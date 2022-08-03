«Тинькофф» купил долю 33% в сервисе для поиска в онлайн-магазинах AnyQuery Статьи редакции
Компании будут совместно работать над продуктами для крупного бизнеса.
- О сделке объявил «Тинькофф». Стороны не раскрывают сумму. Сооснователи сервиса Дмитрий Малашкин и Артём Круглов продолжат развивать компанию.
- AnyQuery предлагает сервис для поиска в онлайн-магазинах, который увеличивает конверсии в покупки. Он создан на технологиях машинного обучения. По собственным данным, AnyQuery пользуются больше 30% крупнейших интернет-магазинов в России. Среди клиентов — «Азбука вкуса», «Ситилинк», «Спортмастер» и другие.
- «Тинькофф» сотрудничал с компанией с 2021 года. Сделка позволит AnyQuery расти быстрее и создавать новые продукты, пояснили в банке.
- По данным «Контур Фокуса», выручка юрлица AnyQuery ООО «Д Технолоджи» в 2021 году выросла почти в четыре раза и составила 129,7 млн рублей, прибыль — 7,4 млн рублей.
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Не сраный Яндекс, но уже что-то
Комиссии за поиск, надеюсь, не будет? (-:
Не сраный Тинькофф, но уже что-то)
Всё равно сраный.
Лучший сервис :-)
А что он позволяет, найти товар дешевле?
Всучить подороже!
Посмотрим что в итоге выйдет.
А это поиск товаров по сайту, а не по всем магазинам сразу.
Ооо, неужели тиньк наконец пойдет в eCommerce
Ожиданное неожиданное ;)
А где я, как покупатель, могу им воспользоваться?