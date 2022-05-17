Tesla начала принимать предзаказы на электрогрузовики Semi, представленные в 2017 году Статьи редакции
За предзаказ надо заплатить $5 тысяч сразу, ещё $15 тысяч — в течение 10 дней.
- После внесения первых $5 тысяч за заказ деньги можно будет вернуть, после второго платежа — нет, пишет The Verge.
- Грузовик будет оснащен четырьмя независимыми двигателями, сможет разогнаться до 100 км/ч за 20 секунд, запас хода на аккумуляторе составит от 480 до 800 км. Цена — от $150 тысяч (9,8 млн рублей по курсу на 17 мая).
- Начало производства электрогрузовиков запланировано на 2023 год.
- Впервые Tesla представила грузовики Semi в 2017 году, а в 2019 году они должны были появиться на рынке, но сроки сдвигались несколько раз. Среди заказчиков — PepsiCo, DHL, Walmart и другие компании.
- В январе 2021 года Илон Маск заявил, что массовое производство Semi приостановлено, пока компания не сможет наладить выпуск собственных аккумуляторов. Через полгода глава грузового подразделения Tesla Джером Гильен ушёл из компании.
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Ну хоть на картинках и видео посмотрим. Как оно там в развитом мире живётся..
У нас разрешили продавать авто без антиблокировочной системы и подушек. Ну а что, с нами бог. Безопасность не для нас
А откуда у вас вообще авто появится?
АвтоВаз стоит колом.
Они все сдохнут, а мы в рай …
Подушки убрали, чтобы особо набожные поближе к раю стали.
На Твиттер не хватает.
А я бесплатно сижу.
То чувство когда сделал предзаказ кибертрака, который ещё не вышел...
Видимо деньги заканчиваются у Маска
480 километров... Получается, что это грузовики на средние дистанции. Наверное больше подойдут для Европы.
200-300 миль Для локальной работы вполне хватит. В Калифорнии это СФ Бэй Эрия и округ Лос Анджелеса плюс Сан Диего.
А в США очень жёстко контролируется время отдыха водителей. Ну ты не можешь как в России, например, взять и проехать 1000км без отдыха (несколько часов). Сеть зарядок supercharger разветвленная, так что вполне себе ок.
Про кибер трак забыли или забили))
У них были небольшие новости в начале апреля, что производство перенесут на гигафабрику в Техас (по каким-то там причинам), ее переоборудуют под две модели ( Tesla Model Y вместе с новыми батареями и Cybertruck). Обещали заняться производством в 2022 году (до этого был запланирован старт в 2021 году) и первые владельцы получат Cybertruck в 2023г.
Сомнительная штука на самом деле.
Аккумуляторы дохуя весят, в итоге полезной нагрузки меньше чем в обычных тягачах.
Электро - мотор,маленькая трансмиссия , акуммулятор. В бензиновых - мотор, трансмиссия и баки бензина. Без фактических замеров ещё хз кто будет легче
ГАЗель живи !!!
Тесла принимала предзаказы на тесла траки , как они, вышли?
Нет еще, обещают в след. году на фабрике в Техасе выпускать.