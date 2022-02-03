Сервисы
Богдан Музыченко

Hotels.com остановит приём заявок от российских пользователей с 1 апреля Статьи редакции

Компания не объяснила причину своего решения.

  • С 1 апреля 2022 года агрегатор закроет все аккаунты пользователей из России на сайте и в приложении, пишет «Компания» со ссылкой на сообщение Hotels.com клиентам. На российском сайте сервиса указано, что он не будет принимать заявки на бронирование после 31 марта.
  • Агрегатор решил уйти с российского рынка после штрафа Booking.com, считает издание, но не уточняет, есть ли объяснение причин в письме клиентам.
  • Hotels.com был основан в 1991 году в США. У него 85 сайтов на 34 языках, в базе сервиса 325 тысяч отелей для бронирования в 19 тысячах мест.
  • В августе 2021 года ФАС оштрафовала сервис на 1,3 млрд рублей за доминирование на рынке и навязывание отелям условий о паритете цен. В сентябре Booking.com пытался оспорить штраф. Тогда же ФАС пригрозила сервису судом, если тот не выполнит требование.
  • В конце ноября Booking.com разрешил отелям не согласовывать с ним цены на своих сайтах.
  • В январе 2022 года суд отклонил жалобу Booking.com на назначенный ФАС штраф в 1,3 млрд рублей — компания заявила, что разочарована, но штраф заплатит.

#новость #hotelscom #bookingcom #отели

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Уоррен Баффет

Мне вот почему-то кажется что виной тому долги сервиса перед отелями. В ноябре 21го я столкнулся с отменой отелями брони оформленной через hotels.com. Какой смысл отелю терять клиента, если финансовых проблем между участниками сделки нет?

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Sherry Price

Хорошая шутка(
Но, почему-то грустно

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lotnomer

Не будь у нас букинга, наш внутренний туризм был бы все еще на уровне каменного века.

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Philip Poteryahin

Да положите еще. Будем все на островке заказывать!) свое, родное!))

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Alexey Shabolkin

Норм сервис, удавалось бронировать намного дешевле чем в Букинге (раза в два), например в том же НЙ

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