«Яндекс.Маркет» начал показывать для Sony PS5 и «Станции» только предложения маркетплейса и скрыл остальные Статьи редакции
Эксперимент продлится два месяца.
«Яндекс.Маркет» начал эксперимент с карточками для Sony PlayStation 5 и «Яндекс.Станции» — в них будут показываться только предложения товаров, которые можно заказать прямо на «Маркете», рассказали vc.ru в компании.
В «Яндекс.Маркете» пояснили vc.ru, что предложения товаров, недоступных для заказа на «Маркете», временно будут скрыты с витрины. Пока изменения коснулись только двух товаров, эксперимент продлится два месяца.
В компании считают, что покупка на «Маркете» понятнее для покупателя, так как маркетплейс отвечает за весь сервис, контролирует доставку и может пообщаться с покупателем и помочь с возвратом. По мнению компании, пользователи чаще выбирают крупные площадки, где можно собрать все нужные товары в одну корзину.
По собственным данным, с «Яндекс.Маркетом» сотрудничает более 25 тысяч продавцов по рекламной модели и более 7300 на маркетплейсе.
- В январе 2021 года «Яндекс.Маркет» начал отдавать приоритет в поиске товарам, которые продаются непосредственно через его маркетплейс. Предложения магазинов, чьи товары можно купить прямо на «Маркете», начнут отображаться на карточках товаров и в результатах поиска по маркетплейсу в отдельном блоке над остальными предложениями.
- «Яндекс.Маркет» изначально был площадкой для сравнения цен и выбора товаров. С сентября 2020 года «Маркет» начал работать как маркетплейс: обеспечивать хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями.
RIP, сервис сравнения цен ЯМаркет. Куда идти? E-katalog? Ещё есть варианты?
Запустят "Яндекс.Цены" или еще что-то подобное. Уж поток денег от CPC размещения на маркете они точно убивать не будут, не совсем идиоты же.
Честно, вы сейчас оскорбили всех идиотов, потому что Яндекс даже до их уровня не дотягивает..
"В компании считают, что покупка на «Маркете» понятнее для покупателя, так как маркетплейс отвечает за весь сервис, контролирует доставку и может пообщаться с покупателем и помочь с возвратом."
Вот именно, что они только считают и то свой кэш. На других насрать
Ты можешь не искать через яндекс маркет, если считаешь, что насрать, а искать сразу товар в интернет магазинах, которые ты найдёшь через поисковики. В чем проблема тогда? ;)
Например, тем, что в поиске яндекса на первом месте будет виджет маркета стоять? ) А если угораздило иметь яндекс браузер или их плагины, то на рандомных сайтах будет выскакивать плашка "купите на яндекс маркете".
Цена на Я.Маркете почти всегда выше, а сервис никакой.
Заказывал недавно. Сравнивал с озоном один и тот же товар. Маркет продавал без скидок за полцены от того, что было на озоне со скидкой ещё.
а я сравнивал ямаркет с остальными площадками на ямаркете, цена у ямаркета была выше большинства
"В компании считают, что покупка на «Маркете» понятнее для покупателя, так как маркетплейс отвечает за весь сервис, контролирует доставку и может пообщаться с покупателем и помочь с возвратом" - это дороже, иногда сильно, с доставкой будет больше проблем, а сервис у Маркета отсутствовал всегда, про возвраты и говорить не стоит, они с ними тоже работают так себе.
Да уж, нету у нас 48 штатов чтобы подать антимонопольные иски
У нас тоже есть 85 субъектов федерации и они тоже могут подать антимонопольные иски на Амазон.
го на e-katalog, я создал,
p.s. жаль нет адекватной альтернативы еще и кинопоиску, ток если англоязычный imdb
Я.Маркет почти мёртв, Яндекс понимают это и выжимают из него последние соки. Сейчас проект растеряет остатки лояльных клиентов и будет закрыт
Аналогично с ЮМани (бывшие Яндекс.Деньги), только их Сбер добивает
Вчера мы всех партнеров предупредили об этом рассылкой.
Дублирую новость:
На этой неделе мы начнём эксперимент с карточками на Маркете для Sony PlayStation 5 и Яндекс.Станции. В течение двух месяцев в этих карточках будут показываться только предложения товаров, которые можно заказать прямо на Маркете. Предложения товаров, недоступных для заказа на Маркете, временно будут скрыты с витрины.
Эксперимент проводится в рамках изменений на Маркете, которые были анонсированы на прошлой неделе. Прочитать о них можно на сайте для партнёров.
Поэтому если товара нет и в Маркетплейсе, то карточка в регионе может быть пустой.
PS5 нету в продаже, а эта яндексовая станция никому нафиг не нужна.
По-моему, это анекдот про два шара.
Ок, маркет был идеальным инструментом для подбора комлектующих (и поиска оптимального места для покупки).
Какие альтернативы?? (Сейчас по идее должен случиться бум аггрегаторов, но что-то не видно жтого)
Яндекс сожрал все 10 позиций поисковой выдачи.
А теперь ваще всех нах.
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