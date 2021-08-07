«“Умный” дом — отстой и разваливается как концепция» Статьи редакции
Устройства «умного» дома сбоят, например, не могут поставить будильник или вовремя открыть жалюзи, и не всегда сопрягаются друг с другом. Какие ещё у них есть проблемы и что от них можно ждать в будущем — в пересказе материала журналиста Fast Company Джареда Ньюмана.
В июле 2021 года технологическая группа Consumer Technology Association (CTA) опубликовала отчёт о состоянии потребительской техники. Ньюман назвал его оптимистичным.
По прогнозу CTA, к концу 2021 года в отрасли ожидается рекордная выручка в $487 млрд, в основном за счёт продаж ноутбуков, беспроводных наушников, устройств для фитнеса и 5G-смартфонов. Выручка от устройств «умного» дома составит $15 млрд.
Как давний пользователь «умного» дома Ньюман полагает — они не стоят своих денег, так как отнимают массу времени и нервов, и объясняет почему.
Технические сбои
Покупатели «умных» домашних устройств постоянно сталкиваются с техническими неполадками. Основная проблема, по мнению Ньюмана, в том, что когда устройство перестаёт работать, система не даёт никакой обратной связи. Поэтому невозможно понять, что именно пошло не так, и остается только пробовать снова, пока программа не выполнит, что должна.
Он приводит в пример некоторые ситуации из собственного опыта:
- «Google Ассистент» несколько дней подряд отказывался устанавливать будильник или читать предстоящие события в календаре, но по непонятным причинам исправился сам.
- Жалюзи в спальне, подключенные к голосовому помощнику Alexa, не опускались в назначенное время.
- Термостат Ecobee иногда показывал одну и ту же температуру, и чтобы это исправить, требовалась перезагрузка.
- При использовании колонки Echo, Alexa проигрывала другую музыку вместо той, что требовалась.
Подобные осечки — частое явление в мире устройств «умного» дома, пишет Ньюман. Со временем они так и не стали лучше справляться с проблемами. Напротив, распространение новых устройств и вариантов использования увеличило количество возможных ошибок, считает аналитик исследовательской компании Creative Strategies Каролина Миланези.
Несовместимость устройств
Выбрать, что купить в первую очередь, — та ещё проблема, считает Ньюман. Всегда есть вероятность купить устройства, которые в итоге не смогут взаимодействовать друг с другом — именно это с ним и произошло.
Он описывает несколько случаев:
- Устройство для освещения SmartThings в спальне не воспринимает команды Siri, а жалюзи Tilt работают только с Alexa.
- Звуковая панель Sonos Beam реагирует на голосовые команды от «Google Ассистента» или Alexa, но поддерживает звук в нескольких комнатах только с другими динамиками колонки Sonos или технологией Apple AirPlay.
- Чтобы подключить звуковую панель к устройствам Google Home или Echo в других комнатах, нужно сначала подключить её к телевизору Chromecast или Fire TV.
Такие ситуации не могут не раздражать, к тому же эти неудобства касаются и других членов семьи. Чтобы устройства работали должным образом, жене Джареда пришлось установить все приложения и выучить голосовые команды созданные мужем, а также обучить «Google Ассистента» распознавать её голос.
«Умный» дом не должен подстраиваться только под одного человека, но производителей это, похоже, не волнует, пишет Ньюман.
Что в перспективе
Директор по исследованиям CTA Рик Ковальски говорит, что 2020-й стал «поворотным годом» для устройств «умного» дома с ростом выручки на 5%. И в 2021 году он ожидает увеличения продаж отдельных категорий товаров, например роботов-пылесосов или «умных» газонокосилок.
Ньюман согласен с Ковальски, что люди продолжат покупать «умные» устройства для решения каких-то отдельных задач. Но подчёркивает, что изначально создатели «умного» дома обещали более комплексное решение.
Он говорит, что компании Amazon, Apple и Google должны были обеспечить «центральный интеллект» — систему, искусно объединяющую множество устройств. К примеру, когда «умный» будильник знает, как открывать жалюзи и включать свет утром, а трекер сна может сам выключить термостат.
