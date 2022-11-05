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Транспорт
Озабоченный химик

Собранный вручную фургон и пожар во время демонстрации клиенту: FT рассказала о проблемах Arrival Дениса Свердлова Статьи редакции

Компания столкнулась с упадком морального духа после массовых увольнений, проблемами на производстве и растущим недовольством инвесторов, говорят источники издания.

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  • Британский производитель электромобилей Arrival в последнее время столкнулся с «чередой неудач», пишет Financial Times со ссылкой на источники, в том числе и внутри компании.
  • Две недели назад компания объявила о массовых увольнениях в некоторых своих подразделениях, чтобы сократить расходы — после этого моральный дух сотрудников «упал ниже дна». Это привело к краже инструментов с одной из площадок компании и утечке коммерческой информации.
  • При этом увольнения происходят «неравномерно»: компания объявила о «значительных» сокращениях в Великобритании, но они не затронули команду из «сотни разработчиков», которых Arrival перевезла из России в Грузию.
  • Несмотря на стремление сократить траты, компания предложила в какой-то момент расширить офис на Маврикии, где у одного из руководителей есть родные, а также разрешить сотрудникам вылетать на остров и работать с него в течение нескольких недель в году.

Собранные вручную электрофургоны

  • В сентябре Arrival выпустил свой первый электрофургон — его собрали с использованием собственных технологий на автоматизированной микрофабрике в Великобритании. Но источники говорят, что в действительности фургон в основном собирали вручную.
  • После того, как Financial Times обратилась к основателю стартапа Денису Свердлова за комментариями, тот разослал сотрудникам письмо, в котором отметил, что подобные утечки информации «сводят на нет всё, чего мы достигли». «Это предательство, и я не понимаю, как тот, кто это сделал, может с этим жить», — заявил он.
  • При этом на вопрос, действительно ли электрофургоны собирались вручную, Arrival ответил изданию, что роботов использовали как и планировалось, а вручную выполняли только часть сборки — например, устанавливали проводку.

Новая модель машины для нового рынка

  • Стартап отказался от планов продавать электрофургоны в Европе и отложил разработку электроавтобусов и автомобилей, чтобы сэкономить деньги. Но европейская модель не подходит для американского рынка, на котором компания решила сосредоточиться, а на разработку новой и более крупной модели и прохождение необходимых испытаний «могут уйти годы».
  • Сейчас у Arrival есть прототип для США, но он функционирует не полностью. Также нужно привлечь больше денег для строительства завода в стране и разработки машин.
  • Есть и другие проблемы: например, когда в сентябре Arrival демонстрировала электрофургон своему крупнейшему клиенту — UPS — машина загорелась. В результате никто не пострадал.

Планы по созданию самолёта и недовольство акционеров

  • Согласно презентации для сотрудников, с которой ознакомилась FT, Arrival собирается привлечь деньги для своего проекта, который раньше не раскрывала — создание грузового или пассажирского самолёта. Это «любимый проект» Свердлова: в 2020 году над ним работали 26 человек, а на исследования и разработки потратили 2,3 млн фунтов ($2,6 млн), говорят источники.
  • Кроме того, компании столкнулась с растущим недовольством акционеров. Розничные инвесторы стали без предупреждения приходить на производственную площадку стартапа в Великобритании, а президенту Arrival Авинашу Ругобуру пришлось летать в Сан-Франциско для встречи с BlackRock — основным инвестором автопроизводителя.
  • В марте 2021 года Arrival вышел на биржу: тогда он стоил примерно $13 млрд, сейчас — $417 млн. «Главная проблема компании — она перепутала стремления и планы и попыталась откусить больше, чем могла прожевать», — заявил один из источников издания.

#новость #arrival

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 QAWERTYUI

Самое интересное то, что BlackRock проебался.

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Кто-то такой
UPS — машина загорелась
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Марат Яз

Ждём сериал на нетфликс

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Минувший файл
источники говорят, что в действительности фургон в основном собирали вручную
«Это предательство, и я не понимаю, как тот, кто это сделал, может с этим жить», — заявил он.
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Andrey Vladimirsky
создание грузового или пассажирского самолёта. Это «любимый проект» Свердлова: в 2020 году над ним работали 26 человек, а на исследования и разработки потратили 2,3 млн фунтов

А я думал, что у самолёта примерно столько одно колесо стоит)

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Алекс Д.

Ну тех $6+ млрд которые они получили на IPO- могло и хватить:)
Тем более речь идёт о НИОКР, а не о физическом воплощении :)

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Минувший файл
Arrival собирается привлечь деньги на создание грузового или пассажирского самолёта

Всё таки это талант, еще ни одного рабочего грузовика нет, а он уже собирается стричь купоны на самолёт.

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Disp Rosit

Так и надо, потом не дадут

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Минувший файл

Время есть.
Theranos с 2003 по 2018 продержалась.

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роман долгополов

Какой талант уехал.

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