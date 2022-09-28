Apple объяснила удаление сервисов VK из App Store британскими санкциями Статьи редакции
И подтвердила, что заблокировала аккаунт разработчика.
- Об этом рассказало издание The Verge со ссылкой на представителя Apple Адама Дему. В компании пояснили, что приложения VK «продвигаются компанией, в которой большинство управленцев и владельцев попали под санкции правительства Великобритании». Apple выбрала их «соблюдать».
- Представитель Apple уточнил, что сервисы VK недоступны в App Store всех стран, но пользоваться уже скачанными приложениями по-прежнему можно. Редакция vc.ru также направила запрос в пресс-службу VK — компания от комментариев отказалась.
- 26 сентября из магазина Apple пропали все сервисы VK, включая Mail.ru и Облако Mail.ru. Компания вместе с Минцифры и Роскомнадзором отправили отдельные запросы американской компании с просьбой пояснить причины блокировки. Ранее тем же днём Великобритания ввела санкции против 23 лиц из совета директоров и правления «Газпромбанка». В холдинг «Газпром» входит акционер VK «Газпром-медиа».
- В феврале 2022 года гендиректор VK Владимир Кириенко попал под санкции США как сын крупного чиновника. В компании говорили, что ограничения не повлияют на финансовую и операционную деятельность компании и взаимодействие с партнёрами.
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Эппл внезапно стал британской компанией?
там же написано выбрала, а не была обязана.
Эти тексты пишутся не для ответов на очевидные вопросы, а для бурления в каментах.
Apple поняли, что как-то слишком мало преимуществ у нового iPhone, поэтому, чтобы повысить его привлекательность, удалили из AppStore ВКонтакте))))
Внесли свою лепту в образование граждан РФ )
конечно, а то без вк на Айфоне делать больше и нечего
А будет ли Эпл удалять приложения по требованиям русских санкций?
а что взамен?
Кто-кто, а яблочники по соблюдению санкций и законодательств рф впереди планеты всей
Вообще, они это всегда делали: недавний пример — приложение Навального перед выборами. До этого выпилили ЛинкедИн для россиян по требованию Роскомнадзора
конечно, они же друзья, будут поддерживать друг друга
А это чисто случайность, что сын чиновника возглавил ВК? Или он действительно выдающий ТОП? 😑
Да, выдающий топ новостей Яндекса, которые теперь принадлежат VK.
Люди пользуются приложениями, Apple превращается в тыкву.
ну насколько силен бренд, что люди по прежнему готовы отдавать 100к+ бабоса за телефон в котором установка приложений через одно место, который не умеет платить на кассе магазина, так и еще неизвестно что ждать с каждой новой санкцией
Hyapple(сори, должен был это написать)
Вполне логично, жаль, что «рукамиводителям» VK не хватило IQ, чтобы принять волевое решение и освободить место. Ну ничего, может папа новую игрушку скоро подарит.
Нелепая отмазка. Заблокировали бы тогда ВК только на территории Британии.
Где комментарий топ-менеджера VK, о том, что данное событие никак не повлияет ни на что? Нам очень нужно. Срочно. Не хватает просто.
Серверы VK продолжат работать в обычном режиме, на работу PHP британские санкции не повлияют.
Вон пишут, что Кириенко младший - заказчик пропагандистских видео. Действительно, и с чего это ополчились на управляемый им холдинг, который также замечен в плотном сотрудничестве со спецслужбами
https://theins.ru/news/254770
Закройте комменты и ваши новости никто не будет читать 😁 Платите комментаторам 😂. Я только захожу комменты почитать 👍
Люди про союз: дети не несут ответственность за преступления родителей!
Люди про санкции: сын чиновника - по делу наказан!
У нас обычно дети/жены/бабки/дедки/тёщи используются как прокладки для хранения наворованного, полностью оправданно
посмотрите на собственность,должности этих самых детей и что они творят...
