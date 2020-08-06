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Транспорт
Татьяна Боброва
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«Яндекс» начал тестировать беспилотники на дорогах в США — в том числе без человека за рулём Материал редакции

Это вторая тестовая зона компании за пределами России — первая в Израиле.

2 комментария
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«Яндекс» запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган, рассказали vc.ru в компании.

Энн-Арбор — университетский город с населением 120 тысяч человек, уточнили в компании. В самом штате разрешено тестировать беспилотники без человека за рулём, а правила дорожного движения в США отличаются от европейских — например, есть светофор с пятью сигналами.

Тестирование беспилотник в Энн-Арборе

Новая тестовая зона позволит «Яндексу» усовершенствовать алгоритмы распознавания и предсказания разных дорожных ситуаций. «Так мы сможем получить универсальную технологию, применимую в любой точке мира», — пояснили в компании.

«Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в 2017 году. В июне 2019 года компания открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознавать скутеры и мотоциклы и лучше ориентироваться на круговых перекрёстках.

В России «Яндекс» тестирует беспилотники в Москве и Иннополисе. На начало 2020 года в парке компании было 110 автомобилей, общий пробег составил 3,21 млн километров.

Кто тестирует беспилотники и чего они добились…
Сколько денег они потратили и на что уходят инвестиции, сколько машин тестируют и когда планируют…
vc.ru

#новость #яндекс #беспилотники

Татьяна Боброва
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2 комментария
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Люц Шнайдер

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К слову, у них на Толоке уже как несколько месяцев есть разметка сцен из США.  Возможно, как раз из этого города.

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Евгений Тиунов

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Опять «вмешательство в выборы»? Это же голимая пропаганда светлого будущего, а оно может быть только Чёрным сейчас ))) хотя это не точно

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