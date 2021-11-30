Как «Л'Этуаль» игнорит покупателей

Цель данного поста – привлечь внимание представителей интернет-магазина «Л'Этуаль» к проблеме, которая не решается уже 5 дней. Если, конечно, они сюда заглядывают. А заодно предостеречь других людей, которые свяжутся с сервисом этой многоуважаемой компании в Москве.