Покупатели «тамагочи для хакеров» Flipper Zero из Бразилии пожаловались, что правительство мешает им получить заказы Статьи редакции
Местный регулятор считает, что Flipper Zero могут использовать в преступных целях, и потому выступает против сертификации товара в стране.
- Бразильцы, заказавшие карманные «мультитулы» Flipper Zero, сообщили, что их посылки «перенаправляют» в Агентство связи Бразилии, так как товар не сертифицирован местным департаментом по радиочастотам, пишет издание Bleeping Computer.
- Против сертификации Flipper Zero выступает само агентство: оно считает, что устройства могут использовать «в преступных целях». Энтузиасты рассказывали, что с их помощью можно, например, взломать гаражную систему или открыть дверь автомобиля.
- В надежде всё же получить заказы бразильцы пытались оформить индивидуальные сертификаты — только на свои флипперы. В таком случае устройства по закону нельзя перепродавать, но зато можно использовать в личных целях. Но многие получили отказ: агентство ссылалось на случаи использования Flipper Zero злоумышленниками.
- В случае отказа ведомство предупреждало, что вернёт посылки почтовым службам, чтобы те могли отослать их продавцу, а покупатели бы получили обратно деньги.
- Карманный мультитул Flipper Zero придумал Павел Жовнер с командой разработчиков. В 2020-м всего за три часа они собрали на Kickstarter $300 тысяч на производство устройств, а в начале июля 2022 года отчитались, что отправили 90% заказов и открыли предзаказ на новую партию.
- В сентябре 2022-го компания рассказала, что PayPal заблокировал её аккаунт и удерживает $1,3 млн без объяснения причин: через PayPal платило более половины клиентов Flipper Zero. В ноябре PayPal вернул $980 тысяч, или 74% суммы.
- В декабре разработчики сообщили, что немецкая таможня уничтожит партию их флипперов на $200 тысяч «без возврата и компенсаций». Продукт попадает под экспортные санкции ЕС, которые ограничивают доступ России к передовым технологиям — это дроны, полупроводники, ПО для шифрования и другое.
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Идиотизм.
Может маркетинг?
Абсолютно правильное решение! Так и надо этим преступникам
Опять реклама.
Бред почти нашего уровня. Но им есть куда расти.
А если добавить чуть-чуть масонов, рептилоидов и негро-геев — можно отдавать нетфликсу на экранизацию.
негро-геи
Не сомневаюсь в их талантах. Думаешь, в Бразилии нет негров? (-:
Неопытные стартаперы принимали предзаказы со всех стран не думая о бюрократии. Жаль, что они и спустя два года с этим не разобрались
Правильное решение