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Сервисы
Таня Боброва

«Яндекс.Недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья — он поможет подготовить квартиру и найти жильцов Статьи редакции

Сервис удалённо организует показы, утвердит жильцов, поможет с оформлением документов и переводом оплаты.

103 103 комментария
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4026 просмотров

«Яндекс.Аренда» работает с квартирами и апартаментами в Москве и Московской области, а в июне должна появиться в Петербурге, рассказали vc.ru в компании.

Для работы с «Арендой» собственник квартиры может лично встретиться с представителем компании или заполнить заявление в личном кабинете и передать ключи от квартиры с курьером. Сервис сам сделает фотографии квартиры, организует показы, утвердит жильцов с владельцем, а также поможет с оформлением документов и переводом оплаты.

На этапе осмотра квартиры «Яндекс.Недвижимость» будет фиксировать все существующие проблемы в квартире и предупреждать о них арендатора. Это же поможет правильно оценить ущерб имуществу при выселении. В компании уточнили, что оценить ущерб сможет сам собственник или сторонний специалист: если страховая согласна с суммой, она переведёт деньги; если нет — вызовет независимую экспертную оценку.

В указанную на сайте стоимость включена страховка на сумму до 1,4 млн рублей. Помимо ущерба страховка покрывает до 30 дней простоя, если жильцы внезапно съезжают. В это время «Яндекс.Недвижимость» будет искать новых арендаторов, добавили в сервисе.

Сервис сделает 3D-тур по квартире, чтобы при желании пользователи могли осмотреть жильё удалённо. После заключения договора арендатору станет доступен чат с менеджером и личный кабинет: в нём можно платить за квартиру и решать бытовые вопросы без личного общения с владельцем.

Арендатор не вносит залог за квартиру и не оплачивает риелтора, а вместо этого платит ежемесячную комиссию сервису в размере 5% от арендной платы. Эта сумма уже включена в цену квартиры на сайте. Для собственников услуги бесплатны.

Одно из объявлений в сервисе «Яндекс.Аренда»

#новость #яндекс

103 103 комментария
27
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103 комментария
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Математический крюк

38

Ну и по традиции этот сервис является информационным и ни за что не отвечает?)

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Dmitry Korolev

Математический
41

Можно подумать услуги риэлторов у нас не информационные и они за что-то отвечают. 

Ответить

Математический крюк

Dmitry
6

Одно не оправдывает другое)

Ответить

Dmitry Korolev

Математ…
12

То что кто-то пытается в данном направлении навести порядок - уже одно это нужно поощрять. Сейчас это крупная компания с именем, которой люди доверяют. Потом может и частники что-то придумают. 
Рынок аренды - сущий ад, никакой структуры, кто во что горазд. Поэтому все в муравейники и ломятся, потому что снимать ещё хуже.

Ответить

Математический

Dmitry
8

Да, нужно больше охуевших монополистов. Слава Яндексу! Пусть вообще всё на себя отжимают, тогда заживем!

Серьезно, как можно оправдывать и любить этот генератор бабок, которому похуй как на клиентов, так и на партнеров? Работаете там?)

Ответить

Dmitry Korolev

Математ…
8

Ай, яй, яй. Какой страшный яндекс. Всё монополизировал. До воды и газа добирается уже. Скоро оплата квитанций за ЖКХ за яндекс.баллы.
Я за развитие. Пока рынок аренды - охреневший. Никому он не нужен, никто им не занимается. Риэлторы - в большинстве своем скоты некомпетентные. Поэтому, если пусть занимается Яндекс, потом другие увидят - подтянуться. Сейчас там просто пусто.

Ответить

Old Nick

Dmitry
1

рынок аренды вполне неплохо живет и работает без яндекса. Циан работает нормально, если осторожно то и через авито можно.
Просто как и с торговлей закольцует поисковый трафик на себя.
Порядка не будет больше.
Ума, что бы жить на комисе с заказов много не надо, и кроме яндекса выигрывавших в этой истории не будет.

Что бы было больше "порядка" посредник должен начать выступать гарантом и арбитром между контрагентами. А этого не будет.

Ответить

Alexey Naumenko

Математ…
0

Ну какой монополист? Заработает модель и сойдется экономика - то же самое сделают Циан и Авито, может быть кто-то ещё подключится. Рынок аренды сейчас (и всегда был) дикий, хотелось бы надеяться, что что-то улучшится, и, как минимум, спорные вопросы можно будет решать в "правовом поле".

