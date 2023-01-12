«Яндекс Маркет» начал продавать электроинструменты под собственным брендом Nocord Статьи редакции
Маркетплейс развивает собственные торговые марки с 2021 года.
- Сейчас в продаже есть аккумуляторные дрели-шуруповёрты и угловые шлифовальные машины — болгарки, в ближайший месяц появятся перфораторы, сообщил маркетплейс.
- Дрели различаются ёмкостью аккумулятора и комплектацией — количеством съёмных аккумуляторов и насадок, у некоторых моделей есть кейсы. Шлифовальные машины отличаются мощностью — от 720 до 1100 Вт.
- Дрели стоят от 2199 до 4690 рублей, болгарки — от 2090 до 2790 рублей без учёта скидок. Инструменты продаются только на «Маркете».
- В декабре 2022 года «Яндекс Маркет» начал продавать телевизоры под собственным брендом Tuvio, в 2023-м появятся также холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другая электроника и бытовая техника. Среди других брендов компании — продукты «Кстати, на Маркете», аксессуары для смартфонов Commo, детские товары Junion.
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Я.Дрель и Я.Болгарка было бы очень круто.
А фирменные цвета не применишь-получится или деволт/стэнли, или ингко по гамме
Ну почему фирменный не применишь? Они же применили коричневый, чем не их цвет)
Я.нструмент
Надо как яндекс такси в цветах имперского флага.
Конечно, в приличном обществе такое не прокатит, но какой-то рынок для ымперских точно есть
Можно выпускать расходники в корп.цветах, типа "диск с Болгарской музыкой"
И биты "маленький/большой плюсик", " Минус", "двойной плюсик"
Яболванка тоже хорошо звучит
Я.Само... Хм, впрочем не важно.
проснулся в квартире, которую ты снимаешь на яндекс-аренде, завариваешь утренний чай в яндекс-чайнике tuvio; открываешь яндекс-холодильник, достаёшь оттуда яндекс-хлеб и яндекс-масло из яндекс.лавки, и делаешь свой любимый яндекс-бутер
после завтрака надеваешь своё любимое яндекс-худи и выезжаешь на работу на яндекс-самокате/яндекс такси/по яндекс картам
на работе открываешь яндекс-браузер, заходишь на яндекс-почту и открываешь яндекс-диск с яндекс-документами, и завариваешь яндекс-кофе с той же лавки
к обеду, проголодавшись, решаешь побаловать себя, заказав обед в офис на яндекс-еде
ближе к вечеру возвращаешься домой, бросаешь в кастрюлю яндекс-пельмени, включаешь яндекс-телевизор, и смотришь очередную серию своего любимого сериала от яндекс-кинопоиска под яндекс-чипсы с яндекс-попкорном
к ночи ложишься на яндекс-подушку и яндекс-одеяло от асконы и говоришь яндекс станции с Алисой "спокойной ночи"
и тут твой сосед начинает сверлить стены яндекс.перфоратором
На работу - тоже в Яндекс. Картина - не полна.
пиздец так жить
Нужно поменять заголовок на следующий:
«Яндекс Маркет» начал продавать китайские электроинструменты под собственным брендом Nocord
Ну а чего бы не продавать? Статистика продаж есть, в китае можно купить, что угодно, профит. Маркетплейсы будут выжимать мелких продавцов китайского ширпотреба
Коллеги, зачем так грубо? :) Необходимо употреблять выражение "импортозамещение", так всем будет понятно
Можно ещё употребить "хуимпортозамещение" что более полно отражает текущую ситуацию.
хитрозамещение тоже подходит
а кто-то продает не китайские?
Чет не понятно, название Nocord а болгарка все-равно с проводом, а не аккумуляторная.
в РФ аккумуляторные болгарки надо законодательно запретить
Почему? Обычный инструмент
Какой смысл приобретать яндексовский аналог зубра-диолда-вихря по такой же цене?
А других может не быть изза санкций, точнее будут но по ценам не таким приятным для кошелька
Не говорю брать метабо, деволт или, упаси, милуоки, но плюс-минус в том же ценовом диапазоне есть интерскол или китайские ингко и деко
Я есть грут
Понятно что китай но если батарейки от макиты будут подходить - вообще замечательно
20в похож на макитовский, 12в стандартный для многих российских китайцев
Судя по рендерам, это китайский Deko, просто в другой обёртке😁
А мне показалось Xcort
Шуршики не деко, аккумы другие
Если они под своим брендом продают нормальный китайский инструмент, то хорошо. Если дешевое говно с наценкой то спасибо не надо.
Цвет нормальный название мне не нравится. "нокорд" При произношении туда просится буква а.
Вспомнилась песня сэтисфэкшн, чем-то немного по дизайну напоминает интерскол или мне кажется, или они на одном и том же заводе делают? Ну всяко лучше, чем мерч с футболками ахах
В целом это логичный этап эволюции маркетплейсов, переход от взымания комиссии с продажи, на получение полной маржи от продажи того же самого.