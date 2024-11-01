Нейросеть Suno AI научилась копировать вокал и «атмосферу» сгенерированных песен и создавать другие в том же стиле

Обновление позволяет создавать «персоны» на основе «вокала, энергии и атмосферы» уже опубликованных в сервисе песен. Для этого нужно выбрать понравившийся трек, нажать на иконку с тремя точками и кликнуть на опцию Create, а затем — Make a Persona.



«Персоны» могут быть приватными и публичными. У последних будет своя страница — их смогут применить к своим песням другие пользователи.



Функция доступна в бета-версии по подпискам Pro и Premier. Подписчики смогут создать до 200 бесплатных песен. Каждая следующая композиция обойдётся в 10 «кредитов», это внутренняя валюта сервиса. Владельцам Pro дают 2500 «кредитов» на месяц, а Premier — 10 тысяч.