Ответить

Математический

Alexey
1

А разве у Циан и Авито есть собственная поисковая система, которая для десятков миллионов россиян является входом в интернет?

P.S. ИМХО рынок этот дикий не потому что сервисы, а потому что люди. Например, в Сербии есть негласное правило для подобной аренды. В промежутке между тем, как человек съехал и второй заехал, собственник красит стены. И если он это не сделает, на него будут смотреть как на мудака) Чему я удивился.

А у нас просто не хотят платить налоги, не хотят заморачиваться, зато хотят денег. Отсюда и проблемы)

Ответить

Павел Семенов

Dmitry
3

Яндекс, перелогинься))
Вряд ли кто то захочет просто так и платить Яндексу и платить налоги со сдачи.
По крайней мере, никакого профита не видится. Проще сдать квартиру  через агента или группу вк и не париться.

Ответить

Светлана

Математ…
0

А вот хочется что бы было уже третье, и все за всё отвечали. 

Ответить

Dmitry Korolev

15

Яндекс молодцы. Пока все остальные гундят - ребята пытаются максимально сделать прозрачным любой сервис. Да, криво-косо порой, но попытки делаются и это не может не радовать. Не много таких компаний у нас. 

Ответить

Vladislav S

Dmitry
27

идеальная копипаста

Сбербанк молодцы. Пока все остальные гундят - ребята пытаются максимально сделать прозрачным любой сервис. Да, криво-косо порой, но попытки делаются и это не может не радовать. Не много таких компаний у нас.

Вайлдебериз молодцы. Пока все остальные гундят - ребята пытаются максимально сделать прозрачным любой сервис. Да, криво-косо порой, но попытки делаются и это не может не радовать. Не много таких компаний у нас. 

Авито молодцы. Пока все остальные гундят - ребята пытаются максимально сделать прозрачным любой сервис. Да, криво-косо порой, но попытки делаются и это не может не радовать. Не много таких компаний у нас.

Гигкбрейнс  молодцы. Пока все остальные гундят - ребята пытаются максимально сделать прозрачным любой сервис. Да, криво-косо порой, но попытки делаются и это не может не радовать. Не много таких компаний у нас.

Ответить

Dmitry Korolev

Vladislav
3

Есть такой тип людей - Хомо советикус, у которых постоянно всё говно. Вот буквально любое начинание - говно, лучше не делай. И старики такие, и молодые. Все обосрут, всё охаят. Лучше 33 года лежать на печи, а потом как ух, как развернусь. 

Ответить

Bulat Ziganshin

Dmitry
4

хомо советикус - это как раз "я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"

Ответить

Павел Хотулев

Vladislav
1

Вы перепутали капчу с пастой

Ответить

Vladislav S

Павел
0

спасибо 

Ответить

Dmitry Korolev

Vladislav
–2

И чо дальше? 

Ответить

Артур Кожевников

22

и передать ключи от квартиры с курьером

А потом заходишь в квартиру, а там живут десятки курьеров Яндекс.Еды.

Ответить

Kirill Nikolaenko

Артур
0

Курьеры Яндекс.Еды или программисты Яндекс.Поиска, какая разница?

Ответить

Bulat Ziganshin

Артур
0

вы просто не представляете, какие возможности открывает доступ в 5-е измерение LOL

Ответить

Маркетологов к стенке

6

Представляю, сколько они будут драть с арендаторов и арендодателей. 
Все, что предлагает яндекс - можно прописать в договоре, без диких комиссий и затрат.

Ответить

Михаил Б

Маркетологов
14

А знаете сколько за свои услуги дерет, прости господи, риелтор?

Ответить

Маркетологов к стенке

Михаил
6

риелтор идет еще дальше, чем яндекс. Можно самому сделать договор и спокойно сдавать.

Ответить

Dmitry Korolev

Маркето…
11

Ну давай, сделай и сдавай. Все так просто у мамкиных рантье. Каждый второй сдает двушки у Кремля и валяется на Бали.

Ответить

Leo Uvarov

Dmitry
3

отличный аргумент, мамкин полемист...

Ответить

Dmitry Korolev

Leo
1

Да я просто повидал таких "да тут всё просто". А потом оказывается всё не просто. Тут косяк, там проблемы, тут не срастается. И потом ходят, ноют - какая проблема найти адекватного арендатора, ой-ой, проблемы. 

