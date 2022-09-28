Соцсети
Полина Лааксо

Apple объяснила удаление сервисов VK из App Store британскими санкциями Статьи редакции

И подтвердила, что заблокировала аккаунт разработчика.

  • Об этом рассказало издание The Verge со ссылкой на представителя Apple Адама Дему. В компании пояснили, что приложения VK «продвигаются компанией, в которой большинство управленцев и владельцев попали под санкции правительства Великобритании». Apple выбрала их «соблюдать».
  • Представитель Apple уточнил, что сервисы VK недоступны в App Store всех стран, но пользоваться уже скачанными приложениями по-прежнему можно. Редакция vc.ru также направила запрос в пресс-службу VK — компания от комментариев отказалась.
  • 26 сентября из магазина Apple пропали все сервисы VK, включая Mail.ru и Облако Mail.ru. Компания вместе с Минцифры и Роскомнадзором отправили отдельные запросы американской компании с просьбой пояснить причины блокировки. Ранее тем же днём Великобритания ввела санкции против 23 лиц из совета директоров и правления «Газпромбанка». В холдинг «Газпром» входит акционер VK «Газпром-медиа».
  • В феврале 2022 года гендиректор VK Владимир Кириенко попал под санкции США как сын крупного чиновника. В компании говорили, что ограничения не повлияют на финансовую и операционную деятельность компании и взаимодействие с партнёрами.
Дополнено в 14:50 мск. Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из App Store не было. «Не очень понятно, почему такое решение было принято. Мы расцениваем его как недружественное по отношению к нашим пользователям», — сказал он.

#новость #vk #вконтакте

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90 комментариев
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 insighter

Эппл внезапно стал британской компанией?

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Алексей А.

там же написано выбрала, а не была обязана.

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2 комментария
Юрий Б.

Эти тексты пишутся не для ответов на очевидные вопросы, а для бурления в каментах.

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Миха Котов

Apple поняли, что как-то слишком мало преимуществ у нового iPhone, поэтому, чтобы повысить его привлекательность, удалили из AppStore ВКонтакте))))

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Вася Пражкин

Внесли свою лепту в образование граждан РФ )

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Пестова Злата

конечно, а то без вк на Айфоне делать больше и нечего

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lakoros

А будет ли Эпл удалять приложения по требованиям русских санкций?

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Полина Лааксо
Автор

а что взамен?

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5 комментариев
Андрей Макарычев

Кто-кто, а яблочники по соблюдению санкций и законодательств рф впереди планеты всей

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1 комментарий
Михаил Иванович

Вообще, они это всегда делали: недавний пример — приложение Навального перед выборами. До этого выпилили ЛинкедИн для россиян по требованию Роскомнадзора

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2 комментария
TigrAn

конечно, они же друзья, будут поддерживать друг друга

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Айрат Галиуллин

А это чисто случайность, что сын чиновника возглавил ВК? Или он действительно выдающий ТОП? 😑

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Осенний звук

Да, выдающий топ новостей Яндекса, которые теперь принадлежат VK.

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1 комментарий
СвяТой_ТапоК

Люди пользуются приложениями, Apple превращается в тыкву.

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Сергей Сергеев

ну насколько силен бренд, что люди по прежнему готовы отдавать 100к+ бабоса за телефон в котором установка приложений через одно место, который не умеет платить на кассе магазина, так и еще неизвестно что ждать с каждой новой санкцией

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3 комментария
Troy

Hyapple(сори, должен был это написать)

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3 комментария
Jenya M

Вполне логично, жаль, что «рукамиводителям» VK не хватило IQ, чтобы принять волевое решение и освободить место. Ну ничего, может папа новую игрушку скоро подарит.

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Alexander Klimanskiy

Нелепая отмазка. Заблокировали бы тогда ВК только на территории Британии.

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Konstantin Karpov

Где комментарий топ-менеджера VK, о том, что данное событие никак не повлияет ни на что? Нам очень нужно. Срочно. Не хватает просто.

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Выдающийся Орзэмэс

Серверы VK продолжат работать в обычном режиме, на работу PHP британские санкции не повлияют.

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1 комментарий
Генерал Ермолов

Вон пишут, что Кириенко младший - заказчик пропагандистских видео. Действительно, и с чего это ополчились на управляемый им холдинг, который также замечен в плотном сотрудничестве со спецслужбами
https://theins.ru/news/254770

В соцсетях появился ролик якобы от «Газпрома» о…
По российским Telegram-каналам, в том числе СМИ и чиновников, разошелся пропагандистский ролик…
theins.ru
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Lukas Dexter

Закройте комменты и ваши новости никто не будет читать 😁 Платите комментаторам 😂. Я только захожу комменты почитать 👍

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Vladimir Osipov

Люди про союз: дети не несут ответственность за преступления родителей!
Люди про санкции: сын чиновника - по делу наказан!

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Печенька

У нас обычно дети/жены/бабки/дедки/тёщи используются как прокладки для хранения наворованного, полностью оправданно

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6 комментариев
Виталий Полянский

посмотрите на собственность,должности этих самых детей и что они творят...

