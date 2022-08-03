Сервисы
Маша Цепелева

«Тинькофф» купил долю 33% в сервисе для поиска в онлайн-магазинах AnyQuery Статьи редакции

Компании будут совместно работать над продуктами для крупного бизнеса.

  • О сделке объявил «Тинькофф». Стороны не раскрывают сумму. Сооснователи сервиса Дмитрий Малашкин и Артём Круглов продолжат развивать компанию.
  • AnyQuery предлагает сервис для поиска в онлайн-магазинах, который увеличивает конверсии в покупки. Он создан на технологиях машинного обучения. По собственным данным, AnyQuery пользуются больше 30% крупнейших интернет-магазинов в России. Среди клиентов — «Азбука вкуса», «Ситилинк», «Спортмастер» и другие.
  • «Тинькофф» сотрудничал с компанией с 2021 года. Сделка позволит AnyQuery расти быстрее и создавать новые продукты, пояснили в банке.
  • По данным «Контур Фокуса», выручка юрлица AnyQuery ООО «Д Технолоджи» в 2021 году выросла почти в четыре раза и составила 129,7 млн рублей, прибыль — 7,4 млн рублей.
Пример работы AnyQuery

#новость #тинькофф #anyquery

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12 комментариев
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 Artemy

Не сраный Яндекс, но уже что-то

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Вадим Д.

Комиссии за поиск, надеюсь, не будет? (-:

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Igor Star

Не сраный Тинькофф, но уже что-то)

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Слегка Придурковатый

Всё равно сраный.

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Leonid Zemskikh

Лучший сервис :-)

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Maksim Razbo

А что он позволяет, найти товар дешевле?

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Artem Vakhitov

Всучить подороже!

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Аноним Аркадьевич

Посмотрим что в итоге выйдет.

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lakoros

А это поиск товаров по сайту, а не по всем магазинам сразу.

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Максим Золотов

Ооо, неужели тиньк наконец пойдет в eCommerce

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Яков Большун

Ожиданное неожиданное ;)

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Андрей Мельник

А где я, как покупатель, могу им воспользоваться?

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