Ответить

Павел Семенов

Dmitry
2

Так использование Яндекс никаких проблем владельца не решает))

Ответить

Bulat

Павел
0

1. гарантия от простоя. месяца достаточно чтобы найти других арендаторов
2. страховка от повреждений

если это всё будет честно сделано, то сервис оправдывает свои 5%. меня только налоги смущают

Ответить

Павел

Bulat
2

Не будет Яндекс ничего возмещать при существенном ущербе. Уверен.
А за месяц любой агент квартиру сдаст не хуже)
Но в Яндекс вы выкладываете всю информацию по своим объектами в доступ.

Ответить

Bulat

Павел
0

а на циан я значит эту инфу не выкладываю? :)

Не будет Яндекс ничего возмещать при существенном ущербе. Уверен.

посмотрим

Ответить

Павел

Bulat
0

Не знаю, что и зачем вы на циан выкладываете.)

Ответить

Маркетолог

Bulat
0

Яндекс ничего возмещать не будет, проверено. 

Ответить

Маркетологов к

Dmitry
0

сдается уже 1,5 года. Какие проблемы? Сдали сами за четыре дня двум девушкам, без комиссии агентам. Залог 15 тысяч. 

Ответить

Forgotten Games

Маркетологов
1

Да ладно вам, кому-то будет меньше заморочек. И с этой целью некоторые сознательно захотят поделиться частью средств с агрегатором. Вполне себе норм предложение, а пользоваться им или нет уже каждый сам решит.

Ответить

Sergey Burmistrov

Маркетологов
0

Зачем что-то представлять, если это указано в посте? С арендодателей, кстати, ничего не берут, а арендаторов адекватные 5%.

Ответить

Leo Uvarov

Sergey
1

арендодателям придется снижать цену, тк у арендатора кошелек не резиновый. Ну и доля сервиса со временем может стать чуть больше...

Ответить

Bulat Ziganshin

Leo
0

в этом сервисе есть плюсы для обоих сторон, так что логично что обе немного подвинутся. единственное что меня смущает - если яндекс будет стучать в налоговую, то это доп. издержки, удорожающие сервис ещё на 4%

Ответить

Дмитрий Панин

Маркетологов
0

А тут и представлять не нужно, в статье все написано: 5% в месяц с арендатора, а с арендодателя нисколько.

Ответить

MEGAtraXXXer666

9

«Яндекс.Недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья — он поможет подготовить квартиру, найти жильцов и содрать с вас комиссии и налоги.

Ответить

Люц Шнайдер

MEGAtraXXXer666
2

А в чём проблема платить налог за сдачу недвижимости? Налоги платить зашквар?

Ответить

Leo Uvarov

Люц
3

платить деньги ни за что - да, неприятненько

Ответить

Люц Шнайдер

Leo
1

В смысле? Ты получаешь доход за аренду и обязан платить с него налог. Ты не в курсе?

Ответить

Bulat Ziganshin

Люц
2

нет налогам без представительства

Ответить

Люц Шнайдер

Bulat
0

Без чего?

Ответить

Bulat Ziganshin

Люц
1

без реальных выборов

Ответить

Люц

Bulat
0

Пффффф. Ясно.

Ответить

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Странный франт

Люц
1

Хотим как в Европе, но чтоб налоги не платить.

Ответить

Люц Шнайдер

Странный
1

Типичные россияне.

Ответить

Странный франт

Люц
0

Желательно еще чтоб с печки вставать не требовалось.

Ответить

Bulat Ziganshin

Странный
1

сначала как в европе, а потом налоги. сказки про то, что людей избивают из-за того, что мы налоги не платим - на Первый канал, пожалуйста

Ответить

Странный франт

Bulat
0

сказки про то, что людей избивают из-за того, что мы налоги не платим

Что?

Ответить

Bulat Ziganshin

Странный
0

мы хотим как в европе, и не будем платить налоги пока у нас не будет реальной демократии. так понятно?

Ответить

Странный франт

Bulat
0

Кто мы? Я не уклоняюсь от уплаты налогов и меня никто не избивает. Говорите за себя. Потому что когда вас кто-то приучает говорить МЫ, то это откровенная манипуляция.

Ответить

Bulat

Странный
0

мы - это очевидно те люди, которые не хотят платить "налоги" бандитам

Ответить

Борис

Bulat
0

У вас должны быть доверенности на трансляцию мнений этих людей.
Для ЗДЕСЬ достаточно устной.

Ответить

Павел Семенов

Странный
0

ты сколько лично кв сдаешь? ;)

Ответить

Странный франт

Павел
0

1.

