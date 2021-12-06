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Сервисы
TJ

«СберПрайм» ввёл лимит на бесплатную доставку продуктов из «СберМаркета» — её называли выгодой для подписчиков Статьи редакции

Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».

82
3861 просмотров

С 8 декабря подписчики «СберПрайм» могут оформить только три бесплатные доставки из «Ашана», Metro, «Вкусвилла», «Ленты» и других магазинов через «СберМаркет». Об этом сообщается на сайте сервиса.

За последующие доставки пользователям придётся платить. На сайте написано, что заказ от 1500 рублей доставят от 60 минут за 177 рублей. Также есть доплата за тяжёлые товары.

Пользователи «СберПрайма» негативно отреагировали на эту новость. Некоторые из них рассказали, что оформляли подписку только ради бесплатной доставки продуктов.

VADIM0305 @VADIM03051
@sberbank, получается вы убрали из подписки СберПрайм единственное, зачем она была нужна?🤦🏻
Откуда ограничение про 3 доставки в месяц?
VADIM0305 @VADIM03051
@sberbank Единственный нормальный сервис в этой подписке был СберМаркет с бесплатной доставкой. А теперь ее по факту убрали, докинули всякого говна типа скидок на сберовскую страховку, а ценник не поменялся. Придется отменить подписку

Пользователи также пожаловались, что им не сообщили об изменении условий.

В ответ на претензии представитель «СберПрайма» сообщил, что «исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия предоставления подписки». Он также напомнил, что бесплатная доставка без ограничений есть в пакете «СберПрайм+». Он стоит на 200 рублей дороже в месяц.

«Сбер» представил «СберПрайм» в сентябре 2020 года. Её можно оформить за 199 рублей в месяц.

#новости #сбер

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82 комментария
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Кирилл Фотькин

Argutare pondem sustinere non est

Три доставки в месяц или полное прекращение работы сбермаркета в России?

Следующий логичный шаг – набрать подписоты в Сбер+, урезать его и перегнать людей в более дорогой Сбер++

Тема для философских размышлений – хроническое неумение держать свои обещания на всех уровнях. Ну и топорная работа пиарщиков. ред.

Ответить
40
Абстрактный дебаркадер

сбер#

Ответить
16
lakoros

Когда сокращение названия до C# ?

Ответить
9
Andre Macareno

Но мой папа не любит эти модные приколы

Только чистый Сбер по заветам старой школы

Ответить
1
Alexey Therm

это тюремная решетка?))

Ответить
0
Константин Хиксводел

Ну служба поддержки у Сбера в тюрьме же есть, работает нормально.

Ответить
0
Bender Rodriguez

скорее просто выставят лимит на 5-7 бесплатных доставок, как только количество упрется в какой-то лимит

Ответить
0
Кирилл Фотькин

5-7 в год?)

Ответить
5
Bender Rodriguez

на время действия лицевого счёта)

Ответить
5
Кирилл Фотькин

Недурно! И добавить в подарок 5 бесплатных книг на Литресе, чтобы как-то подсластить пилюлю.

Ответить
4
Константин Суворов

Сбер и для пользователей СберПрайм+ много плюшек зарезал в первый же месяц, после того, как ввёл годовую подписку. Например, убил скидки в Самокате, которые обещал при оплате подписки, а позже сократил скидку в Delivery Club. До конца года обязательно поимеет где-то ещё.

Я это к чему, что во-первых - это классика россиянских подписок, где тебя обязательно нагреют. А во-вторых, хороший урок на будущее людям.

Подписная модель - хороший инструмент. Но он хороший в правильных руках. Условный Netflix честно поднимает цены и честно объясняет, что в течении года человек получит.

"Российские экосистемщики" эту модель к сожалению дискредитируют, стреляют себе в ногу и всем конкурентам заодно.

Ответить
25
Влад

У того же Яндекса она более адекватная и не меняет условий. Притом, что я убежден та же музыка и кинопоиск им обходятся в разы дороже чем сберу ОККО и СберМузыка, которыми никто не пользуется..

