Часть ПВЗ Wildberries не открылась 15 марта из-за новой системы штрафов — в компании это отрицают Статьи редакции
А депутат Госдумы анонсировал встречу, где должны были обсудить права работников маркетплейса — но представители Wildberries на неё не пришли.
- С 15 марта началась забастовка владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries, пишет РБК. Как сообщает Forbes, о ней сотрудники ПВЗ договорились на специальной онлайн-конференции.
- Первые ПВЗ начали закрываться ещё 14 марта — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Поволжье, Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре и Барнауле. 15 марта к ним присоединились и другие города — на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, пишет «Коммерсантъ».
- Кроме того, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев в своём Telegram-канале анонсировал встречу представителей Wildberries и владельцев ПВЗ. Как сообщает Baza, в ней приняли участие также представители Минпромторга и члены комитета Госдумы по защите конкуренции. От маркетплейса никто не появился — за пару минут до начала встречи в компании предупредили, что «не готовы прийти».
- На фоне этого в бастующие ПВЗ начали приезжать курьеры, которые забирают из пунктов выдачи все товары, пишет Telegram-канал Shot. Причина — «действия, порочащие репутацию» Wildberries. Также владельцам ПВЗ блокируют учётные записи, а с сотрудниками расторгают договоры ГПХ, пишет Baza.
- В Wildberries рассказали vc.ru, что информация о «забастовке» не соответствует действительности: ПВЗ работают в обычном режиме, заказы можно получить без ограничений. Встречу в Госдуме в маркетплейсе никак не прокомментировали.
Как развивался конфликт с владельцами ПВЗ
- Владельцы ПВЗ выступают против новой системы штрафов, которую Wildberries ввёл в начале марта. Согласно этим правилам, если покупатель возвращает товар из-за подмены или брака, сотрудник ПВЗ должен полностью возместить его стоимость. Оспорить это никак нельзя.
- Как уточняет Forbes, в компании ссылались на внутреннее исследование, которое показало, что в подмене или браке в 98% случаев виноват сотрудник ПВЗ. Штрафы начали выставлять сразу же, а у некоторых сумма доходила до 500 тысяч рублей. А когда на это стали жаловаться, в оферте появился пункт о штрафах за «недостоверную информацию».
- Но ситуация усугубилась, когда владельцам ПВЗ сообщили, что они не смогут выводить вознаграждение от маркетплейса, если у них будет отрицательный баланс. Это значит, что они не могут выводить зарплаты, пока не покроют сумму долга. Один из собеседников Forbes сообщил, что именно это стало «последней каплей».
- Уже 14 марта к главному офису Wildberries в Москве пришли более 50 владельцев ПВЗ, недовольные условиями работы, писал Telegram-канал Shot. В Wildberries же усомнились, что пришедшие были действительно партнёрами маркетплейса. После этого ситуацией заинтересовалась Генпрокуратура и пообещала провести проверку нарушения трудовых прав работников Wildberries.
- На январь 2023 года сеть ПВЗ Wildberries насчитывала 33 тысячи точек, из которых 13,8 тысячи — партнёрские. В Telegram-чате «MEGA Бунт», участники которого называют себя сотрудниками ПВЗ, сейчас насчитывается более 11 тысяч человек.
На эту же тему на vc.ru пишут MarketPRO и Seller Den.
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Озон и ЯндексМаркет желаю вам больше клиентов!
От одного ее вида воротит там что-то покупать... Мерз0stь
ехидное корейское лицо
Интересно, владельцы ПВЗ теперь задумаются, что у них не бизнес. А рабочее место, которое они сами себе покупают за свои же деньги. И дальше будет только хуже, ВБ так и будет затягивать гайки. Или продолжат есть кактус.
Если бы они так изначально не считали, то действовали бы как бизнесмены, а не работники: писали бы претензию об изменении договора франчайзинга, отправляли бы с уведомлением о вручении, одновременно бы направляли иски в суд и т.п.
Ну да, у меня пвз приносят по 10-15 тысяч в день. Я ем кактус.
vc. давно пора переименовать в кактус
WB отрицает вообще всё, ибо идиотия правит этой дрянью.
А ПВЗ, судя по всему, ещё сильнее нагнут. И до кучи лишний разок и продавцов с покупателями.
Вы сами хоть разберитесь в вопросе, перед тем как чушь писать.
Владельцы ПВЗ начали забастовку? Франчайзи не могут начинать забастовку, они могут прекратить исполнение договора. Сотрудники договорились? Чьи сотрудники? Владельцев ПВЗ? То есть, наёмные работники владельцев ПВЗ договорились о том, что владельцы ПВЗ начнут забастовку? Что за дичайший бред?
ПВЗ не по франчайзи работают, а по агентской оферте - что не мешает в быту это называть именно так.
Не душни.
Это "протест", рассчитанный на лохов. О реальном протесте в СМИ ничего бы не писали.
Там владельцы ПВЗ, их сотрудники и сотрудники ВБ, полный набор короче, как я понял.
Они не откроются более
Похоже бунты закончились.
Ждём видео с извинениями.
А если серьезно, открыть ПВЗ, где ты полностью зависишь от одного контрагента это пздц.
Как можно бастовать в стране с отсутствием какой либо солидарности и уважения к соплеменнику на уровне культурного кода?) Провальная затея, самый умный вариант продать все и релоцироваться навсегда, пока ещё дают вывозить валюту
Как бы в России история стачек и забастовок даст прикурить многим.
Вообще-то все наоборот. Слишком большая солидарность в основном в отношении всякого рода бредовых идей
Все так. не смогли даже организованно все закрыться, каждый думает о своей жопе. если бы закрылись все, у вайлдберрис просто бы не осталось выбора
Только прошу - не возвращайся ни ты ни твои потенциальные отпрыски. Очень прошу. Будь там где тебе тепло и уютно.
