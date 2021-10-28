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Соцсети
Евгения Евсеева

Компания Facebook сменила название на Meta Статьи редакции

Компания хочет ассоциироваться не с соцсетью, а с «метавселенной».

164 164 комментария
12 382 просмотров

Об этом основатель компании Марк Цукерберг объявил на презентации Facebook Connect.

На мероприятии Цукерберг рассказал, что компания будет развивать метавселенную — виртуальный мир, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства.

Главная цель метавселенной — соединять людей и помогать им общаться, считает Цукерберг. В таком виртуальном мире можно будет общаться в виде аватаров, а весь контент из реального мира смотреть в виде голограмм.

Meta продолжит работать над Facebook, Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая «метавселенную».

Перед переименованием компания завесила полотном установленное перед штаб-квартирой избражение «лайка». Теперь вместо него изображён логотип Meta.

Ed Ludlow @EdLudlow
#Meta
  • В июле 2021 года Марк Цукерберг заявил, что Facebook сосредоточится на работе над виртуальной реальностью, где пользователи смогут жить, работать и отдыхать. В октябре компания рассказала, что наймёт 10 тысяч сотрудников в Европе для работы над «метавселенной» в течение пяти лет.
Что такое «метавселенная», которую строят Марк…
Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и…
vc.ru

#новость #facebook #meta

164 164 комментария
4
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164 комментария
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Вторичный пистолет

Вот же ж ебанат

Ответить
64
Вторичный пистолет
Ответить
66
Артем Павлючук

Реальность:

Ответить
31
Денис Файзулин
Ответить
5
Тимур Петров

Люди смотрят The international 2021

Ответить
0
Денис Файзулин

если бы

Ответить
0
Вторичный пистолет

PS. Я очень надеюсь, что среди всех ебаных роботов, которых мы создадим, найдётся один Валли -)

Ответить
4
Вторичный пистолет

И Евва хотя бы одна.
Тогда Валли ваще будет круто -)

Ответить
3
Sergei spiridonov

Какой ты сентиментальный...держи печеньку 🍪

Ответить
3
Alexander Plyonkin

Сейчас достаточно опасно раздавать cookie. Рисковый поступок.

Ответить
4
Вторичный пистолет

Миром движет любовь и только
PS. Ну да -)

Ответить
0
No Name

Евва

Елфи

Ответить
3
Sergei Timofeyev

Сумевшая покинуть Омск

Ответить
0
Денис Демидов

Тренд нельзя победить, можно только возглавить, что Марк и делает

Ответить
0
Sergei spiridonov

Когда настолько устал менять мир к лучшему, что решил что проще сразу вселенную новую создать...Мета Вселенную...

Ответить
3
Covid 19

Главное, не пользоваться сервисами людей с такой фамилией.

Ответить
1
Johnny Vorony

Предположительно "ебанат"

Ответить
0
Алексей Мерсадыков
Ответить
66
Денис Файзулин
Ответить
24
Andrey Kulakov

Простите)

Ответить
7
Anton Zabolotsky

С каких, интересно, пор стали ровняться на логотип AirBNB?

Ответить
1
Kirill Grebenskiy

Логотип немного влево подвинь

Ответить
0
Arthur Niazyan

Марк, верни мордокнигу

Ответить
33
Вася Пражкин

И стену Дурову.

Ответить
5
Dear Moscow,

Марк, верни мордокнигу

И убери сексистско-патриархально-угнетательные яйца с логотипа!

Ответить
3
Антон Соколовский

Сайт компании с капитализацией около триллиона долларов и самый базовый баг с не отключённым горизонтальным скроллом, из-за которого контент съезжает.
Сразу видно почерк людей, которые делали UX для Фейсбук ✊

Ответить
26
xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Отсюда простой вывод - всем похуй на UX и дизайн. Триллион долларов - это триллион долларов.
Пусть все дизайнеры повесятся от злобы

Ответить
9
Антон Соколовский

Узко мыслите :)
Отсюда простой вывод, что если бы соц сеть была удобная и ею пользовались бы с удовольствием, а не только потому, что «нужно» — возможно она стоила бы больше, чем триллион. Адекватный UX добавил бы ей не один миллиард к стоимости.

