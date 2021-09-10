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Соцсети
Никита Орлов

В Техасе запретили крупным соцсетям удалять посты из-за выраженных в них политических взглядов Статьи редакции

Противники инициативы уже раскритиковали запрет.

32 32 комментария
837 просмотров

Соответствующий законопроект HB20 подписал губернатор штата Грег Эбботт. Об этом пишет The New York Times.

По новым правилам, крупные платформы вроде Facebook и Twitter не смогут удалять или любым другим образом модерировать контент, а также банить пользователей из-за их политической точки зрения. Документ также требует от компаний раскрывать их политику модерации и продвижения контента и публиковать отчёты о прозрачности.

Компании, которые нарушают данные правила, могут столкнуться с гражданским иском или процессуальными действиями генерального прокурора.

Правила распространяются на интернет-сервисы с аудиторией свыше 50 млн активных пользователей в месяц в США и применяются ко всем, кто живёт в Техасе, ведёт там бизнес или использует контент в соцсетях внутри штата.

The Verge уточняет, что платформы должны позволять «общаться с другими пользователями с помощью постов, комментариев, сообщений или изображений», правила не затрагивают интернет-провайдеров, новостные или развлекательные сайты.

В законопроекте также есть пункт о почтовых сервисах: им запрещается «умышленно препятствовать передаче сообщений третьего лица на основе его содержания». Исключения — если сообщение содержит вредоносный код, незаконный контент или спам.

#новости

Материал дополнен редакцией
32 32 комментария
22
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32 комментария
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Илья Попов

20

Отличная и нужная статья. Думаю, для всех социальных сетей хороший пример.

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Novoreg

Илья
–8

ну да мало в сша ебанатов которые во всякие теории заговора верят, надо еще побольше чтобы наверняка белый дом взяли в следующий раз

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Даниил Кузнецов

Novoreg
8

В том и суть, что банят не любителей теорий заговоров, а тех, кто с повесточкой не согласен

Ответить

Novoreg

Даниил
–3

погугли про движение анон, собственно они белый дом и брали, и все сообщества связанные с ними банили где только могли

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Михаил Анюков

Novoreg
2

А пруфы, что это именно куанонщики были, будут? 

Ответить

Max B

Novoreg
1

А кто и когда брал Белый дом?

Ответить

Zhenya

Novoreg
0

А можете поделиться датой, когда было взятие Белого Дома анонами?

Ответить

Марат

Novoreg
3

Да пусть верят. Нарушением, требующим внимания, должна быть попытка взятия белого дома, а не их вера

Ответить

Novoreg

Марат
–3

ну лучше преступление продотавратить на начальном этапе, ты считаешь что люди очень сознательны, но то не факт. и толпу надо ограничивать иначе она столько херни натворит, тополй очень просто манипулироват и ей движут очень примитивные триггеры

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Марат

Novoreg
0

Это не решение проблемы. Так можно вообще всех посадить как в том анекдоте за изнасилование - инструмент то имеется. За планирование нападения на белый дом, за призывы или совершение действия посадить можно, за то что человек идоит - нет

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Розарио Агро

Novoreg
1

Если на тысячу «еб....ов» банят хотя бы одного вменяемого, то закон того стоит. 🖖

Ответить

second avenger

2

Техасские парни настолько суровы, что... Но тугодумы, опоздали, Трампа уже забанили в ФБ за его взгляды.

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Михаил Анюков

second
1

Ну так есть и другие люди, помимо Трампа. 

Ответить

Южный химик

2

Все нормальные люди переедут теперь в техас. Он и так от нефти чуть не лопается, а тут еще мозги. А потом встанет вопрос, а нахрена Техасу все остальные 🤔

Ответить

Sam Esq

Южный
0

Вопрос и так уже такой поднимался. Тем более там исконные земли Мексики, которые были аннексированы (знакомое такое слово, да?) США.

Ответить

Южный химик

Sam
1

Не, ну между мексикой и сша выбор однозначный я думаю. Да и не про отделение техаса я, а про расширение автономности. Выбьют себе каких-нибудь дополнительных прав и законов, чтобы поехавшие с катушек леваки нос не совали и достаточно.

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Sam Esq

Южный
0

Вы так за Техас переживаете, что складывается подозрение, что у вас там вышечка прикуплена. Бгг.
А в чём Мексика провинилась? Почему не ей? Должна же быть ну если не справедливость, то хотя бы интрига? ;)))

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Южный химик

Sam
0

Все намного проще. Потому что я в детстве любил wagon wheels и фильмы про ковбоев. А начос во-первых не было, во-вторых невкусные, в-третьих какой чоткий пацан будет есть начёс?

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Sam Esq

Южный
1

Анекдот вспомнился: "Встречаются хомяк и крыса. Крыса говорит: — Хомяк, почему все так несправедливо? Вот мы с тобой близкие родственники, да? Но тебя все любят, кормят, клетку чистят, а меня травят, бьют, гоняют. А хомяк, поковыряв в зубе, говорит: — Промоушн у тебя фиговый".

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Южный химик

Sam
0

Не, ну реально, мексика это трешак по сравнению с америкой в худшей ее точке наверно. Я читал про людей, которые в колумбию переехали потому что там безопаснее. А уж как бы про деньги так там совсем плохо.

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Sam Esq

Южный
0

В этом мире всё относительно. У США с "промоушеном" конечно получше. Но в человеческой истории были примеры империй, которые простирались от Египта и Израиля до Британских островов. И где они? А Мексика шатко валко - веками будет существовать и "в ус не дуть". Есть же народная поговорка "Чем больше шкаф, тем громче падает", - это можно сказать про США.

Ответить

Южный

Sam
0

Если жить вечно, можно и s&p зашортить спокойно на любой точке, наверное. Проблема что вероятность того, что мы это увидим на своем веку, околонулевая.

Ответить

Sam Esq

Южный
0

Ну я бы не сказал, что прям нулевая.
Можно долго спорить, кто сделал терракт (уже завтра) 11 сентября. Были это спецслужбы США, или таки повстанцы добрались. Но факт остается фактом - терактом 11 сентября позиции США в мире покачнулись.

Ответить

Sam Esq

1

Хороший закон. Российским законотворцам до такого уровня принятия решений ещё эволюционировать и эволюционировать.

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Михаил Анюков

Sam
0

Эммм, а почему только России? Вы думаете что в других странах такое тоже есть?)))

Ответить

Sam Esq

Михаил
0

С другими странами не сталкивался)

Ответить

Дэни Трэхо

0

Какой же Техас охуенный, сначала аборты запретили, теперь баны в соцсетях. 👌

Ответить

Южный химик

Дэни
0

А аборты по медицинским показаниям оставили или тоже запретили?

Ответить

Дэни Трэхо

Южный
1

Оставили, В остальных случаях аборт не позднее 6 недель.

Ответить

Южный химик

Дэни
0

Тоже соломоново решение, и не совсем запрещено и уже сформировавшийся плод убивать низзя. А не нужен ребенок - там вроде как очередь на усыновление.

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Михаил Анюков

0

Почаще бы такого

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Non Existence

0

Пора "Царьграду" менять гражданство.

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