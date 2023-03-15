Торговля
Евгения Евсеева

Часть ПВЗ Wildberries не открылась 15 марта из-за новой системы штрафов — в компании это отрицают Статьи редакции

А депутат Госдумы анонсировал встречу, где должны были обсудить права работников маркетплейса — но представители Wildberries на неё не пришли.

  • С 15 марта началась забастовка владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries, пишет РБК. Как сообщает Forbes, о ней сотрудники ПВЗ договорились на специальной онлайн-конференции.
  • Первые ПВЗ начали закрываться ещё 14 марта — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Поволжье, Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре и Барнауле. 15 марта к ним присоединились и другие города — на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, пишет «Коммерсантъ».
  • Кроме того, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев в своём Telegram-канале анонсировал встречу представителей Wildberries и владельцев ПВЗ. Как сообщает Baza, в ней приняли участие также представители Минпромторга и члены комитета Госдумы по защите конкуренции. От маркетплейса никто не появился — за пару минут до начала встречи в компании предупредили, что «не готовы прийти».
  • На фоне этого в бастующие ПВЗ начали приезжать курьеры, которые забирают из пунктов выдачи все товары, пишет Telegram-канал Shot. Причина — «действия, порочащие репутацию» Wildberries. Также владельцам ПВЗ блокируют учётные записи, а с сотрудниками расторгают договоры ГПХ, пишет Baza.
  • В Wildberries рассказали vc.ru, что информация о «забастовке» не соответствует действительности: ПВЗ работают в обычном режиме, заказы можно получить без ограничений. Встречу в Госдуме в маркетплейсе никак не прокомментировали.
Источник: «Подъём»

Как развивался конфликт с владельцами ПВЗ

  • Владельцы ПВЗ выступают против новой системы штрафов, которую Wildberries ввёл в начале марта. Согласно этим правилам, если покупатель возвращает товар из-за подмены или брака, сотрудник ПВЗ должен полностью возместить его стоимость. Оспорить это никак нельзя.
  • Как уточняет Forbes, в компании ссылались на внутреннее исследование, которое показало, что в подмене или браке в 98% случаев виноват сотрудник ПВЗ. Штрафы начали выставлять сразу же, а у некоторых сумма доходила до 500 тысяч рублей. А когда на это стали жаловаться, в оферте появился пункт о штрафах за «недостоверную информацию».
  • Но ситуация усугубилась, когда владельцам ПВЗ сообщили, что они не смогут выводить вознаграждение от маркетплейса, если у них будет отрицательный баланс. Это значит, что они не могут выводить зарплаты, пока не покроют сумму долга. Один из собеседников Forbes сообщил, что именно это стало «последней каплей».
  • Уже 14 марта к главному офису Wildberries в Москве пришли более 50 владельцев ПВЗ, недовольные условиями работы, писал Telegram-канал Shot. В Wildberries же усомнились, что пришедшие были действительно партнёрами маркетплейса. После этого ситуацией заинтересовалась Генпрокуратура и пообещала провести проверку нарушения трудовых прав работников Wildberries.
  • На январь 2023 года сеть ПВЗ Wildberries насчитывала 33 тысячи точек, из которых 13,8 тысячи — партнёрские. В Telegram-чате «MEGA Бунт», участники которого называют себя сотрудниками ПВЗ, сейчас насчитывается более 11 тысяч человек.

На эту же тему на vc.ru пишут MarketPRO и Seller Den.

#новость #wildberries

4250 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
157 комментариев
Написать комментарий...
 bloger

Озон и ЯндексМаркет желаю вам больше клиентов!

Ответить
Развернуть ветку
Макс Макаров
Ответить
Развернуть ветку
HITRY DMITRY

От одного ее вида воротит там что-то покупать... Мерз0stь

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Никита Климанов

ехидное корейское лицо

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Мурад Муртазалиев

Интересно, владельцы ПВЗ теперь задумаются, что у них не бизнес. А рабочее место, которое они сами себе покупают за свои же деньги. И дальше будет только хуже, ВБ так и будет затягивать гайки. Или продолжат есть кактус.

Ответить
Развернуть ветку
ЯД

Если бы они так изначально не считали, то действовали бы как бизнесмены, а не работники: писали бы претензию об изменении договора франчайзинга, отправляли бы с уведомлением о вручении, одновременно бы направляли иски в суд и т.п.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
unknown

Ну да, у меня пвз приносят по 10-15 тысяч в день. Я ем кактус.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Лесной холод

vc. давно пора переименовать в кактус

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

WB отрицает вообще всё, ибо идиотия правит этой дрянью.
А ПВЗ, судя по всему, ещё сильнее нагнут. И до кучи лишний разок и продавцов с покупателями.

