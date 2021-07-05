Производитель электромобилей Rimac станет новым владельцем Bugatti Статьи редакции
Они объединятся в компанию Bugatti Rimac — но оба бренда продолжат существовать по отдельности.
Bugatti перейдёт Rimac от Volkswagen — новую компанию Bugatti Rimac возглавит основатель Rimac Мате Римак.
Контрольная доля в 55% будет принадлежать новообразованной компании Rimac Group. Владельцем 38% станет Мате Римак, 24% будут принадлежать Porsche, 12% — Hyundai, и ещё 27% — другим инвесторам.
Как пишет FT, принадлежащий Volkswagen бренд Porsche будет контролировать 58,2% компании через принадлежащие ему акции в Rimac, но у него не будет права голоса. В Porsche пояснили, что в сделке не участвовали деньги, другие условия в компании не раскрывают.
По словам Римака, в течение «следующего десятилетия» у Bugatti появится электрическая модель, при этом компания продолжит производить гибридные версии. Несмотря на объединение, бренды будут существовать отдельно друг от друга.
Мате Римак основал Rimac в 2009 году. Первая модель компании Concept One в 2013 году стала самым быстрым в мире электромобилем. В 2021 году году Rimac представил автомобиль Nevera — он может стать самым быстрым спортивным электромобилем в мире.
принадлежащий Volkswagen бренд Porsche будет контролировать 58,2% компании через принадлежащие ему акции в Rimac. Я уже запутался , есть что-то что не принадлежит Фольксвагену напрямую или через сторонние конторы ?
Да не далеко он ушёл, не удивлюсь лет через 5, что их обратно полностью купит VW или Porshe, что одно и тоже.
Скорее китайцы купят )
Они объединятся в компанию Bugatti Rimac — но оба бренда продолжат существовать по отдельности. Блин.крутяк
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