Поэтому никогда не хотел себе айфон. Тупо за то, что нельзя ставить нормально приложения в обход маркета. Года 3 назад яблочники продвигали мне это, как фишку. Мол, безопасно. Сейчас ещё санкции против Яндекса введут и останутся владельцы Айфона без такси, карт и кучи сервисов. Ничего не имею против айфона, как устройства, ничего не имею против цены, да даже интерфейса. Но вот эта политика аппле. Да и наша политика тоже...
Тоже впервые (лет за 12) задумался о том, чтобы купить не айфон. Кастрированное устройство получается. За 100к можно купить хорошую видеокамеру (ценю камеру в айфоне). Но с андроидом придётся страдать без привычных фишек. Хоть с двумя телефонами ходи.
Огрызок превращается в реально огрызок по функционалу.
А не подать ли в суд на Apple на пару триллионов? Чтоб херней больше не страдали
Подайте.
Не, эт только с Гуглом канает :)
C регистрацией!
В Европе с газом останется только Coca Cola
Мы с Украины толчки воруем, а в Европе газ из зажигалок выкачивают, так и живём
Откуда дровишки?
Тем временем Польша уже перешла на Норвежский газ. 🤷
Магия Apple
Не пойму, почему рвутся только андроидофаги, а не владельцы айфонов. 🤔
Им нечего сказать, кроме того что им эти приложения не нужны и без них все заебись
Вот так, исчерпывающее объяснение. Будут ли появляться приложения-копии, как у банковских или бесперспективность этого шага понятна?
Ну есть жи кэйт мобайл. Хотя я им никогда не пользовался, ибо не люблю сторонние приложения. И ваапще я юзаю андроид)
А вроде и так есть, альтернативные клиенты вк в сторах с блокировкой рекламы например и открытой музыкой или другими плюшками, например Kate mobile
Интересно, почему Apple обязана соблюдать британские санкции? Единственное, что пришло в голову - это использование в их продукции процессоров ARM, но вряд ли использование процессоров обязывает соблюдать санкции.
С чтением проблемы?
Удалять аппы "подсанкционных компаний за агрессию РФ", но при этом в аппсторе преспокойно висят Госуслуги сотоварищи...
давно пора этот фсбшный высер выпилить.
смерть вк апп можно пережить, но если придут за виси/дтв - то будет бунд
Бунт людей, которые в первые же 3 часа сбежали в Стамбул и Ереван? Ну да, эти революционеры кого угодно на вилы поднимут, они бесстрашные.
Блокируйте ещё и Однокоассники, только верните ДубльГИС!!!
Apple нагнулись
Шикарно объяснение - фокусы Apple
Ничего страшного, выпустят приложение только в российском регионе. Оно было доступно на глобальном рынке.
Смайлик там был в конце объяснения?
Для русских айфон скоро превратится в кирпич, только позвонить и порезать сало, когда ножа рядом нет
После такого с трудом верится в некую кондифиденциальность данных на устройствах Apple, думаю её нет, а есть она для тех кто никому не нужен, но общие данные всеравно собираются у всех
Так согласно самой статистики ВК - у них средне платежный контингент, следовательно и айфонов там не так чтобы миллионы.
ВК уже давно не про СНГ,так что потерю стерпят
Но ведь без приложений, которые принадлежат холдингу ВК, не будет соблюдаться закон о предустановленном ПО ?))
Значит яблоко автоматом попадет под запрет продаж в РФ🙂
Это нужно было сделать несколько лет назад.
Хммм.... А что дальше то? Что новенького будет завтра?
Каждый день какой-то п"издец!
Пусть роскомнадзор или кто там, в джейлбрейки инвестирует!
Ну так заблокировали бы для британцев приложение, зачем для остальных удалять.
ответка за Meta
Русский народ и в этом случае найдёт обход )
Это должно было обрушить акции эпол, а не акции ВК:)
Жду когда айфоны за 100к будет просто звонилка и сенсорными экранами с хорошей камерой, наши девки все равно купят