Ответить
Развернуть ветку
ЯД
С 15 марта началась забастовка владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries, пишет РБК. Как сообщает Forbes, о ней сотрудники ПВЗ договорились на специальной онлайн-конференции.

Вы сами хоть разберитесь в вопросе, перед тем как чушь писать.
Владельцы ПВЗ начали забастовку? Франчайзи не могут начинать забастовку, они могут прекратить исполнение договора. Сотрудники договорились? Чьи сотрудники? Владельцев ПВЗ? То есть, наёмные работники владельцев ПВЗ договорились о том, что владельцы ПВЗ начнут забастовку? Что за дичайший бред?

Ответить
Развернуть ветку
Khar Kapp

ПВЗ не по франчайзи работают, а по агентской оферте - что не мешает в быту это называть именно так.
Не душни.

Ответить
Развернуть ветку
22 комментария
Barth

Это "протест", рассчитанный на лохов. О реальном протесте в СМИ ничего бы не писали.

Ответить
Развернуть ветку
Mista

Там владельцы ПВЗ, их сотрудники и сотрудники ВБ, полный набор короче, как я понял.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Они не откроются более

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Похоже бунты закончились.
Ждём видео с извинениями.
А если серьезно, открыть ПВЗ, где ты полностью зависишь от одного контрагента это пздц.

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Paul Brezcuu

Как можно бастовать в стране с отсутствием какой либо солидарности и уважения к соплеменнику на уровне культурного кода?) Провальная затея, самый умный вариант продать все и релоцироваться навсегда, пока ещё дают вывозить валюту

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

Как бы в России история стачек и забастовок даст прикурить многим.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Максим Пряников

Вообще-то все наоборот. Слишком большая солидарность в основном в отношении всякого рода бредовых идей

Ответить
Развернуть ветку
alexstellar

Все так. не смогли даже организованно все закрыться, каждый думает о своей жопе. если бы закрылись все, у вайлдберрис просто бы не осталось выбора

Ответить
Развернуть ветку
SmoothGrad

Только прошу - не возвращайся ни ты ни твои потенциальные отпрыски. Очень прошу. Будь там где тебе тепло и уютно.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Paul Brezcuu

"9.1. Вайлдберриз вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор, а также в любые Правила и иные документы, указанные в настоящей Оферте. Изменения и дополнения могут вноситься в том числе в виде новой редакции текста Оферты, Правил, Тарифов или иного документа."

Расходимся, мамкины бизнесмены (владельцы пвз) себя сами отымели, приняв такие условия сотрудничества. Ни один суд они не выиграют)

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

При таком масштабе - пока непонятно, кто выиграет

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
AIAIAI

О суде речи и не шло, попробовали на понт взять

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Pavel
Ответить
Развернуть ветку
Мяу Цзэдун

Мда, какие все таки слабенькие PR команды в Озоне, ЯМ и у других МП

Надо было еще вчера на волне бесплатного хайпа предложить бастующим ПВЗ классные условия для смены МП, с повышенной выплатой с оборота например, чтобы ребрендинг получился бесплатным!

Это же не абсолютно новые ПВЗ, а работающие - со своей командой.
Меняется только вывеска - все процессы +- одинаковые.

Бакальчук сразу бы взвыла: существенный отток партнеров-ПВЗ в отчетах инвесторам не спрячешь

Ответить
Развернуть ветку
Коротаева Татьяна

Какой же наивняк. Озоны и другие крупные мп сейчас не отсвечивают и тихо смотрят, прокатит ли у Бакальчук. И если прокатит, спустя время введут такую же фигню у себя.

Так всегда было и будет, когда рынок уже весь поделен. Также было с теми же опсосами недавно - мтс ввёл комиссию за пополнение, сколько ж криков было "ууу, уходим к другим", а потом всё утихло, и теле2 вот подтянулся, а скоро и остальные.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Sergei Timofeyev

WB часто рядом с ПВЗ остальных и это подстава.

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Ya

По шапке надают озону ям и другим мп за такое.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
ЯД

Часто ПВЗ выдают всех подряд операторов.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Мурад Муртазалиев

Так Озон, ЯМ обычно рядом, смысл им второй же ПВЗ в 5 метрах.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Игорь

Сколько? Сколько точек закрылось? Пока я вижу одни и те-же репосты. Если закрылось по 10 точек в городах миллионниках и по 2 в обычных, то это ничто. И цифры никто не приводит, только репосты одного и того же. Все это выглядит как раздувание из мухи слона.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Нырков

Раздувание дикой ягоды

Ответить
Развернуть ветку
SmoothGrad

так и есть.

