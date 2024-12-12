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Ася Карпова
AI

Google запустила модель Gemini 2.0 Flash с функциями просмотра экрана и распознавания объектов через камеру

ИИ-агента можно голосом попросить помочь в написании кода или научной работы.

Источник: Google
Источник: Google
  • Модель Gemini 2.0 Flash может использовать сторонние приложения, чтобы распознавать предметы через камеру, аудиозаписи и человеческую речь.
Пользователь просит ИИ-помощника описать объекты, которые он показывает. Gemini верно называет карту с номером шесть и «фигурку-болванчика в виде Лионеля Месси». Источник:  Ashutosh Shrivastava
  • Функция Stream Realtime также позволяет Gemini видеть экран компьютера. Пользователь соцсети X включил демонстрацию экрана и попросил Gemini придумать «забавный» несложный проект на Python. Модель предложила ему сделать игру в угадайку, после чего подсказывала, какие действия последовательно нужно выполнять, и отвечала на вопросы.
Источник: Mckay Wrigley
  • Google называет модель «универсальной» — она может генерировать изображения и писать код, создавать аудио и озвучивать текст одним из восьми голосов.
  • Пока экспериментальная версия доступна бесплатно через API Gemini, а также на платформах для разработчиков AI Studio и Vertex AI — но не с европейских и российских IP-адресов. В ближайшие месяцы Flash 2.0 появится в Android Studio, Chrome DevTools, Firebase и Gemini Code Assist.
  • Если спросить модель, на каких языках она может говорить, среди перечисленных будет русский, но полноценно общаться на нём ИИ не сможет.
  • Согласно тестам Google, Gemini 2.0 Flash лучше пишет код и в целом в два раза быстрее, чем модель Gemini 1.5 Pro, которую представили 15 мая 2024 года.

#новости #google

33
11
32 комментария
Mikhail Medvedev

Продолжу пользоваться устаревшим ok google, он почему то работает в России без ВПН, в отличии от Gemeni

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Алихан А.

Сижу под впн практически 24/7 и не вижу никаких проблем хд

6
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Vhabra

Ну и продолжай, всё-равно не долго осталось

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Русик Чебот

Всё равно приходится часто его включать и выключать

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Вадим Д.

Товарищу майору такая модель очень пригодилась бы, жаль что чужеземно-вражеская.
Хорошо что своих пока такого уровня нет.

2
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Делаем маркетплейсы c ChatGPT

Скоро все модельки догонят ChatGPT 4o и на этом остановятся, как впрочем и сам ChatGPT

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Rigos

Этого уже достаточно с головой на ближайшие 2-3 года, а на счёт того, что начнётся стагнация, то я сильно сомневаюсь, слишком конкурентный рынок, разве что в потолок технологий на данный момент упереться можно, но и это решаемо тем, что можно в сторону улучшения интерфейсов и удобства расти.

3
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