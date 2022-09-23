Транспорт
Гибкий ящик

Toyota закроет завод в Санкт-Петербурге и прекратит производство в России — «Ъ» Статьи редакции

Также оптимизируют московский офис, а сотрудникам предложат выплаты от 12 окладов, говорят источники.

  • Об этом «Коммерсанту» рассказали источники, знакомые с ситуацией, в том числе из авторитейла. С начала марта 2022 года завод Toyota в Шушарах (Санкт-Петербург) простаивает из-за проблем с логистикой. Компания не смогла наладить стабильные поставки запчастей и решила закрыть завод.

  • Завод законсервируют, говорят источники. По словам одного из них, близкого к властям Санкт-Петербурга, те вместе с компанией обсудят его продажу. Но о продолжении выпуска автомобилей Toyota речи не идёт.

  • Также компания оптимизирует работу московского офиса. По словам источников, Toyota хочет «нормально расстаться» с сотрудниками как завода, так и офиса. Им предложат повышенные выплаты — по данным «Ъ», они будут начинаться от 12 окладов.
  • При этом из России компания не уходит. Для владельцев автомобилей Toyota и Lexus ничего не изменится, говорят собеседники «Ъ»: производитель продолжит их обслуживать. Кроме того, решение не затрагивает работу дилерской сети.
  • Toyota запустила производство в России в 2007 году. На заводе в Санкт-Петербурге выпускали в том числе популярные модели Camry и RAV4. Мощность производства рассчитана на 100 тысяч автомобилей в год, но максимально он выпускал 80,8 тысяч машин в год. В 2021-м Toyota продала в России 117,3 тысячи автомобилей. Также машины поставляли в Казахстан, Беларусь и Армению.
Завод Toyota в Шушарах

#новость #toyota

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37 комментариев
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 Идрис Идрис

Спасибо сами знаете кому за это. Автомобилестроение в России в ноль...

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Цифровые комплексы

Добрый день! На данный момент, автомобилестроение в РФ было признано несостоявшимся, и от этой концепции отказались. Всем участникам ликвидации отрасли будут выплачены премии и выражена официальная благодарность. Спасибо.

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Vlad

а путевки на бобмас с видом на хаймарс выдадут?

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Soulis

Стало мало патриотов в последнее время, так что отработаю стандарты за них: "Ну и хорошо, наконец собственное автомобилестроение разовьём" или "Да они скоро вернутся"

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Vlad

они сейчас бегут из рашки, им некогда писать. Как обустроятся в казахстанах - увидим их тут. Будут, закусив баурсак, дальше доказывать что "америка тоже так делала"

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Vlad

А что случилось?

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Qwerty54321

Урбанисты победили! Велосипедизация, зелёная повесточка и всё такое

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Проходивший мимо

хлопки с задымлением

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Идрис Идрис

Повестка придёт, узнаешь что случилось

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Vlad

Не все так однозначно! Давайте разбираться

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Умный вентилятор

В Шушарах это вообще единственная нормальная работа была, наверное. А теперь 90тые

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Антон piter

Вот вас сейчас послушают иногородцы и подумают, что Шушары - это что-то вроде Пикалёво, а не район Питера со станцией метро. :) В Пушкине, который еще дальше от Шушар, вообще никогда никакой нормальной работы не было, что не мешает ему быть одним из самых дорогих районов.

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Tannim

Ну вот новые "высвобожденные" сотрудники которых можно мобилизовать.

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Электронный татарин
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Кто-то такой

Почему так смешно и грустно одновременно...

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Электронный татарин

Ща Минобороны сделает коллаборацию с доставщиками и вместе с едой будут сразу привозить повестку

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Tannim

Впрочем, ничего не мешало их мобилизовать до закрытия производства.

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Андрей Киселев

клятые японцы, 12 окладов, русский человек к такому не привык, 1 оклад с пинком под зад, вот это по нашему!

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Alexander Egorin

1 оклад и повестку...

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Идрис Идрис

Точнее, один приклад и повестку

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роман долгополов

Японцы у себя дома пинком под зад как раз и уволняют без окладов.Тут просто преклонение перед гайдзинами)

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Memento Vivere

Снимаю шляпу за 12 окладов. Хоть где-то признак человечности в такие времена

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sergey folps

Ниче, сейчас завод купят а дальше Едет и точка

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Невкусно и грустно

Белые Лады есть? А нам больше и не нужно!

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Идрис Идрис

Обещали 300 тысяч произвести. Как раз столько же, сколько и мобилизуют

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Денис Демидов

Говорят, миллион надо уже произвести

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ROBERT DE NIRO

Все равно гавно Тойоты там собирали ))) ахахаха

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ROBERT DE NIRO

Сарказм ребята )

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Yy Kk

Был на этом заводе. Удивило, что перед заводом огромная территория с проездом для машин и со множеством перекрестков для пешеходов и по этой абсолютно пустой площади ехала единственная машина, которая останавливалась перед каждым перекрестком, подавала звуковой сигнал и только после этого трогалась до следующего, где повторяла это действие. Вот до чего японцы дотошные.

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Павел Харламов

Не самая грустная новость .

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Макс Аксенов

А что случилось?

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Yy Kk

Шутка, повторенная сто раз, становится в сто раз смешнее(нет).

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ROBERT DE NIRO

🤣

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Vlad

Надо разбираться.

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Слегка Придурковатый

"При этом из России компания не уходит"

Странные эти японцы, конечно. Ещё на что-то надеются.

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Qwerty54321

Ну правильно, зачем покупать машину если уже выходят приказы, что её могут изъять на нужды фронта

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ILYA

До свидания, всего доброго.

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