Техника
Умственный нос

«Яндекс Маркет» начал продавать электроинструменты под собственным брендом Nocord Статьи редакции

Маркетплейс развивает собственные торговые марки с 2021 года.

  • Сейчас в продаже есть аккумуляторные дрели-шуруповёрты и угловые шлифовальные машины — болгарки, в ближайший месяц появятся перфораторы, сообщил маркетплейс.
  • Дрели различаются ёмкостью аккумулятора и комплектацией — количеством съёмных аккумуляторов и насадок, у некоторых моделей есть кейсы. Шлифовальные машины отличаются мощностью — от 720 до 1100 Вт.
  • Дрели стоят от 2199 до 4690 рублей, болгарки — от 2090 до 2790 рублей без учёта скидок. Инструменты продаются только на «Маркете».
  • В декабре 2022 года «Яндекс Маркет» начал продавать телевизоры под собственным брендом Tuvio, в 2023-м появятся также холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другая электроника и бытовая техника. Среди других брендов компании — продукты «Кстати, на Маркете», аксессуары для смартфонов Commo, детские товары Junion.
Источник: «Яндекс Маркет»
Источник: «Яндекс Маркет»

#новость #яндексмаркет

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34 комментария
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 Вадим Д.

Я.Дрель и Я.Болгарка было бы очень круто.

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Lexx Sky

А фирменные цвета не применишь-получится или деволт/стэнли, или ингко по гамме

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Кузьмич

Ну почему фирменный не применишь? Они же применили коричневый, чем не их цвет)

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Лягуша

Я.нструмент

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Феттучини с Креветкой

Надо как яндекс такси в цветах имперского флага.

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Lexx Sky

Конечно, в приличном обществе такое не прокатит, но какой-то рынок для ымперских точно есть

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Вадим Вахрамов

Можно выпускать расходники в корп.цветах, типа "диск с Болгарской музыкой"

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Lexx Sky

И биты "маленький/большой плюсик", " Минус", "двойной плюсик"

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KermitFrog

Яболванка тоже хорошо звучит

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Александр Ненадо

Я.Само... Хм, впрочем не важно.

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Драка вегетарианца с людоедом

проснулся в квартире, которую ты снимаешь на яндекс-аренде, завариваешь утренний чай в яндекс-чайнике tuvio; открываешь яндекс-холодильник, достаёшь оттуда яндекс-хлеб и яндекс-масло из яндекс.лавки, и делаешь свой любимый яндекс-бутер

после завтрака надеваешь своё любимое яндекс-худи и выезжаешь на работу на яндекс-самокате/яндекс такси/по яндекс картам

на работе открываешь яндекс-браузер, заходишь на яндекс-почту и открываешь яндекс-диск с яндекс-документами, и завариваешь яндекс-кофе с той же лавки

к обеду, проголодавшись, решаешь побаловать себя, заказав обед в офис на яндекс-еде

ближе к вечеру возвращаешься домой, бросаешь в кастрюлю яндекс-пельмени, включаешь яндекс-телевизор, и смотришь очередную серию своего любимого сериала от яндекс-кинопоиска под яндекс-чипсы с яндекс-попкорном

к ночи ложишься на яндекс-подушку и яндекс-одеяло от асконы и говоришь яндекс станции с Алисой "спокойной ночи"

и тут твой сосед начинает сверлить стены яндекс.перфоратором

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Павел Воронов

На работу - тоже в Яндекс. Картина - не полна.

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Театральный турник

пиздец так жить

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Слегка Придурковатый

Нужно поменять заголовок на следующий:

«Яндекс Маркет» начал продавать китайские электроинструменты под собственным брендом Nocord

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Кузьмич

Ну а чего бы не продавать? Статистика продаж есть, в китае можно купить, что угодно, профит. Маркетплейсы будут выжимать мелких продавцов китайского ширпотреба

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sunblade

Коллеги, зачем так грубо? :) Необходимо употреблять выражение "импортозамещение", так всем будет понятно

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ЯжПрограммист

Можно ещё употребить "хуимпортозамещение" что более полно отражает текущую ситуацию.

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Anton Zimin

хитрозамещение тоже подходит

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Paul Patlakh

а кто-то продает не китайские?

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SAMURAY

Чет не понятно, название Nocord а болгарка все-равно с проводом, а не аккумуляторная.

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Вадим Вахрамов

в РФ аккумуляторные болгарки надо законодательно запретить

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Lexx Sky

Почему? Обычный инструмент

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Lexx Sky

Какой смысл приобретать яндексовский аналог зубра-диолда-вихря по такой же цене?

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Kvark

А других может не быть изза санкций, точнее будут но по ценам не таким приятным для кошелька

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Lexx Sky

Не говорю брать метабо, деволт или, упаси, милуоки, но плюс-минус в том же ценовом диапазоне есть интерскол или китайские ингко и деко

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it credoco

Я есть грут

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Kvark

Понятно что китай но если батарейки от макиты будут подходить - вообще замечательно

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Lexx Sky

20в похож на макитовский, 12в стандартный для многих российских китайцев

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Боря Бро

Судя по рендерам, это китайский Deko, просто в другой обёртке😁

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Кузьмич

А мне показалось Xcort

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Lexx Sky

Шуршики не деко, аккумы другие

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lakoros

Если они под своим брендом продают нормальный китайский инструмент, то хорошо. Если дешевое говно с наценкой то спасибо не надо.

Цвет нормальный название мне не нравится. "нокорд" При произношении туда просится буква а.

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Илья Золотов

Вспомнилась песня сэтисфэкшн, чем-то немного по дизайну напоминает интерскол или мне кажется, или они на одном и том же заводе делают? Ну всяко лучше, чем мерч с футболками ахах

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ЯжПрограммист

В целом это логичный этап эволюции маркетплейсов, переход от взымания комиссии с продажи, на получение полной маржи от продажи того же самого.

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