Ответить
2
Константин Суворов

У Яндекса есть свои фокусы с Едой, Такси, Маркетом и повышенным спросом, когда человеку без подписки услуга может быть дешевле, чем человеку с подпиской. Приличное количество зафиксированных случаев, когда алгоритм так хитрил.

Там можно выйграть только от степени вовлечённости, если на постоянной основе юзаешь Музыку и КиноПоиск. :) В этом смысле Яндекс определенно выигрывает, да.

Ответить
5
Влад

Яндекс Едой не пользуюсь, а в Маркете за год получил около 6к баллов и еще лежат 2 купона по 500 рублей за опоздание с доставкой. На кинопоиске(с Амедиатекой) нагнал около 285 часов сериалов и фильмов. Плюс раздал друзьям и семье подписку. Притом, что в Маркете я беру вещи ну уж точно не оверпрайснутые. Для меня это выгодно, пока что..

Ответить
4
Влад

Я не защищаю бездумно Яндекс, если сервис хрень я так и напишу, к примеру яндекс еда проигрывает всем зеленому конкурерту... но говорить что все подписки зло тож не оч корректно, имх)

Ответить
2
Антон Штадлер

Меняет. Они без предупреждения подняли ценник со 168 на 199 летом. Я только осенью заметил, когда сортировал все свои подписки. Хотя ещё в прошлом году говорили, что до конца этого года ничего менять не планируют

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0
Максим Трофимов

Сбермаркет был, наверное, единственным качественным сервисом из-за которого стоило оплачивать сберпрайм. Жалею, что оплатил сразу два года. Пользовался почти ежедневно именно из-за бесплатной доставки по подписке. Теперь и сбермаркет и сберпрайм давай до свиданья, продление подписки отменил.

Ответить
16
Andrew van de Kamp

«Пользовался почти ежедневно»
За булкой хлеба курьера гоняли что ли?

Но видимо таких много, а каждый день курьера гонять за 200 рублей в месяц явно не окупится сервису.

Ответить
0
Максим Трофимов

Одинокому не понять семейного, когда семья из пяти человек одной молочки в день рублей на 500 съедает, плюс всякие снеки, пара кило фруктов, ваши булки за 200 и прочее. Средний чек тысяча в день и выше. Но диагнозы по интернету ставить все горазды, это да )

Ответить
4
Sergei Timofeyev

У них убыток большой по Q3 2021, поэтому оптимизируют.

Ответить
1
Максим Трофимов

Возможно, но я просто к тому, что смысла продлевать подписку больше нет. Остальные сервисы вообще ни о чем. Сберзвук странный сервис без возможности импорта своих плейлистов, окко - убогое поделие с таким интерфейсом, что входит ли фильм в подписку или его надо покупать отдельно можно понять только после стакана. Скидку на доставку самоката они уже урезали до этого. Как-то так короче. А сбермаркет реально получался быстрый, удобный и выгодный сервис, особенно по подписке.

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Никогда не понимал.

Ответить
0
Илья Волочков

Было очевидно, что за 199 рублей никто не будет бесконечное количество раз привозить продукты до дома. Это было временно.

Тут скорее очередной провал маркетологов Сбера: обещали, что будет бесплатно, подсадили клиентов на свою подписку, выработали привычку у клиентов, а сейчас изменили условия. Конечно у клиентов будет один негатив, впечатление о сервисе испорчено окончательно.

И так облажался не только Сбер, но и другие подобные сервисы, типа "Кухня на районе", Delivery и т.д. Нечего было изначально демпинговать и вырабатывать у пользователей привычки. В долгосрочной перспективе результат будет не очень.

Ответить
12
Абстрактный дебаркадер

А как иначе раскачать тему. Её не было. Только демпинг. Доставку даже за 200 р возить не хотят (сервисы доплачивают курьерам) поэтому повышение цен вопрос времени

Ответить
0
Илья Волочков

Пусть сделают нормальные сервисы за подписку.

