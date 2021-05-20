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Транспорт
Маша Цепелева

Американский стартап TuSimple протестировал беспилотную фуру — она проехала на 10 часов быстрее грузовика с водителем Статьи редакции

Машина справилась с работой за 14 часов, вместо обычных 24.

  • Самоуправляемая фура TuSimple преодолела 1530 км от Новалиса до Оклахома-Сити за 14 часов. У водителя такая работа обычно занимает 24 часа, сообщает CNBC.
  • Это пилотный проект компании, в котором участвовали производители и оптовые продавцы. Фура перевозила арбузы. Для безопасности в грузовике был человек, который в экстренном случае мог взять управление. Также он отвечал за погрузку и доставку продукции.
  • К 2024 году TuSimple хочет начать продажи грузовиков и представить на рынке машины, которые уже не будут нуждаться в водителе для безопасности. Пока это невозможно, в том числе и из-за разных законов в штатах.
  • Стартап основан в 2015 года и пока не приносит прибыли, но его рыночная капитализация превышает $7 млрд. В компании работают 800 человек. За первый квартал 2021 года компания потратила на исследования и разработки $41,4 млн, прибыль составила $944 тысячи.
  • Автономные машины для перевозки грузов разрабатывают Aurora, подразделение Tesla Heavy Trucking, Embark при поддержке Amazon, Waymo от Alphabet и другие компании в США.
Фура TuSimple TuSimple

#новость #грузоперевозки

1783 просмотров
26 26 комментариев
14
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Kostya Golikov

4

Думаю отчасти это связано с тем что в США работа дальнобоев строго регулируется и даже если бы они хотели бы, например, ехать нон-стоп 15 часов, так попросту нельзя

https://www.fmcsa.dot.gov/regulations/hours-service/summary-hours-service-regulations

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Yuri Istomin

Kostya
1

"Для безопасности в грузовике был человек, который в экстренном случае мог взять управление. "

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Dr. Horrible

1

Время от времени смотрю видео американских тракдрайверов, там каждую поездку свои приколы и нюансы происходят. Кто будет решать посреди условного американского захолустья, вот что интересно.

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Alexander Mitryashkin

Dr.
9
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Eugene Danilov

Dr.
0

не все маршруты проходят через условное американское захолустье

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Иван Конышев

2

Что можно сказать.. зато мужикам геморрой насиживать не придется

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Max Sokol

Иван
1

Хронический панкреатит, гастрит, ГЭРБ, НЖБП, ожирение и артриты - это профессиональные болезни дальнобойщиков. До геморроя не доходят, умирают раньше. 

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Eugene Danilov

Иван
0

правильно, пусть лучше на диване насиживают

Ответить

Eugene

Иван
0

Согласен. Продолжительное сидение - крайне неполезное занятие для нашего организма из-за эволюционных причин. 

Верю в то, что настает время следующего, принципиально-нового этапа в развитии человечества. Человек - творческий. Свободное творчество, в отличие от паразитической работы, позволит людям освоить новые миры и решить фундаментальные проблемы, вроде гравитации и радиации.

Конечно для этого необходима серьезная культурная эволюция (веганский путь в помощь).

Людям предстоит повзрослеть и научиться ответственности и мультизадачности, в противовес автоматической повторяющийся работе, где все решает начальник и консервативная технология.

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Хозяин

Eugene
0

Неплохой манифест. Надо что-нибудь ещё про классовую борьбу добавить и можно запускать в умы.

Ответить

Vasiliy coconut

2

Дальнобойщики осуждают

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Дарья Смолякова

1
Ответить

Giorgiy Kiladze

1

Ну наконец-то!

Ответить

Сергей Милосердов

1

она проехала на 10 часов быстрее грузовика с водителем

Мне кажется тут не хватает одного слова...А то как-то звучит странно.

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Syzygy

Сергей
0

Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа (с).

Ответить

Kirill Kulagin

0

Перевозки это такой постоянный гемор, там без человека все равно сложно будет обойтись, даже если он не будет за рулём...тупо будет кататься спать видимо )

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Достаточный Петя

0

В 2023-м году: скандал-сенсация. В той фуре ,оказывается, было двое водителей, которые работали по-сменно.

Ответить

Дмитрий Кузнецов

0

А ещё ехала по прямой и не стояла в пробках и на светофорах. 

Ответить

Eugene Danilov

0

Truck driver - это то ли первая, то ли вторая по распространенности профессия в сша. Интересные времена грядут

Ответить

Eugene

0

"Автономные машины для перевозки грузов разрабатывают Aurora, подразделение Tesla Heavy Trucking, Embark при поддержке Amazon, Waymo от Alphabet и другие компании в США."

А других странах? 

Ответить

Andy Lenty

Eugene
0

А в других странах робот Фёдор.

Ответить

Eugene

Andy
0

Может в ЕС или в Китае. Фольцваген вроде хиппи-фургон хочет к 2025 году запустить. 

Ответить

Григорий Козак

0

Кому она станет товары доставлять, если скоро все безработные?

Ответить

Eugene

Григорий
0

надо развиваться творчески и разносторонне. Точнее надо этому учить_ся.
Ржавая система образования учила покорности и узкой направленности, соревновательности. Необходимы фундаментальные перемены. Научно-культурные развлечения, шэринг знаний с людьми вне крупных городов. Увеличение вычислительной мощи человечества. 

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Григорий Козак

Eugene
0

Это нейросеть пишет? Все безработные, кому возить?

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NaukLug

Григорий
0

😁😁😁😁

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