Владелец TikTok запустил ИИ-инструмент для генерации и редактирования изображений SeedEdit

Доступен в деморежиме бесплатно.В отличие от большинства генеративных моделей, инструмент от ByteDance сохраняет композицию и стиль генерации при запросе на редактирование, а не выдаёт другое изображение. Например, если пользователь создал портрет девушки, можно ввести команду «пусть она посмотрит вправо», и ИИ изменит только нужную часть картинки.Модель может выполнить следующие преобразования: локальная замена (предмета одежды, позы, надписи), удаление объектов, изменение освещения, изменение стиля рисунка. Можно применить несколько изменений одновременно.Бесплатная демоверсия SeedEdit доступна на Hugging Face. Но время ожидания из-за большого количества желающих может быть увеличено, пишет Telegram-канал «ИИшная: поговорим о технологиях». У редакторов vc.ru тоже пока не получилось протестировать инструмент.#новости #tiktok #bytedance
спасибо, очень важная новость для нас