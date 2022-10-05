Ozon начал тестировать постоплату некоторых заказов с доставкой в ПВЗ Статьи редакции
Пока только на сотрудниках.
- Маркетплейс тестирует оплату после получения для заказов одежды, обуви и аксессуаров с доставкой в пункты выдачи, рассказали Shopper’s в компании. Пока тестирование закрытое.
- Оплатить заказ в пункте выдачи можно, если его сумма не превышает 100 тысяч рублей. Функция недоступна для товаров из-за рубежа, ювелирных изделий и при доставке самими продавцами.
- По расчётам Ozon, оборот продавцов с постоплатой может вырасти в среднем на 20%.
- Сейчас в справке для покупателей на сайте компании говорится, что расплатиться наличными или банковской картой при получении заказа нельзя. Но можно подключить автосписание с карты после получения товара курьерской доставкой.
- Как отмечает издание, российские интернет-магазины начинали с оплаты наличными при получении, но к концу 2019 года уже 73% опрошенных онлайн-покупателей предпочитали предоплату при оформлении заказа.
- Но в 2022-м тренд стал возвращаться. Например, в мае Wildberries вернул постоплату заказов для большинства покупателей, в августе «Яндекс Маркет» добавил продавцам опцию постоплаты. В октябре последний ввёл постоплату для ещё большего количества одежды и обуви.
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Постоплата поднимет цены, так как придется больше закладывать в цену на возвраты и зависание денег в возвращающемся товаре, с большой вероятностью, придется еще закладывать на утрату товарного вида при путешествии туда-обратно.
Но, возможно, подмен станет гораздо меньше и возвратов из-за того, что "товар не подошел". Если это все будет происходить на глазах оператора ПВЗ.
По сути предоставляется возможность как в обычном бутике, померил и оплатил если тебя все устраивает.
Я думаю для товара с большим ценником подобная услуга может быть кстати, когда человек заказывает смартфон, дорогие кроссовки или, к примеру, видеокарты.
Как раз для одежды – удобное решение, но практика ВБ показывает, что это невыгодно сначала продавцам, а потом покупателям.
Если смогут решить эту проблему – честь и хвала.
А зачем? Неужели еще не все привыкли к предоплате, и знают, что там деньги возвращают моментально? На кого расчет? На тех 3х бабок, которые свою пенсию боятся предоплатить?
Ага, моментально. В один заказ продавец положил не тот товар, а с возвратом начался цирк: оказывается, доставлял мне его почему-то сам продавец, и, следуя какой-то извращенной логике Озона, возвращать я его должен был продавцу, сам и за свой счет. Потом продавец еще тянул время и не забирал его, потом рассматривал возможность вернуть мне деньги. В итоге "моментальный" возврат денег занял три с лишним недели. А деньги за пересылку возврата мне так и не вернули.
в принципе норм,в пункте выдачи проверил если все ок и оплачиваешь
В пункте выдачи так же можно проверить качество и оформить возврат, деньги быстро возвращают)
ПВЗ, ПВО, СВО, СВР, ЛНР, ДНР... Какой-то такой ассоциативный ряд
Дружище, тебе бы валерьяночки для успокоения хлопнуть немножко
Сейчас уже почти все перешли на предоплату, возвращать назад, конечно смело, но продавцы не думаю что будут рады.
Удивляюсь как озон еще не перешел к платным возвратам. Как бы не хаяли вб за этот шаг, но он единственно верный в данном бизнесе, ибо люди наглеют от вседозволенности, особенно когда пункты выдачи и так маленькие, еще было необходимо держать 100 заказов на одного чела, из которых только 1 забирается, а так хоть головой будут думать.
Ну извините я как покупатель категорически против платных возвратов, только лишь по этой причине иногда отдаю предпочтение Озону, а не ВБ, если заказываю что-то, что может не подойти.
Вот бы в пунктах выдачи Озона еще примерочных кабинок было больше, у меня на районе в двух ближайших всего по одной, и когда кто-то вот так пачками заказывает и мерит вещи, приходится ждать, пока освободится.
А я просто домой беру и дома в комфорте мерю, благо озон прям возле дома, в случае если не подошло идти недалеко)
Постоплату нужно запретить на государственном уровне, только так будет порядок и контроль на рынке дистанционной торговли.
И обязательную оплату возврата покупателем ввести на всех МП на гос.уровне, как на ВБ чтобы было. А то в законе сейчас есть обязанность у клиента оплатить обратное отправление, если товар "не подошел", но следует закону только WB почему то.
И так агрегаторы душат интернет-магазины, в поиске им Яндекс отдает приоритет, так ещё и пользуются тем, что возвраты оплачивает продавец, а клиент этим может злоупотреблять как угодно.
OZON начал тестировать потерю и порчу посылок.
Пару лет назад у них была постоплата