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Транспорт
Евгения Евсеева

Производитель электромобилей Rimac станет новым владельцем Bugatti Статьи редакции

Они объединятся в компанию Bugatti Rimac — но оба бренда продолжат существовать по отдельности.

11 11 комментариев
628 просмотров

Bugatti перейдёт Rimac от Volkswagen — новую компанию Bugatti Rimac возглавит основатель Rimac Мате Римак.

Контрольная доля в 55% будет принадлежать новообразованной компании Rimac Group. Владельцем 38% станет Мате Римак, 24% будут принадлежать Porsche, 12% — Hyundai, и ещё 27% — другим инвесторам.

Как пишет FT, принадлежащий Volkswagen бренд Porsche будет контролировать 58,2% компании через принадлежащие ему акции в Rimac, но у него не будет права голоса. В Porsche пояснили, что в сделке не участвовали деньги, другие условия в компании не раскрывают.

По словам Римака, в течение «следующего десятилетия» у Bugatti появится электрическая модель, при этом компания продолжит производить гибридные версии. Несмотря на объединение, бренды будут существовать отдельно друг от друга.

Мате Римак основал Rimac в 2009 году. Первая модель компании Concept One в 2013 году стала самым быстрым в мире электромобилем. В 2021 году году Rimac представил автомобиль Nevera — он может стать самым быстрым спортивным электромобилем в мире.

Rimac Concept One

#новость #rimac #bugatti #volkswagen

11 11 комментариев
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БАБКА В ЗАСАДЕ

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Как тебе такое, илон маск?!

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sugar free

1

принадлежащий Volkswagen бренд Porsche будет контролировать 58,2% компании через принадлежащие ему акции в Rimac. Я уже запутался , есть что-то что не принадлежит Фольксвагену напрямую или через сторонние конторы ?

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Raimond Vladimirov

sugar
0

Фольксваген

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3216q114

Raimond
0

Фольксваген тоже принадлежит порше, а порше фольксвагену

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3216q114

sugar
0

Да куча всего, но вообще практически все объединились, в альнсы. Их не так много.
 

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3216q114

0

Да не далеко он ушёл, не удивлюсь лет через 5, что их обратно полностью купит VW или Porshe, что одно и тоже.

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БАБКА В ЗАСАДЕ

3216q114
1

Скорее китайцы купят )

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Denis Sibukaev

БАБКА
1

У индусов в этом плане больше опыта будет)

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3216q114

БАБКА
1

ХМ. А был хоть один производитель (бренд) который vw или porshe продали кому-то даже не китайцам ?  

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Ксения Долина

0

Они объединятся в компанию Bugatti Rimac — но оба бренда продолжат существовать по отдельности. Блин.крутяк

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Комментарий удален

proger

–1

Походу Бугатти будет пропадать (исчезать), как ценность, так и популярность.

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