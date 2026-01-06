Популярное
Артур Томилко
AI

Nvidia представила на CES вычислительную платформу Vera Rubin — она в пять раз мощнее процессоров на архитектуре Blackwell

Продукты и услуги на базе новой технологии планируют запустить во второй половине 2026 года.

Фото Nvidia 
Фото Nvidia 
  • Платформа включает процессор Vera CPU и графический чип Rubin GPU, пишет The Verge. Она также оснащена коммутатором NVLink 6‑го поколения, сетевой картой Connect‑X9 NIC, процессором для обработки данных BlueField4 и контроллером Spectrum‑X 102.4T CPO.
  • Платформа обеспечивает «конфиденциальные вычисления третьего поколения» — высокую безопасность данных при обучении и использовании ИИ-моделей, утверждает Nvidia.
  • По данным компании, графический процессор Rubin предлагает в пять раз больше вычислительных мощностей для обучения ИИ, чем чипы на архитектуре Blackwell.
  • Изначально Vera Rubin планировали представить позже в 2026 году. Релиз ускорили на фоне рекордной выручки дата‑центров Nvidia, обусловленной спросом на чипы для ИИ. Первые продукты и услуги на базе новой платформы Nvidia планирует запустить во второй половине года.

#новости #nvidia

