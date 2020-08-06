«Яндекс.Драйв» начал предупреждать пользователей о превышении скорости на 10 км/ч — но обещал за это пока не блокировать Материал редакции
Обновление тестируется в Москве.
Каршеринг «Яндекс.Драйв» начал предупреждать пользователей о превышении скорости на 10 км/ч от разрешённой, заметил Telegram-канал «Неcобянин — урбанистика, транспорт, архитектура». В компании подтвердили vc.ru обновление, уточнив, что оно тестируется в Москве с начала августа 2020 года.
До этого сервис фиксировал превышения от 20 км/ч. Превышения скорости на 10 км/ч пока не влияют на доступ к машинам «Драйва» и не ведут к блокировкам в сервисе, отметили в компании, не исключив таких санкций в будущем.
«Это превентивные меры, чтобы предотвратить более серьезные нарушения скоростного режима, которые могут привести к ДТП», — пояснили в компании. По оценкам «Драйва», 95% нарушителей исправляются после уведомлений.
Вообще классно было бы за небольшие нарушения, 5-15 км/ч, повышать тариф пользователю, а за полное отсутствие нарушений, наоборот, давать скидки и бонусы. Ну а любителей 20+ тока в блок.
Хочу чтобы это прочли люди из Яндекса!
Вы там нормально себя чувствуете?
Зачем мне Каршеринг, на котором я не могу двигаться на одной скорости с потоком.
И того хуже, мне прилетят штрафы или блокировка, если я буду двигаться на 5 км медленнее потока!!!
У вас там мозг поплыл что ли на фоне пандемии?!
Сначала цены (с Яндекс.Плюс) задрали с 6-7 минимальных до 10-11 руб за минуту, а теперь вот это.
Я плачу за штрафы и не нужно мне такать в мои нарушения, если я сам их оплачиваю.
Я ещё молчу за повторные нарушения после кого-то, когда я взяв бэху пятерку, за превышение на 3 км, где двигался 83... оплатил 2000 руб! 🤬🤬🤬
Я ещё молчу за повторные нарушения после кого-то, когда я взяв бэху пятерку, за превышение на 3 км, где двигался 83... оплатил 2000 руб! 🤬🤬🤬
Во-первых, если ограничение было 60, а вы ехали 83, то вы превысили на 23, а не на 3.
Во-вторых, повышенный штраф за повторное нарушение в России есть только от превышения в 40+ км/ч (как раз 2000-2500 рублей). То есть ограничение на самом деле было, видимо, 40, а превысили вы его на 43. В нормальных странах за такое тут же забирают права, дают штраф в несколько зарплат, иногда сажают в клетку подумать.
Почему бы в таком случае не купить себе автомобиль?
Потому что каршеринг для меня выгоднее и удобнее. Я часто езжу в центр и не плачу за паркинг. И затраты в 5-15 тыс в месяц на карш, для меня не так много, чем я платил когда у меня была тачка
Так а почему бы не выбрать такси? Геморроя в разы меньше
Потому что с неадекватными темнолицыми не хочется ездить!
А у меня больше вопросов к адекватности лётчиков, которым ещё хватает наглости возмущаться тем что их посмели за общественно опасное поведение наказать.
летчик он или нет, но тормоз едущий медленнее потока опасен для потока. Это факт. Когда у нас будут адекватные знаки а не -20кмч тогда можно будет говорить про штрафы и ограничения. В мск поток едет 80+- и есхть 70 это создать аварийную ситуацию априори
Возможно готовятся к снижению порога нештрафуемого.
Как вариант, хотят снизить аварийность своих авто, ниже скорость, значит ниже вероятность ДТП или сделать не комфортно превышать любителям погонять, тем самым побудив отказаться от сервиса. ( Аварийность высокая каршеринга, что сказывается на репутации и издержках Яндекса)
Яндекс драйв скоро сможет предупреждать и при превышении на 0 км/ч для них время это деньги, а если точнее примерно +10% к стоимости поездки, если дороги свободны.
Очень опасно двигаться медленнее потока. Количество ДТП они только увеличат! Бред полный.
Поток, едущий с превышением 20, 30 и более км/ч лишь создаёт иллюзию безопасности. Любой нежданчик и сразу жесточайший замес с выпиливанием тел из железяк. Технологические компании правильно делают, они потихоньку идут к тому чтобы перевоспитать людей, в том числе в своих меркантильных интересах (автопарк целее будет). Вон, таксистов потихоньку перевоспитывают. Мне в Краснодаре уже почти перестали попадаться лётчики.
превышающий что? 40 знаки стоят там где подразумевается ограничение 60, особенно это актуально для краснодара.
Яндекс Драйв имеет большие проблемы с прозрачностью. В прошлом году меня заблочили за «опасное вождение», хотя я за все пять лет стажа не получил ни одного штрафа. 🤦🏻♀️
У них в can шине стоит блок что отслеживает степень нажатия газа, тормоза, как руль поворачиваешь, боковые перегрузки, поворотники и т.п.
Они именно это и заявляют. Проблема в том, как эти данные обрабатываются и как их оценивают.
Кажется, проще было бы сразу ограничитель скорости встроить, чтобы быстрее разрешенного невозможно было разогнаться. Но это я, наверное, зря сейчас подсказываю.
Ну вот и полетали посмотрим как отреагируют конкуренты забавно будет если яндекс станет тихоходом в отличии от других игроков на рынки
А давайте это протестируем на всех сотрудниках яндекс.
Вы по Москве ездите? Тут приходится нарушать!
А своих таксистов они не хотят начать блокировать за нарушения?
А зачем? Если вы будете ездить медленнее, то оплатите больше минут.
Выходит прибыль для яндекса.
А если таксисты будут медленнее ездить, то меньше поездок сделают и яндекс получит меньше комиссий.
Выходит убыток для яндекса.
Все логично ;)
С этим не хотят начать бороться?
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