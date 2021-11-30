Операторы в России перестали продавать тарифы с безлимитным мобильным интернетом новым абонентам Статьи редакции
Неограниченный трафик сильно увеличивает нагрузку на сеть и не приносит прибыль компаниям, считают эксперты.
- «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету, на это обратил внимание ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
- В «Билайне» подтвердили Forbes, что в действующих тарифах нет безлимитного мобильного интернета. В «Мегафоне» опцию можно подключить через оператора контакт-центра. В Tele2 отказались от опции много месяцев назад. В МТС безлимитный мобильный интернет для новых абонентов доступен только в двух тарифах, они стоят больше 2000 рублей в месяц.
- На действующих клиентов с актуальными тарифами запрет не распространяется, пояснили операторы. По оценкам Муртазина, 80% абонентов расходуют в месяц около 12 Гб, еще 10% — до 20 Гб, 2% — больше 100 Гб мобильного трафика. Большинство абонентов тратят до 50 Гб в месяц, пояснили изданию операторы.
- Около 30% абонентов пользуются безлимитным интернетом, только около 5% из них тратят больше 100 Гб, оценил изданию аналитик TelecomDaily Денис Кусков. Операторы начали снижать скорость интернета при превышении определенного объёма трафика, даже если это не указано в тарифе, добавил Кусков.
- Безлимитный интернет невыгоден операторам из-за растущей нагрузки на сеть — если пять-семь абонентов в радиусе одной базовой станции начнут активно пользоваться безлимитным интернетом, это повлияет на качество сети для других, считают эксперты.
- Отказ от безлимитного интернета может заинтересовать ФАС, считает гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. В июле 2020 года служба возбудила дело после повышения цен на тарифы Tele2.
Вот, что коварный Оранж врет про то, сколько средний пользователь мобилы из "цивилизованных развитых стран" платил за связь в месяц. Источник: https://www.orange.com/sites/orangecom/files/documents/2020-10/Benchmark%20Capex%20Télécoms%20USA%20vs%20Europe%202019%20-%20ve.pdf ред.
Ну там же понятно. Оранж - французский оператор. Пытается объяснить, что цены на мобилу во Франции хоть и самую капельку выше, чем платит средний житель пяти самых больших европейских стран, тем не менее это почти в 2.5 раза ниже штатовских. Отсюда можно взять сколько в среднем платит за телефон абонент в Штатах и среднее по пяти крупнейшим экономикам Европы. Дальше переводите по курсу в рубли.
В МТС я хитрым способом безлимитный интернет получаю - их Нетариф с минимальными пакетами и без подключенных допуслуг, но с автоплатежом за 205 рублей в месяц без копеек + МТС Premium семейный делим с 2 коллегами, платя по 100 рублей в месяц. В итоге за 305 руб имею безлимитный интернет, Кион (правда в минимальном пакете), Музыку (та же Яндекс музыка, но с МТС мордой) и бесплатную кредитку, бонусами с которой и оплачиваю связь.
С одной стороны - очень жаль. Помню ещё те времена, когда безлимит стоил 400 рублей. Кто-то скажет, что операторы обнаглели ( МТС может и да )).
Но с другой-то стороны, есть домашний интернет. За обычный рабочий день среднестатистический работяга навряд ли тратит хо я бы гиг. А потом приходит домой, к скоростному неограниченному интернету.
У нас в Казахстане, у операторов первых 4g безлимитов была такая история, что при превышении определенного порога использования трафика, это было вроде около 20-30 гб в месяц, абонента "понижают" в приоритете, что выражается в том, в часы пик, при повышенной нагрузке на сеть, у таких абонентов будет снижение скорости, за счет "приоритетных" абонентов. Не помню упоминания об этом в договорах, но операторы всегда объясняли именно так.
не понимаю в чем идея этой позиции, учитывая что ни один оператор не гарантирует минимальную скорость в моменте ни на одном ТП. можно давать всем БЕЗЛИМИТ от щедрот душевных, но данные будут тянуться с учётом нагрузки на конкретную БС-ку так, чтобы всем сёстрам по серьгам, с поправкой на то, что "некоторые животные всё же ровнее". все вроде приняли эти правила игры, в том числе регулятор и ФАС. зачем этот демарш, тогда? живу в пригороде СПб, нагрузка тут летом и зимой отличается на порядки. и зимой Yota даёт на серфинг больше скорость чем по ТП, и только на торренты строго в пределах максимума по ТП. а летом в выхи особенно по вечерам она же подыхает до 0.5 мбпс в базарный день. все всё понимают, зачем вдруг это.
Конечно, нужно чтобы подключали услугу "Продли скорость"
У меня на Билайне 20 Гб. Их обычно хватает, если не делюсь. Но как обычно последний день она иногда заканчивается.
Подключаю услугу "3 Гб", она чуть ли не за пару часов куда то вылетает.
Хотя нового ничего не делаю, просто просмотр соц сетей.
Обычно 3 Гб у меня на дней пять.
Сделал вывод подключая ее несколько раз - трафик, когда эта услуга подключена оператором увеличивается самостоятельно раза в 3-4.
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