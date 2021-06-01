«Яндекс.Недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья — он поможет подготовить квартиру и найти жильцов Статьи редакции
Сервис удалённо организует показы, утвердит жильцов, поможет с оформлением документов и переводом оплаты.
«Яндекс.Аренда» работает с квартирами и апартаментами в Москве и Московской области, а в июне должна появиться в Петербурге, рассказали vc.ru в компании.
Для работы с «Арендой» собственник квартиры может лично встретиться с представителем компании или заполнить заявление в личном кабинете и передать ключи от квартиры с курьером. Сервис сам сделает фотографии квартиры, организует показы, утвердит жильцов с владельцем, а также поможет с оформлением документов и переводом оплаты.
На этапе осмотра квартиры «Яндекс.Недвижимость» будет фиксировать все существующие проблемы в квартире и предупреждать о них арендатора. Это же поможет правильно оценить ущерб имуществу при выселении. В компании уточнили, что оценить ущерб сможет сам собственник или сторонний специалист: если страховая согласна с суммой, она переведёт деньги; если нет — вызовет независимую экспертную оценку.
В указанную на сайте стоимость включена страховка на сумму до 1,4 млн рублей. Помимо ущерба страховка покрывает до 30 дней простоя, если жильцы внезапно съезжают. В это время «Яндекс.Недвижимость» будет искать новых арендаторов, добавили в сервисе.
Сервис сделает 3D-тур по квартире, чтобы при желании пользователи могли осмотреть жильё удалённо. После заключения договора арендатору станет доступен чат с менеджером и личный кабинет: в нём можно платить за квартиру и решать бытовые вопросы без личного общения с владельцем.
Арендатор не вносит залог за квартиру и не оплачивает риелтора, а вместо этого платит ежемесячную комиссию сервису в размере 5% от арендной платы. Эта сумма уже включена в цену квартиры на сайте. Для собственников услуги бесплатны.
Можно подумать услуги риэлторов у нас не информационные и они за что-то отвечают.
Математический крюк
Одно не оправдывает другое)
То что кто-то пытается в данном направлении навести порядок - уже одно это нужно поощрять. Сейчас это крупная компания с именем, которой люди доверяют. Потом может и частники что-то придумают.
Рынок аренды - сущий ад, никакой структуры, кто во что горазд. Поэтому все в муравейники и ломятся, потому что снимать ещё хуже.
Математический
Да, нужно больше охуевших монополистов. Слава Яндексу! Пусть вообще всё на себя отжимают, тогда заживем!
Серьезно, как можно оправдывать и любить этот генератор бабок, которому похуй как на клиентов, так и на партнеров? Работаете там?)
Ай, яй, яй. Какой страшный яндекс. Всё монополизировал. До воды и газа добирается уже. Скоро оплата квитанций за ЖКХ за яндекс.баллы.
Я за развитие. Пока рынок аренды - охреневший. Никому он не нужен, никто им не занимается. Риэлторы - в большинстве своем скоты некомпетентные. Поэтому, если пусть занимается Яндекс, потом другие увидят - подтянуться. Сейчас там просто пусто.
рынок аренды вполне неплохо живет и работает без яндекса. Циан работает нормально, если осторожно то и через авито можно.
Просто как и с торговлей закольцует поисковый трафик на себя.
Порядка не будет больше.
Ума, что бы жить на комисе с заказов много не надо, и кроме яндекса выигрывавших в этой истории не будет.
Что бы было больше "порядка" посредник должен начать выступать гарантом и арбитром между контрагентами. А этого не будет.
Ну какой монополист? Заработает модель и сойдется экономика - то же самое сделают Циан и Авито, может быть кто-то ещё подключится. Рынок аренды сейчас (и всегда был) дикий, хотелось бы надеяться, что что-то улучшится, и, как минимум, спорные вопросы можно будет решать в "правовом поле".