"9.1. Вайлдберриз вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор, а также в любые Правила и иные документы, указанные в настоящей Оферте. Изменения и дополнения могут вноситься в том числе в виде новой редакции текста Оферты, Правил, Тарифов или иного документа."
Расходимся, мамкины бизнесмены (владельцы пвз) себя сами отымели, приняв такие условия сотрудничества. Ни один суд они не выиграют)
При таком масштабе - пока непонятно, кто выиграет
О суде речи и не шло, попробовали на понт взять
Мда, какие все таки слабенькие PR команды в Озоне, ЯМ и у других МП
Надо было еще вчера на волне бесплатного хайпа предложить бастующим ПВЗ классные условия для смены МП, с повышенной выплатой с оборота например, чтобы ребрендинг получился бесплатным!
Это же не абсолютно новые ПВЗ, а работающие - со своей командой.
Меняется только вывеска - все процессы +- одинаковые.
Бакальчук сразу бы взвыла: существенный отток партнеров-ПВЗ в отчетах инвесторам не спрячешь
Какой же наивняк. Озоны и другие крупные мп сейчас не отсвечивают и тихо смотрят, прокатит ли у Бакальчук. И если прокатит, спустя время введут такую же фигню у себя.
Так всегда было и будет, когда рынок уже весь поделен. Также было с теми же опсосами недавно - мтс ввёл комиссию за пополнение, сколько ж криков было "ууу, уходим к другим", а потом всё утихло, и теле2 вот подтянулся, а скоро и остальные.
WB часто рядом с ПВЗ остальных и это подстава.
По шапке надают озону ям и другим мп за такое.
Часто ПВЗ выдают всех подряд операторов.
Так Озон, ЯМ обычно рядом, смысл им второй же ПВЗ в 5 метрах.
Сколько? Сколько точек закрылось? Пока я вижу одни и те-же репосты. Если закрылось по 10 точек в городах миллионниках и по 2 в обычных, то это ничто. И цифры никто не приводит, только репосты одного и того же. Все это выглядит как раздувание из мухи слона.
Раздувание дикой ягоды
так и есть.
Ибо нехуй.
ну а что им еще остаётся делать кроме как отрицать,штрафы что ли отменить?
добавить новые
Как вообще можно что-то покупать в "помойке"!? За качеством никто не следит,сервис и какая-либо поддержка отсутствуют...
Ну всякую мелочь берут. А что то покрупнее уже озон, где хоть вернуть можно в случае чего.
Сколько владельцов закрытых ПВЗ в качество мести ВБ, могут взяться за оружие? Интересно.Особенно в ситуации сейчас.
какое оружие, лол. там все рабы системы
В интернетах все кричали "мы не рабы", в реале все ждали, что нерабы за них революцию свершат, бгг.
Какое оружие в принципе в их случае?.. 🤔
Идея забастовки хорошая, но результата не принесет.
WB просто отключит все бастующие точки и подаст в суд.
Другие франчайзи громко выматерятся... и продолжат работать. Потому что менять МП означает тотальную смену всего оформления ПВЗ, а на это денег у них просто может не быть.
Единственный рабочий протест - это просто массово слать компанию нахер. Без сети ПВЗ у компании возникнут проблемы (ведь все ПВЗ франчайзные, там нет собственных), и им придется что-то делать.
В статье жеНа январь 2023 года сеть ПВЗ Wildberries насчитывала 33 тысячи точек, из которых 13,8 тысячи — партнёрские.
Вот это я понимаю бизнесмены, капиталисты и хозяева своей жизни! Забастовку устроили!
все понимаю, но зачем компания отрицает тот факт, что бастуют из-за тупой системы штрафов не понимаю
признать значило бы вступить в дискуссию. А так быстро всех поодключают и тема заглохнет.
все владельцы - юрлица на договорах с "вознаграждениями", а сотрудники - гпх или самозанятые
заработную плату
Предвкушаю, там у многих скоро треснут свои розовые миры. Разрыв будет громкий, больной, но полезный.
Кстати, а работникам ПВЗ кто платил ВБ, или ИП Иванов?
У нас этих ПВЗ в каждо подъезде и ни одного комфортного, чистого, с широкой примерочной и т.п. Так пусть лучше все закроют, а откроют один, но комфортный
Так откройте, что Вам мешает
Всегда удивлялся людям, которые что-то там покупают. Примитивный анализ цен всегда не в пользу этой помойки.
Кто этой хуетой пользуется? Это ж залупа для малоимущих. Клиенту срут в рот - а он хавает. Никогда не пользовался этим говном и вам не советую;)
Не жрите хлеб, жрите пирожные, ага.
Срок за дескридитацию WB уже ввели?
Warner Brothers?
Все компании, где есть какой-то обоссанный лидер-идеолог (Бокальчук, Маск, Безос, Джобс), являются максимально токсичными к сотрудникам и партнерам. Почему? Ответят психологи.
Ответит кто угодно: цель всех коммерческих предприятий - извлечение прибыли, а не искоренение токсичности и насаждение щастья по миру.
Я, конечно, всё понимаю.. Но очень жаль клиентов, которые не успели забрать заказы. Надеюсь, сотрудников услышат и вернут им зарплату!
Какая-то слишком слаженная организация и пиар протестов...
Думается, что есть отдельные чаты, где недовольно оказалось большое число участников. Вот и организовались
Ин агенты, не иначе. Дело раскрыто.
На конец то, беспредел с обоих сторон творится.
Следующий шаг - выписывать штрафы комментаторам vc.ru
Баррикады и стачки будут?