Ответить
0
Roman Khegay

Миллиард складывается из того, что фейсбук создаёт рабочие места - специалисты по работе с фейсбучной админкой. Это я про рекламный кабинет.
Было бы странно, если бы они не применяли этот же подход во всем остальном. Нужно сделать так, чтобы пользователю было сложно уходить или удалять аккаунт, но при это на каждый чих должно добавляться море контента в ленту, которая будет захламлять инфополе других людей.

Ответить
0
Дмитрий Спектор

Как дизайнер дико плюсую!

Ответить
0
Igor Shkarin

Так дизайнеры же там работали. Наоборот, я счастлив, что средний российский дизайнер пройдет любые экзамены в фб. Ой.. мета.

Если без шуток. Тут речь про разработчиков, вообще-то) пусть они вешаются 😄

Ответить
0
Роман Пшеничный

UX у фейсбук хуета полная.

Ответить
2
xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Расскажи это цукербергу, и он справедливо пошлёт тебя нах

Ответить
0
Роман Пшеничный

Не понял зачем мне это рассказывать цукербергу. Может он кайфует со своего UX/UI, я почем знаю. Но факта того что это свалка и говно собачье это не отменяет. ред.

Ответить
3
Дэни Трэхо

Ничего не съезжает на огнелисе на андроиде.

Ответить
1
Aziz Aibekuulu

Так это же кривой сафари

Ответить
0
Антон Штадлер

На Андроиде версия для ПК норм и мобильная версия

Ответить
0
Anton Frolov

Ну что... вот и начало конца фейсбука. Людям в своей массе нахер не нужны аватары и голограммы. Даже видеозвонки не пошли в массы, а все виртуальные миры, очки - это очень нишевая вещь. Цукерберг окончательно ушел в мир иллюзий, и его компанию ждет тот же финал, что и Yahoo или Skype...

Ответить
20
Anton Frolov

Как говорится, запомните этот твит )))

Ответить
5
Daniyar Karimov

Тема с аватарами еще не разработана до конца.

Слышал историю, одна компания проводила встречу и в Rdr2 возле костра.

Думаю когда создадут некий аналог, виртуальный офис, это сразу выведет взаимодействие на новый уровень.

Ответить
0
Dimaloss

Да,явно перемудрил

Ответить
–1
Анатолий Добров

Когда вышел из Фейс...эммм... из Мета

Ответить
18
Павел Гросс-Днепров

Неделю назад утверждал, что будет называться meta)

https://rg.ru/2021/10/22/facebook-mozhet-smenit-nazvanie-na-meta.html

Facebook может сменить название на Meta
Компания Facebook может быть переименована в Meta. Об этом рассказал владелец доменного брокера…
rg.ru
Ответить
11
Artemy

Домен-то успели занять?

Ответить
7
Павел Гросс-Днепров

Выкупили за 50 млн. Не руб.

Ответить
2
Дэни Трэхо

Тенге?

Ответить
4
Johnny Vorony

Ты гарантом был?)

Ответить
1
Павел Гросс-Днепров

Да кто я такой для них) нет, escrow com

Ответить
0
Тимур Петров

Молодец, возьми с полки пирожок.

Ответить
5
Павел Гросс-Днепров

Дайте два.

Ответить
0
Антон Штадлер

С капустой?

Ответить
0
Вторичный пистолет

Ваш дизайн говно
Это мета-дизайн
Тогда недурно

Ответить
13
Д Хб

Недуровно

Ответить
2
Антон Коровин

Инопланетянин делает свою вселенную

Ответить
12
Михаил Лященко

Вторая серия первого сезона «чёрного зеркала» входит в чат.

Ответить
10
Peter Bondarenko

Еще одна реальность, но с дерьмовым UX? Нет спасибо.

Ответить
9
Serge Tikhonenko

Met - это еще короче, Хайзенберг и Джесси подтвердят.

Ответить
7
Руслан Исламов

Правильно пишется meth

Ответить
6
ИгорьOK

Классная аватарка для подобных знаний!

Ответить
4
Ольга Черватюк

Сплагиатил название у Замесина 😁

Ответить
8
Artemy

Не зря тот вышел

Ответить
1
Кирилл Макеев

не у Замесина, а идею у Замятина

Ответить
0
Sergei spiridonov

Пацан просто наш, соскучился, решил хоть капельку быть ближе к родному...

Ответить
8
Андрей Мельник

Я всё таки надеялся на название Gavno. В самом деле, Instagram хорошо бы подошло название Gavnoedy, для WhatsApp - GavnoTerki, ну а Facebook - это просто Gavno.

