Gett может выйти на биржу путём слияния — Sky News Статьи редакции
Но при этом вариант с IPO компания тоже рассматривает.
О планах Gett узнало издание Sky News. По словам источников, близких к компании, переговоры Gett с возможными партнёрами и инвестиционными банками находятся на относительно ранней стадии.
Кроме того, компания пока не решила, выйдёт она на биржу через слияние со специальной компанией или через IPO.
Если Gett станет публичной в путём слияния, компания получит более высокую оценку, чем в прошлом инвестиционном раунде — $1,9 млрд, прогнозирует издание.
Во время раунда на $200 млн в мае 2019 года компания оценивалась в $1,5 млрд. Тогда гендиректор Gett Дэйв Вайсер говорил, что это скорее всего последний раунд перед выходом на биржу — компания планировала IPO на первый квартал 2020 года.
В январе 2021 года Gett закрыл раунд инвестиций на $115 млн. По данным Crunchbase, с момента основания в 2010 году Gett привлекла $913 млн от Volkswagen, Access и его основателя Леонарда Блаватника, Kreos, MCI и других инвесторов.
Я думал они потихоньку тонут, барахтаясь как-то из последних сил, а они что ли нет?
Вроде они профакапили в своё время конкуренцию уберу и лифту, но заняли более маржинальную нишу корпоративного такси и около-премиум сегмента в крупных городах. В итоге масштаб не такой, конечно, но как бизнес вполне себе живут
Ну в России они пожалели ресурсов и просрали конкуренцию дешманским конкурентам. Причем и за таксистов и за дрова, которые те возят.
Классный сервис такси, жаль в последнее время проигрывают конкуренцию Мэйлу и Яндексу.
Помню как в свое время вместе с Убером рыночек делили, когда уберизация только приходила в Россию.
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