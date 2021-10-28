Компания хочет ассоциироваться не с соцсетью, а с «метавселенной».

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Об этом основатель компании Марк Цукерберг объявил на презентации Facebook Connect.

На мероприятии Цукерберг рассказал, что компания будет развивать метавселенную — виртуальный мир, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства.

Главная цель метавселенной — соединять людей и помогать им общаться, считает Цукерберг. В таком виртуальном мире можно будет общаться в виде аватаров, а весь контент из реального мира смотреть в виде голограмм.

Meta продолжит работать над Facebook, Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая «метавселенную».

Перед переименованием компания завесила полотном установленное перед штаб-квартирой избражение «лайка». Теперь вместо него изображён логотип Meta.