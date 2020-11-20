«Никто не понимает, на чём мы зарабатываем. И слава богу!»: чем примечателен бизнес Fix Price с оценкой в $6 млрд Материал редакции
За 13 лет с открытия магазина, где товары продаются по одной цене, сеть доросла до 4000 точек с годовой выручкой 143 млрд рублей.
18 ноября Bloomberg написал, что российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price задумалась о выходе на биржу в первой половине 2021 года. По словам двух источников издания, компания может провести IPO с оценкой около $6 млрд.
О том, что Fix Price изучает возможность размещения акций на бирже, пишут не впервые: в 2018 году о таких планах сообщали источники «Коммерсанта». Собрали главное, что известно о бизнесе компании.
Идея Fix Price и ключевые этапы роста сети
Первый магазин Fix Price открылся в декабре 2007 года, основатели компании — давние партнёры Сергей Ломакин и Артём Хачатрян, которые вместе развивали сеть магазинов-дискаунтеров «Копейка» с 1998 года до продажи в начале 2007-го. В Fix Price перешли и топ-менеджеры «Копейки», в том числе Дмитрий Кирсанов, который возглавляет сеть 13 лет.
Запуск Fix Price пришёлся на «золотой» для розницы 2007 год, когда ещё не было речи о кризисе, писал журнал РБК в 2014 году. «Мы внимательно смотрим на Западе на все успешные концепции. Мы знали, что это сработает: моя цель – порадовать как можно больше людей», — объяснял Ломакин.
Магазины Fix Price стали новым для России форматом фиксированных цен или «всё за доллар». Прообразом во многом стал американская Dollar Tree — одна из крупнейших в мире сетей магазинов фиксированных цен. Основанная в 1986 году компания в августе 2020-го насчитывала больше 15 тысяч магазинов в США и Канаде, а её продажи достигли $6,3 млрд за квартал.
За первый год Fix Price открыла 60 магазинов. Тысячный магазин открылся спустя шесть лет после запуска — в сентябре 2013-го. Дальше сеть росла быстрее:
Магазины Fix Price есть в России, Казахстане, Белоруссии и Латвии, указано на сайте компании. В ассортименте около 2000 позиций, в том числе продукты, товары повседневной необходимости, косметика, канцелярия и одежда.
Как Fix Price сохраняет низкие цены
В 2007-м первые магазины Fix Price открывались со слоганом «Всё по 30 рублей». Но инфляция, падение рубля и стремление расширить ассортимент привели к постепенному повышению цен.
В 2009 году компания подняла фиксированную стоимость до 35 рублей, к февралю 2016-го стоимость доросла до 50 рублей. Сейчас сеть продаёт товары по цене от 50 до 199 рублей.
Гендиректор и основатели компании никогда не раскрывали все секреты, как им удаётся продавать почти все товары по одной цене. Одним из элементов успеха они называли поиск самых дешёвых товаров и умение выбить скидку из поставщиков.
Департамент маркетинга «роет Китай», как археологи, сравнивал гендиректор Fix Price в 2009 году. Долгое время большая часть ассортимента сети оставалась импортной: в 2014 году доля импорта составляла 70%, в 2016-м — 50%. В основном товары сделаны в Китае.
Кирсанов рассказывал, что компания привозит товар сама, без дистрибьюторов, которые продают его с наценкой 100-200%. Исключив посредников, можно дать «лучше цену на полке», объяснил гендиректор сети.
«То же самое и в российском ассортименте происходит — исключаем лишние звенья из цепочки, уже на этом можно зарабатывать», — говорил Кирсанов. В России Fix Price закупает в первую очередь продукты.
Секретом успеха Fix Price Ломакин называл знание рынка и умение работать с категорией непродовольственных товаров: «Молоко продаётся всегда, а если ты завез воздушных змеев и не продал за лето, сидишь перед Новым годом с забитым складом и без денег».
В 2014 году журнал РБК так описывал формирование цены в Fix Price:
- 3,9 рубля — цена у поставщиков в Китае.
- 5,8-6,2 рубля — цена в распределительном центре в России (с учётом логистики, таможенного оформления и уплаты НДС).
- 39 рублей — цена на полке в магазине Fix Price (с учётом логистики, цены аренды, коммунальных и прочих платежей, торговой наценки).
- 12% – маржа по EBITDA сети Fix Price (оценка Infoline).
Один из поставщиков в 2014 году рассказывал РБК, что Fix Price работает с поставщиками не как розничная компания, а как оптовик: «сеть очень требовательна к входной цене, но при этом у неё нет никаких бонусов, отсрочка платежа минимальная, а обороты высокие».
