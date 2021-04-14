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Транспорт
Таня Боброва

Audi представила новый электрокар — «компактный внедорожник» Q4 E-Tron Статьи редакции

Машины появятся в Европе летом по цене от €41 900.

18 18 комментариев
1043 просмотров

Немецкий автопроизводитель Audi официально представил компактные электромобили Q4 E-Tron и Q4 Sportback E-Tron. Это первые модели, которые компания соберёт на модульной платформе MEB от Volkswagen, отмечает The Verge. Она уже использовалась, например, в Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID.4.

Запас хода Q4 E-Tron в базовой комплектации составляет 341 км, у Q4 Sportback E-Tron — 349 км. Разгон до 100 км/ч займёт 9 секунд, максимальная скорость — 160 км/ч.

В максимальной комплектации Q4 E-Tron и Sportback E-Tron могут проехать без подзарядки 488 км и 497 км соответственно. Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 секунды, максимальная скорость — 180 км/ч.

Машины оснащены экранами 10,1 дюймов и дополнительным сенсорным экраном 11,6 дюймов, панелью для зарядки смартфона, системами Apple CarPlay и Android Auto. Дополнительно компания предлагает установить аудиосистему Sonos.

Q4 E-Tron будет стоить от €41 900 (около 3,85 млн рублей), а Q4 Sportback E-Tron — от €43 900 (4 млн рублей). Машины поступят в продажу летом в Германии, до конца 2021 года продажи начнутся в других европейских странах и США. Цены для США компания пока не раскрыла.

The Verge отмечает, что новые модели — шанс для Audi стать по-настоящему крупным производителем электромобилей. У компании уже есть серийный электромобиль E-Tron по цене от $65 900, который она представила в 2018 году. В 2020-м производитель поставил около 50 тысяч машин E-Tron и Sportback E-Tron.

В феврале Audi показала серийный электромобиль E-Tron GT на платформе Porsche Taycan.

#новость #audi

18 18 комментариев
6
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18 комментариев
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Николай Владимирович Грудинин

3

9 секунд
электрокар
300 километров
ауди

вроде 14 число уже
у меня в часах батарея мощнее

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Anton Kuchumov

Николай
3

Как совладелец Теслы я тоже посмеялся над этим пресс релизом))

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Dmitry

Николай
2

Разгон за 9 секунд для гражданской машины норм, негде на ней гонять. Тем более в топовой версии 6.2 - это для гражданской машины более чем достаточно. А вот пробег в 300км - это провал. У их первенца етрона и то больше. Да, блин, это конкурент Ниссан лифу по пробегу

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Петр Иванов

Николай
0

максимальную скорость вы еще не процитировали. там тожа пестня

Ответить

Dmitry

Петр
0

Так а это теперь такая мода - резать максимальную скорость ради безопасности (см. Вольво).

Ответить

Петр Иванов

Dmitry
0

плохо если так. куда катимся))

Ответить

Artem Nedorezov

Петр
1

в безопасное скучное будущее, видимо.

Ответить

Армейский

Петр
0

Скорей бы прикатиться туда, где больных людей, которым 180 мало, изолировали бы навечно в психбольницах.

Ответить

Алексей Ткачук

1

Едет мало, зато внешне прям очень нравится 

Ответить

Artem Nedorezov

Алексей
0

ага, причем обычный даже красивее, чем спортбэк

Ответить

Даниил Романов

0

Мля, там по моему места чуток больше, чем в икс рее

Ответить

Петр Иванов

0

Ауди должна возместить роснефти выпадающую прибыль))) это вообще законно?

Ответить

Злой Полушубок

0

По характеристикам это прям ID.4.

Ответить

Anastasia Gordeeva

0

Мда, это половине членов моей семьи и до работы без подзарядки не доехать. Ну не...

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Армейский кавалер

0

Странный клюв. Такие китайцы на жыпы свои пилят.

Ответить

Paavo Ulmanis

–1

Сегодня поймал себя на мысли, что привык к бесшумным электромобилям. Потому что меня выбесил гремучий рыдван. 

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!放送 anaインスピレーション

–1

hjghjgjt
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Андрей Орлов

!放送
0

АХТУНГ ! ОНИ Уже здесь.

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