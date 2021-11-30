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Маша Цепелева

Операторы в России перестали продавать тарифы с безлимитным мобильным интернетом новым абонентам Статьи редакции

Неограниченный трафик сильно увеличивает нагрузку на сеть и не приносит прибыль компаниям, считают эксперты.

  • «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету, на это обратил внимание ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
  • В «Билайне» подтвердили Forbes, что в действующих тарифах нет безлимитного мобильного интернета. В «Мегафоне» опцию можно подключить через оператора контакт-центра. В Tele2 отказались от опции много месяцев назад. В МТС безлимитный мобильный интернет для новых абонентов доступен только в двух тарифах, они стоят больше 2000 рублей в месяц.
  • На действующих клиентов с актуальными тарифами запрет не распространяется, пояснили операторы. По оценкам Муртазина, 80% абонентов расходуют в месяц около 12 Гб, еще 10% — до 20 Гб, 2% — больше 100 Гб мобильного трафика. Большинство абонентов тратят до 50 Гб в месяц, пояснили изданию операторы.
  • Около 30% абонентов пользуются безлимитным интернетом, только около 5% из них тратят больше 100 Гб, оценил изданию аналитик TelecomDaily Денис Кусков. Операторы начали снижать скорость интернета при превышении определенного объёма трафика, даже если это не указано в тарифе, добавил Кусков.
  • Безлимитный интернет невыгоден операторам из-за растущей нагрузки на сеть — если пять-семь абонентов в радиусе одной базовой станции начнут активно пользоваться безлимитным интернетом, это повлияет на качество сети для других, считают эксперты.
  • Отказ от безлимитного интернета может заинтересовать ФАС, считает гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. В июле 2020 года служба возбудила дело после повышения цен на тарифы Tele2.

#новость #интернет

4297 просмотров
58 58 комментариев
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58 комментариев
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Митя Мурасов

увеличивает нагрузку на сеть

ну если несколько ненужных девайсов на провайдерских станциях отключить , то всё заработает.

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24
Игорь Крафт

Интересно о каких тогда 5g говорят операторы? Из за 10 гигов в месяц такую технологию разрабатывать!??? Когда из за 5 человек около вышки инет падает ?! 🤣🤣🤣🤣🤣

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22
Митя Мурасов

просто 5G должен быть доступен только дворянам...

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5
John Doe

Вот, что коварный Оранж врет про то, сколько средний пользователь мобилы из "цивилизованных развитых стран" платил за связь в месяц. Источник: https://www.orange.com/sites/orangecom/files/documents/2020-10/Benchmark%20Capex%20Télécoms%20USA%20vs%20Europe%202019%20-%20ve.pdf ред.

https://www.orange.com/sites/orangecom/files/docu…
https://www.orange.com/sites/orangecom/files/documents/2020-10/Benchmark%20Capex%20T%C3%A9l%C3%A9co…
www.orange.com
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0
Митя Мурасов

заявка на пояснительную бригаду

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1
John Doe

Ну там же понятно. Оранж - французский оператор. Пытается объяснить, что цены на мобилу во Франции хоть и самую капельку выше, чем платит средний житель пяти самых больших европейских стран, тем не менее это почти в 2.5 раза ниже штатовских. Отсюда можно взять сколько в среднем платит за телефон абонент в Штатах и среднее по пяти крупнейшим экономикам Европы. Дальше переводите по курсу в рубли.

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0
M S

просто 5G не для раздачи интернета разворачивают, видимо

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0
Юрий Кудренко

Вы своими интересными вопросами подкидываете косвенные доказательства противникам 5G. :-)

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1
Митя Мурасов

когда поспешил зарелизить, но лень было менять статику

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3
Митя Мурасов

роуминг в Крыму это конечно всегда кек

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5
Alexander Bobylev

Так "большой четвёрки" в Крыму нет. Там действуют местные операторы связи. Поэтому и роуминг. Они же не идиоты, себя под санкции, например, на оборудование, подводить.

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0
Lightning1707

Как они лихо всё это придумали. Поменяли условия тарифов и повысили цены на них в один день, специально мониторил расценки у МТСа, Билайна и МегаФона в тот день. Заговор. ФАС скоро к ним прибежит, пусть ждут.

