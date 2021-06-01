Сервис удалённо организует показы, утвердит жильцов, поможет с оформлением документов и переводом оплаты.

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«Яндекс.Аренда» работает с квартирами и апартаментами в Москве и Московской области, а в июне должна появиться в Петербурге, рассказали vc.ru в компании.

Для работы с «Арендой» собственник квартиры может лично встретиться с представителем компании или заполнить заявление в личном кабинете и передать ключи от квартиры с курьером. Сервис сам сделает фотографии квартиры, организует показы, утвердит жильцов с владельцем, а также поможет с оформлением документов и переводом оплаты.

На этапе осмотра квартиры «Яндекс.Недвижимость» будет фиксировать все существующие проблемы в квартире и предупреждать о них арендатора. Это же поможет правильно оценить ущерб имуществу при выселении. В компании уточнили, что оценить ущерб сможет сам собственник или сторонний специалист: если страховая согласна с суммой, она переведёт деньги; если нет — вызовет независимую экспертную оценку.

В указанную на сайте стоимость включена страховка на сумму до 1,4 млн рублей. Помимо ущерба страховка покрывает до 30 дней простоя, если жильцы внезапно съезжают. В это время «Яндекс.Недвижимость» будет искать новых арендаторов, добавили в сервисе.

Сервис сделает 3D-тур по квартире, чтобы при желании пользователи могли осмотреть жильё удалённо. После заключения договора арендатору станет доступен чат с менеджером и личный кабинет: в нём можно платить за квартиру и решать бытовые вопросы без личного общения с владельцем.

Арендатор не вносит залог за квартиру и не оплачивает риелтора, а вместо этого платит ежемесячную комиссию сервису в размере 5% от арендной платы. Эта сумма уже включена в цену квартиры на сайте. Для собственников услуги бесплатны.