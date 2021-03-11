Транспорт
Евгения Евсеева

Gett может выйти на биржу путём слияния — Sky News Статьи редакции

Но при этом вариант с IPO компания тоже рассматривает.

О планах Gett узнало издание Sky News. По словам источников, близких к компании, переговоры Gett с возможными партнёрами и инвестиционными банками находятся на относительно ранней стадии.

Кроме того, компания пока не решила, выйдёт она на биржу через слияние со специальной компанией или через IPO.

Если Gett станет публичной в путём слияния, компания получит более высокую оценку, чем в прошлом инвестиционном раунде — $1,9 млрд, прогнозирует издание.

Во время раунда на $200 млн в мае 2019 года компания оценивалась в $1,5 млрд. Тогда гендиректор Gett Дэйв Вайсер говорил, что это скорее всего последний раунд перед выходом на биржу — компания планировала IPO на первый квартал 2020 года.

В январе 2021 года Gett закрыл раунд инвестиций на $115 млн. По данным Crunchbase, с момента основания в 2010 году Gett привлекла $913 млн от Volkswagen, Access и его основателя Леонарда Блаватника, Kreos, MCI и других инвесторов.

#новость #gett

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Alexandr Simonov

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Я думал они потихоньку тонут, барахтаясь как-то из последних сил, а они что ли нет?

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Rufat Mustafaev

Alexandr
0

Вроде они профакапили в своё время конкуренцию уберу и лифту, но заняли более маржинальную нишу корпоративного такси и около-премиум сегмента в крупных городах. В итоге масштаб не такой, конечно, но как бизнес вполне себе живут

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Airat Kafman

Alexandr
0

Ну в России они пожалели ресурсов и просрали конкуренцию дешманским конкурентам. Причем и за таксистов и за дрова, которые те возят.

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Николай Шибдин

1

Нет утонули и на дне ищут перспективы

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LolKekNet

1

Классный сервис такси, жаль в последнее время проигрывают конкуренцию Мэйлу и Яндексу.

Помню как в свое время вместе с Убером рыночек делили, когда уберизация только приходила в Россию. 

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Чит Чат

0

"со специальной компанией" :-)

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