Ответить
4
Игорь Майоров

Facebook — Gavnook

Ответить
0
Rodeus

Не смог в нормальный интерфейс, теперь все во вселенную превратить решил

Ответить
7
Никита

метавселенная глючных, убогих, неудобных дизайнов и сервисов.

Ответить
6
Evgeniy Zorin

Хоспади, а разговоров-то было..

Ответить
6
vanuxa_

То наши компании копируют с запада. А тут фейсбук у мейл.ру 🤣

Ответить
4
Антон Штадлер

Так мейл и скопировал, назвав холдинг названием соцсети. Здесь же наоборот от названия соцсети отказались. Сейчас мейл снова начнет репу чесать

Ответить
4
vanuxa_

Я это понимаю. Просто похожая ситуация.

Ответить
0
Artemy

Mailta

Ответить
0
true iBegginer

MAANG?

Ответить
4
H Jenkins

Так-то тогда MAANA (alphabet же вместо гугла)

Ответить
1
Andrey Gordeev

Кстати, никогда не понимал, каким боком в такой уважаемой компании затесался Netflix. Хотя в ней нет ни Твиттера, ни Майкрософта. А нетфликс, у которого сериальчики всякие, есть

Ответить
9
Artemy

А М кто?

Ответить
1
Д Хб

Meta)

Ответить
0
Dear Moscow,

никогда не понимал, каким боком в такой уважаемой компании затесался Netflix

Ради всего святого, не говорите ему, что означает "N" в ФААНГе!

Пожалейте психику и самооценку человека!

Ответить
–2
Д Хб

Он про это и пишет, если что

Ответить
2
Dmitrii Banshchikov

Сервис со вторым глобальным местом по объему трафика.

Ответить
0
Евгений Трифонов

С Microsoft неоднозначно, но с Твиттером так:

Капитализация Twitter: 43 миллиарда
Капитализация Netflix: 298 миллиардов ред.

Ответить
0
Artemy

Теслу ещё надо: MAANTA

Ответить
2
Вторичный пистолет

ATAMAN

Ответить
6
Степан Позняк

Вопрос интересный. Сам FB Group вроде не переименовывали, так что FAANG всё же.
P.S. нет, именно материнскую переименовали

Ответить
1
ViRT1ST

Манга

Ответить
0
Ostap Patso

Почему не "The Facebook"?

Ответить
5
artbrook

Так круче

Ответить
0
Mаксим Нестеров

MetaZuckerberg

Ответить
5
Роман Ваничкин

Видимо только этот домен был свободен.

Ответить
2
Ilya Brin

Meta возвращается к истокам общения в раннем интернете, когда у всех были вымышленные имена и аватарки вместо фоток.

Ответить
3
mr. P.

Нахуя, а главное зачем?

Ответить
3
Виктор Булов

Жить в виртуальной реальности и общаться в виде аватаров? Вот это поворот

Ответить
2
Covid 19

MetanIt может смело привлекать за плагиат.

Ответить
2
Valentin Dombrovsky
Ответить
2
Евгений Трифонов
Ответить
0
Anton Yagodin

Какая-то мировая тенденция менять обёртку у г*вна...

Ответить
2
Andrey Andreev

Какой же Цукер уебан, просто не передать словами

Ответить
2
Ярослав
Ответить
2
Андрей Деревянко

Del

Ответить
0
Selfish Ledger

Захватил термин Метаверс и ни разу не упомянул какую информацию они будут собирать с твоего зрачка чтобы в следующий раз показывать тебе более правильные вещи.

Ответить
1
Valeriy Dik

Мет

Ответить
1
Вася Пражкин

Черный

Ответить
0
Alex Chepkasov

Новая схема порабощения!!!!

Ответить
1
Alibek

Это все мета-юмор. Вы (не)поняли

Ответить
1
Lev Landau

я такая пост пост, я такая мета мета

Ответить
1
Святий Миколай

Там недавно название mail.ru освободилось, могли бы одолжить. Зачем добру пропадать

Ответить
1
Степан Фадеев

Кто-то сказал мет?

Ответить
1
Paul Ivanov

Скоро VK переименуется в V

А V - это вендетта, Мета!

Ответить
1
Новогодние Каникулы

Это же везде надо домен сменить будет. Весело.

