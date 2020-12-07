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Техника
Лиана Липанова
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Bloomberg: Apple разрабатывает новое поколение собственных ARM-процессоров на замену чипам Intel Материал редакции

Apple уже заменила процессоры в новых MacBook Air и части MacBook Pro и Mac Mini на собственные чипы M1, а теперь готовит процессоры для моноблоков iMac и для ноутбуков MacBook Pro.

33 комментария
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Apple в 2021 году планирует выпустить серию новых процессоров для Mac, которые будут мощнее чипов Intel, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев.

Это будут преемники первого собственного процессора M1, которые встроены в новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Однако новая серия будет создана для моноблоков iMac и для ноутбуков MacBook Pro, пишет издание. Для создания своих чипов компания использует лицензию компании-разработчика процессоров Arm, которую Nvidia покупает за $40 млрд.

Кроме того, осенью 2021 года компания представит профессиональный настольный ПК Mac Pro с самой высокой производительностью среди всех устройств Apple, говорят источники Bloomberg.

Компания ранее заявляла, что рассчитывает завершить переход от чипов Intel к полностью собственному производству в 2022 году. Intel получает менее 10% от общей выручки от поставок своих чипов для устройств Apple, напоминает издание.

Однако успехи производителя iPhone в разработке более мощных компьютеров могут «встряхнуть отрасль», которая долгое время зависела от темпов внедрения инноваций Intel, пишет Bloomberg.

  • Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac в июне 2020 года.
  • Первые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на собственном процессоре M1 компания представила 10 ноября.
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#новость #apple #mac #intel

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33 комментария Накачай стартап
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Ильдар Муртазен

11

А Mac mini не настольный компьютер? 

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Vasya Aksyonov

Ильдар
3

Это компьютерчик

Ответить

Максим Рощин

Ильдар
3

Условно настольный.
я с ним бегал долгое время на работу а потом домой)
но потом перешел на макбук)

Ответить

Лиана Липанова

Ильдар
1

спасибо, поправила 

Ответить

Ильдар Муртазен

6

Arm, которую Nvidia покупает за $40 млрд.

Лол. Не покупает, а хочет купить. Разные вещи всё-таки. 

Ответить

Юрий Глотов

Ильдар
1

Да, Яндекс тоже покупал Тинькофф)

Ответить

Alex Illarionov

5

 Китайские ученые создали прототип квантового компьютера "Цзючжан", который справился со стандартным проверочным алгоритмом в 10 млрд раз быстрее, чем Sycamore – 53-кубитный прототип квантового компьютера от компании Google. Таким образом физики подтвердили, что это устройство может решать задачи, недоступные классическим компьютерам, то есть достигло "квантового превосходства".

Тем временем:

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Рекламный турник

Alex
0

К сожалению, человеческая цивилизация в целом настолько тупа, что оружие будет нужно всегда )

Ответить

Alex Illarionov

Рекламный
1

Дамский револьвер носишь в трусиках? А у меня дома комп дорогой, который милицию вызывает, финансовые рынки считает, просчитывает траектории континентальных ракет с помощью спутников за секунды и позволяет взрывать ракеты еще над страной, с которой они были отправлены. 

Ответить

Airat Kafman

Alex
0

Какой хороший комп. В Эльдорадо брал?)

Ответить

Alex Illarionov

Airat
0

Не, китайцы подогнали, квантовый, а в эльдорадо самый мощный может только кофеварку включать, да светом на кухне помигивать. 

Ответить

Airat Kafman

Alex
0

Какие хорошие китайцы. Где ты их купил?

Ответить

Alexey Sharapov

3

Сначала не понял о чем новость (ноуты с процессорами ведь уже есть). Оригинал Блумберг точнее - Apple разрабатывает следующее поколение процессоров для верхнего сегмента. 

