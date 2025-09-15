Отчёт OpenAI: 73% запросов ChatGPT «не связаны с работой», а число женщин среди пользователей выросло более чем в два раза с 2023 года

В компании проанализировали более 1,5 млн переписок. OpenAI опубликовала «первое подробное публичное» исследование о том, кто и для чего чаще всего использует ChatGPT, пишет The Washington Post. Отчёт основан на анализе чатов 130 тысяч пользователей в период с мая 2024 года по июнь 2025 года. Почти половина взрослых пользователей из выборки — молодые люди от 18 до 25 лет.Пользователи начали чаще использовать ChatGPT для решения задач, не связанных с работой, отмечает издание. В июне 2024 года количество рабочих и личных запросы было примерно одинаковым — в июне 2025-го «нерабочие» переписки составили уже 73% от общего количества запросов.Исследователи из OpenAI разделили запросы пользователей на семь основных категорий — самой популярной из них стали «практические советы». Далее идут написание или редактирование текста и поиск информации.При этом запросы об отношениях и личной жизни исследователи назвали «достаточно небольшой» категорией — эти темы затрагивались лишь в 1,9% чатов. Ещё 0,4% переписок касались ролевых игр и сценариев, включая случаи, когда пользователи обращались к чат-боту как к «ИИ-девушке».По данным отчёта, количество еженедельных пользователей ChatGPT превысило 700 млн человек. С выходом чат-бота в начале 2023 года около 80% активных пользователей имели «типично мужские» имена, но на июнь 2025-го число пользователей с «типично женскими» именами увеличилось до 52%.В OpenAI подчеркнули, что для анализа чатов использовали «автоматизированные» инструменты — исследователи не читали отдельные переписки.#новости #openai #chatgpt