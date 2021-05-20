Американский стартап TuSimple протестировал беспилотную фуру — она проехала на 10 часов быстрее грузовика с водителем Статьи редакции
Машина справилась с работой за 14 часов, вместо обычных 24.
- Самоуправляемая фура TuSimple преодолела 1530 км от Новалиса до Оклахома-Сити за 14 часов. У водителя такая работа обычно занимает 24 часа, сообщает CNBC.
- Это пилотный проект компании, в котором участвовали производители и оптовые продавцы. Фура перевозила арбузы. Для безопасности в грузовике был человек, который в экстренном случае мог взять управление. Также он отвечал за погрузку и доставку продукции.
- К 2024 году TuSimple хочет начать продажи грузовиков и представить на рынке машины, которые уже не будут нуждаться в водителе для безопасности. Пока это невозможно, в том числе и из-за разных законов в штатах.
- Стартап основан в 2015 года и пока не приносит прибыли, но его рыночная капитализация превышает $7 млрд. В компании работают 800 человек. За первый квартал 2021 года компания потратила на исследования и разработки $41,4 млн, прибыль составила $944 тысячи.
- Автономные машины для перевозки грузов разрабатывают Aurora, подразделение Tesla Heavy Trucking, Embark при поддержке Amazon, Waymo от Alphabet и другие компании в США.
Думаю отчасти это связано с тем что в США работа дальнобоев строго регулируется и даже если бы они хотели бы, например, ехать нон-стоп 15 часов, так попросту нельзя
https://www.fmcsa.dot.gov/regulations/hours-service/summary-hours-service-regulations
"Для безопасности в грузовике был человек, который в экстренном случае мог взять управление. "
Время от времени смотрю видео американских тракдрайверов, там каждую поездку свои приколы и нюансы происходят. Кто будет решать посреди условного американского захолустья, вот что интересно.
Что можно сказать.. зато мужикам геморрой насиживать не придется
Согласен. Продолжительное сидение - крайне неполезное занятие для нашего организма из-за эволюционных причин.
Верю в то, что настает время следующего, принципиально-нового этапа в развитии человечества. Человек - творческий. Свободное творчество, в отличие от паразитической работы, позволит людям освоить новые миры и решить фундаментальные проблемы, вроде гравитации и радиации.
Конечно для этого необходима серьезная культурная эволюция (веганский путь в помощь).
Людям предстоит повзрослеть и научиться ответственности и мультизадачности, в противовес автоматической повторяющийся работе, где все решает начальник и консервативная технология.
она проехала на 10 часов быстрее грузовика с водителем
Мне кажется тут не хватает одного слова...А то как-то звучит странно.
Перевозки это такой постоянный гемор, там без человека все равно сложно будет обойтись, даже если он не будет за рулём...тупо будет кататься спать видимо )
Truck driver - это то ли первая, то ли вторая по распространенности профессия в сша. Интересные времена грядут
"Автономные машины для перевозки грузов разрабатывают Aurora, подразделение Tesla Heavy Trucking, Embark при поддержке Amazon, Waymo от Alphabet и другие компании в США."
А других странах?
А в других странах робот Фёдор.
Кому она станет товары доставлять, если скоро все безработные?
надо развиваться творчески и разносторонне. Точнее надо этому учить_ся.
Ржавая система образования учила покорности и узкой направленности, соревновательности. Необходимы фундаментальные перемены. Научно-культурные развлечения, шэринг знаний с людьми вне крупных городов. Увеличение вычислительной мощи человечества.
Это нейросеть пишет? Все безработные, кому возить?
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