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Максим Ерохин

Поэтому никогда не хотел себе айфон. Тупо за то, что нельзя ставить нормально приложения в обход маркета. Года 3 назад яблочники продвигали мне это, как фишку. Мол, безопасно. Сейчас ещё санкции против Яндекса введут и останутся владельцы Айфона без такси, карт и кучи сервисов. Ничего не имею против айфона, как устройства, ничего не имею против цены, да даже интерфейса. Но вот эта политика аппле. Да и наша политика тоже...

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Станислав Романов

Тоже впервые (лет за 12) задумался о том, чтобы купить не айфон. Кастрированное устройство получается. За 100к можно купить хорошую видеокамеру (ценю камеру в айфоне). Но с андроидом придётся страдать без привычных фишек. Хоть с двумя телефонами ходи.

Огрызок превращается в реально огрызок по функционалу.

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1 комментарий
Наиль Хамзин

А не подать ли в суд на Apple на пару триллионов? Чтоб херней больше не страдали

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Осенний звук

Подайте.

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Айрат Галиуллин

Не, эт только с Гуглом канает :)

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Андрес Оле

C регистрацией!

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Midcontrl

В Европе с газом останется только Coca Cola

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Kv4Nt

Мы с Украины толчки воруем, а в Европе газ из зажигалок выкачивают, так и живём

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Юрий Б.

Откуда дровишки?

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Андрес Оле

Тем временем Польша уже перешла на Норвежский газ. 🤷

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DyE

Магия Apple

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Gatito

Не пойму, почему рвутся только андроидофаги, а не владельцы айфонов. 🤔

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Kv4Nt

Им нечего сказать, кроме того что им эти приложения не нужны и без них все заебись

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Вадим Д.

Вот так, исчерпывающее объяснение. Будут ли появляться приложения-копии, как у банковских или бесперспективность этого шага понятна?

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Георгий Харитонов

Ну есть жи кэйт мобайл. Хотя я им никогда не пользовался, ибо не люблю сторонние приложения. И ваапще я юзаю андроид)

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Никита

А вроде и так есть, альтернативные клиенты вк в сторах с блокировкой рекламы например и открытой музыкой или другими плюшками, например Kate mobile

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Президентский Артем

Интересно, почему Apple обязана соблюдать британские санкции? Единственное, что пришло в голову - это использование в их продукции процессоров ARM, но вряд ли использование процессоров обязывает соблюдать санкции.

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Андрес Оле

С чтением проблемы?

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1 комментарий
Arsenii

Удалять аппы "подсанкционных компаний за агрессию РФ", но при этом в аппсторе преспокойно висят Госуслуги сотоварищи...

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Юзернейм Юзернеймович

давно пора этот фсбшный высер выпилить.

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Rodya The Capitalist

смерть вк апп можно пережить, но если придут за виси/дтв - то будет бунд

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Станислав Романов

Бунт людей, которые в первые же 3 часа сбежали в Стамбул и Ереван? Ну да, эти революционеры кого угодно на вилы поднимут, они бесстрашные.

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Михаил Иванович

Блокируйте ещё и Однокоассники, только верните ДубльГИС!!!

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roboto

Apple нагнулись

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Кирилл Митушин

Шикарно объяснение - фокусы Apple

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Reborn Soul

Ничего страшного, выпустят приложение только в российском регионе. Оно было доступно на глобальном рынке.

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Вася Пражкин

Смайлик там был в конце объяснения?

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Anime Chan

Для русских айфон скоро превратится в кирпич, только позвонить и порезать сало, когда ножа рядом нет

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Genio Genio

После такого с трудом верится в некую кондифиденциальность данных на устройствах Apple, думаю её нет, а есть она для тех кто никому не нужен, но общие данные всеравно собираются у всех

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Екатерина Продавцова

Так согласно самой статистики ВК - у них средне платежный контингент, следовательно и айфонов там не так чтобы миллионы.
ВК уже давно не про СНГ,так что потерю стерпят

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Илья Дорожкин

Но ведь без приложений, которые принадлежат холдингу ВК, не будет соблюдаться закон о предустановленном ПО ?))
Значит яблоко автоматом попадет под запрет продаж в РФ🙂

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Вертикальный самолет

Это нужно было сделать несколько лет назад.

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Андриан Безглавый

Хммм.... А что дальше то? Что новенького будет завтра?
Каждый день какой-то п"издец!

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Арчибальд

Пусть роскомнадзор или кто там, в джейлбрейки инвестирует!

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Andrew Sychev

Ну так заблокировали бы для британцев приложение, зачем для остальных удалять.

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Эдуард

ответка за Meta

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Евгений Ивашинко

Русский народ и в этом случае найдёт обход )

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A.A. Rayskiy

Это должно было обрушить акции эпол, а не акции ВК:)

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Kv4Nt

Жду когда айфоны за 100к будет просто звонилка и сенсорными экранами с хорошей камерой, наши девки все равно купят

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