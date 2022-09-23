Toyota закроет завод в Санкт-Петербурге и прекратит производство в России — «Ъ» Статьи редакции
Также оптимизируют московский офис, а сотрудникам предложат выплаты от 12 окладов, говорят источники.
- Об этом «Коммерсанту» рассказали источники, знакомые с ситуацией, в том числе из авторитейла. С начала марта 2022 года завод Toyota в Шушарах (Санкт-Петербург) простаивает из-за проблем с логистикой. Компания не смогла наладить стабильные поставки запчастей и решила закрыть завод.
Завод законсервируют, говорят источники. По словам одного из них, близкого к властям Санкт-Петербурга, те вместе с компанией обсудят его продажу. Но о продолжении выпуска автомобилей Toyota речи не идёт.
- Также компания оптимизирует работу московского офиса. По словам источников, Toyota хочет «нормально расстаться» с сотрудниками как завода, так и офиса. Им предложат повышенные выплаты — по данным «Ъ», они будут начинаться от 12 окладов.
- При этом из России компания не уходит. Для владельцев автомобилей Toyota и Lexus ничего не изменится, говорят собеседники «Ъ»: производитель продолжит их обслуживать. Кроме того, решение не затрагивает работу дилерской сети.
- Toyota запустила производство в России в 2007 году. На заводе в Санкт-Петербурге выпускали в том числе популярные модели Camry и RAV4. Мощность производства рассчитана на 100 тысяч автомобилей в год, но максимально он выпускал 80,8 тысяч машин в год. В 2021-м Toyota продала в России 117,3 тысячи автомобилей. Также машины поставляли в Казахстан, Беларусь и Армению.
1829 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Спасибо сами знаете кому за это. Автомобилестроение в России в ноль...
Добрый день! На данный момент, автомобилестроение в РФ было признано несостоявшимся, и от этой концепции отказались. Всем участникам ликвидации отрасли будут выплачены премии и выражена официальная благодарность. Спасибо.
а путевки на бобмас с видом на хаймарс выдадут?
Стало мало патриотов в последнее время, так что отработаю стандарты за них: "Ну и хорошо, наконец собственное автомобилестроение разовьём" или "Да они скоро вернутся"
они сейчас бегут из рашки, им некогда писать. Как обустроятся в казахстанах - увидим их тут. Будут, закусив баурсак, дальше доказывать что "америка тоже так делала"
А что случилось?
Урбанисты победили! Велосипедизация, зелёная повесточка и всё такое
хлопки с задымлением
Повестка придёт, узнаешь что случилось
Не все так однозначно! Давайте разбираться
В Шушарах это вообще единственная нормальная работа была, наверное. А теперь 90тые
Вот вас сейчас послушают иногородцы и подумают, что Шушары - это что-то вроде Пикалёво, а не район Питера со станцией метро. :) В Пушкине, который еще дальше от Шушар, вообще никогда никакой нормальной работы не было, что не мешает ему быть одним из самых дорогих районов.
Ну вот новые "высвобожденные" сотрудники которых можно мобилизовать.
Почему так смешно и грустно одновременно...
Ща Минобороны сделает коллаборацию с доставщиками и вместе с едой будут сразу привозить повестку
Впрочем, ничего не мешало их мобилизовать до закрытия производства.
клятые японцы, 12 окладов, русский человек к такому не привык, 1 оклад с пинком под зад, вот это по нашему!
1 оклад и повестку...
Точнее, один приклад и повестку
Японцы у себя дома пинком под зад как раз и уволняют без окладов.Тут просто преклонение перед гайдзинами)
Снимаю шляпу за 12 окладов. Хоть где-то признак человечности в такие времена
Ниче, сейчас завод купят а дальше Едет и точка
Белые Лады есть? А нам больше и не нужно!
Обещали 300 тысяч произвести. Как раз столько же, сколько и мобилизуют
Говорят, миллион надо уже произвести
Все равно гавно Тойоты там собирали ))) ахахаха
Сарказм ребята )
Был на этом заводе. Удивило, что перед заводом огромная территория с проездом для машин и со множеством перекрестков для пешеходов и по этой абсолютно пустой площади ехала единственная машина, которая останавливалась перед каждым перекрестком, подавала звуковой сигнал и только после этого трогалась до следующего, где повторяла это действие. Вот до чего японцы дотошные.
Не самая грустная новость .
А что случилось?
Шутка, повторенная сто раз, становится в сто раз смешнее(нет).
🤣
Надо разбираться.
"При этом из России компания не уходит"
Странные эти японцы, конечно. Ещё на что-то надеются.
Ну правильно, зачем покупать машину если уже выходят приказы, что её могут изъять на нужды фронта
До свидания, всего доброго.