Математический
А разве у Циан и Авито есть собственная поисковая система, которая для десятков миллионов россиян является входом в интернет?
P.S. ИМХО рынок этот дикий не потому что сервисы, а потому что люди. Например, в Сербии есть негласное правило для подобной аренды. В промежутке между тем, как человек съехал и второй заехал, собственник красит стены. И если он это не сделает, на него будут смотреть как на мудака) Чему я удивился.
А у нас просто не хотят платить налоги, не хотят заморачиваться, зато хотят денег. Отсюда и проблемы)
Яндекс, перелогинься))
Вряд ли кто то захочет просто так и платить Яндексу и платить налоги со сдачи.
По крайней мере, никакого профита не видится. Проще сдать квартиру через агента или группу вк и не париться.
Яндекс молодцы. Пока все остальные гундят - ребята пытаются максимально сделать прозрачным любой сервис. Да, криво-косо порой, но попытки делаются и это не может не радовать. Не много таких компаний у нас.
идеальная копипаста
Сбербанк молодцы. Пока все остальные гундят - ребята пытаются максимально сделать прозрачным любой сервис. Да, криво-косо порой, но попытки делаются и это не может не радовать. Не много таких компаний у нас.
Вайлдебериз молодцы. Пока все остальные гундят - ребята пытаются максимально сделать прозрачным любой сервис. Да, криво-косо порой, но попытки делаются и это не может не радовать. Не много таких компаний у нас.
Авито молодцы. Пока все остальные гундят - ребята пытаются максимально сделать прозрачным любой сервис. Да, криво-косо порой, но попытки делаются и это не может не радовать. Не много таких компаний у нас.
Гигкбрейнс молодцы. Пока все остальные гундят - ребята пытаются максимально сделать прозрачным любой сервис. Да, криво-косо порой, но попытки делаются и это не может не радовать. Не много таких компаний у нас.
Есть такой тип людей - Хомо советикус, у которых постоянно всё говно. Вот буквально любое начинание - говно, лучше не делай. И старики такие, и молодые. Все обосрут, всё охаят. Лучше 33 года лежать на печи, а потом как ух, как развернусь.
хомо советикус - это как раз "я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"
Вы перепутали капчу с пастой
и передать ключи от квартиры с курьером
А потом заходишь в квартиру, а там живут десятки курьеров Яндекс.Еды.
Курьеры Яндекс.Еды или программисты Яндекс.Поиска, какая разница?
вы просто не представляете, какие возможности открывает доступ в 5-е измерение LOL
Представляю, сколько они будут драть с арендаторов и арендодателей.
Все, что предлагает яндекс - можно прописать в договоре, без диких комиссий и затрат.
А знаете сколько за свои услуги дерет, прости господи, риелтор?
риелтор идет еще дальше, чем яндекс. Можно самому сделать договор и спокойно сдавать.
Ну давай, сделай и сдавай. Все так просто у мамкиных рантье. Каждый второй сдает двушки у Кремля и валяется на Бали.
отличный аргумент, мамкин полемист...
Да я просто повидал таких "да тут всё просто". А потом оказывается всё не просто. Тут косяк, там проблемы, тут не срастается. И потом ходят, ноют - какая проблема найти адекватного арендатора, ой-ой, проблемы.
Так использование Яндекс никаких проблем владельца не решает))
сдается уже 1,5 года. Какие проблемы? Сдали сами за четыре дня двум девушкам, без комиссии агентам. Залог 15 тысяч.
Да ладно вам, кому-то будет меньше заморочек. И с этой целью некоторые сознательно захотят поделиться частью средств с агрегатором. Вполне себе норм предложение, а пользоваться им или нет уже каждый сам решит.
Зачем что-то представлять, если это указано в посте? С арендодателей, кстати, ничего не берут, а арендаторов адекватные 5%.
арендодателям придется снижать цену, тк у арендатора кошелек не резиновый. Ну и доля сервиса со временем может стать чуть больше...