Ответить

Airat Kafman

1

Для проф сегмента все равно пока будут делать на Интеле, думаю. Хотя глянул сейчас "синтетические тесты" M1 и думаю для Интелов на Маках дни сочтены.

Ответить

Ильдар Муртазен

Airat
1

Что такое "проф сегмент"?

Ответить

Airat Kafman

Ильдар
0

Люди работающие в кинопроизводстве, CGI  и т.д. 

Ответить

Viktor Kopeykin

Airat
2

Люди из CGI не сидят на маках. Только саунд-дизайнеры и фрилансеры-казуалы.

Ответить

Airat Kafman

Viktor
1

Лично знаю несколько цветокорров и CGIщиков, которые до сих пор сидят на Маках, отправляя на серваки только рендер. Сам до 2018 года сидел на ведре Mac Pro и очень рад появлению DaVinci, с возможностью пересесть на нормальные и кастомизируемые железяки. Большие команды в кино, понятно, вообще с Макаками дел уже не имеют, переводя их в разряд - для личного пользования.

Ответить

Денис Файзулин

Ильдар
0

обсчет нарендере последних Мстителей

Ответить

Dmitry Mikushin

1

Для многих медийных приложений с оптимзациями под процессор (DRM-проигрыватели, музыкальные и киноредакторы и т.п.) найти давно потерянный след своих контрактных кодеров в бородатом году оптимизировавших код для Интел, будет непосильной задачей. Apple  же им будет бодро запихивать паравиртуализацию типа qemu, но от производительности она также ничего не оставит.

Ответить

R Q

Dmitry
0

А ведь буквально недавно Apple заставила всех перейти на 64 бит на Маках. Не прошло и двух лет.
Радости разработчикам не будет предела.

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Кажется Intel будет ещё сложнее

Ответить

Артем Павлючук

Инокентий
0
Ответить

Ильдар Муртазен

Артем
1

Лучше премаркет покажи. Надо было в пятницу продавать :( 

Ответить

Страховой космос

0

Чего и следовало ожидать -) 

Ответить

Артем Павлючук

0

Надо на авито кидать свой iMac 2017, а то с выходом аймака с их процессором, в край скинет цену...

Ответить

Basil

–1

А я собирался собирать хакинтош. 
Типа за 150к, как iMac но лучше и быстрее.
А теперь получается на Intel такой скорости не добъешся :(

Ответить

Aleksandr Talalaev

Basil
0

В ближайшие годы бросать поддержку устройств на базе intel Apple не собирается, так что затея всё равно актуальная, правда если интересует и windows полноценная(с играми, не самыми простыми) без эмуляций и тп. А так можно и взять новый макмини на m1 и не парится.

Ответить

Basil

Aleksandr
0

Не. Игры и винда не интересует. Дома только Apple. Интересно поковыряться и собрать.
Да, дождусь уже pro 16'' на m1(2?).

Ответить

Aleksandr

Basil
0

ну тогда особого смысла нет в хакинтоше. Только возня и глюки.
Хакинтош нужен только тогда, когда нужно собрать модель которую у Эппла не организуешь. Этим кстати например отличаются наши и западные комьюнити.
У нас это экономия, у них это сбор всяких мощных тачек (я конечно немного обобщаю)

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Basil

Aleksan…
0

Ну так да, за 150к можно собрать отличную машину с 4К монитором. 
По сути экономия и сбор мощных тачек это одно и тоже. Я немного погрузился в тему, в основном задача чтобы airdrop работал и iCloud.
Но такими темпами собирать хакинтош, думаю, уже безсмыслыенно 

Ответить

Aleksandr

Basil
0

Лично я не советую. раньше может был смысл собирать убер тачки, чтобы не тратить бабло на не нужный Хeon, а собрать своего, во многих задачах ещё и мощнее, монстра на i9, то сейчас.... хех, только писишникам и или/игролюбам

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Alexandr Leibowitz

–1

На Хабре Интел уже похоронили... Интел сделали и АМД, и Эпл теперича

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