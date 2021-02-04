Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс.Маркет» начал показывать для Sony PS5 и «Станции» только предложения маркетплейса и скрыл остальные Статьи редакции

Эксперимент продлится два месяца.

27 27 комментариев
2113 просмотров

«Яндекс.Маркет» начал эксперимент с карточками для Sony PlayStation 5 и «Яндекс.Станции» — в них будут показываться только предложения товаров, которые можно заказать прямо на «Маркете», рассказали vc.ru в компании.

В «Яндекс.Маркете» пояснили vc.ru, что предложения товаров, недоступных для заказа на «Маркете», временно будут скрыты с витрины. Пока изменения коснулись только двух товаров, эксперимент продлится два месяца.

В компании считают, что покупка на «Маркете» понятнее для покупателя, так как маркетплейс отвечает за весь сервис, контролирует доставку и может пообщаться с покупателем и помочь с возвратом. По мнению компании, пользователи чаще выбирают крупные площадки, где можно собрать все нужные товары в одну корзину.

По собственным данным, с «Яндекс.Маркетом» сотрудничает более 25 тысяч продавцов по рекламной модели и более 7300 на маркетплейсе.

  • В январе 2021 года «Яндекс.Маркет» начал отдавать приоритет в поиске товарам, которые продаются непосредственно через его маркетплейс. Предложения магазинов, чьи товары можно купить прямо на «Маркете», начнут отображаться на карточках товаров и в результатах поиска по маркетплейсу в отдельном блоке над остальными предложениями.
  • «Яндекс.Маркет» изначально был площадкой для сравнения цен и выбора товаров. С сентября 2020 года «Маркет» начал работать как маркетплейс: обеспечивать хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями.

#новость #яндексмаркет

27 27 комментариев
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Ринат Хафизов

19

RIP, сервис сравнения цен ЯМаркет. Куда идти? E-katalog? Ещё есть варианты?

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Алексей Надеждин

Ринат
2

А зачем ещё варианты? Е-каталог вполне неплох.

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Sergey Luzgin

Ринат
0

Запустят "Яндекс.Цены" или еще что-то подобное. Уж поток денег от CPC размещения на маркете они точно убивать не будут, не совсем идиоты же.

Ответить

Егор Рублев

Sergey
0

Честно, вы сейчас оскорбили всех идиотов, потому что Яндекс даже до их уровня не дотягивает..

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Привет

12

"В компании считают, что покупка на «Маркете» понятнее для покупателя, так как маркетплейс отвечает за весь сервис, контролирует доставку и может пообщаться с покупателем и помочь с возвратом." 

Вот именно, что они только считают и то свой кэш. На других насрать

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Александр Белов

Привет
0

Ты можешь не искать через яндекс маркет, если считаешь, что насрать, а искать сразу товар в интернет магазинах, которые ты найдёшь через поисковики. В чем проблема тогда? ;)

Ответить

Goddard Targarten

Александр
0

Например, тем, что в поиске яндекса на первом месте будет виджет маркета стоять? ) А если угораздило иметь яндекс браузер или их плагины, то на рандомных сайтах будет выскакивать плашка "купите на яндекс маркете".

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Nikolay Ryagin

10

Цена на Я.Маркете почти всегда выше, а сервис никакой.

Ответить

Airat Kafman

Nikolay
0

Может это не цена выше, а очередные инвестиции в Яндекс.Плюс?)

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Антон Адамов

Nikolay
0

Заказывал недавно. Сравнивал с озоном один и тот же товар. Маркет продавал без скидок за полцены от того, что было на озоне со скидкой ещё.

Ответить

Denis Denis

Антон
0

а я сравнивал ямаркет с остальными площадками на ямаркете, цена у ямаркета была выше большинства

Ответить

Dmitriy Mamaev

3

"В компании считают, что покупка на «Маркете» понятнее для покупателя, так как маркетплейс отвечает за весь сервис, контролирует доставку и может пообщаться с покупателем и помочь с возвратом" - это дороже, иногда сильно, с доставкой будет больше проблем, а сервис у Маркета отсутствовал всегда, про возвраты и говорить не стоит, они с ними тоже работают так себе.

Ответить

Максим

Dmitriy
0

товар продавца, а мы только агрегатор - все вопросы к нему

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Dennis Gooddeni

2

Да уж, нету у нас 48 штатов чтобы подать антимонопольные иски

Ответить

alex twit

Dennis
1

Есть только 26 бакинских комиссаров и 28 панфиловцев

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Вася Пражкин

Dennis
0

У нас тоже есть 85 субъектов федерации и они тоже могут подать антимонопольные иски на Амазон.

Ответить

Christofor

2

го на e-katalog, я создал,

p.s. жаль нет адекватной альтернативы еще и кинопоиску, ток если англоязычный imdb

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Илья Михайлов

1

Я.Маркет почти мёртв, Яндекс понимают это и выжимают из него последние соки. Сейчас проект растеряет остатки лояльных клиентов и будет закрыт
Аналогично с ЮМани (бывшие Яндекс.Деньги), только их Сбер добивает

Ответить

Денис Бурков

1

Ну вот щас всех и выгонят 🤦‍♂️

Ответить

alex twit

1

Типикал йандекс

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Серёжка Зожкин

1

Вчера мы всех партнеров предупредили об этом рассылкой.
Дублирую новость:

На этой неделе мы начнём эксперимент с карточками на Маркете для Sony PlayStation 5 и Яндекс.Станции. В течение двух месяцев в этих карточках будут показываться только предложения товаров, которые можно заказать прямо на Маркете. Предложения товаров, недоступных для заказа на Маркете, временно будут скрыты с витрины.
Эксперимент проводится в рамках изменений на Маркете, которые были анонсированы на прошлой неделе. Прочитать о них можно на сайте для партнёров.

Поэтому если товара нет и в Маркетплейсе, то карточка в регионе может быть пустой.

Ответить

Tick

1

PS5 нету в продаже, а эта яндексовая станция никому нафиг не нужна. 
По-моему, это анекдот про два шара. 

Ответить

Сергей Щукин

1

Невидимая рука рынка случайно стала видимой на минуточку 👀

Ответить

David Shaner

0

Ок, маркет был идеальным инструментом для подбора комлектующих (и поиска оптимального места для покупки).
Какие альтернативы?? (Сейчас по идее должен случиться бум аггрегаторов, но что-то не видно жтого)

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No Name

0

"Не конкурентное преимущество я.маркета." Твердо и четко.

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Олег-Юрьевич Чегин

0

Яндекс сожрал все 10 позиций поисковой выдачи.
А теперь ваще всех нах.

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Юрий Другач

0

Подло, но закономерно

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