Вот Плюсом от Яндекса я давно начал пользоваться, почти с самого начала. Потому что там классная Яндекс.Музыка. Потом сделали доставку с Маркета бесплатной (правда сначала было с 300 руб., сейчас с 700) до квартиры, тоже иногда пользуюсь. Ещё и Алиса есть дома. Некоторые фильмы бесплатные на Кинопоиске, хотя я им почти не пользуюсь. Ну то есть реально есть за что платить. Хотя, конечно, не прям "вау".

А у Сбера просто не за что платить, единственная полезная функция заключалась как раз в бесплатной доставке. Пусть подтянут свои сервисы до определённого уровня.

Ответить
8
Абстрактный дебаркадер

Яндекс плюс это фикция.
Такси дороже на 10 или более %.
Согласен что у нас подписные модели кривые и только как мАрковка используются. Хотя конечно LTV растёт...

Ответить
2
Илья Волочков

Такси фикция, но я им не пользуюсь. Остальные сервисы пока что нормальные.

Ответить
1
Dmitry Prudnikov

У Сбера платить можно за то, что они пока четкие. В Мегамаркете только с одним заказом были некоторые проблемы. И то непонятно по чьей вине - то ли продавца, то ли СДЭКа. Со Сбермаркетом пока проблем не было. А вот Яндекс.маркет мне просрал 2 заказа подряд. Первый на ДР сына заказ. Причём за день до доставки уверяли, что все путём и завтра все будет, есть переписка со службой поддержки. Но не шмогли. Второй раз, через неделю после первого, просто взяли и отменили заказ, сославшись на технические трудности. А какие технические трудности - хз. Чуваки работают в продажах и логистике и простирают 2 заказа подряд. Зато дали промокод ))

Ответить
0
Louis Cyphre

Первые 3 жалобы из приёмной. Чёткие, да.
https://vc.ru/claim/313138-sbermegamarket-torguet-neoriginalnym-tovarom-i-ne-vozvrashchaet-dengi
https://vc.ru/claim/302686-sbermegamarket-zablokiroval-akkaunt-za-trebovanie-privezti-zakaz-libo-vyplatit-kompensaciyu
https://vc.ru/claim/282404-sbermegamarket-prosrochil-dostavku-zakaza-otmenil-ego-v-odnostoronnem-poryadke-i-uzhe-dve-nedeli-ne-vozvrashchaet-dengi

Сбермегамаркет заблокировал аккаунт за…
Я являюсь преданным пользователем данного ресурса с марта прошлого года, когда он ещё назывался…
vc.ru
«СберМегаМаркет» просрочил доставку заказа…
Добрый день! Предупреждаю, пост будет длинный, как и моя история разбирательства со СберМегаМаркет.
vc.ru
Ответить
0
Jay Green

@Сбер вы опять обосрались.
исправляйте.

Ответить
11
Абстрактный дебаркадер

Пф

Ответить
1
ave ego

у перекрестка есть подписка. там 5 бесплатных доставок из перекрестка + 10 бесплатных доставок через ОКОЛО из других магазинов и ресторанов ... не вовремя сбермаркет решил с рынка уйти, не вовремя )))

Ответить
7
Ян Шпичинецкий

Пакет доставляет :)

Ответить
0
Сергей Милосердов

С 8 декабря подписчики «СберПрайм» могут оформить только три бесплатные доставки из «Ашана», Metro, «Вкусвилла», «Ленты» и других магазинов через «СберМаркет».

Отредактируйте, что "3 в месяц"

А по сути: да уж. Нечасто заказываю в СберМаркете, но даже в моём случае 3 в месяц это прям мало. Очевидно, что для них видимо невыгодно каждый день мотать курьером с заказами по 300 или 1000 рублей, например, но действительно, зачем тогда обещали? Неужели не просчитывали экономику. Особенно обидно тем, кто по недавним акциям осенним оформил их подписку типа "180 дней за 180 рублей".

