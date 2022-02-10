Транспорт
Маша Цепелева

Мишустин подписал постановление о налоговых льготах владельцам зарядных станций для электромобилей Статьи редакции

Они смогут не платить налог на имущество и рассчитывать на налоговый кредит.

  • Премьер-министр подписал постановление, которым отнёс зарядные станции для электромобилей к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности. Их владельцы имеют право на налоговые льготы.
  • Зарядные станции должны быть мощностью от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут, тогда владельцы могут рассчитывать на инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации и освобождение от налога на имущество.
  • В августе 2021 года правительство утвердило концепцию развития электротранспорта в России. По ней, к 2030 году в стране должна появиться сеть из 29 тысяч быстрых зарядных станций.
  • Правительство обещало выделить на реализацию концепции 591,2 млрд рублей в течение восьми лет.
  • В ноябре 2021 года Минэнерго утвердило правила для субсидий на зарядные станции — в них добавили медленную зарядку и четыре выхода для электромобилей.
  • По данным Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры на январь 2022 года, в России установлено около 1500 зарядок для электрокаров.
Транспорт
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«В Хабаровске для машин спускают удлинители с балконов»: почему на востоке России больше электромобилей, чем по стране Статьи редакции

Более 20% всех электромобилей, импортированных в Россию с января по май 2021 года, купили в Хабаровске: там Tesla можно увидеть даже в соседнем дворе, рассказывает Bloomberg.

Электромобиль Nissan Leaf Дмитрий Унагаев

#новость #электромобили

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Sergei Timofeyev

Вы ТУ на свыше 150 кВт получите. Там одно ТУ будет стоить половину подключения )) Тут ТУ на 30 кВт - то ещё веселье получить. ))

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Дарья Смолякова

Вы правы. Я делала 55 кВт в 2021, ТУ стоило 180 т.р., станция под 150, по времени 7 месяцев, без посредников. Мне просто повезло, что рядом ТП. Единственное, все на сайте Россетей оплатить картой можно, это к тому, что стало немного проще, чем лет пять назад. Но все равно, это очень дорого, инфраструктуры нет совсем. 150 кВт это уже для компаний, граждане такие зарядки не потянут и не понятно, ведь можно разрешить много небольших задок, там до 30-40 кВт, этого бы хватало наверное для большинства EV.

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Den Red

Было б не плохо если б миншустин подписал указ освобождающий всех без исключения от налогов на 10 лет

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Pavel Voronkov

Популизм, такой вот популизм! 🙈

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Sergei Timofeyev

И на 3 года на Мальдивы

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Александр Соколов

Шырли мырли?

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Sergei Timofeyev

Ото ж! :)

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Для закладок

На кабавердю

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Sergei Timofeyev

Местные коты уже заждались Наташу, но она не поехала... Никаких няш-мяш

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Артем Баранов

А вообще новость гуд

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G8Law

Россия взяла вектор в сторону непротивления прогрессу )

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Sergei Timofeyev

Это приносит больший профит из карманов граждан, внезапно.

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Артем Баранов

Поверю в благие намерения государства по электротранспорту, когда откроется завод Тесла в России )

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Сменить никнейм можно

Причем тут тесла, электрички и у мерседес есть, у них есть завод, электрички конечно там не производят

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Denis Bystruev

Открыть завод в России стоит дороже, чем в Китае, поэтому всё будет зависеть от ввозных пошлин на готовые автомобили.

Если они будут нулевые, завода Tesla у нас не будет — другие страны доплачивают производителям за открытие заводов (в виде налоговых льгот), у нас ФНС такого не любит.

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Александр Соколов

А на этих станциях можно майнить?))

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Gen Tech

Отменили бы акцизы на электромобили, было бы здорово))

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Gen Tech

Точно

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R-Globus

Льготы на оборудование и кВт по цене литра 98-го

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Дарья Смолякова

к 2030 году в стране должна появиться сеть из 29 тысяч быстрых зарядных станций.
 Это ничтожно мало. Нужно разрешать физлицам, УК, всяким бизнес центрам получать ТУ на зарядные станции и снизить порог входа до 35 кВт, как мне кажется. Пусть парковки, паркинги, стоянки оборудуют ЗУ, тем более, ты не запретишь физику в гараже поставить ЗУ, и сейчас люди сами "колхозят" зарядки из квартир и гаражей.

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