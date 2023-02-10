Торговля
Дипломатический Никита

Ozon закроет витрину с автомобилями на маркетплейсе Статьи редакции

Площадка начала продавать машины вместе с партнёром в 2020 году, но теперь решила сосредоточиться на автотоварах.

  • С 15 февраля 2023 года маркетплейс скроет витрину с автомобилями как для пользователей, так и для продавцов, сообщили в Ozon. Компания сосредоточится на развитии наиболее востребованных смежных категорий — автотоваров и запчастей.
  • Ритейлер отметил, что категория автотоваров — одна из самых быстрорастущих. В 2022 году количество продавцов в ней выросло на 88%, они формируют ассортимент в 26 млн SKU (единица складского учёта) — это почти в 3,5 раза больше год к году.
  • Ozon с партнёром запустил на маркетплейсе витрину с новыми автомобилями летом 2020 года. Пользователи могут выбрать машину по бренду, типу двигателя и другим параметрам сразу у нескольких дилеров, а затем запросить звонок.

#новость #ozon

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16 комментариев
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 Слава Мак

На озоне были автомобили? о_О

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Вадим Д.

Охренеть! Это как ч чатом ютуба — никто не знал про него, пока не закрыли (-:

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Darth Swordman

На ютубе закрыли чаты?)))

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Alexander

На Ютюбе были чаты? 😯

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Вадим Д.

Вооот!

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Школьный огонь

на ковёр и срочно

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Anton Katerin

погоди ты с ковром, тут ещё с чатом не разобрались

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Школьный огонь

Хватай узлы, вокзал отходит, какие чаты?))

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Никитка Хархардинов

Кто то там покупал их вообще?))

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Семён Мальцев

не правильный вопрос, они там были вообще?

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Вадим Д.

Кому могло прийти в голову брать машину на Озоне?! Теперь интересно КТО пытался их там продавать?

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Alexander

А почему нет? Узнал всё про модель, потестдрайвил в салоне, купил в Озоне дешевле

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Alexey V

Коврики за 50.000 руб?

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Andrey Norin

а чего так дорого, аж за 50к?

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igotosochi

Ого, я на озоне еду только покупаю, а про автомобили впервые слышу.

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hammerpreisen de

@Ozon, что творите? Теперь как угонщикам и мошенникам узнавать где кто продает какие тачки? Автодеталей теперь тоже не будет

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