Правительство Великобритании вмешается в сделку Nvidia и Arm на $40 млрд «по соображениям нацбезопасности» Статьи редакции
Против сделки выступают Qualcomm, Google, Microsoft и Arm, а регуляторы в начале февраля начали расследование.
- Британский департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта выпустил объявление о вмешательстве в сделку Nvidia и Arm по соображениям национальной безопасности.
- Глава департамента Оливер Доуден заявил, что хочет поддержать «процветающую технологическую индустрию страны» и приветствует иностранные инвестиции, но необходимо проверить, не угрожает ли сделка нацбезопасности страны, пишет CNBC.
- Управление по вопросам конкуренции и рынков (CMA) до 30 июля 2021 года подготовит отчёт о деталях предстоящей сделки, касающихся вопросов конкуренции и нацбезопасности.
- Nvidia объявила о покупке разработчика процессоров Arm за $40 млрд у японского холдинга Softbank в сентябре 2020 года. На закрытие сделки и получение одобрения регуляторов стороны рассчитывали потратить 18 месяцев.
- В начале февраля FT сообщило, что Великобритания и ЕС начнут расследование сделки по требованию конкурентов — они опасаются, что после сделки Nvidia начнёт выдвигать невыгодные условия, а Arm потеряет независимость.
- Со ссылкой на источники Bloomberg и CNBC сообщали, что против сделки выступили Qualcomm, Google и Microsoft. Проверить сделку просил и сооснователь Arm Герман Хаузер.
- Он запустил общественную кампанию «Спасите Arm» и написал письмо премьер-министру Великобритании, в котором заявил, что покупка повлияет на занятость в стране, бизнес-модель компании и будущее экономической независимости Великобритании от США.
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