Ответить
1
Юрий Другач

Ну может пойдут по пути Альфабет

Ответить
0
Дмитрий Трифонов

комменты огонь как всегда под подобными новостями))

Ответить
1
Кирилл Загоскин

Жаль, что не пошли путем Сбера

Была бы корпорация фейс

Ответить
1
Dmitriy
Ответить
1
Дмитрий Дружков
Ответить
1
Иван Шеметов

meta cal

Ответить
0
Вася Пражкин

Че-та логотип мне жопу напоминает. Или очки на которые сели жопой.

Ответить
0
Covid 19

Логотип спёр у вижуал студии от мелкомягких, теперь будет повод погрызть друг другу глотки). Запасаемся попкорном. ред.

Ответить
0
Дмитрий Тенетович

Видимо, мелкомягкие изобрели ленту Мёбиуса.

Ответить
1
Covid 19

Знак R и TM отчётливо виден? значит не стОит кусать компанию дедушки Билла.

Ответить
0
Anton Kosenko

Смотреть порево из реального мира в виртуальном… интересненько 🤨

Ответить
0
Юрий Другач

Это и сейчас есть. Он же задумал не смотреть в Мете, а подглядывать за другими

Ответить
0
Александр Цымляков

Он сделает новый Диптаун?)

Ответить
0
Sergey Pozhilov

Вторую SecondLife

Ответить
0
Viktor Bezhanov

Metadon

Ответить
0
yamahaman

Цукерберг и будет там Доном

Ответить
0
Ольга Черватюк

.

Ответить
0

Комментарий удален

Фагиз Мавлютов

виртуальной реальностью, где пользователи смогут жить, работать и отдыхать

😢

Ответить
0
Ivan Smekalov

Жалко, что не FB Group

Ответить
0
Yerdos Daut

Alpha, Meta, Zeta, Belka, Strelka

Ответить
0
Балкон.Ру

Главная цель метавселенной — соединять людей и помогать им общаться, считает Цукерберг.

Ну и обнулиться не помешает 😎

Ответить
0
Pogudo IT

Паша, выключай файсбук, пока они сами его не сломали

Ответить
0
Денис Файзулин
Ответить
0
Levon Galstyan

Это они так пытаются сменить имидж из-за всех этих уголовных дел?

Ответить
0
user_90123129312

Ну пока их обвинили в том, что дети в депрессию впадают, они это знают и спят спокойно; а с такими планами добавят, что ещё и детей порабощают в мир виртуальный.

Ответить
0
Dmitry

Все равно ничего не изменится, чего все так думают об этом, будто макбуки бесплатно стали раздавать.

Ответить
0
Вторичный пистолет

ждите вмете от дурова

Ответить
0
Vladimir Chernatkin

Лого, да, слово из четырех букв напоминает. Но не мета. Тех самых из которых счастье любят складывать

Ответить
0
Dark Falcon

Я правильно понял, что он там создаёт мир Трона? -))

Ответить
0
Аким Гребенкин

Было в... нет, не в Симпсонах, а в южном парке. Была целая серия с пародией на Трон, где все в Фейсбуке как раз происходило.

Ответить
0
Lesnik Vitim

Если во Вселенной Мета
Места для Фейсбука нету,
Значит, спрятан здесь секрет:
Скоро будет много Мет.

Ответить
0
Artemy

Я такая пост-пост

Ответить
0
Святий Миколай

Марк: Мы переименовываемся в Meta, чтобы у людей не было путаницы с социальной сетью.
Mail.ru: Мы переименовывается в Vk, чтобы быть более узнаваемыми на фоне "популярности" одноименной социальной сети.
Хотя что и первое, что и второе гавно

Ответить
0
Yo Yo

😂😂😂

Ответить
0
Максим Николаев

Метадон

Ответить
0
Максим Александрович

Это будущее в котором будут жить дети наших детей и там же им создавать рабочие места.

Ответить
0
Dmitriy Gubskiy

Может подберем отличного психолога?

Ответить
0
Anton Zabolotsky

...тем временем: СБЕР

Ответить
0
Sergei spiridonov

МЕТАфора на нормальные инструменты для рекламодателей...

Ответить
0
Вторичный пистолет

ждите вмете от дурова

Ответить
0
lakoros
Ответить
0
Canis Majoris

Как бы не назовёшь г0вно, оно не полетит. Если конечно на вентилятор не набросить

Ответить
0
Mikhail Che

вау, Марк создал еще один продукт в котором у меня не будет аккаунта

Ответить
0
ЯжПрограммист

Интересно взглянуть на сме