Ответить
4
Roman Trifonov

Неужели не просчитывали экономику.

Так в таких около госконторах экономику просчитывают умные люди, а формируют УТП — не очень умные. По иронии судьбы люди, которые формируют УТП (читай — эффективные менеджеры), чаще всего выше в иерархии, и своим весом они на этапе релиза затыкают рты людям, которые считают экономику.

А когда случается вот такой публичный обосрам-с, головы летят с людей, считающих экономику, а не с эффективных менеджеров.

Ответить
3
Владимир Кролико

Сбер такой Сбер..

Ответить
4
unknown

Я удаляю эту парашу ! Совсем охренели .

Ответить
3
Genio Genio

Ну зачем вы так грубо, расслабьтесь и просто удалите, ходите пешком за продуктами и будете здоровее

Ответить
1
Kek Man

Ну в целом имеет место быть ибо не то чтобы они сильно на этом сервисе зарабатывают, а скорее всего работают в убыток. Но вообще то, что они изначально обещали одно, а потом условия поменяли немного удручает.

Ответить
3
Абстрактный дебаркадер

Этим и удивителен/многогранен мир инета. Ты подписываешь Оферту не читая, а там всегда написано, что прав у тебя никаких, тока обязанность платить. Мониторил я предмет доставки (стартап по этой теме) и пообщавшись с людьми по обе стороны баррикад понял одну простую вещь.
Услуга доставки стоит денюх. Качественная = приличных.
Если оказывать качественную услугу готовы многие, то платить единицы.
Поэтому имеем, что имеем.
И ждём роботакси/квадракоптер а, который будет закрывать наши потребности.

Ответить
3
Евгений Гришин

Откровенно говоря не понимаю негатива. Не хотите платить за доставку - идите в магазин.
Я вообще хочу, чтобы были доп услуги: вынесли мусор или сходить в машину взять документы И так далее .

Я готов за них платить , почему это должно быть бесплатно ?

Ответить
–1
Ukuri Itsi

Бесплатно? Подписка не бесплатная

Ответить
3
Danil Kuznetsov

Негатив не из-за платной доставки, а из-за переобувания в воздухе

Ответить
3
Евгений Гришин

Да, почему тебя это так волнует ? В России 95 % такого бизнеса - принимай сбер как он есть - мания ввести крепостное право никуда не уйдёт.

Уйти можешь только ты в другие сервисы и голосовать рублем , а не нытьём

Ответить
–1
Константин Суворов

Дак никто и не спорит. Просто если обещаешь на весь год бесплатно - то, будь добр, выполни условия сделки. Иначе зачем сотрудничать потом?

Даже банальное поднятие цены на подписку выглядело бы лояльнее.

Тут вопрос даже не в деньгах)

Ответить
3
Евгений Гришин

Я согласен на 200 %
Мне не понятно лишь искренние удивления : «как такое может быть?»

По-моему они забывают, где живут)))

Хорошо что вообще дают простым людям радоваться технологическому прогрессу )

Ответить
0
Vladislav

Так вроде банальное поднятие цены и есть - предлагают же Сбер+

Мне вот хватает 3х в месяц, хотя последний год я даже 199 не платил им за подписку, сначала была одна акция на пол года за 199 рублей, потом за рубль на 3 месяца, потом при переписи ещё 3 месяца. Ну в общем, с экономикой там не все в порядке видимо.

Ответить
0
Александр Королёв

Негатив в том что люди уже оплатили 2 года бесплатных доставок по подписке, а их послали нахуй, примерно как с вкладами после развала союза

Ответить
1
Александр Королёв

Сообщение удалено ред.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Может ещё и жену выгулять? :)

Ответить
0
Евгений Гришин

Я не на столько ленивый )

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Это входит в подписку.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Вот где оформляли подписку, на тот адрес доставлять и будем

Ответить
2
Товарищ

ты то куда с неактуальной шуткой лезешь, васян.

