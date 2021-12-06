«СберПрайм» ввёл лимит на бесплатную доставку продуктов из «СберМаркета» — её называли выгодой для подписчиков Статьи редакции
Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».
С 8 декабря подписчики «СберПрайм» могут оформить только три бесплатные доставки из «Ашана», Metro, «Вкусвилла», «Ленты» и других магазинов через «СберМаркет». Об этом сообщается на сайте сервиса.
За последующие доставки пользователям придётся платить. На сайте написано, что заказ от 1500 рублей доставят от 60 минут за 177 рублей. Также есть доплата за тяжёлые товары.
Пользователи «СберПрайма» негативно отреагировали на эту новость. Некоторые из них рассказали, что оформляли подписку только ради бесплатной доставки продуктов.
Пользователи также пожаловались, что им не сообщили об изменении условий.
В ответ на претензии представитель «СберПрайма» сообщил, что «исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия предоставления подписки». Он также напомнил, что бесплатная доставка без ограничений есть в пакете «СберПрайм+». Он стоит на 200 рублей дороже в месяц.
«Сбер» представил «СберПрайм» в сентябре 2020 года. Её можно оформить за 199 рублей в месяц.
Argutare pondem sustinere non est
Три доставки в месяц или полное прекращение работы сбермаркета в России?
Следующий логичный шаг – набрать подписоты в Сбер+, урезать его и перегнать людей в более дорогой Сбер++
Тема для философских размышлений – хроническое неумение держать свои обещания на всех уровнях. Ну и топорная работа пиарщиков. ред.
Сбер и для пользователей СберПрайм+ много плюшек зарезал в первый же месяц, после того, как ввёл годовую подписку. Например, убил скидки в Самокате, которые обещал при оплате подписки, а позже сократил скидку в Delivery Club. До конца года обязательно поимеет где-то ещё.
Я это к чему, что во-первых - это классика россиянских подписок, где тебя обязательно нагреют. А во-вторых, хороший урок на будущее людям.
Подписная модель - хороший инструмент. Но он хороший в правильных руках. Условный Netflix честно поднимает цены и честно объясняет, что в течении года человек получит.
"Российские экосистемщики" эту модель к сожалению дискредитируют, стреляют себе в ногу и всем конкурентам заодно.
У Яндекса есть свои фокусы с Едой, Такси, Маркетом и повышенным спросом, когда человеку без подписки услуга может быть дешевле, чем человеку с подпиской. Приличное количество зафиксированных случаев, когда алгоритм так хитрил.
Там можно выйграть только от степени вовлечённости, если на постоянной основе юзаешь Музыку и КиноПоиск. :) В этом смысле Яндекс определенно выигрывает, да.
Яндекс Едой не пользуюсь, а в Маркете за год получил около 6к баллов и еще лежат 2 купона по 500 рублей за опоздание с доставкой. На кинопоиске(с Амедиатекой) нагнал около 285 часов сериалов и фильмов. Плюс раздал друзьям и семье подписку. Притом, что в Маркете я беру вещи ну уж точно не оверпрайснутые. Для меня это выгодно, пока что..
Возможно, но я просто к тому, что смысла продлевать подписку больше нет. Остальные сервисы вообще ни о чем. Сберзвук странный сервис без возможности импорта своих плейлистов, окко - убогое поделие с таким интерфейсом, что входит ли фильм в подписку или его надо покупать отдельно можно понять только после стакана. Скидку на доставку самоката они уже урезали до этого. Как-то так короче. А сбермаркет реально получался быстрый, удобный и выгодный сервис, особенно по подписке.
Было очевидно, что за 199 рублей никто не будет бесконечное количество раз привозить продукты до дома. Это было временно.
Тут скорее очередной провал маркетологов Сбера: обещали, что будет бесплатно, подсадили клиентов на свою подписку, выработали привычку у клиентов, а сейчас изменили условия. Конечно у клиентов будет один негатив, впечатление о сервисе испорчено окончательно.
И так облажался не только Сбер, но и другие подобные сервисы, типа "Кухня на районе", Delivery и т.д. Нечего было изначально демпинговать и вырабатывать у пользователей привычки. В долгосрочной перспективе результат будет не очень.
Пусть сделают нормальные сервисы за подписку.
