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Транспорт
Татьяна Боброва
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«Яндекс.Драйв» начал предупреждать пользователей о превышении скорости на 10 км/ч — но обещал за это пока не блокировать Материал редакции

Обновление тестируется в Москве.

27 комментариев
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Каршеринг «Яндекс.Драйв» начал предупреждать пользователей о превышении скорости на 10 км/ч от разрешённой, заметил Telegram-канал «Неcобянин — урбанистика, транспорт, архитектура». В компании подтвердили vc.ru обновление, уточнив, что оно тестируется в Москве с начала августа 2020 года.

До этого сервис фиксировал превышения от 20 км/ч. Превышения скорости на 10 км/ч пока не влияют на доступ к машинам «Драйва» и не ведут к блокировкам в сервисе, отметили в компании, не исключив таких санкций в будущем.

«Это превентивные меры, чтобы предотвратить более серьезные нарушения скоростного режима, которые могут привести к ДТП», — пояснили в компании. По оценкам «Драйва», 95% нарушителей исправляются после уведомлений.

Telegram-канал «Неcобянин — урбанистика, транспорт, архитектура»

#новость #яндексдрайв

Татьяна Боброва
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27 комментариев
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Nikolay Werner

13

Вообще классно было бы за небольшие нарушения, 5-15 км/ч, повышать тариф пользователю, а за полное отсутствие нарушений, наоборот, давать скидки и бонусы. Ну а любителей 20+ тока в блок.

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

–9

Хочу чтобы это прочли люди из Яндекса!

Вы там нормально себя чувствуете?

Зачем мне Каршеринг, на котором я не могу двигаться на одной скорости с потоком.
И того хуже, мне прилетят штрафы или блокировка, если я буду двигаться на 5 км медленнее потока!!!

У вас там мозг поплыл что ли на фоне пандемии?!
Сначала цены (с Яндекс.Плюс) задрали с 6-7 минимальных до 10-11 руб за минуту, а теперь вот это.

Я плачу за штрафы и не нужно мне такать в мои нарушения, если я сам их оплачиваю.

Я ещё молчу за повторные нарушения после кого-то, когда я взяв бэху пятерку, за превышение на 3 км, где двигался 83... оплатил 2000 руб! 🤬🤬🤬

Ответить

Masha Kovalyova

Sergey
11

Я ещё молчу за повторные нарушения после кого-то, когда я взяв бэху пятерку, за превышение на 3 км, где двигался 83... оплатил 2000 руб! 🤬🤬🤬

Во-первых, если ограничение было 60, а вы ехали 83, то вы превысили на 23, а не на 3.
Во-вторых, повышенный штраф за повторное нарушение в России есть только от превышения в 40+ км/ч (как раз 2000-2500 рублей). То есть ограничение на самом деле было, видимо, 40, а превысили вы его на 43. В нормальных странах за такое тут же забирают права, дают штраф в несколько зарплат, иногда сажают в клетку подумать.

Ответить

Кирилл Половинкин

Sergey
5

Почему бы в таком случае не купить себе автомобиль? 

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Кирилл
1

Потому что каршеринг для меня выгоднее и удобнее. Я часто езжу в центр и не плачу за паркинг. И затраты в 5-15 тыс в месяц на карш, для меня не так много, чем я платил когда у меня была тачка

Ответить

Кирилл Половинкин

Sergey
0

Так а почему бы не выбрать такси? Геморроя в разы меньше 

Ответить

Николай Западный

Кирилл
0

Потому что с неадекватными темнолицыми не хочется ездить!

Ответить

Nikolay Werner

Николай
2

А у меня больше вопросов к адекватности лётчиков, которым ещё хватает наглости возмущаться тем что их посмели за общественно опасное поведение наказать.

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Алексей Полепчук

Nikolay
0

летчик он или нет, но тормоз едущий медленнее потока опасен для потока. Это факт. Когда у нас будут адекватные знаки а не -20кмч тогда можно будет говорить про штрафы и ограничения. В мск поток едет 80+- и есхть 70 это создать аварийную ситуацию априори

Ответить

Ilgar Dadashov

8

Возможно готовятся к снижению порога нештрафуемого.

Ответить

Олег Петров

Ilgar
2

Как вариант,  хотят снизить аварийность своих авто, ниже скорость, значит ниже вероятность ДТП или сделать не комфортно превышать любителям погонять, тем самым побудив отказаться от сервиса. ( Аварийность высокая каршеринга, что сказывается на репутации и издержках Яндекса)

Ответить

Artem Gn

5

Яндекс драйв скоро сможет предупреждать и при превышении на 0 км/ч для них время это деньги, а если точнее примерно +10% к стоимости поездки, если дороги свободны.

Ответить

Артур Гаврончук

2

Очень опасно двигаться медленнее потока. Количество ДТП они только увеличат! Бред полный.

Ответить

Nikolay Werner

Артур
1

Поток, едущий с превышением 20, 30 и более км/ч лишь создаёт иллюзию безопасности. Любой нежданчик и сразу жесточайший замес с выпиливанием тел из железяк. Технологические компании правильно делают, они потихоньку идут к тому чтобы перевоспитать людей, в том числе в своих меркантильных интересах (автопарк целее будет). Вон, таксистов потихоньку перевоспитывают. Мне в Краснодаре уже почти перестали попадаться лётчики.

Ответить

Алексей Полепчук

Nikolay
0

превышающий что? 40 знаки стоят там где подразумевается ограничение 60, особенно это актуально для краснодара.

Ответить

Антон Фомин

1

Яндекс Драйв имеет большие проблемы с прозрачностью. В прошлом году меня заблочили за «опасное вождение», хотя я за все пять лет стажа не получил ни одного штрафа. 🤦🏻‍♀️

Ответить

Ilgar Dadashov

Антон
1

У них в can шине стоит блок что отслеживает степень нажатия газа, тормоза, как руль поворачиваешь, боковые перегрузки, поворотники и т.п.

Ответить

Антон Фомин

Ilgar
1

Они именно это и заявляют. Проблема в том, как эти данные обрабатываются и как их оценивают.

Ответить

Евгений Васильков

1

Кажется, проще было бы сразу ограничитель скорости встроить, чтобы быстрее разрешенного невозможно было разогнаться. Но это я, наверное, зря сейчас подсказываю.

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Parkhat Tashmetov

–1

Честно, такой бред. Запарили, денег им мало.

Ответить

Денис Демидов

0

Ну вот и полетали посмотрим как отреагируют конкуренты забавно будет если яндекс станет тихоходом в отличии от других игроков на рынки

Ответить

Sergey Furtaev

0

Скорее бы уже каршеринг стал беспилотным, то есть по сути тем же такси.

Ответить

Николай Западный

0

А давайте это протестируем на всех сотрудниках яндекс.
Вы по Москве ездите? Тут приходится нарушать!

Ответить

Ренат Смольный

0

А своих таксистов они не хотят начать блокировать за нарушения?

Ответить

Konstantin Kiselev

Ренат
0

А зачем? Если вы будете ездить медленнее, то оплатите больше минут.
Выходит прибыль для яндекса.

А если таксисты будут медленнее ездить, то меньше поездок сделают и яндекс получит меньше комиссий.
Выходит убыток для яндекса.

Все логично ;)

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Кирилл Петровский

0

С этим не хотят начать бороться?

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