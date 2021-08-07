Устройства «умного» дома сбоят, например, не могут поставить будильник или вовремя открыть жалюзи, и не всегда сопрягаются друг с другом. Какие ещё у них есть проблемы и что от них можно ждать в будущем — в пересказе материала журналиста Fast Company Джареда Ньюмана.

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«Умные» устройства Internet of business

В июле 2021 года технологическая группа Consumer Technology Association (CTA) опубликовала отчёт о состоянии потребительской техники. Ньюман назвал его оптимистичным.

По прогнозу CTA, к концу 2021 года в отрасли ожидается рекордная выручка в $487 млрд, в основном за счёт продаж ноутбуков, беспроводных наушников, устройств для фитнеса и 5G-смартфонов. Выручка от устройств «умного» дома составит $15 млрд.

Как давний пользователь «умного» дома Ньюман полагает — они не стоят своих денег, так как отнимают массу времени и нервов, и объясняет почему.

Технические сбои

Покупатели «умных» домашних устройств постоянно сталкиваются с техническими неполадками. Основная проблема, по мнению Ньюмана, в том, что когда устройство перестаёт работать, система не даёт никакой обратной связи. Поэтому невозможно понять, что именно пошло не так, и остается только пробовать снова, пока программа не выполнит, что должна.

Он приводит в пример некоторые ситуации из собственного опыта:

«Google Ассистент» несколько дней подряд отказывался устанавливать будильник или читать предстоящие события в календаре, но по непонятным причинам исправился сам.

Жалюзи в спальне, подключенные к голосовому помощнику Alexa, не опускались в назначенное время.

Термостат Ecobee иногда показывал одну и ту же температуру, и чтобы это исправить, требовалась перезагрузка.

При использовании колонки Echo, Alexa проигрывала другую музыку вместо той, что требовалась.



Термостат Ecobee Digital Trends

Подобные осечки — частое явление в мире устройств «умного» дома, пишет Ньюман. Со временем они так и не стали лучше справляться с проблемами. Напротив, распространение новых устройств и вариантов использования увеличило количество возможных ошибок, считает аналитик исследовательской компании Creative Strategies Каролина Миланези.

Поначалу люди терпеливо относились к таким сбоям. Но теперь, когда рынок стал шире, никому не нужны устройства, на которые нельзя положиться.

Каролина Миланези аналитик Creative Strategies

Несовместимость устройств

Выбрать, что купить в первую очередь, — та ещё проблема, считает Ньюман. Всегда есть вероятность купить устройства, которые в итоге не смогут взаимодействовать друг с другом — именно это с ним и произошло.

Он описывает несколько случаев:

Устройство для освещения SmartThings в спальне не воспринимает команды Siri, а жалюзи Tilt работают только с Alexa.

Звуковая панель Sonos Beam реагирует на голосовые команды от «Google Ассистента» или Alexa, но поддерживает звук в нескольких комнатах только с другими динамиками колонки Sonos или технологией Apple AirPlay.

Чтобы подключить звуковую панель к устройствам Google Home или Echo в других комнатах, нужно сначала подключить её к телевизору Chromecast или Fire TV.

Такие ситуации не могут не раздражать, к тому же эти неудобства касаются и других членов семьи. Чтобы устройства работали должным образом, жене Джареда пришлось установить все приложения и выучить голосовые команды созданные мужем, а также обучить «Google Ассистента» распознавать её голос.

Sonos Beam Digital Trends

«Умный» дом не должен подстраиваться только под одного человека, но производителей это, похоже, не волнует, пишет Ньюман.

Что в перспективе

Директор по исследованиям CTA Рик Ковальски говорит, что 2020-й стал «поворотным годом» для устройств «умного» дома с ростом выручки на 5%. И в 2021 году он ожидает увеличения продаж отдельных категорий товаров, например роботов-пылесосов или «умных» газонокосилок.

По мере совершенствования своих домов, люди увидят возможности перейти на «умные» устройства и создать свою домашнюю сеть. Рик Ковальски директор по исследованиям CTA

«Умная» колонка Google Home и система охранной сигнализации Vivint Thestrypes

Ньюман согласен с Ковальски, что люди продолжат покупать «умные» устройства для решения каких-то отдельных задач. Но подчёркивает, что изначально создатели «умного» дома обещали более комплексное решение.

Он говорит, что компании Amazon, Apple и Google должны были обеспечить «центральный интеллект» — систему, искусно объединяющую множество устройств. К примеру, когда «умный» будильник знает, как открывать жалюзи и включать свет утром, а трекер сна может сам выключить термостат.

Но пока компании всё ещё находятся в поиске единого решения:

Google Assistant пытается совместить функции для домашнего и удаленного управления, которые устройства Google Nest когда-то выполняли по-отдельности.

У Apple по-прежнему есть два отдельных интерфейса для управления домом — через приложение Home и с помощью «быстрых команд».



Amazon до сих пор поддерживает три отдельные системы «умного» дома через Alexa, Ring и Blink.



Только недавно все три технологических гиганта согласовали единый стандарт для устройств «умного» дома, чтобы покупатели могли устанавливать меньше приложений. Но пока это всё слишком запутанно и вряд ли станет понятнее в ближайшее время.