Кроссовер-версия будет стоить от $33 995, а автомобиль без полуавтопилота — от $31 995.

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Компания представила сразу два автомобиля: обновленный Chevrolet Bolt EV и его кроссовер-версию Chevrolet Bolt EUV, пишет TechCrunch. Обе модели поступят в продажу в США летом 2021 года.

Bolt EUV — первый Chevrolet, в котором есть система полуавтопилота под названием Super Cruise, она помогает удерживать машину в пределах полосы и обгонять другие транспортные средства. Для наблюдения за состоянием водителя в салоне электромобиля используется инфракрасная камера, отмечает The Drive.

За систему придётся доплатить $10 тысяч. Сам автомобиль стоит от $33 995 (около 2,5 млн рублей)— цена ниже, чем у текущей версии.

Предполагаемый запас хода EUV составит 250 миль (402 км), в автомобиле также будет встроенная навигация в отличие от прошлой версии, вышедшей в 2016 году, в которой для построения маршрута использовались Android Auto или Apple CarPlay.

Chevrolet Bolt EV не сильно изменился, пишет TechCrunch. Обновился интерьер, было несколько улучшений на основе отзывов клиентов, а цена упала на $5500 — до $31 995 (около 2,3 млн рублей). Автомобиль оборудован батареей ёмкостью 65 кВт⋅ч, которая обеспечивает пробег в 259 миль (416 км), системы полуавтопилота в этой версии нет.

Как отмечает TechCrunch, GM использует свой масштаб, чтобы поддерживать низкие цены на рынке электромобилей в надежде привлечь клиентов, у которых уже достаточно большой выбор электромобилей.