Ответить

Камушек Камушкин

5

Москва не сразу строилась! Вроде есть будущее за таким сервисом. Это как с перекупами тачек - раньше банчили на рынках, а теперь перекупы открывают свои автосалоны на парковках - согласитесь более цивилизовано стало. Также с арендой жилья - нужно это рынок осовременить,  и яндексу я думаю подсилу удочку закинуть, чтобы другие начали подстраиваться.

Ответить

Математический крюк

Камушек
3

Ага. Теперь наебывают и впаривают более цивилизованно )

Ответить

Dmitry Korolev

Математический
3

Если правильно читать договор купли-продажи и не боятся отстаивать свои права, то при взаимодействии с салоном больше шансов вернуть авто или получить компенсацию через суд.
При покупке с рук, ты вообще ни на что рассчитывать не можешь.

Ответить

Марк Климов

5

Очередной сервис, который будет занимать 1-3 позиции в поисковике. Надежда только на то, что 9 июня ФАС штрафанёт зажравшийся Яндекс на % от выручки.

Ответить

Антон Штадлер

3

Неужели в РФ кто-то решил создать по-настоящему цивилизованный сервис аренды жилья, не цифровые Из Рук в руки?)

Ответить

Sergey Vasiliev

Антон
1

А что там цифровым то станет? Бабка хозяйка?Хач арендатор? Если бы они сначала на себя подписали весь недвиж сдаваемый,а потом сдавали сами и несли ответственность, а так это как раз таки очередные из рук в руки.

Ответить

Антон Штадлер

Sergey
0

Ну я надеюсь, что какой-то скоринг Я будет делать, иначе зачем все это?)

Ответить

Sergey Vasiliev

Антон
0

Как зачем? отжать бабла

Ответить

Artemy

3

Страховка от простоя - тема прям!

Ответить

Semen Unban

Artemy
0

Надо внимательно читать условия, зная яндекс, это может оказаться вполне себе платным. И плата за страховку может быть выше чем страховка :D

Ответить

Математический крюк

Semen
0

Я в их договорах про страховку и прочее ничего не нашел. Очевидно это не предмет договора, а правила сервиса. А в разделе "Гарантии" есть только про гарантии ОТ собственника.

Ответить

Semen Unban

Математ…
1

В этом и есть весь яндекс, про страховку вы "услышали", а в договоре про нее не нашли. 

Ответить

Математический

Semen
2

А не, в договоре аренды нашел. Арендодатель сам должен страховать ;) Это правда про сохранность имущества, но они ж пишут: "Если что-то сломалось — у нас есть страховка"

Ответить

Semen Unban

Математ…
0

Тогда непонятно за что 5% в месяц :)

Ответить

Математический

Semen
1

Да мне лень ковыряться там во всех их документах и все это читать, но возможно они навязывают какую-то страховку. В общем, ждет охуительных историй на VC про проблемы с этим сервисом ;)

Ответить

BearStrike

Математ…
1

Так и будет. С арендатора - 5% за "поиск". С арендодателя - % за страховку от ущерба/простоя (полагаю, там в партнере какой-то страховщик засел). В итоге же - стрижет с обоих. Классический Яндекс.

Ответить

Semen

Математ…
0

xDDDD

Ответить

Murad Kakabaev

3

5% ежемесячно - это 60% в год. 120% если снимать на два года и т.д.; И тут внезапно услуги риэлторов (которые более или менее устаканились в последние годы на уровне 50% единоразово) перестают быть непомерно большими.

Хотя, при этом залога не нужно вносить и потом пытаться выцарапать обратно.. 

Ответить

Andrey

Murad
0

Не 60 процентов в год, а 5% в год. И за 2 года тоже 5%.

Ответить

Bulat Ziganshin

Andrey
0

от годовой платы. а риэлторы берут 50% от месячной LOL

Ответить

Name

1

Я опять ничего не понимаю, поясните. Услуга предоставляется собственнику в основном, та же страховка за ущерб и простой, а оплачивает все арендатор? А с фига ли? 5 процентов в месяц, то есть 60 в год, все верно? То есть через полтора года арендатор выплатит те же 100 процентов и продолжит платить дальше каждый месяц. Аренда-то долговременная. И это называется круто?

Ответить

Bulat Ziganshin

Name
0

назвать это можно как угодно, всё равно рынок порешает какими будут цены. через год вполне можно сдать и напрямую, яндекс же не приковывает к себе цепями

Ответить

Name

Bulat
0

С чего вы взяли? Там наверняка подписывается договор. Аренда долгосрочная. И это не отвечает на вопрос, почему за плюшки для собственника платит арендатор.

