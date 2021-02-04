Эксперимент продлится два месяца.

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«Яндекс.Маркет» начал эксперимент с карточками для Sony PlayStation 5 и «Яндекс.Станции» — в них будут показываться только предложения товаров, которые можно заказать прямо на «Маркете», рассказали vc.ru в компании.

В «Яндекс.Маркете» пояснили vc.ru, что предложения товаров, недоступных для заказа на «Маркете», временно будут скрыты с витрины. Пока изменения коснулись только двух товаров, эксперимент продлится два месяца.

В компании считают, что покупка на «Маркете» понятнее для покупателя, так как маркетплейс отвечает за весь сервис, контролирует доставку и может пообщаться с покупателем и помочь с возвратом. По мнению компании, пользователи чаще выбирают крупные площадки, где можно собрать все нужные товары в одну корзину.

По собственным данным, с «Яндекс.Маркетом» сотрудничает более 25 тысяч продавцов по рекламной модели и более 7300 на маркетплейсе.