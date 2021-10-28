Компания Facebook сменила название на Meta Статьи редакции
Компания хочет ассоциироваться не с соцсетью, а с «метавселенной».
Об этом основатель компании Марк Цукерберг объявил на презентации Facebook Connect.
На мероприятии Цукерберг рассказал, что компания будет развивать метавселенную — виртуальный мир, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства.
Главная цель метавселенной — соединять людей и помогать им общаться, считает Цукерберг. В таком виртуальном мире можно будет общаться в виде аватаров, а весь контент из реального мира смотреть в виде голограмм.
Meta продолжит работать над Facebook, Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая «метавселенную».
Перед переименованием компания завесила полотном установленное перед штаб-квартирой избражение «лайка». Теперь вместо него изображён логотип Meta.
- В июле 2021 года Марк Цукерберг заявил, что Facebook сосредоточится на работе над виртуальной реальностью, где пользователи смогут жить, работать и отдыхать. В октябре компания рассказала, что наймёт 10 тысяч сотрудников в Европе для работы над «метавселенной» в течение пяти лет.
Миллиард складывается из того, что фейсбук создаёт рабочие места - специалисты по работе с фейсбучной админкой. Это я про рекламный кабинет.
Было бы странно, если бы они не применяли этот же подход во всем остальном. Нужно сделать так, чтобы пользователю было сложно уходить или удалять аккаунт, но при это на каждый чих должно добавляться море контента в ленту, которая будет захламлять инфополе других людей.
Неделю назад утверждал, что будет называться meta)
https://rg.ru/2021/10/22/facebook-mozhet-smenit-nazvanie-na-meta.html
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