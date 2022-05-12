Торговля
Преподобный фонарь

Wildberries и Ozon разрешили продавать на маркетплейсе товары из списка параллельного импорта Статьи редакции

Обе компании выступали за легализацию ввоза оригинальных товаров без разрешения правообладателя.

  • Ритейлер считает, что параллельный импорт позволит поддержать потребителей и предпринимателей.
  • Чтобы торговать такими товарами, продавец должен иметь всю необходимую разрешительную документацию и предоставлять её маркетплейсу, а также покупателям по запросу. При выявлении нарушений компания может применять санкции — вплоть до полной блокировки продавца.
  • Чтобы предотвратить появление подделок, Wildberries «активно взаимодействует с крупными российскими и международными производителями». О деталях в компании не сообщили. Также продавцы могут самостоятельно решать возникающие претензии друг к другу — например, по вопросу авторских прав.
  • Товарами, разрешёнными к параллельному импорту, можно торговать и на Ozon. Для этого продавец должен подтвердить, что это оригинальный товар, который куплен за границей у владельца марки.
  • Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в конце марта 2022 года. 6 мая список товаров для него утвердил Минпромторг. Всего в нём 96 категорий товаров — машины, бумага, техника Apple и другое.
Торговля
Ануш Алексанян
Что за параллельный импорт одобрила Россия и значит ли это, что будет больше подделок Статьи редакции

Такую меру обсуждали ещё в 2015 году, но тогда не было массового ухода компаний из страны.

Источник: РБК

#новость #wildberries #ozon

4047 просмотров
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62 комментария
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Похожий щит

Вайлдберрис с обычным то импортом выглядит, как черкизон, а что будет сейчас?

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Илья Попов

Мне тоже непонятно.

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Щитпостер на зарплате

Почему как?

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R-Globus

А до этого не продавал что ли?

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Юности вольная птица

Приёмная станет ещё пестрее и больше от избранных, уверовавших в Сертификат.

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3 комментария
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Семен Смирнов

Теперь официально

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Rabbit Rabbin
В список для параллельного импорта вошли автомобили Tesla

Тесла кибертрак с Уайлдберис

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Андрей Мельник

Это случайно не та Теsla из Воронежа, которую Петухов делал?

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1 комментарий
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Andrew Alexeyev

Получается они теперь весь свой контрафакт легализовали.

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C Ever

Во-первых кроме Китая и Южной Кореи поставщиков, в товаре которых можно быть уверенным, нет по сути. Поставляемые товары из других стран с учётом раскручиваемой русофобии лично для меня опасны в потреблении.

Во-вторых сейчас действительно время для открытия производств, т.е. снижения ключевой ставки и адресного проектного льготного кредитования предпринимателей. Но ЦБ сдерживает инфляцию и народ по сути тупо прожирает свои накопления.

В -третьих наши наверху, как я предполагаю, ждут отмены санкций из-за инфляции и снижения импорта продовольственных товаров в страны, которые их ввели.

вот если честно, прям полный пиздец. Мне это представляется так, что население намеренно прямым образом опускают до нищенского существования и рабского труда за еду. Ну так блять либо вводите чрезвычайное положение в стране, или объясняйте, что вообще происходит, почему такая ключева ставка?

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Милый вентилятор

Санкции вводят не для того, чтобы их снимали в течение 5-10 лет, санкции рассчитываются на срок жизни одного поколения.

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5 комментариев
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Alexey Shabolkin

Т.е. вы реально откажетесь есть контрабандный итальянский пармезан, боясь что он «отравленный» и носить рюкзак Piquadro потому что его «русофобной краской» кожевник покрасил?
А что случилось?

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9 комментариев
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Виктория Никанорова

хорошо не из параллельного мира

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Слегка Придурковатый

Wildberries вслед за Ozon разрешил продавать на маркетплейсе товары из списка параллельного импорта и... ничего не изменилось.

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Виктория Никанорова

ничего такого не случилось

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Олег Михайлов

Ничего не понял. Какие разрешения нужны на и так нелегальный товар?

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Noblesse. tv
Для этого продавец должен подтвердить, что это оригинальный товар, который куплен за границей у владельца марки.

Чеки, накладные, растаможка и т.д.

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8 комментариев
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Яна Ангелова

О, можно предлагать дизайн сертификатов 😂

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Aleksandr

Луи, Гучи, Фенди, Прадо Гучи-гучи-гучи... (с)

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Милый вентилятор

LV, LZ, LO.

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doffys

А гарантию, сервисные центры и развитие рынка кто будет делать

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Милый вентилятор

Сервисные центры будут в Казахстане со всеми вытекающими, как у Realme сейчас. Они Вас просто будут игнорировать по определенным очевидным причинам.

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C Ever

год назад родственник приобрёл новый телефон сяоми. Камера, блять как на сониериксон. звук никакой. Вот такие товары и будут идти параллельным импортом. Они блять к этому заранее готовились всем миром нас загнать в новый совок с ширпотребом. Доллар будет рисоваться по 50 рублей, и товар соответствущий телефонам Нокла, если кто застал
пиздец

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Милый вентилятор

Китай уже работает над специальной линейкой товаров для серого импорта: электроника, товары популярных брендов и класса люкс.

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2 комментария
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Юности вольная птица

Хотите Валидол? У меня есть.

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1 комментарий
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Anton Shevtsov

Не покупайте вообще в России ничего кроме еды и самых необходимых вещей, байкотируйте это говнище хотя бы так

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R-Globus

Сами байкотируйте, тб 54 метра ждёт вас

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Янис

Ты нацист? Когда Гитлер говорил "не покупайте у евреев" это нацизм, а когда ты тут вещаешь "Не покупайте вообще в России" это наверно глас божий?

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1 комментарий
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Сергей Бережнов

У вб через неделю после начала военной операции была новость что параллельный импорт будет)

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Claus

Чтобы предотвратить появление подделок,Wildberries и оригинальные товары,ржу не могу.Понятия не совместимые.

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Евгений Кузнецов

Отлично, закупаемся.

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Алексей Ильченко

Ой щас заживем!

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