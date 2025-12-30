Популярное
Евгения Евсеева
AI

Российский стартап Veai, разработчик ИИ-агентов для работы с кодом, привлёк 400 млн рублей

Их направят на развитие платформы и расширение продаж.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Деньги в стартап вложили холдинг «Восток Инвестиции» и бизнес-ангелы Николай Антипин и Роман Чернов, пишет Forbes. Какая оценка у Veai — неизвестно.
  • Инвестиции пойдут на развитие платформы промышленного искусственного интеллекта для разработки ПО в корпоративном секторе. Кроме того, их потратят на «совершенствование технологий контроля качества и безопасности генерации кода», а также масштабирование продаж на российском рынке.
  • Для сделки Veai с инвесторами создали отдельное юрлицо — ООО «ИИТЕХ». На декабрь 2025-го доли в нём делятся так: 87,51% — у Михаила Кудинова, сооснователя стартапа, 8,54% — у Антипина, 3,94% — у Чернова, 0,01% — у МКООО «Кенигсберг Инвестментс», юрлица «Восток Инвестиции».
  • Veai Михаил Кудинов запустил вместе с братом Владиславом, который работает техническим директором этой компании.
  • На Veai используются семь ИИ-агентов: для изменения кода, тестирования и ревью, работы с документацией и требованиями, отладки, оптимизации и изучения кода.
  • По собственным данным, Veai используют более 20 крупных российских компаний и свыше 1500 инженеров ежедневно. Среди клиентов — ИТ-компания IBS, инвестиционная БКС, «Московский кредитный банк».

