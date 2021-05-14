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Техника
Nazigul Jusupova

«Магнит» начал тестировать робота для уборки в магазине Статьи редакции

После тестов улучшилось качество уборки, а также робот сэкономил воду и моющие средства, отметили в компании.

31 31 комментарий
1306 просмотров

Тестовые испытания робота MARK-1 для автоматической ежедневной влажной уборки пола провели в супермаркете «Магнит Семейный» в Ярославле, сообщили vc.ru в компании.

Робота-уборщика разработала компания Robots to Business, его стоимость не раскрывают.

Робот-уборщик MARK-1 «Магнит»

Для ориентации в пространстве робот использует систему компьютерного зрения и различает людей и стационарные предметы. Также он может строить карту помещения и ориентироваться в ней — это позволяет убирать небольшие участки без пропусков и не повторять работу.

Оператор может настроить специальные условия очистки — например, уборка раз в час перед входом в магазин, и указать запретные зоны, где уборка не требуется.

MARK-1 работает без подзарядки 2,5 часа, а затем возвращается на станцию. Во время внештатных ситуаций робот подаёт звуковой сигнал и отправляет уведомление оператору в приложении.

Использование робота не заменит всю работу, которую выполняет человек. Но он может автоматизировать уборку, которая раньше выполнялась с помощью ручной поломоечной машины.

Основные преимущества – это высокое качество уборки и серьезная экономия воды и моющих средств, минимальное вмешательство человека и стопроцентное соблюдение графика уборки.

Евгений Джамалов

директор по инновациям сети «Магнит»

Также в компании рассказали, что решение о масштабировании проекта примут после повторных тестов робота с учётом доработок от разработчиков, а также тестирования еще одного робота от другого производителя.

Робот-уборщик MARK-1 «Магнит»

#новость #роботизация #магнит

31 31 комментарий
9
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Боря Пончиков

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Пока у нас под боком нищие страны бывшего СССР ни один робот не сможет конкурировать по стоимости выполнения работы

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Alexey Nazaroff

Боря
1

Судя по выплатам ветеранам – самая нищая страна бывшего СССР – эта

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Боря Пончиков

Alexey
2

Я конечно понимаю, 9 мая недавно и все такое, но у нас и обычные люди тоже не в масле катаются, давайте не забывать. Ветеранам, конечно, нужно помогать, но я был бы очень рад если бы например у нас не осталось ни одного детского приюта, что бы все дети жили в любящих семьях - это не к сравнению с другими странами, а просто, для примера, чем было бы неплохо заниматься чиновникам

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Павел Егоров

Боря
1

Условная уборщица из нищих стран бывшего СССР (судя по объявлениям, которые я видел), получает где-то 25 тысяч рублей. В штате их по определению не может быть меньше двух, поэтому это уже 50к рублей. Базовая поломоечная машина стоит примерно 300к, накинем еще 200 сверху за беспилотность. Срок окупаемости - полгода. У нищих стран нет никаких шансов.

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Боря Пончиков

Павел
1

Эко лихо вы накинули. Я боюсь что бы там было 200 к сверху за беспилотность, объём выпуска таких изделий должен исчисляться десятками тысяч единиц - а есть ли такая ёмкость рынка, вопрос открытый. Ещё не забываем про поддержку и обслуживание.

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Павел Егоров

Боря
1

Вы путаете беспилотность автомобилей с беспилотностью полотерок =) Реализовать передвижение в замкнутом, контролируемом помещении в режиме трамвая, значительно проще и дешевле.

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Боря Пончиков

Павел
0

А как же все эти 300к/сек программисты, им что же кушац?

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Artem Petrenkov

Боря
0

Боюсь, что по качеству уборки он вполне может превзойти некоторых гастарбайтеров.

Ответить

Pavel Voronkov

Artem
1

Особенно тех, что рулят большой машиной, пялясь в телефон, почти сшибая посетителей.

Ответить

Боря Пончиков

Artem
0

Не надо бояться, вряд ли это случится в ближайшем будущем

Ответить

Yuri Istomin

Artem
0

А плитка класть и шаверма крутить он умеет?

Ответить

Денис Демидов

Боря
0

За гастером еще смотреть надо, чтобы он не стырил что-то, а этот сам помоет полы еще до прихода сотрудников.
Окупится максимум за год, скорее за пол.

Ответить

Stanislav Zaharia

3

Дизайн такой, как будто это боевой робот. Но робот нужный.

Ответить

Raimond Vladimirov

Stanislav
1

Он борется с грязью :)

Ответить

Иван Малороссиянов

3

R2B по логике должно быть 2, т.е. R2B(D)2

Ответить

Anton Prikhodko

3

Бедный Тони Старк, что они с тобой сделали...

Ответить

Рушан Натфуллин

1

Тетя Валя, -«пока((»

Ответить

Комментарий удален

Eugene

1

Нужно активно думать над тем, как помочь людям, у которых нет навыков взаимодействия с компьютерными технологиями.
Забота о них всем поможет преодолеть новую волну экзистенциального кризиса, когда люди все чаще будут чувствовать себя рудиментами.

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Константин Арбузов

0

Вроде в Меге видел и не раз. похожих существ... прогресс(

Ответить

Graf De Lotarev

0

Мне кажется, но под стеллажном все равно будет грязно!

Ответить

Алексей Кравцов

Graf
0

Это промышленный робот пылесос, который не отменяет нормальную уборку.)

Ответить

Graf De Lotarev

Алексей
0

Нормальную уборку, полностью согласен!

Ответить

Алексей Кравцов

0

Магнит при нынешнем руководстве лучше, чем года 4 назад. Магазины выглядят круче, ассортимент улучшился, сервис тоже.  

Ответить

Sergey Vlasov

Алексей
0

Там были кадровые перестановки?

Ответить

Alexandr Vas

Sergey
0

Он мож про супермаркеты, а так у дома и мини маркеты как были так и есть- к тому же  много франшиз- и многие клали болт на чистоту

Ответить

Артур

Алексей
0

Хотя бы вонять в магазинах перестало

Ответить

Олег Мирский

0

Преимущество перед домашними робопыликами, полагаю, в том, что не так часто нужно воду заливать и вытряхивать контейнер? И прослужит, вероятно, дольше с такой частотой уборки.

Ответить

Георгий Хромченко

Олег
0

Ага, думаю это и есть коммерческий вариант тех самых домашних самоходных полотерок, а технология обхода помещений уже обкатана давно.

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Федор Сергиенко

0

Попросили робота убрать мусор в Магните - он вынес все полки с продукцией 

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Alexandr Vas

Федор
0

Восстание машин )

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Yuri Istomin

Федор
0
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