Но пока компании всё ещё находятся в поиске единого решения:
- Google Assistant пытается совместить функции для домашнего и удаленного управления, которые устройства Google Nest когда-то выполняли по-отдельности.
- У Apple по-прежнему есть два отдельных интерфейса для управления домом — через приложение Home и с помощью «быстрых команд».
- Amazon до сих пор поддерживает три отдельные системы «умного» дома через Alexa, Ring и Blink.
Только недавно все три технологических гиганта согласовали единый стандарт для устройств «умного» дома, чтобы покупатели могли устанавливать меньше приложений. Но пока это всё слишком запутанно и вряд ли станет понятнее в ближайшее время.
А умный дом как бы Xiaomi как бы не существует? Используется мной 4 год и даже несмотря на то что команды идут через китайские сервера это мега вещь для больших квартир и частных домов.
ну автор не об это говорит. У меня тоже умный дом Xiaomi. Управление вентилятором отваливается из приложения раз в месяц, а на iPad из родного Mi Home не работает больше двух дней, потом надо удалять и подключать заново что бы заработало.
Лента YeeLiight ни разу не работало из трех приложений сразу, то есть если ее надо включить то с уверенностью только через Apple Home в родном приложении и Mi Home она офлайн. А если вытащить из розетки и снова включить то скорей всего прийдётся заново ее устанавливать во все три.
Умный выключатели ... ну примерно они пол года работают без сбоев, потом где то но отвалятся, опять же самым устойчивым остается Apple Home
Agara G2H вообще не работает не с чем кроме Apple даже со своим родным приложением.
Я могу долго продолжать и полностью согласен с автором, умный дом не такой уж умный, но интересно за этим всем наблюдать и надеяться на лучшее )
если вы берете все от одного производителя, то все капельку лучше. но только капельку. У меня есть устройства от сяоми. работают не безупречно даже внутри своей системы. Ну и глупо это - ограничивать себя продукцией исключительно одной компании, которая может и не выпустить нужную вам железку.
Будущее за общими протоколами.
Это как накупить множество игровых приставок и жаловаться, что картриджи не подходят. К тому же, все устройства являются mvp поделками молодых стартаперов.
15 миллиардов, это копейки. Как только эта сумма увеличится, сразу все проблемы устранят.
пока каждый производитель грезит тем, что сможет забороть всех остальных. К нашему счастью этого не происходит и они начали договариваться.
Умный дом для принесения пользы должен быть:
1.Без медиа функций (ПОС, автоматика важных устройств).
2.Без управления голосом (с пультов).
3.Без WEB (всё на простом процессоре).
4.Можно и дешевый беспроводной (с контролем батареек и вообще, под надзором), но лучше проводной.
5.С ценой основного комплекта до $1000 + за датчик и/или за исполнительный механизм - до $40.
Всё реально китайское или израильское или казанское продается уже лет 10.
Софья Мещанинова, не нужно путать понятия. Apple, Google, Amazon и т.д., не имеют никакого отношения к понятию умный дом, все устройства, которые они выпускают, это IOT (интернет вещей). А умный дом - это оборудование Control4, Crestron и т.д. И это оборудование, если оно установлено и настроено профессиональными интеграторами, никогда не глючит.
Прежде чем писать на эту тему, изучите мат. часть.
Устройства «умного» дома сбоят, например, не могут поставить будильник или вовремя открыть жалюзи, и не всегда сопрягаются друг с другом. Какие ещё у них есть проблемы и что от них можно ждать в будущем — в пересказе материала журналиста Fast Company Джареда Ньюмана.
Как я сделал приложение за 1 ночь и продал за $50К, целый год пилил никому не нужный проект и попал в ТОП на vc.ru уже с первым проектом из 12
Борьба с пластиком и со спекулянтами, сотни онлайн-курсов и миллионы долларов на поиск уязвимостей, гендерный баланс и благотворительность: в отчете по ESG рассказываем, что сделали для устойчивого развития в 2020 — и что планируем дальше.
«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».