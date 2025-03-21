Instagram* начал тестировать возможность оставить комментарий, предложенный ИИ

Появится ли функция у всех пользователей, неизвестно.В середине марта 2025 года пользователь Джона Мэнзано заметил, что помощник Meta* AI теперь предлагает комментарии к Reels или другим публикациям в Instagram*. Внимание на это обратило TechCrunch.В строке для комментария появилась иконка карандаша, при нажатии на которую можно вызвать Meta* AI. В примере пользователя помощник предложил три варианта комментария к фотографии. Если они не нравятся, можно сгенерировать заново.Варианты комментариев от ИИ к селфи: «Симпатичная гостиная», «Нравится уютная атмосфера», «Отличное место для фото». Источник: Jonah Manzano В Meta* сообщили изданию, что постоянно тестируют разные функции, связанные с Meta* AI, в своих приложениях. Детали о тестах ИИ-комментариев компания не рассказала.Появится ли эта функция у всех пользователей, пока неясно, указывает TechCrunch. Но она, вероятно, не будет встречена с воодушевлением, отмечает издание: по крайне мере среди тех, кто считает, что их друзья заслуживают «настоящих» комментариев, а не «хлама от ИИ».*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.#новости #instagram