?Могли заработать ещё больше

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Алексей

1

Ничеси, они опупели там в своем мире...

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Mike Kosulin

1

tldr:
— Apple, вы охуели!
— ещё нет, но теперь да!

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Andrey Smalkov

0

.

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Citizen Di

0
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Андрей Туманов

0

Создаешь свою экосистему, а потом на тебя подают в суд... Не хочется играть по правилам - никто не заставляет, отойди и не мешай, можешь свою экосистему создать со своими правилами..)

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Илья Романов

0

Было бы здорово, конечно, чтобы Apple для начинающих проектов комиссию не брало или брало меньше, но, видимо, не судьба 😪

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Денис Морганов

0

Это хороший знак для для самсунга и всех конкурентов если падет гигимония apple то весь мир изменится в лучшую сторону ибо будет многообразия вариантов разработки, будущие играет за многополярный мир

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Илья Романов

Денис
0

Apple гарантирует безопасность и безотказную работу своих устройств только со своей ОС и со своим магазином приложений. Разве они не правы? Они имеют право на эту комиссию, вот ее размер стоило бы, конечно, обговорить 🤔

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Andrey Smalkov

0

Поддерживаю, epic надо наказать. Они решили, что создавая игры им кто-то должен привести пользователей и дать целостную экосистема взаимодействия с ними. Флешки в руки и пусть у метро продают свои игры 😂✊🏻

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