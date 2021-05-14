«Магнит» начал тестировать робота для уборки в магазине Статьи редакции
После тестов улучшилось качество уборки, а также робот сэкономил воду и моющие средства, отметили в компании.
Тестовые испытания робота MARK-1 для автоматической ежедневной влажной уборки пола провели в супермаркете «Магнит Семейный» в Ярославле, сообщили vc.ru в компании.
Робота-уборщика разработала компания Robots to Business, его стоимость не раскрывают.
Для ориентации в пространстве робот использует систему компьютерного зрения и различает людей и стационарные предметы. Также он может строить карту помещения и ориентироваться в ней — это позволяет убирать небольшие участки без пропусков и не повторять работу.
Оператор может настроить специальные условия очистки — например, уборка раз в час перед входом в магазин, и указать запретные зоны, где уборка не требуется.
MARK-1 работает без подзарядки 2,5 часа, а затем возвращается на станцию. Во время внештатных ситуаций робот подаёт звуковой сигнал и отправляет уведомление оператору в приложении.
Также в компании рассказали, что решение о масштабировании проекта примут после повторных тестов робота с учётом доработок от разработчиков, а также тестирования еще одного робота от другого производителя.
Пока у нас под боком нищие страны бывшего СССР ни один робот не сможет конкурировать по стоимости выполнения работы
Судя по выплатам ветеранам – самая нищая страна бывшего СССР – эта
Я конечно понимаю, 9 мая недавно и все такое, но у нас и обычные люди тоже не в масле катаются, давайте не забывать. Ветеранам, конечно, нужно помогать, но я был бы очень рад если бы например у нас не осталось ни одного детского приюта, что бы все дети жили в любящих семьях - это не к сравнению с другими странами, а просто, для примера, чем было бы неплохо заниматься чиновникам
Условная уборщица из нищих стран бывшего СССР (судя по объявлениям, которые я видел), получает где-то 25 тысяч рублей. В штате их по определению не может быть меньше двух, поэтому это уже 50к рублей. Базовая поломоечная машина стоит примерно 300к, накинем еще 200 сверху за беспилотность. Срок окупаемости - полгода. У нищих стран нет никаких шансов.
Эко лихо вы накинули. Я боюсь что бы там было 200 к сверху за беспилотность, объём выпуска таких изделий должен исчисляться десятками тысяч единиц - а есть ли такая ёмкость рынка, вопрос открытый. Ещё не забываем про поддержку и обслуживание.
Вы путаете беспилотность автомобилей с беспилотностью полотерок =) Реализовать передвижение в замкнутом, контролируемом помещении в режиме трамвая, значительно проще и дешевле.
Боюсь, что по качеству уборки он вполне может превзойти некоторых гастарбайтеров.
Особенно тех, что рулят большой машиной, пялясь в телефон, почти сшибая посетителей.
За гастером еще смотреть надо, чтобы он не стырил что-то, а этот сам помоет полы еще до прихода сотрудников.
Окупится максимум за год, скорее за пол.
Дизайн такой, как будто это боевой робот. Но робот нужный.
Тетя Валя, -«пока((»
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Нужно активно думать над тем, как помочь людям, у которых нет навыков взаимодействия с компьютерными технологиями.
Забота о них всем поможет преодолеть новую волну экзистенциального кризиса, когда люди все чаще будут чувствовать себя рудиментами.
Мне кажется, но под стеллажном все равно будет грязно!
Это промышленный робот пылесос, который не отменяет нормальную уборку.)
Магнит при нынешнем руководстве лучше, чем года 4 назад. Магазины выглядят круче, ассортимент улучшился, сервис тоже.
Там были кадровые перестановки?
Он мож про супермаркеты, а так у дома и мини маркеты как были так и есть- к тому же много франшиз- и многие клали болт на чистоту
Преимущество перед домашними робопыликами, полагаю, в том, что не так часто нужно воду заливать и вытряхивать контейнер? И прослужит, вероятно, дольше с такой частотой уборки.
Ага, думаю это и есть коммерческий вариант тех самых домашних самоходных полотерок, а технология обхода помещений уже обкатана давно.
Попросили робота убрать мусор в Магните - он вынес все полки с продукцией
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