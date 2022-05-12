Wildberries и Ozon разрешили продавать на маркетплейсе товары из списка параллельного импорта Статьи редакции
Обе компании выступали за легализацию ввоза оригинальных товаров без разрешения правообладателя.
- Ритейлер считает, что параллельный импорт позволит поддержать потребителей и предпринимателей.
- Чтобы торговать такими товарами, продавец должен иметь всю необходимую разрешительную документацию и предоставлять её маркетплейсу, а также покупателям по запросу. При выявлении нарушений компания может применять санкции — вплоть до полной блокировки продавца.
- Чтобы предотвратить появление подделок, Wildberries «активно взаимодействует с крупными российскими и международными производителями». О деталях в компании не сообщили. Также продавцы могут самостоятельно решать возникающие претензии друг к другу — например, по вопросу авторских прав.
- Товарами, разрешёнными к параллельному импорту, можно торговать и на Ozon. Для этого продавец должен подтвердить, что это оригинальный товар, который куплен за границей у владельца марки.
- Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в конце марта 2022 года. 6 мая список товаров для него утвердил Минпромторг. Всего в нём 96 категорий товаров — машины, бумага, техника Apple и другое.
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Вайлдберрис с обычным то импортом выглядит, как черкизон, а что будет сейчас?
Мне тоже непонятно.
Почему как?
А до этого не продавал что ли?
Приёмная станет ещё пестрее и больше от избранных, уверовавших в Сертификат.
Теперь официально
Тесла кибертрак с Уайлдберис
Это случайно не та Теsla из Воронежа, которую Петухов делал?
Получается они теперь весь свой контрафакт легализовали.
Во-первых кроме Китая и Южной Кореи поставщиков, в товаре которых можно быть уверенным, нет по сути. Поставляемые товары из других стран с учётом раскручиваемой русофобии лично для меня опасны в потреблении.
Во-вторых сейчас действительно время для открытия производств, т.е. снижения ключевой ставки и адресного проектного льготного кредитования предпринимателей. Но ЦБ сдерживает инфляцию и народ по сути тупо прожирает свои накопления.
В -третьих наши наверху, как я предполагаю, ждут отмены санкций из-за инфляции и снижения импорта продовольственных товаров в страны, которые их ввели.
вот если честно, прям полный пиздец. Мне это представляется так, что население намеренно прямым образом опускают до нищенского существования и рабского труда за еду. Ну так блять либо вводите чрезвычайное положение в стране, или объясняйте, что вообще происходит, почему такая ключева ставка?
Санкции вводят не для того, чтобы их снимали в течение 5-10 лет, санкции рассчитываются на срок жизни одного поколения.
Т.е. вы реально откажетесь есть контрабандный итальянский пармезан, боясь что он «отравленный» и носить рюкзак Piquadro потому что его «русофобной краской» кожевник покрасил?
А что случилось?
хорошо не из параллельного мира
Wildberries вслед за Ozon разрешил продавать на маркетплейсе товары из списка параллельного импорта и... ничего не изменилось.
ничего такого не случилось
Ничего не понял. Какие разрешения нужны на и так нелегальный товар?
Чеки, накладные, растаможка и т.д.
О, можно предлагать дизайн сертификатов 😂
Луи, Гучи, Фенди, Прадо Гучи-гучи-гучи... (с)
LV, LZ, LO.
А гарантию, сервисные центры и развитие рынка кто будет делать
Сервисные центры будут в Казахстане со всеми вытекающими, как у Realme сейчас. Они Вас просто будут игнорировать по определенным очевидным причинам.
год назад родственник приобрёл новый телефон сяоми. Камера, блять как на сониериксон. звук никакой. Вот такие товары и будут идти параллельным импортом. Они блять к этому заранее готовились всем миром нас загнать в новый совок с ширпотребом. Доллар будет рисоваться по 50 рублей, и товар соответствущий телефонам Нокла, если кто застал
пиздец
Китай уже работает над специальной линейкой товаров для серого импорта: электроника, товары популярных брендов и класса люкс.
Хотите Валидол? У меня есть.
Не покупайте вообще в России ничего кроме еды и самых необходимых вещей, байкотируйте это говнище хотя бы так
Сами байкотируйте, тб 54 метра ждёт вас
Ты нацист? Когда Гитлер говорил "не покупайте у евреев" это нацизм, а когда ты тут вещаешь "Не покупайте вообще в России" это наверно глас божий?
У вб через неделю после начала военной операции была новость что параллельный импорт будет)
Чтобы предотвратить появление подделок,Wildberries и оригинальные товары,ржу не могу.Понятия не совместимые.
Отлично, закупаемся.
Ой щас заживем!