в этом сервисе есть плюсы для обоих сторон, так что логично что обе немного подвинутся. единственное что меня смущает - если яндекс будет стучать в налоговую, то это доп. издержки, удорожающие сервис ещё на 4%
А тут и представлять не нужно, в статье все написано: 5% в месяц с арендатора, а с арендодателя нисколько.
«Яндекс.Недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья — он поможет подготовить квартиру, найти жильцов и содрать с вас комиссии и налоги.
А в чём проблема платить налог за сдачу недвижимости? Налоги платить зашквар?
платить деньги ни за что - да, неприятненько
В смысле? Ты получаешь доход за аренду и обязан платить с него налог. Ты не в курсе?
нет налогам без представительства
Без чего?
без реальных выборов
Хотим как в Европе, но чтоб налоги не платить.
Типичные россияне.
сначала как в европе, а потом налоги. сказки про то, что людей избивают из-за того, что мы налоги не платим - на Первый канал, пожалуйста
сказки про то, что людей избивают из-за того, что мы налоги не платим
Что?
мы хотим как в европе, и не будем платить налоги пока у нас не будет реальной демократии. так понятно?
Кто мы? Я не уклоняюсь от уплаты налогов и меня никто не избивает. Говорите за себя. Потому что когда вас кто-то приучает говорить МЫ, то это откровенная манипуляция.
ты сколько лично кв сдаешь? ;)
Москва не сразу строилась! Вроде есть будущее за таким сервисом. Это как с перекупами тачек - раньше банчили на рынках, а теперь перекупы открывают свои автосалоны на парковках - согласитесь более цивилизовано стало. Также с арендой жилья - нужно это рынок осовременить, и яндексу я думаю подсилу удочку закинуть, чтобы другие начали подстраиваться.
Математический крюк
Ага. Теперь наебывают и впаривают более цивилизованно )
Если правильно читать договор купли-продажи и не боятся отстаивать свои права, то при взаимодействии с салоном больше шансов вернуть авто или получить компенсацию через суд.
При покупке с рук, ты вообще ни на что рассчитывать не можешь.
Очередной сервис, который будет занимать 1-3 позиции в поисковике. Надежда только на то, что 9 июня ФАС штрафанёт зажравшийся Яндекс на % от выручки.
Неужели в РФ кто-то решил создать по-настоящему цивилизованный сервис аренды жилья, не цифровые Из Рук в руки?)
А что там цифровым то станет? Бабка хозяйка?Хач арендатор? Если бы они сначала на себя подписали весь недвиж сдаваемый,а потом сдавали сами и несли ответственность, а так это как раз таки очередные из рук в руки.
Ну я надеюсь, что какой-то скоринг Я будет делать, иначе зачем все это?)
Страховка от простоя - тема прям!
Надо внимательно читать условия, зная яндекс, это может оказаться вполне себе платным. И плата за страховку может быть выше чем страховка :D
Математический крюк
Я в их договорах про страховку и прочее ничего не нашел. Очевидно это не предмет договора, а правила сервиса. А в разделе "Гарантии" есть только про гарантии ОТ собственника.
В этом и есть весь яндекс, про страховку вы "услышали", а в договоре про нее не нашли.
А не, в договоре аренды нашел. Арендодатель сам должен страховать ;) Это правда про сохранность имущества, но они ж пишут: "Если что-то сломалось — у нас есть страховка"
Тогда непонятно за что 5% в месяц :)
Да мне лень ковыряться там во всех их документах и все это читать, но возможно они навязывают какую-то страховку. В общем, ждет охуительных историй на VC про проблемы с этим сервисом ;)
Так и будет. С арендатора - 5% за "поиск". С арендодателя - % за страховку от ущерба/простоя (полагаю, там в партнере какой-то страховщик засел). В итоге же - стрижет с обоих. Классический Яндекс.
