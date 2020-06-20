Подборка технологий будущего в автомобильной и дорожной индустрии.

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Контроль за здоровьем водителя

ЭКГ за рулём

Португальская компания CardioID разрабатывает устройство CardioWheel, которое делает электрокардиограмму (ЭКГ) сердца водителя, когда тот держится за руль. Руль оборудован специальной плашкой с датчиками, которая фиксирует импульсы сердца.

Информацию о работе сердца обрабатывают алгоритмы, они помогают определить уровень усталости или сонливости водителя. Если CardioWheel фиксирует усталость, он передаёт водителю сигнал с просьбой сделать паузу на отдых.

Ещё информация о плохом самочувствии водителя может передаваться в автопарк или менеджеру, контролирующему участок дороги, — чтобы они могли принять меры, например, вызвать врача.

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CardioID работает с 2014 года, за это время компания привлекла €225 тысяч инвестиций. В 2020 году CardioID стала одним из партнёров программы i–Dreams, которую финансирует Евросоюз.

В рамках проекта участники работают над технологиями, которые должны сделать дорожное движение безопасным. Например, над датчиками, помогающими фиксировать проблемы со здоровьем и всплески негативных эмоций у водителей, которые могут повлиять на вождение.

Устройство, которое следит за зевками и морганием

В апреле 2019 года «Яндекс» впервые рассказал о своём устройстве для контроля за состоянием водителей — камере Yandex Signal Q1. При помощи компьютерного зрения и алгоритмов она анализирует уровень внимания водителя.

Камера отслеживает 68 точек на лице и направление взгляда человека. Так она фиксирует частоту и длительность моргания, количество зевков и длительность закрытия глаз.

Если алгоритм замечает признаки усталости и сонливости или видит, что водитель отвлекается, в автомобиле включается звуковой сигнал. Ещё система может временно ограничить водителю доступ к заказам до тех пор, пока он не отдохнёт.

К апрелю 2020 года такие камеры были установлены в 300 автомобилях, подключённых к «Яндекс.Такси», рассказали vc.ru в компании. Стоимость разработки представитель «Яндекс.Такси» не раскрыл.

«Умные» дороги

Трасса в Китае с солнечными батареями и зарядкой на ходу

К 2022 году в Китае планируют открыть «умную» шестиполосную трассу из солнечных батарей протяжённостью около 161 км, которая соединит города Нинбо и Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Дорога будет оборудована датчиками движения, а система безопасности сможет передавать водителям данные о ситуации на дороге в режиме реального времени с помощью 5G.

Местные чиновники рассчитывают, что «умная» дорога позволит повысить среднюю скорость движения до 120-150 км/ч и сократить время в пути до одного часа. По их словам, к 2022 году на шоссе заработает система зарядки аккумуляторов электромобилей на ходу.

В случае возникновения опасности датчики, установленные в машине и на дороге, реагируют быстрее, чем люди. Они оповещают водителя об опасности на панели управления и дают звуковой сигнал

Первую тестовую «умную» дорогу длиной 1 км в Китае открыли в городе Цзинань провинции Шаньдун в 2017 году. Спустя пять дней после открытия небольшой участок солнечных панелей украли, но потом дорогу починили, и она снова заработала.

Ежедневно по ней передвигаются около 45 тысяч машин. Дорога вырабатывает столько электроэнергии, что её бы хватило для питания 800 домов и фонарей, утверждает компания-строитель проекта Qilu Transportation Development Group.

Неудачный опыт Франции: дорога Wattway

Попытки реализовать концепцию «умного» шоссе уже предпринимались в США, Нидерландах и других странах, но почти у всех возникли проблемы: например, низкая выработка электроэнергии и высокая стоимость строительства.

В 2016 году власти Франции построили солнечную дорогу Wattway в сотрудничестве со строительной компанией Colas. Дорога длиной 1 километр располагалась на севере страны. Она должна была вырабатывать достаточно электричества, чтобы обеспечивать энергией уличное освещение в расположенном неподалёку городе Турвуре.

За год дорога произвела только половину того объёма электроэнергии, который планировался строителями. Кроме того, она оказалась слишком шумной и непрочной — после того как по ней проехали тракторы, солнечные батареи стали разрушаться. В итоге дорогу, на которую французское правительство потратило €5 млн, пришлось закрыть.

