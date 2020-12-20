У Waymo 18 несущественных столкновений за 10 млн км, у Tesla — постоянные обновления, но есть летальные исходы.

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Пересказ материала Ars Technica.

Wired

Waymo, беспилотное подразделение Google, долго скрывала подробности своих передовых разработок. Автомобили компании проехали больше 160 млн км по дорогам Аризоны и Калифорнии, в том числе без страхующего водителя за рулём. Однако до октября 2020 года почти все участники испытаний не имели права разглашать детали поездок.

Тогда Waymo, наконец, открыла сервис автономных такси для всех. Жители пригорода Финикса, штат Аризона, могут публиковать записи поездок и делиться впечатлениями с журналистами (там Waymo тестирует технологию).

Задокументировать работу беспилотных авто решил студент Джоэль Джонсон, он живёт неподалеку от зоны испытаний. С тех пор как сервис стал общедоступным, Джонсон совершил больше 60 поездок и записал с десяток видео о беспилотниках.

Ролики очень скучные: за пять часов машины Waymo не совершили ни одной существенной ошибки. В отличие от «полного» автопилота Tesla, бета-тест которого тоже прошёл в октябре. Автор Ars Technica отсмотрел три часа записей, и водители вмешивались в управление больше десяти раз. Дважды столкновения оказывались неизбежными.

«Они забывали, что машиной управляет компьютер»

«Мне не к чему придраться», — рассказал Джонсон Ars Technica. Студент рекламировал сервис друзьям и родным, принимал инсайдеров и YouTube-блогеров. Те специально приезжали в Финикс, чтобы испытать автомобили.

«Никто не боялся, — поясняет Джонсон. — Они забывали, что машиной управляет компьютер, настолько безопасной кажется поездка». Это подтверждает один из спутников студента: «Машина ускоряется и тормозит очень плавно».

Джоэль Джонсон

Джонсон участвует в испытаниях Waymo с середины 2019 года как участник закрытой программы Early Rider. С тех пор, по его словам, наметился прогресс. «Раньше автомобили часто небезопасно перестраивались в левую полосу, — говорит Джонсон в одном из видео. — Со временем подобных ситуаций стало заметно меньше».

Автопилот Waymo, по словам Джонсона, эффективнее справляется и с пешеходным потоком. В октябре автомобиль Waymo ехал через оживленную стоянку Costco. Он выждал, пока пешеходы отойдут с дороги, и затем уверенно двинулся вперед.

В марте 2020 года такое число пешеходов спровоцировало бы резкое торможение. А в июле 2019-го автомобиль бы дальше даже не поехал. Теперь всё иначе. Джоэль Джонсон

Но машины по-прежнему очень осторожны вблизи пешеходов. Как-то раз Джонсон запустил Waymo на переполненной стоянке. Чтобы хоть как-то продвинуться, машине понадобилось почти три минуты. Водитель наверняка справился бы быстрее.

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Однако винить Waymo за это трудно: лучше помедлить, чем рискнуть и сбить пешехода, считает Ars Technica.

Доказать безопасность непросто

Разумеется, четырех и даже четырёхсот часов безупречной езды недостаточно, чтобы доказать безопасность беспилотника. Данных нужно гораздо больше. Машины Waymo проехали более 32 млн километров, большую часть по дорогам общего пользования со страхующим водителем. До сентября 2020 года 105 тысяч км из них — полностью самостоятельно.

Waymo долго скрывала данные, не давая оценить технологию. В октябре же она опубликовала статистику:

Данные поездок с водителем в Финиксе и окрестностях в 2019 году (10 млн км). Полностью беспилотные поездки с начала 2019 года и до сентября 2020 (105 тысяч км).

За 10 млн км автомобили Waymo попали в 18 аварий (большую часть времени за рулём был наблюдатель, который брал управление на себя в случае неизбежного столкновения).

Чтобы оценить, насколько хорошо авто справились бы без человека, Waymo повторно смоделировала ситуации, в которых водитель перехватил управление. Выяснилось, что без вмешательства произошло бы еще 29 аварий.

47 инцидентов — не так уж мало, но здесь важен другой показатель. Автомобили попадали в аварию или попали бы в неё без водителя примерно один раз за 210 тысяч км. То есть как у водителя, который проезжает по 1600 км в месяц десять лет подряд.

Но для человека такое схожее значение вывести трудно. Часть случившихся аварий оказалась незначительной:

Пешеход врезался в бок стоящего Waymo со скоростью 4,3 км/ч. В двух симуляциях то же сделали велосипедист и скейтбордист — со скоростью 3,5 и 9,4 км/ч соответственно.

О незначительных столкновениях на малой скорости не сообщают в органы, поэтому неизвестно, сколько таких «аварий» происходит у среднестатистического автоводителя.

Ещё важно, что большая часть столкновений, по-видимому, произошла по вине другого авто. В 14 реальных и одном смоделированном случаях в автомобили Waymo врезались сзади. Исключением стала симуляция, в которой Waymo должен был столкнуться со впереди идущим транспортом на скорости 1,6 км/ч.

Восемь столкновений по касательной из десяти произошли, когда автомобили перестраивались на полосу, по которой двигался Waymo. В одном из случаев полосу меняла Waymo. Но и тогда причиной столкновения стал водитель, превысивший скорость на 48 км.

За 10 млн км произошло три фактических и пять имитированных столкновений, когда сработали бы подушки безопасности. Ни одно из них, по словам компании, не привело (или не привело бы) к опасным для жизни травмам.

Таким образом, предполагает Ars Technica, автомобили Waymo в большинстве ситуаций безопаснее, чем среднестатистический автомобиль с водителем.

Почему методичность Waymo идёт ей на пользу

Тем не менее до сих пор неясно, меньше ли вероятность, что Waymo станет причиной смертельной аварии. Согласно статистике, в США на каждые 161 млн км приходится один инцидент с летальным исходом. То есть даже 10 млн км безупречной езды недостаточно, чтобы утверждать, что Waymo с меньшей вероятностью убьёт человека, чем водитель обычного авто.

Возникает проблема курицы и яйца. При всех деньгах даже Waymo вряд ли может позволить себе сначала испытать автомобили на сотнях миллионов километров и только потом выпустить их на рынок. Но предлагать беспилотное авто, не доказав, что оно безопаснее машины с водителем, рискованно.

Отсюда столь методичный подход. Автомобили Waymo ездят исключительно по дорогам с максимальной скоростью около 70 км/ч: авария на магистрали, скорее всего, закончится смертью.

Сервис Waymo развивается очень медленно. Два года назад компания надеялась выйти на широкий рынок, но по-прежнему проводит всего несколько сотен поездок в неделю.

Вероятно, всё это время невидимая армия анализирует каждую поездку, чтобы удостовериться в полной безопасности. Доказав её, компания наверняка увеличит число автомобилей на дорогах. И в будущем, когда убедится в правильности стратегии, расширит и территорию обслуживания: сначала вблизи Финикса, а затем и в других городах.

Стратегия Waymo отличается от подхода Tesla, которая привыкла полагаться на опыт клиентов. Компания, как правило, выпускает программные обновления после коротких бета-тестов и убеждается в надёжности уже на дорогах. С 2016 года в США погибли по меньшей мере три клиента Tesla. Они не смогли откатить неверные решения, принятые системой автопилота.