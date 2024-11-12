Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
AI
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Владелец TikTok запустил ИИ-инструмент для генерации и редактирования изображений SeedEdit

Доступен в деморежиме бесплатно.

  • В отличие от большинства генеративных моделей, инструмент от ByteDance сохраняет композицию и стиль генерации при запросе на редактирование, а не выдаёт другое изображение. Например, если пользователь создал портрет девушки, можно ввести команду «пусть она посмотрит вправо», и ИИ изменит только нужную часть картинки.
  • Модель может выполнить следующие преобразования: локальная замена (предмета одежды, позы, надписи), удаление объектов, изменение освещения, изменение стиля рисунка. Можно применить несколько изменений одновременно.
Запрос: «Пусть она посмотрит вправо»
Владелец TikTok запустил ИИ-инструмент для генерации и редактирования изображений SeedEdit
Запрос: «Замени надпись на "низкая цена"»
Владелец TikTok запустил ИИ-инструмент для генерации и редактирования изображений SeedEdit
Запрос: «Пустая улица ночью»
Владелец TikTok запустил ИИ-инструмент для генерации и редактирования изображений SeedEdit
Запрос: «Студийный свет с левой стороны»
Владелец TikTok запустил ИИ-инструмент для генерации и редактирования изображений SeedEdit
  • Бесплатная демоверсия SeedEdit доступна на Hugging Face. Но время ожидания из-за большого количества желающих может быть увеличено, пишет Telegram-канал «ИИшная: поговорим о технологиях». У редакторов vc.ru тоже пока не получилось протестировать инструмент.

#новости #tiktok #bytedance

22
2 комментария
кринге

спасибо, очень важная новость для нас

Ответить
prokhorov
Ответить