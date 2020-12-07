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Bloomberg: Apple разрабатывает новое поколение собственных ARM-процессоров на замену чипам Intel Материал редакции
Apple уже заменила процессоры в новых MacBook Air и части MacBook Pro и Mac Mini на собственные чипы M1, а теперь готовит процессоры для моноблоков iMac и для ноутбуков MacBook Pro.
Apple в 2021 году планирует выпустить серию новых процессоров для Mac, которые будут мощнее чипов Intel, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев.
Это будут преемники первого собственного процессора M1, которые встроены в новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Однако новая серия будет создана для моноблоков iMac и для ноутбуков MacBook Pro, пишет издание. Для создания своих чипов компания использует лицензию компании-разработчика процессоров Arm, которую Nvidia покупает за $40 млрд.
Кроме того, осенью 2021 года компания представит профессиональный настольный ПК Mac Pro с самой высокой производительностью среди всех устройств Apple, говорят источники Bloomberg.
Компания ранее заявляла, что рассчитывает завершить переход от чипов Intel к полностью собственному производству в 2022 году. Intel получает менее 10% от общей выручки от поставок своих чипов для устройств Apple, напоминает издание.
Однако успехи производителя iPhone в разработке более мощных компьютеров могут «встряхнуть отрасль», которая долгое время зависела от темпов внедрения инноваций Intel, пишет Bloomberg.
- Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac в июне 2020 года.
- Первые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на собственном процессоре M1 компания представила 10 ноября.
А Mac mini не настольный компьютер?
Условно настольный.
я с ним бегал долгое время на работу а потом домой)
но потом перешел на макбук)
Arm, которую Nvidia покупает за $40 млрд.
Лол. Не покупает, а хочет купить. Разные вещи всё-таки.
Китайские ученые создали прототип квантового компьютера "Цзючжан", который справился со стандартным проверочным алгоритмом в 10 млрд раз быстрее, чем Sycamore – 53-кубитный прототип квантового компьютера от компании Google. Таким образом физики подтвердили, что это устройство может решать задачи, недоступные классическим компьютерам, то есть достигло "квантового превосходства".
Тем временем:
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К сожалению, человеческая цивилизация в целом настолько тупа, что оружие будет нужно всегда )
Дамский револьвер носишь в трусиках? А у меня дома комп дорогой, который милицию вызывает, финансовые рынки считает, просчитывает траектории континентальных ракет с помощью спутников за секунды и позволяет взрывать ракеты еще над страной, с которой они были отправлены.
Какой хороший комп. В Эльдорадо брал?)
Не, китайцы подогнали, квантовый, а в эльдорадо самый мощный может только кофеварку включать, да светом на кухне помигивать.
Сначала не понял о чем новость (ноуты с процессорами ведь уже есть). Оригинал Блумберг точнее - Apple разрабатывает следующее поколение процессоров для верхнего сегмента.
Для проф сегмента все равно пока будут делать на Интеле, думаю. Хотя глянул сейчас "синтетические тесты" M1 и думаю для Интелов на Маках дни сочтены.
Что такое "проф сегмент"?
Люди работающие в кинопроизводстве, CGI и т.д.
Люди из CGI не сидят на маках. Только саунд-дизайнеры и фрилансеры-казуалы.
Лично знаю несколько цветокорров и CGIщиков, которые до сих пор сидят на Маках, отправляя на серваки только рендер. Сам до 2018 года сидел на ведре Mac Pro и очень рад появлению DaVinci, с возможностью пересесть на нормальные и кастомизируемые железяки. Большие команды в кино, понятно, вообще с Макаками дел уже не имеют, переводя их в разряд - для личного пользования.
Для многих медийных приложений с оптимзациями под процессор (DRM-проигрыватели, музыкальные и киноредакторы и т.п.) найти давно потерянный след своих контрактных кодеров в бородатом году оптимизировавших код для Интел, будет непосильной задачей. Apple же им будет бодро запихивать паравиртуализацию типа qemu, но от производительности она также ничего не оставит.
Кажется Intel будет ещё сложнее
Надо на авито кидать свой iMac 2017, а то с выходом аймака с их процессором, в край скинет цену...
А я собирался собирать хакинтош.
Типа за 150к, как iMac но лучше и быстрее.
А теперь получается на Intel такой скорости не добъешся :(
В ближайшие годы бросать поддержку устройств на базе intel Apple не собирается, так что затея всё равно актуальная, правда если интересует и windows полноценная(с играми, не самыми простыми) без эмуляций и тп. А так можно и взять новый макмини на m1 и не парится.
ну тогда особого смысла нет в хакинтоше. Только возня и глюки.
Хакинтош нужен только тогда, когда нужно собрать модель которую у Эппла не организуешь. Этим кстати например отличаются наши и западные комьюнити.
У нас это экономия, у них это сбор всяких мощных тачек (я конечно немного обобщаю)
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