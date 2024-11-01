Нейросеть Suno AI научилась копировать вокал и «атмосферу» сгенерированных песен и создавать другие в том же стиле

Так можно сгенерировать единообразный музыкальный альбом.Обновление позволяет создавать «персоны» на основе «вокала, энергии и атмосферы» уже опубликованных в сервисе песен. Для этого нужно выбрать понравившийся трек, нажать на иконку с тремя точками и кликнуть на опцию Create, а затем — Make a Persona.«Персоны» могут быть приватными и публичными. У последних будет своя страница — их смогут применить к своим песням другие пользователи.Функция доступна в бета-версии по подпискам Pro и Premier. Подписчики смогут создать до 200 бесплатных песен. Каждая следующая композиция обойдётся в 10 «кредитов», это внутренняя валюта сервиса. Владельцам Pro дают 2500 «кредитов» на месяц, а Premier — 10 тысяч.Suno AI — это нейросеть для создания музыки и текста песен. Она генерирует композиции длительностью до двух минут по указанному жанру, может создать текст по промпту или озвучить уже написанный. Модель поддерживает русский язык.Источник: Suno#новости #sunoai
Нас ждут тысячи новых талантов. AI будет генерить клипы - в бессмысленное оно уже норм, слова писать тоже может, вот и музыка с голосом подоспела.
Как любитель музыки и новичок в создании треков, я был приятно удивлен возможностями этой нейросети. Suno AI позволяет буквально каждому создать свою уникальную мелодию, не требуя при этом глубоких музыкальных знаний.
Что мне особенно понравилось:
Простота использования: Интерфейс интуитивно понятен, даже если вы никогда раньше не имели дела с музыкальными программами.
Скорость генерации: Не нужно ждать долго, чтобы услышать результат. Песня создается за считанные секунды.
Качественный звук: Несмотря на то, что музыка создается искусственным интеллектом, звучание очень приятное и профессиональное.
Возможность кастомизации: Можно выбрать жанр, настроение, темп и даже добавить свои собственные тексты. Это дает огромный простор для творчества.
Бесплатный доступ: Базовые функции доступны всем пользователям, что позволяет оценить возможности нейросети без каких-либо финансовых затрат.
Suno AI – это отличный инструмент для:
Начинающих музыкантов: Помогает быстро создать демо-версии песен и развить свои музыкальные идеи.
Профессиональных музыкантов: Позволяет экспериментировать с новыми звучаниями и жанрами, а также ускорить процесс создания музыки.
Всех, кто любит музыку: Просто для удовольствия, чтобы создать уникальный саундтрек для своего дня или настроения.
Я рекомендую Suno AI всем, кто интересуется музыкой и хочет попробовать себя в роли композитора. Это действительно инновационный продукт, который открывает новые горизонты в музыкальном творчестве.
P.S. Единственное, что хотелось бы улучшить – это разнообразие голосовых моделей. Но, учитывая темпы развития нейросетей, я уверен, что и эта проблема будет решена в ближайшем будущем.