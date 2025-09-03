Популярное
Ася Карпова
AI

Стартап Dafdef разработал ИИ-агента для iOS, который подключается к смартфону через флешку

Компания открыла предзаказ по цене $79.

Флешка AI Key. Здесь и далее источник: Dafdef
Флешка AI Key. Здесь и далее источник: Dafdef
  • Стартап из Сан-Франциско выпустил мобильного ИИ-агента AI Key на USB-C-флешке в виде ключа. ИИ-помощник может автономно работать от лица пользователя в «любых» приложениях — например, писать сообщения, отмечать события в календаре и делать снимки на камеру.
Фрагмент ролика с участием основателя Dafdef Адама Коэна
  • Dafdef пока выпускает AI Key только для iPhone. Есть три цвета: бежевый, фиолетовый и чёрный. Устройство доступно для предзаказа по цене $79 (6366 по курсу ЦБ на 3 августа 2025 года).
  • Стартап основал Адам Коэн Хиллель летом 2025 года. Помимо AI Key он работает над ИИ-браузером Dafdef. Свою первую компанию по разработке мобильных игр Gruchka Games Хиллель запустил в Израиле в 2013 году. С апреля 2024 года по апрель 2025-го он был консультантом в американском стартапе Omi AI, который производит ИИ-кулоны.

#новости

18 комментариев