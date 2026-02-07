Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Право
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Основатель криптобиржи Crypto.com Крис Маршалек купил за $70 млн домен AI.com и запустит на нём платформу ИИ-агентов

Он называет сделку «крупнейшей покупкой домена в истории».

Скриншот с сайта AI.com
Скриншот с сайта AI.com
  • Маршалек собирается запустить платформу, на которой пользователи смогут создавать персональных ИИ-агентов для разных задач, пишет Gizmodo. Сервис должен заработать 9 февраля 2026 года.
  • Подробностей о его возможностях пока нет. Разработчики заявляют, что ИИ-агенты смогут отправлять сообщения, «создавать проекты», торговать ценными бумагами, а также управлять страницами пользователей в соцсетях.
  • Агенты будут работать в выделенной защищенной среде с шифрованием данных, а у каждого пользователя будет «индивидуальный ключ», отмечают в компании.
  • Для нового проекта Маршалек купил за $70 млн домен AI.com. По его словам, это «крупнейшая в истории покупка домена». Продавцом выступила GetYourDomain.com, которая в марте 2025 года выставила адрес на продажу за $100 млн.
  • Однако Gizmodo допускает, что ранее были и более крупные сделки, о которых не сообщалось. Например, в 2014 году домен Cars.com в документах, связанных с его продажей, оценивали в $872,3 млн, приводит издание.

#новости

6
2
39 комментариев