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8
M S

уже бежит, волосики назад))

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0
Семен Переделкин

На самом деле это тайное правительство рептилоидов надавило на опсосов, чтобы они побыстрее устанавливали вышки 5G. А то чипизация проходит слишком медленно, KPI ни к чёрту, начальство на Нибиру недовольно.

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6
JayK

у меня есть старые симки йота, там трафик режут, но пока безлим не отключают

еще можно у перекупов купить корпоративную симку с безлимитом за 200р в мес

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2
Николай Шелопугин

YOTA вообще треш в последнее время. Такое чувство, что живу в 2007

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7
JayK

да, жестко режут трафик, но отсутствие роуминга в регионах все искупает

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0
Roman Vyatkin

Отсутствие роуминга это не заслуга йоты. Его у всех нет с 19 года

Ответить
11
Митя Мурасов

кроме "особенных" территорий

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1
JayK

Че, правда?

"Звонки в другие регионы России, за минуту
На мобильные МТС всей России сверх пакета2.10 руб.
Остальные операторы России 6.30 руб."

это мтс первый попавшийся тариф

Ответить
0
Виктор Ривин

Вы в курсе, что такое роуминг?

Ответить
0
JayK

да, это когда звонишь с одного оператора другому а с тебя за это бабки берут

Ответить
–4
Митя Мурасов

нет, это именно что звонки другому оператору.
роуминг это про звонки на территориях

Ответить
0
Алексей Спицын

А причем тут роуминг?

Ответить
0
Виктор Ривин

Я вам помогу
https://bit.ly/3FTO0IA

Ответить
0
Sergey Khohlachev

Сверх пакета.

Ответить
0
Александр Дунаев

Роуминг по РФ давно запрещён. По всей территории РФ единая цена на исходящие и бесплатные входящие. Интернет так же. О чем речь?

Ответить
0
JayK

имею ввиду что можно звонить из любого региона в любой регион любому оператору и все это входит в пакет купленных минут, а не "только в домашнем"

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0
Maxim Sergeevich

Только не любому оператору, а для абонентов одного оператора

Ответить
0
JayK

я с поездками по россии со всеми операторами влетал на бабки, тк есть другие занятия кроме как считать минуты и гигабайты, просчитался? перепотребил? хлоп минус 2 косаря. йота решает этот вопрос полностью

Ответить
0
Maxim Sergeevich

Я понимаю, но, увы, на межоператорский трафик отсутствие роуминга не распространяется. Хотя закон не запрещает кому-то из операторов это сделать. Но это не выгодно, вероятно, а потому не распространено

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0
Lady Battl

У меня безлимитный интернет на билайне) архивный тариф… ни разу ещё не было, чтобы скорость снижалась. Хотя юзаю инет нормально и качаю и фильмы смотрю) и оплата 400 р в месяц )))

Ответить
3
Принятый супер_стар

Скорость отстой, сильно режется

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2
Евгений Торанов

Это вы значит через wifi не раздавали. Тетеринг опсосы четко палят

Ответить
0
Андрей Мельник

В МТС я хитрым способом безлимитный интернет получаю - их Нетариф с минимальными пакетами и без подключенных допуслуг, но с автоплатежом за 205 рублей в месяц без копеек + МТС Premium семейный делим с 2 коллегами, платя по 100 рублей в месяц. В итоге за 305 руб имею безлимитный интернет, Кион (правда в минимальном пакете), Музыку (та же Яндекс музыка, но с МТС мордой) и бесплатную кредитку, бонусами с которой и оплачиваю связь.

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2
Митя Мурасов

молодец, рассказал схему, щас прикроют

Ответить
6
Андрей Мельник

Залез на сайт - уже прикрыли. Для новых подключений теперь только 50 Гб дают, хотя это всё равно выгоднее выходит, чем по другим тарифам.

Ответить
5
Митя Мурасов

в этом конечно наверное нет какой то особой теории заговора, я думаю там имеет место банальная нехватка мощностей, а еще если всякие СОРМы подключать то конечно ничего не хватит.
главное чтобы безлимит по проводу не трогали

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0
Саня Видосов

С одной стороны - очень жаль. Помню ещё те времена, когда безлимит стоил 400 рублей. Кто-то скажет, что операторы обнаглели ( МТС может и да )).
Но с другой-то стороны, есть домашний интернет. За обычный рабочий день среднестатистический работяга навряд ли тратит хо я бы гиг. А потом приходит домой, к скоростному неограниченному интернету.

