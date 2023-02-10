Ozon закроет витрину с автомобилями на маркетплейсе Статьи редакции
Площадка начала продавать машины вместе с партнёром в 2020 году, но теперь решила сосредоточиться на автотоварах.
- С 15 февраля 2023 года маркетплейс скроет витрину с автомобилями как для пользователей, так и для продавцов, сообщили в Ozon. Компания сосредоточится на развитии наиболее востребованных смежных категорий — автотоваров и запчастей.
- Ритейлер отметил, что категория автотоваров — одна из самых быстрорастущих. В 2022 году количество продавцов в ней выросло на 88%, они формируют ассортимент в 26 млн SKU (единица складского учёта) — это почти в 3,5 раза больше год к году.
- Ozon с партнёром запустил на маркетплейсе витрину с новыми автомобилями летом 2020 года. Пользователи могут выбрать машину по бренду, типу двигателя и другим параметрам сразу у нескольких дилеров, а затем запросить звонок.
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На озоне были автомобили? о_О
Охренеть! Это как ч чатом ютуба — никто не знал про него, пока не закрыли (-:
На ютубе закрыли чаты?)))
На Ютюбе были чаты? 😯
Вооот!
на ковёр и срочно
погоди ты с ковром, тут ещё с чатом не разобрались
Хватай узлы, вокзал отходит, какие чаты?))
Кто то там покупал их вообще?))
не правильный вопрос, они там были вообще?
Кому могло прийти в голову брать машину на Озоне?! Теперь интересно КТО пытался их там продавать?
А почему нет? Узнал всё про модель, потестдрайвил в салоне, купил в Озоне дешевле
Коврики за 50.000 руб?
а чего так дорого, аж за 50к?
Ого, я на озоне еду только покупаю, а про автомобили впервые слышу.
@Ozon, что творите? Теперь как угонщикам и мошенникам узнавать где кто продает какие тачки? Автодеталей теперь тоже не будет