Ответить

Bulat Ziganshin

Name
0

и что, этот договор нельзя разорвать даже через год? LOL

Ответить

Name

Bulat
0

Читать надо. Яндекс хитрые ребята, не придурки из подворотни. Договор у них явно составлен так, что при любом раскладе в долгу не останутся. Разорвать, может, и можно, с пеней огромной. Иначе, снова подчеркиваю, речь бы не шла о долгосрочной аренде.

Ответить

Алексей Шеметов

1

Понимаю в комментах причины негатива к Яндексу, но всё-таки я тоже на стороне «хорошо, хоть какие-то подвижки в лучшую сторону возникают».

5% - немного. Особенно если всё будет работать как описано.

Хорошо бы ещё всем арендодателям сразу давать статус самозанятого. И пушами напоминать об оплате налога при поступлении денег за аренду.

Понимаю, что звучит для кого-то грабительски, но плата порядка 10% за цивилизованность рынка - имхо, немного. Налог маленький (всего 4%, если физик - физику); комиссия Яндекса также пока не выглядит дикой (всего 5%, включая наличие страховки).
Имхо, если квартира стоит для арендатора 40к в месяц (с учётом комиссии Яндекса), но до арендодателя дойдут 36,5к (а учётом уплаты налога 4%), разве это плохо? При условии, что ты заплатил налоги; застраховал имущество; сервис дал тебе определённые плюшки, взяв часть забот на себя. А главное - это порядок.

Ответить

Bulat Ziganshin

Алексей
0

да, но дальше выясняется например что страховку оплачиваешь ты сам. дело ясное, что дело мутное :)

Ответить

BearStrikesBack

Алексей
0

Вы готовы заплатить за это из своего кармана (снизить свою ставку на 9%)? В вашей схеме за это "просто так" будет платить арендатор.

Ответить

Denis Bryukhachev

0

Никогда не понимал, зачем оплачивать работу риелтора в размере 100% от стоимости месяца аренды?
Появилось куча сервисов, казалось бы решающих этот вопрос, но нет и тут риелторы быстро оккупировали их и начали пихать туда свои объявления с комиссией.
И вот кажется, что сейчас Яндекс решит этот вопрос окончательно, или...

Ответить

Alexander Veber

Denis
0

Те же самые 100% комиссии вы заплатите яндексу, просто в рассрочку за 20 месяцев. И правда очень удобно. Это как про два стула..

Ответить

Pavel Pavel

Alexander
0

Можно положить эти деньги на депозит, и уплачивать 5% с процентов. Это выйдет дешевле, чем разовая оплата 100% риэлтору.

Ответить

Denis Fedoseev

Pavel
3

А где нонче дают депозит под 60% годовых?

Ответить

Pavel Pavel

Denis
0

Да, что-то не заметил, что у яндекса эти 5% - месячные, а не годовые.

Ответить

Bulat Ziganshin

Denis
0

а ты попробуй сдать квартиру, с сотней звонков в день и десятком показов, плюс нужно умение вычислить проблемных арендаторов

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Сергей Подгорный

0

Не взлетит. Цены на аренду через такой сервис увеличатся процентов на 15, а это уже серьезно, по сравнению с теми, кто сдает в черную.

Ответить

Dennis Gerasimov

0

Почему то такие сервисы пока что в России "не взлетели". Громче всех был ПИК-Аренда.

Посмотрим, м.б. Яндекс волшебную пилюлю нашел какую ....

Ответить

Alexey Ivanov

0

Отличная новость, я снимаю и сдаю, рынок до сих пор диковат.

Ответить

Sergey Burmistrov

0

Классный сервис только не уточнена одна из главных проблем российского рынка - он как-то защищает арендатора от того, что ему звонит арендодатель и говорит, что через неделю он съезжает?

Ответить

Bulat Ziganshin

Sergey
0

месяц платят после этого. прочти внимательней

Ответить

Sergey Burmistrov

Bulat
0

Я говорю о ситуации, когда жильцов заставляют съехать.

Ответить

Bulat Ziganshin

Sergey
0

сорри. я с таким даже не встречался :)

Ответить

Борис Васильев

Sergey
0

Жильцы имеют право НЕ подписывать договор, в котором не указан месячный срок предупреждения Сторонами друг друга о расторжении Договора.

Ответить

Mihail Fedorov

Sergey
0

Так это в договоре всегда прописывается. Обычно месяц есть.

Ответить

Wonabeez Doratie

0

Да все супер честные, и после первого месяца не разорвут договор с Яндексом, поскольку можно без него. 
Ну и конечно, все будут платить налоги. Конешна же

Ответить

Антон Волков

0

very good

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