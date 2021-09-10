В Техасе запретили крупным соцсетям удалять посты из-за выраженных в них политических взглядов Статьи редакции
Противники инициативы уже раскритиковали запрет.
Соответствующий законопроект HB20 подписал губернатор штата Грег Эбботт. Об этом пишет The New York Times.
По новым правилам, крупные платформы вроде Facebook и Twitter не смогут удалять или любым другим образом модерировать контент, а также банить пользователей из-за их политической точки зрения. Документ также требует от компаний раскрывать их политику модерации и продвижения контента и публиковать отчёты о прозрачности.
Компании, которые нарушают данные правила, могут столкнуться с гражданским иском или процессуальными действиями генерального прокурора.
Правила распространяются на интернет-сервисы с аудиторией свыше 50 млн активных пользователей в месяц в США и применяются ко всем, кто живёт в Техасе, ведёт там бизнес или использует контент в соцсетях внутри штата.
The Verge уточняет, что платформы должны позволять «общаться с другими пользователями с помощью постов, комментариев, сообщений или изображений», правила не затрагивают интернет-провайдеров, новостные или развлекательные сайты.
В законопроекте также есть пункт о почтовых сервисах: им запрещается «умышленно препятствовать передаче сообщений третьего лица на основе его содержания». Исключения — если сообщение содержит вредоносный код, незаконный контент или спам.
Отличная и нужная статья. Думаю, для всех социальных сетей хороший пример.
В том и суть, что банят не любителей теорий заговоров, а тех, кто с повесточкой не согласен
Если на тысячу «еб....ов» банят хотя бы одного вменяемого, то закон того стоит. 🖖
Техасские парни настолько суровы, что... Но тугодумы, опоздали, Трампа уже забанили в ФБ за его взгляды.
Не, ну между мексикой и сша выбор однозначный я думаю. Да и не про отделение техаса я, а про расширение автономности. Выбьют себе каких-нибудь дополнительных прав и законов, чтобы поехавшие с катушек леваки нос не совали и достаточно.
Все намного проще. Потому что я в детстве любил wagon wheels и фильмы про ковбоев. А начос во-первых не было, во-вторых невкусные, в-третьих какой чоткий пацан будет есть начёс?
Анекдот вспомнился: "Встречаются хомяк и крыса. Крыса говорит: — Хомяк, почему все так несправедливо? Вот мы с тобой близкие родственники, да? Но тебя все любят, кормят, клетку чистят, а меня травят, бьют, гоняют. А хомяк, поковыряв в зубе, говорит: — Промоушн у тебя фиговый".
Не, ну реально, мексика это трешак по сравнению с америкой в худшей ее точке наверно. Я читал про людей, которые в колумбию переехали потому что там безопаснее. А уж как бы про деньги так там совсем плохо.
В этом мире всё относительно. У США с "промоушеном" конечно получше. Но в человеческой истории были примеры империй, которые простирались от Египта и Израиля до Британских островов. И где они? А Мексика шатко валко - веками будет существовать и "в ус не дуть". Есть же народная поговорка "Чем больше шкаф, тем громче падает", - это можно сказать про США.
Южный
Если жить вечно, можно и s&p зашортить спокойно на любой точке, наверное. Проблема что вероятность того, что мы это увидим на своем веку, околонулевая.
Хороший закон. Российским законотворцам до такого уровня принятия решений ещё эволюционировать и эволюционировать.
Эммм, а почему только России? Вы думаете что в других странах такое тоже есть?)))
Какой же Техас охуенный, сначала аборты запретили, теперь баны в соцсетях. 👌
А аборты по медицинским показаниям оставили или тоже запретили?
Оставили, В остальных случаях аборт не позднее 6 недель.
Тоже соломоново решение, и не совсем запрещено и уже сформировавшийся плод убивать низзя. А не нужен ребенок - там вроде как очередь на усыновление.
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