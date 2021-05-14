Использование робота не заменит всю работу, которую выполняет человек. Но он может автоматизировать уборку, которая раньше выполнялась с помощью ручной поломоечной машины.

Основные преимущества – это высокое качество уборки и серьезная экономия воды и моющих средств, минимальное вмешательство человека и стопроцентное соблюдение графика уборки.