Инженеры не учли, что по дороге будет ездить тяжёлая техника, оставляя трещины на солнечных батареях, а также что её может засыпать опавшей листвой, которая будет закрывать солнечные батареи от попадания солнечных лучей

Плиты с датчиками

Американская компания Integrated Roadways выпускает сенсорные плиты Smart Pavement для дорог. В плиты встроены чувствительные датчики, которые обеспечивают беспроводную связь между водителями

Благодаря им в проезжающие по дороге автомобили в режиме реального времени поступает информация о дорожных условиях, пробках и авариях. Дорога из таких плит также может подзаряжать электромобили во время движения.

«Умные» плиты легко встраивать в дороги, утверждает производитель: они выглядят как модульные бетонные блоки, из которых можно собрать дорожное полотно. В 2018 году технологию от Integrated Roadways начали тестировать на участке дороги в Денвере, США.

Защита от аварий

Сигналы о пешеходах и велосипедистах

Американская компания Derq разработала технологию обмена данными между машинами и другими объектами: дорожными знаками, камерами слежения и светофорами. Все эти объекты должны быть подключены к связи 5G.

Камера фиксирует пешехода или велосипедиста рядом с автомобилем, который может находиться в слепой зоне, и сигнализирует об опасности водителю. На панели управления в машине появляется предупреждающий знак и включается звуковой сигнал.

Технология предупреждает водителя об опасности на две секунды быстрее, чем мог бы среагировать человек, утверждают в Derq. За два посевных раунда стартапу удалось собрать $3,1 млн инвестиций на развитие своей технологии.

Чтобы распознавать опасные места, технология использует комбинацию датчиков на дорогах, технологию ИИ и компьютеры в автомобилях. Во многих городах на опасных перекрёстках уже есть камеры, поэтому Derq предлагает использовать для своей разработки уже имеющуюся инфраструктуру

Внешняя подушка безопасности

Немецкий разработчик «умных» систем для автомобилей ZF представил технологию, которая позволяет разместить подушку безопасности снаружи автомобиля. Она крепится к боковой стороне машины, под порогом, и в случае аварии сможет обезопасить её от столкновения.

Помимо подушки, автомобиль нужно оснастить камерой, радаром и лидаром. Алгоритм ZF анализирует полученные с них данные и принимает решение о раскрытии подушки за 150 миллисекунд.

Объём подушки составляет от 280 до 400 литров, то есть она в пять-восемь раз больше обычной внутренней подушки безопасности. Эта подушка может снизить степень тяжести травм пассажиров на 40%, утверждают в компании.

Также внешние подушки безопасности разрабатывают Honda, Volvo, Audi и другие автомобильные компании.

Внешние подушки безопасности надуваются перед боковым ударом

Технологии для комфорта

«Говорящие» лобовые стекла

Китайский стартап Futurus выпускает лобовые стекла, которые представляют собой гигантские дисплеи смешанной реальности. Навигатор, мультимедиа-центр и приборная панель — всё это синхронизировано с дисплеем, поэтому на лобовом стекле водитель видит навигационные указатели, скорость движения автомобиля и показания других приборов.

Разговаривающая фигура аватара подсказывает, куда ехать, а также отвечает на любые вопросы как голосовой помощник. Еще водитель получает предупредительные знаки об опасностях на дороге.

С 2016 года Futurus удалось привлечь $24,8 млн. В 2020 году компания рассказала о своём сотрудничестве с BMW, которая планирует протестировать технологию.

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Лобовые стекла с AR также разрабатывает российско-швейцарская компания WayRay. Система от WayRay работает с дополненной реальностью и отображает на лобовом стекле машины нужную информацию: например, помогает с навигацией.

Среди инвесторов WayRay — Hyundai Motor, Porsche и другие компании, которые планируют встраивать решения проекта в свои автомобили.

Козырёк от солнца с технологией ИИ

Маленькая камера козырька от Bosch, направленная на водителя, использует технологии ИИ, чтобы отслеживать тени на лице и определять положение солнца. После этого козырек выборочно превращает части своего дисплея в непрозрачные и защищает глаза водителя от лучей солнца.

90% козырька всегда остаются прозрачными, поэтому водитель видит намного эффективнее, чем при использовании обычного козырька с тканевым покрытием, заявляют в компании.

Технология находится на стадии прототипа. Стоимость козырька пока не известна.

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Мониторинг настроения

Jaguar Land Rover развивает систему, которая использует технологии ИИ, чтобы адаптировать салон автомобиля под настроение водителя.

Напротив водителя устанавливается камера, которая контролирует его выражение лица. Если система фиксирует стресс, то начинает играть музыку из любимого плейлиста, а в салоне включается приглушённое успокаивающее освещение.

Если водитель зевает или система выявляет другие признаки утомления, тогда в салоне понижается температура, чтобы взбодрить его. Пока технология находится на стадии прототипа.