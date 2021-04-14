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Audi представила новый электрокар — «компактный внедорожник» Q4 E-Tron Статьи редакции
Машины появятся в Европе летом по цене от €41 900.
Немецкий автопроизводитель Audi официально представил компактные электромобили Q4 E-Tron и Q4 Sportback E-Tron. Это первые модели, которые компания соберёт на модульной платформе MEB от Volkswagen, отмечает The Verge. Она уже использовалась, например, в Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID.4.
Запас хода Q4 E-Tron в базовой комплектации составляет 341 км, у Q4 Sportback E-Tron — 349 км. Разгон до 100 км/ч займёт 9 секунд, максимальная скорость — 160 км/ч.
В максимальной комплектации Q4 E-Tron и Sportback E-Tron могут проехать без подзарядки 488 км и 497 км соответственно. Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 секунды, максимальная скорость — 180 км/ч.
Машины оснащены экранами 10,1 дюймов и дополнительным сенсорным экраном 11,6 дюймов, панелью для зарядки смартфона, системами Apple CarPlay и Android Auto. Дополнительно компания предлагает установить аудиосистему Sonos.
Q4 E-Tron будет стоить от €41 900 (около 3,85 млн рублей), а Q4 Sportback E-Tron — от €43 900 (4 млн рублей). Машины поступят в продажу летом в Германии, до конца 2021 года продажи начнутся в других европейских странах и США. Цены для США компания пока не раскрыла.
The Verge отмечает, что новые модели — шанс для Audi стать по-настоящему крупным производителем электромобилей. У компании уже есть серийный электромобиль E-Tron по цене от $65 900, который она представила в 2018 году. В 2020-м производитель поставил около 50 тысяч машин E-Tron и Sportback E-Tron.
В феврале Audi показала серийный электромобиль E-Tron GT на платформе Porsche Taycan.
9 секунд
электрокар
300 километров
ауди
вроде 14 число уже
у меня в часах батарея мощнее
максимальную скорость вы еще не процитировали. там тожа пестня
плохо если так. куда катимся))
Армейский
Скорей бы прикатиться туда, где больных людей, которым 180 мало, изолировали бы навечно в психбольницах.
Едет мало, зато внешне прям очень нравится
Мда, это половине членов моей семьи и до работы без подзарядки не доехать. Ну не...
Сегодня поймал себя на мысли, что привык к бесшумным электромобилям. Потому что меня выбесил гремучий рыдван.
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