Ответить
Развернуть ветку
Монументальный Утконос

Ибо нехуй.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Гусев

ну а что им еще остаётся делать кроме как отрицать,штрафы что ли отменить?

Ответить
Развернуть ветку
Uwxan

добавить новые

Ответить
Развернуть ветку
HITRY DMITRY

Как вообще можно что-то покупать в "помойке"!? За качеством никто не следит,сервис и какая-либо поддержка отсутствуют...

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Ya

Ну всякую мелочь берут. А что то покрупнее уже озон, где хоть вернуть можно в случае чего.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Yan

Сколько владельцов закрытых ПВЗ в качество мести ВБ, могут взяться за оружие? Интересно.Особенно в ситуации сейчас.

Ответить
Развернуть ветку
Ливинти

какое оружие, лол. там все рабы системы

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Che Burashko

В интернетах все кричали "мы не рабы", в реале все ждали, что нерабы за них революцию свершат, бгг.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Какое оружие в принципе в их случае?.. 🤔

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Семён Бочкарёв

Идея забастовки хорошая, но результата не принесет.
WB просто отключит все бастующие точки и подаст в суд.
Другие франчайзи громко выматерятся... и продолжат работать. Потому что менять МП означает тотальную смену всего оформления ПВЗ, а на это денег у них просто может не быть.
Единственный рабочий протест - это просто массово слать компанию нахер. Без сети ПВЗ у компании возникнут проблемы (ведь все ПВЗ франчайзные, там нет собственных), и им придется что-то делать.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев
Без сети ПВЗ у компании возникнут проблемы (ведь все ПВЗ франчайзные, там нет собственных)

В статье же

На январь 2023 года сеть ПВЗ Wildberries насчитывала 33 тысячи точек, из которых 13,8 тысячи — партнёрские.
Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

Вот это я понимаю бизнесмены, капиталисты и хозяева своей жизни! Забастовку устроили!

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Anjelov

все понимаю, но зачем компания отрицает тот факт, что бастуют из-за тупой системы штрафов не понимаю

Ответить
Развернуть ветку
Valeriy Dik

признать значило бы вступить в дискуссию. А так быстро всех поодключают и тема заглохнет.

Ответить
Развернуть ветку
Ива Бизюков
Ответить
Развернуть ветку
Коротаева Татьяна
нашу заработную плату
все владельцы - юрлица на договорах с "вознаграждениями", а сотрудники - гпх или самозанятые
заработную плату

Предвкушаю, там у многих скоро треснут свои розовые миры. Разрыв будет громкий, больной, но полезный.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Кстати, а работникам ПВЗ кто платил ВБ, или ИП Иванов?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Перечитатель

У нас этих ПВЗ в каждо подъезде и ни одного комфортного, чистого, с широкой примерочной и т.п. Так пусть лучше все закроют, а откроют один, но комфортный

Ответить
Развернуть ветку
Riado

Так откройте, что Вам мешает

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Dan

Всегда удивлялся людям, которые что-то там покупают. Примитивный анализ цен всегда не в пользу этой помойки.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Ананьев

Кто этой хуетой пользуется? Это ж залупа для малоимущих. Клиенту срут в рот - а он хавает. Никогда не пользовался этим говном и вам не советую;)

Ответить
Развернуть ветку
ЯД

Не жрите хлеб, жрите пирожные, ага.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Vi

Срок за дескридитацию WB уже ввели?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Gunt

Warner Brothers?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Gunt

Все компании, где есть какой-то обоссанный лидер-идеолог (Бокальчук, Маск, Безос, Джобс), являются максимально токсичными к сотрудникам и партнерам. Почему? Ответят психологи.

Ответить
Развернуть ветку
ЯД

Ответит кто угодно: цель всех коммерческих предприятий - извлечение прибыли, а не искоренение токсичности и насаждение щастья по миру.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Катя Рейман

Я, конечно, всё понимаю.. Но очень жаль клиентов, которые не успели забрать заказы. Надеюсь, сотрудников услышат и вернут им зарплату!

Ответить
Развернуть ветку
Barth

Какая-то слишком слаженная организация и пиар протестов...

Ответить
Развернуть ветку
Alex Gunt

Думается, что есть отдельные чаты, где недовольно оказалось большое число участников. Вот и организовались

Ответить
Развернуть ветку
Jiu and vali

Ин агенты, не иначе. Дело раскрыто.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Матвеев

На конец то, беспредел с обоих сторон творится.

Ответить
Развернуть ветку
Jiu and vali

Следующий шаг - выписывать штрафы комментаторам vc.ru

Ответить
Развернуть ветку
vodkomotornik

Баррикады и стачки будут?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 157 комментариев
null