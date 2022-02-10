Мишустин подписал постановление о налоговых льготах владельцам зарядных станций для электромобилей Статьи редакции
Они смогут не платить налог на имущество и рассчитывать на налоговый кредит.
- Премьер-министр подписал постановление, которым отнёс зарядные станции для электромобилей к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности. Их владельцы имеют право на налоговые льготы.
- Зарядные станции должны быть мощностью от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут, тогда владельцы могут рассчитывать на инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации и освобождение от налога на имущество.
- В августе 2021 года правительство утвердило концепцию развития электротранспорта в России. По ней, к 2030 году в стране должна появиться сеть из 29 тысяч быстрых зарядных станций.
- Правительство обещало выделить на реализацию концепции 591,2 млрд рублей в течение восьми лет.
- В ноябре 2021 года Минэнерго утвердило правила для субсидий на зарядные станции — в них добавили медленную зарядку и четыре выхода для электромобилей.
- По данным Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры на январь 2022 года, в России установлено около 1500 зарядок для электрокаров.
Вы ТУ на свыше 150 кВт получите. Там одно ТУ будет стоить половину подключения )) Тут ТУ на 30 кВт - то ещё веселье получить. ))
Вы правы. Я делала 55 кВт в 2021, ТУ стоило 180 т.р., станция под 150, по времени 7 месяцев, без посредников. Мне просто повезло, что рядом ТП. Единственное, все на сайте Россетей оплатить картой можно, это к тому, что стало немного проще, чем лет пять назад. Но все равно, это очень дорого, инфраструктуры нет совсем. 150 кВт это уже для компаний, граждане такие зарядки не потянут и не понятно, ведь можно разрешить много небольших задок, там до 30-40 кВт, этого бы хватало наверное для большинства EV.
Было б не плохо если б миншустин подписал указ освобождающий всех без исключения от налогов на 10 лет
Популизм, такой вот популизм! 🙈
И на 3 года на Мальдивы
Шырли мырли?
Ото ж! :)
На кабавердю
Местные коты уже заждались Наташу, но она не поехала... Никаких няш-мяш
А вообще новость гуд
Россия взяла вектор в сторону непротивления прогрессу )
Это приносит больший профит из карманов граждан, внезапно.
Поверю в благие намерения государства по электротранспорту, когда откроется завод Тесла в России )
Причем тут тесла, электрички и у мерседес есть, у них есть завод, электрички конечно там не производят
Открыть завод в России стоит дороже, чем в Китае, поэтому всё будет зависеть от ввозных пошлин на готовые автомобили.
Если они будут нулевые, завода Tesla у нас не будет — другие страны доплачивают производителям за открытие заводов (в виде налоговых льгот), у нас ФНС такого не любит.
А на этих станциях можно майнить?))
Отменили бы акцизы на электромобили, было бы здорово))
Точно
Льготы на оборудование и кВт по цене литра 98-го
к 2030 году в стране должна появиться сеть из 29 тысяч быстрых зарядных станций.
Это ничтожно мало. Нужно разрешать физлицам, УК, всяким бизнес центрам получать ТУ на зарядные станции и снизить порог входа до 35 кВт, как мне кажется. Пусть парковки, паркинги, стоянки оборудуют ЗУ, тем более, ты не запретишь физику в гараже поставить ЗУ, и сейчас люди сами "колхозят" зарядки из квартир и гаражей.
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Они смогут не платить налог на имущество и рассчитывать на налоговый кредит.