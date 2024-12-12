Google запустила модель Gemini 2.0 Flash с функциями просмотра экрана и распознавания объектов через камеру

ИИ-агента можно голосом попросить помочь в написании кода или научной работы.Источник: GoogleМодель Gemini 2.0 Flash может использовать сторонние приложения, чтобы распознавать предметы через камеру, аудиозаписи и человеческую речь.Пользователь просит ИИ-помощника описать объекты, которые он показывает. Gemini верно называет карту с номером шесть и «фигурку-болванчика в виде Лионеля Месси». Источник: Ashutosh Shrivastava Функция Stream Realtime также позволяет Gemini видеть экран компьютера. Пользователь соцсети X включил демонстрацию экрана и попросил Gemini придумать «забавный» несложный проект на Python. Модель предложила ему сделать игру в угадайку, после чего подсказывала, какие действия последовательно нужно выполнять, и отвечала на вопросы.Источник: Mckay WrigleyGoogle называет модель «универсальной» — она может генерировать изображения и писать код, создавать аудио и озвучивать текст одним из восьми голосов.Пока экспериментальная версия доступна бесплатно через API Gemini, а также на платформах для разработчиков AI Studio и Vertex AI — но не с европейских и российских IP-адресов. В ближайшие месяцы Flash 2.0 появится в Android Studio, Chrome DevTools, Firebase и Gemini Code Assist.Если спросить модель, на каких языках она может говорить, среди перечисленных будет русский, но полноценно общаться на нём ИИ не сможет.Согласно тестам Google, Gemini 2.0 Flash лучше пишет код и в целом в два раза быстрее, чем модель Gemini 1.5 Pro, которую представили 15 мая 2024 года.#новости #google
Продолжу пользоваться устаревшим ok google, он почему то работает в России без ВПН, в отличии от Gemeni
Сижу под впн практически 24/7 и не вижу никаких проблем хд
Ну и продолжай, всё-равно не долго осталось
Всё равно приходится часто его включать и выключать
Товарищу майору такая модель очень пригодилась бы, жаль что чужеземно-вражеская.
Хорошо что своих пока такого уровня нет.
Скоро все модельки догонят ChatGPT 4o и на этом остановятся, как впрочем и сам ChatGPT
Этого уже достаточно с головой на ближайшие 2-3 года, а на счёт того, что начнётся стагнация, то я сильно сомневаюсь, слишком конкурентный рынок, разве что в потолок технологий на данный момент упереться можно, но и это решаемо тем, что можно в сторону улучшения интерфейсов и удобства расти.