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Сервисы
TJ

«СберПрайм» ввёл лимит на бесплатную доставку продуктов из «СберМаркета» — её называли выгодной для подписчиков Статьи редакции

Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».

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С 8 декабря подписчики «СберПрайм» могут оформить только три бесплатные доставки из «Ашана», Metro, «Вкусвилла», «Ленты» и других магазинов через «СберМаркет». Об этом сообщается на сайте сервиса.

За последующие доставки пользователям придётся платить. На сайте написано, что заказ от 1500 рублей доставят от 60 минут за 177 рублей. Также есть доплата за тяжёлые товары.

Пользователи «СберПрайма» негативно отреагировали на эту новость. Некоторые из них рассказали, что оформляли подписку только ради бесплатной доставки продуктов.

VADIM0305 @VADIM03051
@sberbank, получается вы убрали из подписки СберПрайм единственное, зачем она была нужна?🤦🏻
Откуда ограничение про 3 доставки в месяц?
VADIM0305 @VADIM03051
@sberbank Единственный нормальный сервис в этой подписке был СберМаркет с бесплатной доставкой. А теперь ее по факту убрали, докинули всякого говна типа скидок на сберовскую страховку, а ценник не поменялся. Придется отменить подписку

Пользователи также пожаловались, что им не сообщили об изменении условий.

В ответ на претензии представитель «СберПрайма» сообщил, что «исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия предоставления подписки». Он также напомнил, что бесплатная доставка без ограничений есть в пакете «СберПрайм+». Он стоит на 200 рублей дороже в месяц.

«Сбер» представил «СберПрайм» в сентябре 2020 года. Её можно оформить за 199 рублей в месяц.

#новости #сбер

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Абстрактный дебаркадер

Вот где оформляли подписку, на тот адрес доставлять и будем

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Genio Genio

Что же делать?

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Владимир Кролико

Сбер такой Сбер..

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0
Кирилл Фотькин

Argutare pondem sustinere non est

Три доставки в месяц или полное прекращение работы сбермаркета в России?

Следующий логичный шаг – набрать подписоты в Сбер+, урезать его и перегнать людей в более дорогой Сбер++

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Абстрактный дебаркадер

сбер#

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