Вот Плюсом от Яндекса я давно начал пользоваться, почти с самого начала. Потому что там классная Яндекс.Музыка. Потом сделали доставку с Маркета бесплатной (правда сначала было с 300 руб., сейчас с 700) до квартиры, тоже иногда пользуюсь. Ещё и Алиса есть дома. Некоторые фильмы бесплатные на Кинопоиске, хотя я им почти не пользуюсь. Ну то есть реально есть за что платить. Хотя, конечно, не прям "вау".
А у Сбера просто не за что платить, единственная полезная функция заключалась как раз в бесплатной доставке. Пусть подтянут свои сервисы до определённого уровня.
У Сбера платить можно за то, что они пока четкие. В Мегамаркете только с одним заказом были некоторые проблемы. И то непонятно по чьей вине - то ли продавца, то ли СДЭКа. Со Сбермаркетом пока проблем не было. А вот Яндекс.маркет мне просрал 2 заказа подряд. Первый на ДР сына заказ. Причём за день до доставки уверяли, что все путём и завтра все будет, есть переписка со службой поддержки. Но не шмогли. Второй раз, через неделю после первого, просто взяли и отменили заказ, сославшись на технические трудности. А какие технические трудности - хз. Чуваки работают в продажах и логистике и простирают 2 заказа подряд. Зато дали промокод ))
Первые 3 жалобы из приёмной. Чёткие, да.
https://vc.ru/claim/313138-sbermegamarket-torguet-neoriginalnym-tovarom-i-ne-vozvrashchaet-dengi
https://vc.ru/claim/302686-sbermegamarket-zablokiroval-akkaunt-za-trebovanie-privezti-zakaz-libo-vyplatit-kompensaciyu
https://vc.ru/claim/282404-sbermegamarket-prosrochil-dostavku-zakaza-otmenil-ego-v-odnostoronnem-poryadke-i-uzhe-dve-nedeli-ne-vozvrashchaet-dengi
@Сбер вы опять обосрались.
исправляйте.
С 8 декабря подписчики «СберПрайм» могут оформить только три бесплатные доставки из «Ашана», Metro, «Вкусвилла», «Ленты» и других магазинов через «СберМаркет».
Отредактируйте, что "3 в месяц"
А по сути: да уж. Нечасто заказываю в СберМаркете, но даже в моём случае 3 в месяц это прям мало. Очевидно, что для них видимо невыгодно каждый день мотать курьером с заказами по 300 или 1000 рублей, например, но действительно, зачем тогда обещали? Неужели не просчитывали экономику. Особенно обидно тем, кто по недавним акциям осенним оформил их подписку типа "180 дней за 180 рублей".
Неужели не просчитывали экономику.
Так в таких около госконторах экономику просчитывают умные люди, а формируют УТП — не очень умные. По иронии судьбы люди, которые формируют УТП (читай — эффективные менеджеры), чаще всего выше в иерархии, и своим весом они на этапе релиза затыкают рты людям, которые считают экономику.
А когда случается вот такой публичный обосрам-с, головы летят с людей, считающих экономику, а не с эффективных менеджеров.
Этим и удивителен/многогранен мир инета. Ты подписываешь Оферту не читая, а там всегда написано, что прав у тебя никаких, тока обязанность платить. Мониторил я предмет доставки (стартап по этой теме) и пообщавшись с людьми по обе стороны баррикад понял одну простую вещь.
Услуга доставки стоит денюх. Качественная = приличных.
Если оказывать качественную услугу готовы многие, то платить единицы.
Поэтому имеем, что имеем.
И ждём роботакси/квадракоптер а, который будет закрывать наши потребности.
Так вроде банальное поднятие цены и есть - предлагают же Сбер+
Мне вот хватает 3х в месяц, хотя последний год я даже 199 не платил им за подписку, сначала была одна акция на пол года за 199 рублей, потом за рубль на 3 месяца, потом при переписи ещё 3 месяца. Ну в общем, с экономикой там не все в порядке видимо.
Ну и зачем этот сберпрайм тогда? Скидку в деливери и самокате уменьшили, доставку из сбермаркета отменили, в чем прикол то? Платить 200 рублей ради симки от сбера и карточки? Да и тот же окко в разы хуже.. подписка яндекса в разы лучше, уверен когда они откроют свой банк там еще и плюшки подписчикам дадут.
Комментарий удален
О, @Сбер опять лажанулся. Обещал - не выполнил.
Но извинений не последует. Оргвыводов тоже.
На клиентов, к сожалению, банку немного безразлично. Поэтому отписки от сервиса они переживут (триллион прибыли за год набрали, kpi выполнили).
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Отредактировать объявления необходимо до 1 февраля 2022 года.
Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».
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