Торговля
Уютный историк

Ozon начал тестировать постоплату некоторых заказов с доставкой в ПВЗ Статьи редакции

Пока только на сотрудниках.

  • Маркетплейс тестирует оплату после получения для заказов одежды, обуви и аксессуаров с доставкой в пункты выдачи, рассказали Shopper’s в компании. Пока тестирование закрытое.
  • Оплатить заказ в пункте выдачи можно, если его сумма не превышает 100 тысяч рублей. Функция недоступна для товаров из-за рубежа, ювелирных изделий и при доставке самими продавцами.
  • По расчётам Ozon, оборот продавцов с постоплатой может вырасти в среднем на 20%.
  • Сейчас в справке для покупателей на сайте компании говорится, что расплатиться наличными или банковской картой при получении заказа нельзя. Но можно подключить автосписание с карты после получения товара курьерской доставкой.
  • Как отмечает издание, российские интернет-магазины начинали с оплаты наличными при получении, но к концу 2019 года уже 73% опрошенных онлайн-покупателей предпочитали предоплату при оформлении заказа.
  • Но в 2022-м тренд стал возвращаться. Например, в мае Wildberries вернул постоплату заказов для большинства покупателей, в августе «Яндекс Маркет» добавил продавцам опцию постоплаты. В октябре последний ввёл постоплату для ещё большего количества одежды и обуви.

#новость #ozon #маркетплейсы

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17 комментариев
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 Денис Демидов

Постоплата поднимет цены, так как придется больше закладывать в цену на возвраты и зависание денег в возвращающемся товаре, с большой вероятностью, придется еще закладывать на утрату товарного вида при путешествии туда-обратно.

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Axel Denisenko

Но, возможно, подмен станет гораздо меньше и возвратов из-за того, что "товар не подошел". Если это все будет происходить на глазах оператора ПВЗ.
По сути предоставляется возможность как в обычном бутике, померил и оплатил если тебя все устраивает.
Я думаю для товара с большим ценником подобная услуга может быть кстати, когда человек заказывает смартфон, дорогие кроссовки или, к примеру, видеокарты.

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Вадим Д.

Как раз для одежды – удобное решение, но практика ВБ показывает, что это невыгодно сначала продавцам, а потом покупателям.
Если смогут решить эту проблему – честь и хвала.

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Стерлядка Вяленая

А зачем? Неужели еще не все привыкли к предоплате, и знают, что там деньги возвращают моментально? На кого расчет? На тех 3х бабок, которые свою пенсию боятся предоплатить?

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Gray Matter

Ага, моментально. В один заказ продавец положил не тот товар, а с возвратом начался цирк: оказывается, доставлял мне его почему-то сам продавец, и, следуя какой-то извращенной логике Озона, возвращать я его должен был продавцу, сам и за свой счет. Потом продавец еще тянул время и не забирал его, потом рассматривал возможность вернуть мне деньги. В итоге "моментальный" возврат денег занял три с лишним недели. А деньги за пересылку возврата мне так и не вернули.

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Ivan Safronov

в принципе норм,в пункте выдачи проверил если все ок и оплачиваешь

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Aza Dzi

В пункте выдачи так же можно проверить качество и оформить возврат, деньги быстро возвращают)

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Ivan Off

ПВЗ, ПВО, СВО, СВР, ЛНР, ДНР... Какой-то такой ассоциативный ряд

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n.shmelev

Дружище, тебе бы валерьяночки для успокоения хлопнуть немножко

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Джон уик

Сейчас уже почти все перешли на предоплату, возвращать назад, конечно смело, но продавцы не думаю что будут рады.
Удивляюсь как озон еще не перешел к платным возвратам. Как бы не хаяли вб за этот шаг, но он единственно верный в данном бизнесе, ибо люди наглеют от вседозволенности, особенно когда пункты выдачи и так маленькие, еще было необходимо держать 100 заказов на одного чела, из которых только 1 забирается, а так хоть головой будут думать.

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Aza Dzi

Ну извините я как покупатель категорически против платных возвратов, только лишь по этой причине иногда отдаю предпочтение Озону, а не ВБ, если заказываю что-то, что может не подойти.

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Aza Dzi

Вот бы в пунктах выдачи Озона еще примерочных кабинок было больше, у меня на районе в двух ближайших всего по одной, и когда кто-то вот так пачками заказывает и мерит вещи, приходится ждать, пока освободится.

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n.shmelev

А я просто домой беру и дома в комфорте мерю, благо озон прям возле дома, в случае если не подошло идти недалеко)

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Zloy Marketolog

Постоплату нужно запретить на государственном уровне, только так будет порядок и контроль на рынке дистанционной торговли.

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Silverjohn

И обязательную оплату возврата покупателем ввести на всех МП на гос.уровне, как на ВБ чтобы было. А то в законе сейчас есть обязанность у клиента оплатить обратное отправление, если товар "не подошел", но следует закону только WB почему то.

И так агрегаторы душат интернет-магазины, в поиске им Яндекс отдает приоритет, так ещё и пользуются тем, что возвраты оплачивает продавец, а клиент этим может злоупотреблять как угодно.

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Герман Хибберт

OZON начал тестировать потерю и порчу посылок.

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Yeni

Пару лет назад у них была постоплата

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