Ответить
1
Jerricho

Я среднестатистический работяга, если мой самсунг не врёт, то потратил с 1 по 30 ноября 20 гигов мобильного интернета. Фоном постоянно играют подкасты, аудиокниги и музыка. Это необходимый месячный лимит для меня, если добавить просмотр видео, то легко выйду за 20 гигов вплоть до 50 я думаю.

Ответить
6
Илья Плотников

В 21 году это смешные цифры

Ответить
3
Кирилл Кот

Вот это ценник конский... 9 кусков

Ответить
1
Леонид Федотов

Шел 2021

Ответить
2
Принятый супер_стар

https://vc.ru/326781?comment=3570594

Ответить
0
Alex Shevchenko

У нас в Казахстане, у операторов первых 4g безлимитов была такая история, что при превышении определенного порога использования трафика, это было вроде около 20-30 гб в месяц, абонента "понижают" в приоритете, что выражается в том, в часы пик, при повышенной нагрузке на сеть, у таких абонентов будет снижение скорости, за счет "приоритетных" абонентов. Не помню упоминания об этом в договорах, но операторы всегда объясняли именно так.

Ответить
1
Денис Колокольцев

не понимаю в чем идея этой позиции, учитывая что ни один оператор не гарантирует минимальную скорость в моменте ни на одном ТП. можно давать всем БЕЗЛИМИТ от щедрот душевных, но данные будут тянуться с учётом нагрузки на конкретную БС-ку так, чтобы всем сёстрам по серьгам, с поправкой на то, что "некоторые животные всё же ровнее". все вроде приняли эти правила игры, в том числе регулятор и ФАС. зачем этот демарш, тогда? живу в пригороде СПб, нагрузка тут летом и зимой отличается на порядки. и зимой Yota даёт на серфинг больше скорость чем по ТП, и только на торренты строго в пределах максимума по ТП. а летом в выхи особенно по вечерам она же подыхает до 0.5 мбпс в базарный день. все всё понимают, зачем вдруг это.

Ответить
1
Alex Ukolov

Конечно, нужно чтобы подключали услугу "Продли скорость"
У меня на Билайне 20 Гб. Их обычно хватает, если не делюсь. Но как обычно последний день она иногда заканчивается.
Подключаю услугу "3 Гб", она чуть ли не за пару часов куда то вылетает.
Хотя нового ничего не делаю, просто просмотр соц сетей.
Обычно 3 Гб у меня на дней пять.
Сделал вывод подключая ее несколько раз - трафик, когда эта услуга подключена оператором увеличивается самостоятельно раза в 3-4.

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1
Иван Максимов

Мегафон, безлимит за 200₽ в месяц. Подключили когда собирался переходить в другую компанию года 4 назад

Скорость режут заметно и в месяц у меня по 50гб+ уходит

Ответить
0
Принятый супер_стар

Толку от этого безлимита сейчас нет, так как скорость в большинстве случаев ни о чем. Видимо, новые фишки вынуждают их делать так

Ответить
0
Сергей Щукин

Ну смотря какой оператор. У меня всё отлично со скоростью. И с объёмом (см пост ниже))

Ответить
0
Принятый супер_стар

У меня 11 Гб за последние 20 дней. При этом скорость чаще всего на уровне 5 Мбит/с. Может падать и до 1 мбит/с)

Ответить
0
Сергей Щукин

Я потестирую свой канал.. у меня 4.69 гб за прошлый месяц

Ответить
0
Constantine Kiselev

шило. мыло. мочала - начинай сначала. эта новость каждые 9 лет появляется

Ответить
0
Сергей Щукин

Я тот самый из 2%... 🤔

4.69 Gb за прошлый месяц..

Я люблю тебя, Мегафон! 😬
Не, серьёзно - это то, как должно быть имхо. Слова "какой у вас вайфай" я просто вычкркнул из лексики ред.

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0
Антон Большаков

Ха

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0
Андрей Малолин

ведущий аналитик Mobile Research Group

Вернули мой 2007й 😍

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0
RK

Как раз сотня гигабуйтсов за месяц
Облачный гейминг неплохо так траффик жрет

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0
Anton Z.

* не приносит сверхприбылей из воздуха

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0
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