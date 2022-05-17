Транспорт
Маша Цепелева

Tesla начала принимать предзаказы на электрогрузовики Semi, представленные в 2017 году Статьи редакции

За предзаказ надо заплатить $5 тысяч сразу, ещё $15 тысяч — в течение 10 дней.

  • После внесения первых $5 тысяч за заказ деньги можно будет вернуть, после второго платежа — нет, пишет The Verge.
  • Грузовик будет оснащен четырьмя независимыми двигателями, сможет разогнаться до 100 км/ч за 20 секунд, запас хода на аккумуляторе составит от 480 до 800 км. Цена — от $150 тысяч (9,8 млн рублей по курсу на 17 мая).
  • Начало производства электрогрузовиков запланировано на 2023 год.
  • Впервые Tesla представила грузовики Semi в 2017 году, а в 2019 году они должны были появиться на рынке, но сроки сдвигались несколько раз. Среди заказчиков — PepsiCo, DHL, Walmart и другие компании.
  • В январе 2021 года Илон Маск заявил, что массовое производство Semi приостановлено, пока компания не сможет наладить выпуск собственных аккумуляторов. Через полгода глава грузового подразделения Tesla Джером Гильен ушёл из компании.
Tesla Semi

#новость #tesla

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18 комментариев
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Big Boss

Ну хоть на картинках и видео посмотрим. Как оно там в развитом мире живётся..

У нас разрешили продавать авто без антиблокировочной системы и подушек. Ну а что, с нами бог. Безопасность не для нас

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Alex Gurulli

А откуда у вас вообще авто появится?
АвтоВаз стоит колом.

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Михаил

Они все сдохнут, а мы в рай …

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Пришелец

Подушки убрали, чтобы особо набожные поближе к раю стали.

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Евгений Шерстюк

На Твиттер не хватает.

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Вася Пражкин

А я бесплатно сижу.

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Please be patient ihave autism

То чувство когда сделал предзаказ кибертрака, который ещё не вышел...

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Aleksandr

Видимо деньги заканчиваются у Маска

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Владимир Александрович

480 километров... Получается, что это грузовики на средние дистанции. Наверное больше подойдут для Европы.

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Антон Kим

200-300 миль Для локальной работы вполне хватит. В Калифорнии это СФ Бэй Эрия и округ Лос Анджелеса плюс Сан Диего.

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Alexey Shabolkin

А в США очень жёстко контролируется время отдыха водителей. Ну ты не можешь как в России, например, взять и проехать 1000км без отдыха (несколько часов). Сеть зарядок supercharger разветвленная, так что вполне себе ок.

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Зарубежный кран

Про кибер трак забыли или забили))

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Иванка Сегодина
Про кибер трак забыли или забили))

У них были небольшие новости в начале апреля, что производство перенесут на гигафабрику в Техас (по каким-то там причинам), ее переоборудуют под две модели ( Tesla Model Y вместе с новыми батареями и Cybertruck). Обещали заняться производством в 2022 году (до этого был запланирован старт в 2021 году) и первые владельцы получат Cybertruck в 2023г.

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Random Dude

Сомнительная штука на самом деле.
Аккумуляторы дохуя весят, в итоге полезной нагрузки меньше чем в обычных тягачах.

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Daniel Wojewski

Электро - мотор,маленькая трансмиссия , акуммулятор. В бензиновых - мотор, трансмиссия и баки бензина. Без фактических замеров ещё хз кто будет легче

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Тайгер Вудс пленник

ГАЗель живи !!!

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Иван Шеметов

Тесла принимала предзаказы на тесла траки , как они, вышли?

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Вася Пражкин

Нет еще, обещают в след. году на фабрике в Техасе выпускать.

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