Насколько эффективен бизнес Fix Price и кто его конкуренты
По данным самой компании, в 2019 году выручка Fix Price составила 142,9 млрд рублей, EBITDA — 27,2 млрд, а чистая прибыль — 13,2 млрд рублей. Данные близки к показателям ООО «Бэст Прайс», управляющей компании сети Fix Price:
- Выручка — 143 млрд рублей против 108,9 млрд в 2018 году.
- Чистая прибыль — 12,4 млрд рублей против 6,6 млрд в 2018 году (данные системы «Контур.Фокус»).
Основными кредиторами гендиректор Fix Ppice в 2016 году называл ВТБ и «Сбербанк» — в этих банках у ритейлера открыты мультивалютные кредитные линии. Их размер Кирсанов не раскрывал: «Стараемся жить так, чтобы отношение долга к EBITDA не превышало 1. Поэтому внимательно и трепетно следим за кредитным портфелем. Иногда стараемся, если есть возможность, досрочно гасить».
Прямых крупных конкурентов Fix Price в России найти сложно. По формату ближе всего — жёсткие дискаунтеры, такие как «Светофор». В 2020 году об открытии магазин-дискаунтеров объявили крупнейшие продуктовые сети России:
- X5 Retail Group, которая развивает сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток», открыла магазины «Чижик». Ритейлер верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться», говорил глава X5 Игорь Шехтерман в разговоре с Financial Times.
- «Магнит» тестирует магазины с низкими ценами под брендом «Моя цена». Гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг в колонке для Forbes писал, что развитие дискаунтеров — это ставка не на беднеющее население, а на потребителя, который становится всё более похож на европейского.
Прямым конкурентом Fix Price была сеть «Заодно», её первые магазины фиксированных цен открылись в 2014 году. Среди инвесторов проекта были основатель KupiVip Оскар Хартманн и фонд Winter Capital Partners, один из основных инвесторов которого — «Интеррос» Владимира Потанина. В 2018 году компания провела ребрендинг: магазины «Заодно» перешли под бренд дискаунтеров Home Market. На тот момент сеть «Заодно» насчитывала более 80 магазинов.
Кому принадлежит Fix Price
Полный состав акционеров и инвесторов компания никогда не раскрывала. Единственный владелец «Бэст Прайс» — кипрская Kolmaz Holdings, которая контролируется Meridian Management Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Её конечные владельцы неизвестны.
В 2016 году «Ведомости» написали, что основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артём Хачатрян вышли из состава акционеров компании. Новыми акционерами стали топ-менеджеры Fix Price, в том числе гендиректор Дмитрий Кирсанов, структура «ВТБ Капитала», а также фонд Quadro Capital Partners.
Однако в разговоре с Bloomberg в ноябре 2020 года Ломакин заявил, что в начале года вместе с Хачатряном они продали миноритарный пакет акций (менее 10%) Fix Price группе Goldman Sachs. По данным Bloomberg, у Ломакина 40% акций Fix Price, которые могут стоить не менее $800 млн.
В 2014 и 2016 году РБК писал, что QCP — фонд Ломакина и Хачатряна, а также бывшего управляющего директора Troika Capital Partners Гедрюса Пукаса. Основной источник денег фонда — деньги Ломакина и Хачатряна, но как именно распределяются источники инвестиций — неизвестно, рассказывал РБК сотрудник одного из инвестбанков.
Я понимаю на чем зарабатывает фикспрайс, люди по неопытности заходят, куча всякого говна вроде как за смешной прайс, но это не так. Потом когда люди понимают что там один треш, перестают ходить и забывают про фикспрайс.
Я понимаю на чем зарабатывает фикспрайс
когда люди понимают ...забывают про фикспрайс.
Что это было?
Я у них покупаю:
Моющие средства,
Отбеливатели, в том числе Ваниш,
Дешёвые фонарики для велосипеда,
Мыло,
Даже косметологические штуки для девочек — гилуаруоновая кислота пользуется большой популярностью и имеет хорошие отзывы в сети.
Газировка
Дешёвую посуду. За 100 рублей сатейник купил.
Ножницы
Короче, там достаточно того, что нужно дома.
Поправлю, дешевые макеты фонариков для велосипеда. Не видел там даже близко нормального велосвета, не для галочки.
Обычное дело в Европе.
Например в Дании по ПДД обязателен на велосипеде белый свет впереди и красный сзади.
В итоге все покупаю самые дешманские фонарики, они кроме как сигналы не нужны, везде освещения хватает.
И еще они съемные, иначе пиздят.
А вот и не правда 🙂
К Хэллоуину хотел взять тематические украшения, нигде их не было в локальных сторах, а с доставкой ("5-7 дней...") было, но по цене буквально в 10 раз выше, чем в фикспрайсе, за тот же самый товар. От так.
люди понимают что там один треш
Так далеко не один трэш. У них книги по лучшим ценам на рынке. Особенно детские.