5% ежемесячно - это 60% в год. 120% если снимать на два года и т.д.; И тут внезапно услуги риэлторов (которые более или менее устаканились в последние годы на уровне 50% единоразово) перестают быть непомерно большими.
Хотя, при этом залога не нужно вносить и потом пытаться выцарапать обратно..
Я опять ничего не понимаю, поясните. Услуга предоставляется собственнику в основном, та же страховка за ущерб и простой, а оплачивает все арендатор? А с фига ли? 5 процентов в месяц, то есть 60 в год, все верно? То есть через полтора года арендатор выплатит те же 100 процентов и продолжит платить дальше каждый месяц. Аренда-то долговременная. И это называется круто?
назвать это можно как угодно, всё равно рынок порешает какими будут цены. через год вполне можно сдать и напрямую, яндекс же не приковывает к себе цепями
и что, этот договор нельзя разорвать даже через год? LOL
Понимаю в комментах причины негатива к Яндексу, но всё-таки я тоже на стороне «хорошо, хоть какие-то подвижки в лучшую сторону возникают».
5% - немного. Особенно если всё будет работать как описано.
Хорошо бы ещё всем арендодателям сразу давать статус самозанятого. И пушами напоминать об оплате налога при поступлении денег за аренду.
Понимаю, что звучит для кого-то грабительски, но плата порядка 10% за цивилизованность рынка - имхо, немного. Налог маленький (всего 4%, если физик - физику); комиссия Яндекса также пока не выглядит дикой (всего 5%, включая наличие страховки).
Имхо, если квартира стоит для арендатора 40к в месяц (с учётом комиссии Яндекса), но до арендодателя дойдут 36,5к (а учётом уплаты налога 4%), разве это плохо? При условии, что ты заплатил налоги; застраховал имущество; сервис дал тебе определённые плюшки, взяв часть забот на себя. А главное - это порядок.
да, но дальше выясняется например что страховку оплачиваешь ты сам. дело ясное, что дело мутное :)
Вы готовы заплатить за это из своего кармана (снизить свою ставку на 9%)? В вашей схеме за это "просто так" будет платить арендатор.
Никогда не понимал, зачем оплачивать работу риелтора в размере 100% от стоимости месяца аренды?
Появилось куча сервисов, казалось бы решающих этот вопрос, но нет и тут риелторы быстро оккупировали их и начали пихать туда свои объявления с комиссией.
И вот кажется, что сейчас Яндекс решит этот вопрос окончательно, или...
Те же самые 100% комиссии вы заплатите яндексу, просто в рассрочку за 20 месяцев. И правда очень удобно. Это как про два стула..
Можно положить эти деньги на депозит, и уплачивать 5% с процентов. Это выйдет дешевле, чем разовая оплата 100% риэлтору.
А где нонче дают депозит под 60% годовых?
а ты попробуй сдать квартиру, с сотней звонков в день и десятком показов, плюс нужно умение вычислить проблемных арендаторов
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Не взлетит. Цены на аренду через такой сервис увеличатся процентов на 15, а это уже серьезно, по сравнению с теми, кто сдает в черную.
Почему то такие сервисы пока что в России "не взлетели". Громче всех был ПИК-Аренда.
Посмотрим, м.б. Яндекс волшебную пилюлю нашел какую ....
Классный сервис только не уточнена одна из главных проблем российского рынка - он как-то защищает арендатора от того, что ему звонит арендодатель и говорит, что через неделю он съезжает?
месяц платят после этого. прочти внимательней
Я говорю о ситуации, когда жильцов заставляют съехать.
Жильцы имеют право НЕ подписывать договор, в котором не указан месячный срок предупреждения Сторонами друг друга о расторжении Договора.
Да все супер честные, и после первого месяца не разорвут договор с Яндексом, поскольку можно без него.
Ну и конечно, все будут платить налоги. Конешна же
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