Ответить
0
Влад

Ну и зачем этот сберпрайм тогда? Скидку в деливери и самокате уменьшили, доставку из сбермаркета отменили, в чем прикол то? Платить 200 рублей ради симки от сбера и карточки? Да и тот же окко в разы хуже.. подписка яндекса в разы лучше, уверен когда они откроют свой банк там еще и плюшки подписчикам дадут.

Ответить
2
Genio Genio

Что же делать?

Ответить
1
Илья Попов

Если товарищ Ленин был жив он ответил бы.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Отписываться. У меня до середины января подключен. Дальше будем посмотреть.

Ответить
0
Илья Попов

Друзья, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Любящий вас " Сберпрайм"

Ответить
1
Roman Trifonov

@Delivery Club ты списывай, но только чтобы не запалили

Ответить
1
Влад

На самом деле я гарантирую волну отписок, после таких манипуляций. Ну и пофиг, думаю руководство само виновато в своих глупых действиях..

Ответить
1
Андрей Мельник

Эх. Лишь бы они скидки на Самокат не убрали.

Ответить
0
Влад

Отменили, теперь над на 600 р набирать..

Ответить
2
Василий Степанофф

Они алкоголь доставляют?

Ответить
0
Pipez 999

Только если внутри курьера

Ответить
1
Семен Переделкин

Да не может этого быть! Наверняка враки.

Ответить
0
Иван Иванов

Это же Сбер и этим все сказано. Сбер=Жадность.

Ответить
0
Sergey Mukhin

Ебланы

Ответить
0
Влад Борщ

Взял промо на 12 месяцев прайма за 150 рублей) в таком виде ограничение в 3 доставки в месяц выглядят логично. Без этого поноса в виде нахер никому ненужного сберзвука, окко (когда жив кинопаб) и т.д.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Ввел ограничение на покупки в инфраструктуре Сбер. Суть нового ограничения в том, что большая часть заказов может быть оформлена в сервисе доставляющем товары за 15 минут. Данное ограничение выгодно мне как потребителю.

Ответить
0
fgfdtrh

https://rollercoaster.ie/advert/filmovi-juzni-vetar-2-ceo-film/

Ответить
0
Pipez 999

В качестве компенсации Сбер выпустил умную колонку для преданных фанатов.

Ответить
0
Andrew Lobachev

Мне приходило уведомление об изменениях в подписке

Ответить
0

Комментарий удален

Louis Cyphre

СберПрима

Ответить
0
Диана Гилберт

Сбер расстроил. Из подписки сберпрайм пользовалась только сбермаркетом(

Ответить
0
Максим Смоляров

О, @Сбер опять лажанулся. Обещал - не выполнил.
Но извинений не последует. Оргвыводов тоже.
На клиентов, к сожалению, банку немного безразлично. Поэтому отписки от сервиса они переживут (триллион прибыли за год набрали, kpi выполнили).

Ответить
0
Даниил Шатарнин

Ну всё, можно отключать сберпрайм. Теперь смысла в нем совсем не осталось.
Покупал только из-за сбермаркета – 3 доставки это мало. Поищем другие сервисы.

Ответить
0
Kinolog

Даю совет, как сохранить свои волосы гладкими и шелковистыми:

никогда не пользуйтесь сервисами сбера. никакими. даже, если сейчас они кажутся выгодными.

в долгосроке сохраните свои нервы.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Это ж Сбер.
Ну камон ребята (с)

Ответить
0
ilia

Быстро "настолько хорошая подписка что сами не ожидали" скурвилась)

Только ради доставок из Сбермаркета и можно было ее оформлять. Не ради Сберзвука же или обслуживания Сберкарты

Ответить
0
Дмитрий Энтелис

А по подписке нет оплаты за перевес?
У меня средняя цена доставки из метро ~1000р обычно (~200кг)

Ответить
0
СлавалС

пхахах, вход в магазин был очень дорогим, по этому мы сделали его платным!

Ответить
0
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