И посуда хорошая. И много чего еще.
Очень удобно прочесть заголовок и тут же сгенерировать псевоумный комментарий, правда?
Fix Price не берёт с поставщиков дополнительных маркетинговых платежей
А в итоге больше платят те, кто продукт свой из всякой дряни делает и на этом экономит 🙂 и на полках ничего хорошего и нет. А если есть, то с какой-то дичайшей наценкой.
В итоге в более "дорогой" Британии, например, тот же сыр (обычный чеддер) за 7 фунтов/кг гораздо вкуснее того сырного продукта, который у нас продают за 1600р/кг.
В Америке торгуют по $1, то есть по 70 рублей, тем же самым ассортиментом
Консерва подъехала. Доллар 70 рублей последний раз стоил в феврале!
Получается, вся прелесть (и профит) конкретно этого формата — именно в первопроходстве, да?
Т.е. любой последователь априори обречён на провал, как бы он ни пытался в бюджеты, демпинг и маркетинг?
Фикс-прайс первым продаёт за копейки некоторые товарные линейки, которые быстро находят ценителей. После этого то же самое появляется в других сетях в 10 раз дороже, а в Фикс-прайсе пропадает. Совпадение? - Не думаю.
Фикс прайс это цветочки.
Я не понимаю как Красное и белое умудряется держать цены на таком низком уровне !!!
Постоянно хожу туда (не за алкоголем) и просто цена на любой продукт питания в 1,5 а иногда и два раза ниже чем в пятерочке или магните. Я просто не понимаю как им это удается.
Ну вроде понятно, денег может и не быть, а желание удовлетворить вау-импульс остаётся. Такой шоппинг для бедных.
Я беру в фикспрайсе всего несколько позиций раз в полгода, но стабильно:
1. Арахис https://fix-price.ru/product/2041198/ (ключевое: он без соли), ровно этот же арахис этого же производителя стоит у всяких ЗОЖ-ников 100р за сто грамм как премиум-арахис-без-соли-супер-VIP
2. Удобные маленькие бутылки воды "святой источник" или Nestle
3. Почему зубная паста ROCS стоит в фикспрайсе 100, а везде 300 я могу объяснить только жадностью последних.
4. полихрениновые салфетки которые использую как одноразовые
5. Клей цианаккриллатный секунда (10 тюбиков заполненных на 20% идеально чтобы взять новый тюбик и после использования выкинуть).
6. Моё рабочее место до пандемии находилось рядом( = по пути) с переговорками, и у меня постоянно перли хорошие дорогие перьевые ручки. Решение: ручки из ФП за 45 рублей полкило. Плевать что плохо пишут, за месяц расходуется 10-20штук, зато мои нормальные перестали пропадать.
7. если в каком-то городе в аппартах отдыхаю если в аппартах посуды мало,иногда проще купить за 200р сковородку и выкинуть её через неделю
8. Пластиковые контейнеры для бытовых мелочей.
9. Мне как-то попался освежитель для туалета в который забыли налить освежитель(только испаряющийся сжиженный газ или что-то подобное). Это просто находка . Получился баллон со сжатым воздухом для продувки электроники за 50р вместо 300. Купил 20 штук и раздал. Почему освежитель со сжатым воздухом стоит 50р, а такой же но без собственно парфюмерной композиции 300, тоже вижу только жадность производителя(фикспрайс, алё! как слышно! Вот вам рыночная ниша, дарю).
Секрета на чем зарабатывает фикспрайс мне кажется нет:
1) агентские схемы = предоставление полки
2) ФП якорный арендатор то есть точка притяжения людей в ТЦ (=маленькие или отрицательные ставки аренды)
3) ну и сама торговля с учётом первых 2 пунктов требует меньшей абсолютной маржи.
Вопрос как обычно в пропорции этих пунктов.
Кек. Все тут такие: не берут маркетинговые платежи, бла-бла. Тем временем Фикс Прайс неплохо так поднимает на обналичке, так как очень немалая доля контингента до сих пор приходит к ним с наличкой.
Мне кажется Фикс Прайс делает аналитику товаров подобно то, как это делаю я. Очень часто бывает, что нахожу какой-то актуальный, но неизвестный товар, а потом он первым появляется именно у них. Это не возможное совпадение, т.к. обычный человек скажет: "Что это за ерунда, это никому не нужно!". А только тот, кто видит аналитику, может заморочиться с этим товаром и пустить в продажи. А заморочиться - это не значит купить за углом, этот товар нужно, как минимум, импортировать из Китая, а то и наладить, пусть и контрактное, но производство. Аналогично и с СимаЛенд: 100 % нишу адвенд календарей они с помощью аналитики нашли и в производство пустили.
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