Основатель криптобиржи Crypto.com Крис Маршалек купил за $70 млн домен AI.com и запустит на нём платформу ИИ-агентов

Он называет сделку «крупнейшей покупкой домена в истории». Скриншот с сайта AI.comМаршалек собирается запустить платформу, на которой пользователи смогут создавать персональных ИИ-агентов для разных задач, пишет Gizmodo. Сервис должен заработать 9 февраля 2026 года.Подробностей о его возможностях пока нет. Разработчики заявляют, что ИИ-агенты смогут отправлять сообщения, «создавать проекты», торговать ценными бумагами, а также управлять страницами пользователей в соцсетях.Агенты будут работать в выделенной защищенной среде с шифрованием данных, а у каждого пользователя будет «индивидуальный ключ», отмечают в компании.Для нового проекта Маршалек купил за $70 млн домен AI.com. По его словам, это «крупнейшая в истории покупка домена». Продавцом выступила GetYourDomain.com, которая в марте 2025 года выставила адрес на продажу за $100 млн.Однако Gizmodo допускает, что ранее были и более крупные сделки, о которых не сообщалось. Например, в 2014 году домен Cars.com в документах, связанных с его продажей, оценивали в $872,3 млн, приводит издание.#новости